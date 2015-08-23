Yaz günlerini süsleyecek bahçe masaları

Önceki yazılarımızda olduğu gibi bahçelerden bahsetmeye devam etmek istiyoruz ancak bu sefer daha spesifik bir konuya eğilerek: Bahçe masaları. Yaz bahçelerinin vazgeçilmezi olan masalarda, daha fazla doğallık sağlaması açısından daha çok ahşap masalar tercih edilse de, yabana atılmayacak kadar çok sayıda değişik materyalden tasarımı yapılan masanın da mevcut olduğu bir gerçek. Bu yazımızda hem ahşaptan hem de diğer materyallerden olan ve hem ülkemizden hem başka diyarlardan bahçe masaları örnekleri sunmaya çalışacağız.
Bahçe dekorasyonunda kuşkusuz en önemli nokta bahçenin genel yapısıyla bir uyum yakalayacak şekilde dekorasyona yön vermek. Bahçenin büyüklüğü, çim ya da taş zemine sahip olması, havuz bulunup bulunmaması ilk etapta en önemli değişkenler olarak oratya çıkar. Kullanım amacı ise belki de bazen bunlardan da daha önemlidir. Masanızı sadece kişisel amaçlar kullanacksanız, elbette ailece yenecek bir yemek için tercih edeceğiniz bir masadn çok daha farklı seçeneklere yönelmeniz gayet normaldir.
Bu açıklamalardan sonra örnekler üzerinden devam edebiliriz.
Sizin de örnek fotoğrafımızda görülen şekilde, doğanın ve yeşille iç içe bir bahçeniz varsa, şehir hayatında çok fazla bulamadığımız temiz hava ve oksijen imkanından faydalanırken bir yandan da bu güzel bahçeyi şık bir dekorasyonla adeta cennete çevirebilirsiniz. Akşamın ilerleyen saatlerinde hafiften esmeye başlayıp sizi ferahlatacak bir meltem eşliğinde ya yemek yemek ya da içkinizi yudumlamak isteyeceksiniz bu yüzden dekorasyonunuzda masa önemli bir parça olduğu tartışılmaz. Metalden, ince ve şık bacakların üstünde duran bu ahşap masanın yerini istediğiniz şekilde değiştirebileceğiniz için birbirinden farklı amaçlarla ve birbirinden farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Elbette koltuk, sandalye gibi diğer dekorasyon unsurlarıyla olan uyumunu da unutmamanız gerekir.
Yine seyyarlık avantajına sahip bir bahçe masası örneğiyle devam ediyoruz. Her yere taşınabilir olmakla birlikte, fotoğrafta gördüğünüz üzere bu masa, yemek masası olarak da kullanılabilecek kadar geniş bir yüzey sağlıyor. Doğallığını arttırmak adına her yeri eşit olacak şekilde kesilmeyerek farklı noktalarda farklı kalınlıklara izin verilmiş. Yine sandalyeler de masayla uzumlu bir şekilde kalın ahşaptan seçilmiş. Hem natürel hem modern bu masa ve sandalyeler, çimen, ağaç gibi doğal unsurların daha yoğun bulunduğu bahçeler için oldukça ideal.
Hem eklektik hem de minimalist öğeler içeren bu bordo takım, bahçesinde daha fazla renklilik isteyenlerin ilgisini çekebilir. Sevimli ölçüleriyle bir veya iki kişinin kullanımına ve ölçüleri açısından daha mütevazi bahçelere hitap ettiğini söyleyebiliriz. Sırt sırta vermiş iki yarım ay şeklindeki ince ve metalden bacakları, pürüzsüz ve yine ince yüzeyi ve hoş bordo rengiyle estetik kaygıları da önemli derecede karşılama potansiyeli var görünüyor ve size de masanızın renginde leziz bir şarabı yudumlamak kalıyor.
Turkuaz rengi eskitilmiş incecik metallerden oluşan gövdesi ve beyaz üzerine lacivert çiçek ve yaprak figürleriyle bu masa sandalye takımı tam da retro tutkunları için tasarlanmış gibi. Çember ve daire şekillerinin hakim olduğu ve bacaklarının yapısı gereği taş (ya da sert) zeminlere daha uygun olan bu masanın güzelliği yine aynı motiflere sahip ve yine aynı şıklıkta bir saksıyla desteklenmiş. Bahçenin, arka fonda bolca çiçeklerin bulunduğu bir köşesine konumlandırıldığında masanın özelliğini daha fazla görünür kılacağı kanaatındeyiz.
Modern çizgilerin hakimiyetindeki bu örneğimizin ayakta içeceklerin yudumlandığı davet, kokteyl gibi organizasyonlar için tasarlandığının görüyoruz. Yuvarlak bir kaideye oturtulan ters çevrilmiş kesik koni biçimindeki tasarımı ve uzunluğuyla daha çok ayakta durmaya uygun gibi dursa da, yine de fotoğrafımızda gördüğümüz şık sandalyelerin yardımıyla başbaşa konuşmalar için de uygun hale getirilebilir. Yüzeyinin cam olması masaya ayrı bir şıklık katarken alt kısma aydınlatma yerleştirilebilmesinin de avantajıyla geceleri de oldukça estetik bir görüntü elde edebilirisiniz.
Daha gösterişli parçalara düşkün olanları da unutmayalım diyor ve size fotoğrafını gördüğünüz örneği sunuyoruz. Mozaiklerle oluşturulan geometrik figürler içeren bu klasik model Fransa’da tasarlanmış. Görece kalın ve uçları helezon şeklinde kıvrılmış metalden bacakların daha haşmetli kıldığı masamız pastel renklerde irili ufaklı mozaiklerle süslenmiş. Görkemli görünüşüyle bahçenizi güzelleştirecek olan masanızı çay sohbetleri için de, masanız kadar güzel çiçeklerinizi ya da dekoratif aksesuarlarınızı sergilemek için de kullanabilirsiniz.
Topluca yenilen yemeklere ya da sohbetlere oldukça uygun olan bu örneğimiz gruplara ya da ailelere sesleniyor. Alttan ahşap sütunlarla koltuklara bağlanmış olan masa geometrik çizgileri ve sade yapısıyla dikkat çekiyor. Koltuk ve masanın ölçüleri ve tasarımı sadelikten taviz vermeyecek sekilde seçildiği umarım gözünüzden kaçmamıştır. Bahçenizdeki diğer dekorasyon unusurlarına uyacak şekilde değişik tür ve renkte ahşap seçmeniz de mümkün. Bahçeniz varsa ve ahşaba ilgi duyuyorsanız ‘Şıklık Garantisi: Ahşap Bahçe Mobilyaları’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.
Önceki örneklerimizden daha farklı bir tarzla devam ediyoruz. Deco Life’ın tasarladığı bu takım koyu rengiyle dikkat çekiyor. Yuvarlak ve ince hatlarla tasarlanmış olan masa ve sandalye takımı, hasır örgüyle kaplanarak süslenmiş. Fotoğrafta görüldüğü gibi başbaşa nehir veya göl kenarı ya da varsa havuz başı sohbetlerine ölçü olarak uyduğu gözden kaçmayan takımımız bahçenize modernle klasiği, minimalizmle eklektikliği kesiştiren bir hava katacaktır.
Bir kez daha görece büyük grupların ihtiyacını karşılayacak bir masa örneğiyle devam ediyoruz. 8 kişiye kadar olan davetlerinizde konforu ayağınıza getirecek olan masa ve sandalyeler, yine onların rengine uygun olarak seçilmiş açık renk ahşap zeminle birleşince ortaya insanın içini açan bir görüntü çıkmış. Yumuşak hatları ve kareli kaplamasıyla ülkemiz tasarımcılarına ait olan bu takımı fotoğrafta görüldüğü gibi yarif çiçeklerle ve daha da önemlisi tasarıma uygun yemek takımlarıyla daha zenginleştirip güzelleştirebilirsiniz. Yemek takımlarıyla ılgılı daha geniş bılgi edinmek için sitemizdeki Yemek Odası bölümüne bakmanızı öneririz.
Son olarak üstü çardak şeklinde kapatılmış bir masayla ve yine ülkemizden bir örnekle bitirmek istiyoruz. Hazal Piknik Masası, gölge için fazla imkanı olmayan bahçe ve mekanlar için tasarlanmış. Tipik bir barbekü partisini çağrıştıran bu şirin piknik masası, keskin ve yumuşak hatları birarada bulundurmasıyla dikkat çekiyor. Cilalanmış ahşaptan tasarımda çatıda shingle kullanılması da ayrı bir estetik katmış. Böyle bir piknik masasına sahip olduktan sonra içinde yemek yemek için sürekli fırsatlar yaratmaya çalışacaksınız.