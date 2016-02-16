Yeşil esintili mutfaklar

Doğal ahşabın güzelliği asırlar boyu sürer. Ve kullanıldığı her alanda olduğu gibi bu mutfak tezgahı ve raflarında da harika bir görüntü sunuyor ahşap. Duvar rengi olarak tercih edilen yeşil ise gerçekten güzel bir uyum yakalıyor ahşapla. Tezgahın üst kısmında bulunan ve yine başka tonda bir yeşilin ağır bastığı otantik aydınlatmalar ise bu mutfağın bir başka dikkat çekici unsuru.

Mutfağınızda hangi rengi kullanacağınıza hâlâ karar vermediyseniz Mutfaklarda kırmızı sıcaklığı yazımıza da bir göz atmanızı öneririz.