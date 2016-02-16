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Yeşil esintili mutfaklar

Homify TR Homify TR
Global, motik motik Klasik Mutfak
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Yeşil, mutfaklarımızda çok sık kullandığımız renkler arasında yer almıyor. Geleneksel olarak mutfak mobilyalarında ve tezgâhlarda beyaz, bej, krem rengi gibi nispeten açık renkler tercih ediliyor. Son yıllarda buna özellikle mutfak dolaplarında siyah, füme gibi koyu renklerin kullanımı da eklendi. Buna karşın mavi, yeşil, pembe gibi renkleri fazlaca görmüyoruz. Oysa ki canlı renkler mutfaklara son derece güzel bir hava katabiliyor. Ev dekorasyonuyla ilgili her konuda olduğu gibi mutfaklarımızda da yeni fikirlere açık olmak, yaygın olmayan seçenekler üzerinde durmak ve renklere bir şans vermek çoğu kez iyi sonuçlanacak bir şeydir. Bu yazımızda sizler için yeşil esintili mutfakları bir araya getirdik. Pastel ve yumuşak yeşil tonlarından orman yeşili denebilecek koyu ve iddialı tonlara kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu derlemeye göz attığınızda mutfağınızda yeşile yer vermenin aslında gayet parlak bir fikir olabileceğine kanaat getireceksiniz. 

Pastel bir yeşil

Mutfak, Cg Artist ibrahim ethem kısacık Cg Artist ibrahim ethem kısacık MutfakDolap & Raflar
Cg Artist ibrahim ethem kısacık

Mutfak

Cg Artist ibrahim ethem kısacık
Cg Artist ibrahim ethem kısacık
Cg Artist ibrahim ethem kısacık

Belli birkaç noktası haricinde beyaz ağırlıklı tasarlanmış bu mutfaktaki yeşil dokunuşlar doğrusu kendi boyunu çok aşan bir işi başarıyor. Mutfak masasının sandalyeleri ve jaluzilerde kullanılan pastel yeşil olmamış olsaydı, bu şık mutfak belki de gözünüzü alacak kadar fazlasıyla beyaz olacaktı. Ama doğru bir iki dokunuşla ideal bir renk kombinasyonuna kavuşmuş ve mevcut haliyle de şıklığıyla göz dolduruyor. İnox rengin tercih ediliği buzdolabı ve ankastre mobilyaların da bu görüntüye güzel bir katkı sağladığının altını çizelim.

Orman yeşili

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakDolap & Raflar Ahşap Yeşil
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Yeşilik oldukça koyu ve iddialı bir tonunun kullanıldığı bu mutfak, Bodrum merkezli Femaş Mobilya imzasını taşıyor. Klasik çizgilerin ağırlıkta olduğu mutfakta, yeşilin yanı sıra ortadaki geniş ada bölümünde beyaz, davlumbazda yine iddialı bir kırmızı ve yüksek bar tipi iskemlelerde ise canlı bir mor rengin kullanıldığını görüyoruz. Bütün bu renkler müthiş bir uyum içinde salınırken mutfağa esas karakterini veren ise klasik çizgiyle de büyük bir ahenk içinde olan yeşil oluyor. 

Küçük ama sevimli bir mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dendiğinde aklımıza belli bir genişliğe ve standart belli başlı donatılara sahip bir alan gelebilir. Oysa ki her evde bu türden standart bir mutfak için yeterli bir alan olmayabilir. Özellikle evlerin hacimlerinin giderek küçüldüğü bu dönemde küçük mutfaklarla giderek daha sık karşılaşıyoruz. Öte yandan bir mutfağın küçük olması şık ve iddialı olmasına engel değil. Yeşilin nefis bir tonunun tercih edildiği bu mutfak, ilk bakışta dağınık gibi görünse de aslında boyutuna göre mükemmel bir dizayna sahip.

Açık bir turkuvaz

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía Modern Mutfak
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

Modern dizaynıyla öne çıkan bu mutfağın en önemli özelliklerinden biri, ada bölümünün adeta bir suşi barı şeklinde tasarlanmış olması. Dört adet şık bar tipi iskemlenin de bulunduğu bu bölüm aynı zamanda ocak yerleşimi için de kullanılmış. Böylece bir yandan yemeğinizi yaparken bir yandan da arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Beyazla birlikte kullanılan açık tondaki turkuvaz ise mutfağın şıklığını bir kat daha vurguluyor.

Klasik çizgiler

Global, motik motik Klasik Mutfak
motik

motik
motik
motik

Geniş ve ferah ölçüleri ve klasik tarzı ile adeta bir dönem filminden fırlamış bu şık mutfağın yeşili ise bir anlamda onu günümüze uyarlıyor. Davlumbazda beyaz tercih edilmesi ise yeşilin boğucu bir yoğunluğa ulaşmasının önünü kestiği için pozitif bir dokunuş olarak dikkat çekiyor. 

Ahşap ve yeşil uyumu

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects Modern Mutfak
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Double storey extension for artist in Bishopston, Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Doğal ahşabın güzelliği asırlar boyu sürer. Ve kullanıldığı her alanda olduğu gibi bu mutfak tezgahı ve raflarında da harika bir görüntü sunuyor ahşap. Duvar rengi olarak tercih edilen yeşil ise gerçekten güzel bir uyum yakalıyor ahşapla. Tezgahın üst kısmında bulunan ve yine başka tonda bir yeşilin ağır bastığı otantik aydınlatmalar ise bu mutfağın bir başka dikkat çekici unsuru.

Mutfağınızda hangi rengi kullanacağınıza hâlâ karar vermediyseniz Mutfaklarda kırmızı sıcaklığı yazımıza da bir göz atmanızı öneririz. 

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