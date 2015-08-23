Yaz günlerini süsleyecek bahçe masaları

Önceki yazılarımızda olduğu gibi bahçelerden bahsetmeye devam etmek istiyoruz ancak bu sefer daha spesifik bir konuya eğilerek: Bahçe masaları. Yaz bahçelerinin vazgeçilmezi olan masalarda, daha fazla doğallık sağlaması açısından daha çok ahşap masalar tercih edilse de, yabana atılmayacak kadar çok sayıda değişik materyalden tasarımı yapılan masanın da mevcut olduğu bir gerçek. Bu yazımızda hem ahşaptan hem de diğer materyallerden olan ve hem ülkemizden hem başka diyarlardan bahçe masaları örnekleri sunmaya çalışacağız.

Bahçe dekorasyonunda kuşkusuz en önemli nokta bahçenin genel yapısıyla bir uyum yakalayacak şekilde dekorasyona yön vermek. Bahçenin büyüklüğü, çim ya da taş zemine sahip olması, havuz bulunup bulunmaması ilk etapta en önemli değişkenler olarak oratya çıkar. Kullanım amacı ise belki de bazen bunlardan da daha önemlidir. Masanızı sadece kişisel amaçlar kullanacksanız, elbette ailece yenecek bir yemek için tercih edeceğiniz bir masadn çok daha farklı seçeneklere yönelmeniz gayet normaldir.

Bu açıklamalardan sonra örnekler üzerinden devam edebiliriz.