Yeşil esintili mutfaklar

Yeşil, mutfaklarımızda çok sık kullandığımız renkler arasında yer almıyor. Geleneksel olarak mutfak mobilyalarında ve tezgâhlarda beyaz, bej, krem rengi gibi nispeten açık renkler tercih ediliyor. Son yıllarda buna özellikle mutfak dolaplarında siyah, füme gibi koyu renklerin kullanımı da eklendi. Buna karşın mavi, yeşil, pembe gibi renkleri fazlaca görmüyoruz. Oysa ki canlı renkler mutfaklara son derece güzel bir hava katabiliyor. Ev dekorasyonuyla ilgili her konuda olduğu gibi mutfaklarımızda da yeni fikirlere açık olmak, yaygın olmayan seçenekler üzerinde durmak ve renklere bir şans vermek çoğu kez iyi sonuçlanacak bir şeydir. Bu yazımızda sizler için yeşil esintili mutfakları bir araya getirdik. Pastel ve yumuşak yeşil tonlarından orman yeşili denebilecek koyu ve iddialı tonlara kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu derlemeye göz attığınızda mutfağınızda yeşile yer vermenin aslında gayet parlak bir fikir olabileceğine kanaat getireceksiniz.
Belli birkaç noktası haricinde beyaz ağırlıklı tasarlanmış bu mutfaktaki yeşil dokunuşlar doğrusu kendi boyunu çok aşan bir işi başarıyor. Mutfak masasının sandalyeleri ve jaluzilerde kullanılan pastel yeşil olmamış olsaydı, bu şık mutfak belki de gözünüzü alacak kadar fazlasıyla beyaz olacaktı. Ama doğru bir iki dokunuşla ideal bir renk kombinasyonuna kavuşmuş ve mevcut haliyle de şıklığıyla göz dolduruyor. İnox rengin tercih ediliği buzdolabı ve ankastre mobilyaların da bu görüntüye güzel bir katkı sağladığının altını çizelim.
Yeşilik oldukça koyu ve iddialı bir tonunun kullanıldığı bu mutfak, Bodrum merkezli Femaş Mobilya imzasını taşıyor. Klasik çizgilerin ağırlıkta olduğu mutfakta, yeşilin yanı sıra ortadaki geniş ada bölümünde beyaz, davlumbazda yine iddialı bir kırmızı ve yüksek bar tipi iskemlelerde ise canlı bir mor rengin kullanıldığını görüyoruz. Bütün bu renkler müthiş bir uyum içinde salınırken mutfağa esas karakterini veren ise klasik çizgiyle de büyük bir ahenk içinde olan yeşil oluyor.
Mutfak dendiğinde aklımıza belli bir genişliğe ve standart belli başlı donatılara sahip bir alan gelebilir. Oysa ki her evde bu türden standart bir mutfak için yeterli bir alan olmayabilir. Özellikle evlerin hacimlerinin giderek küçüldüğü bu dönemde küçük mutfaklarla giderek daha sık karşılaşıyoruz. Öte yandan bir mutfağın küçük olması şık ve iddialı olmasına engel değil. Yeşilin nefis bir tonunun tercih edildiği bu mutfak, ilk bakışta dağınık gibi görünse de aslında boyutuna göre mükemmel bir dizayna sahip.
Modern dizaynıyla öne çıkan bu mutfağın en önemli özelliklerinden biri, ada bölümünün adeta bir suşi barı şeklinde tasarlanmış olması. Dört adet şık bar tipi iskemlenin de bulunduğu bu bölüm aynı zamanda ocak yerleşimi için de kullanılmış. Böylece bir yandan yemeğinizi yaparken bir yandan da arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Beyazla birlikte kullanılan açık tondaki turkuvaz ise mutfağın şıklığını bir kat daha vurguluyor.
Geniş ve ferah ölçüleri ve klasik tarzı ile adeta bir dönem filminden fırlamış bu şık mutfağın yeşili ise bir anlamda onu günümüze uyarlıyor. Davlumbazda beyaz tercih edilmesi ise yeşilin boğucu bir yoğunluğa ulaşmasının önünü kestiği için pozitif bir dokunuş olarak dikkat çekiyor.
Doğal ahşabın güzelliği asırlar boyu sürer. Ve kullanıldığı her alanda olduğu gibi bu mutfak tezgahı ve raflarında da harika bir görüntü sunuyor ahşap. Duvar rengi olarak tercih edilen yeşil ise gerçekten güzel bir uyum yakalıyor ahşapla. Tezgahın üst kısmında bulunan ve yine başka tonda bir yeşilin ağır bastığı otantik aydınlatmalar ise bu mutfağın bir başka dikkat çekici unsuru.
Mutfağınızda hangi rengi kullanacağınıza hâlâ karar vermediyseniz Mutfaklarda kırmızı sıcaklığı yazımıza da bir göz atmanızı öneririz.