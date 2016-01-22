Ahşap ve fayans zemin kaplamaları nasıl kullanılmalıdır ?

Barınma ve yaşam alanı olarak kullandığımız evlerimizin dekorasyonunun muhteşem olması, ısı yalıtımı sağlayarak soğuk havalardan koruması, estetik bir görünüm sağlayarak renk uyumu oluşturması ve şık bir dekorasyon oluşmasına katkı sağlaması için oda zeminleri kaplama malzemeleri ile kaplanır. Bu malzemeler odaların dekorasyonlarını daha estetik bir hale getirirken aynı zamanda ısı yalıtımı sağlayarak evin içindeki şartlandırılmış havanın sıcaklığını korurken aynı zamanda ev ısıtmasında tasarruf yapmanızı sağlar. Oda zeminlerinin kaplanması için ahşap parkeler, fayans, seramik karo kaplama malzemeleri, kompozit malzemelerden yapılmış kaplama malzemeleri gibi çok çeşitli kaplama malzemeleri vardır. Oda zeminlerinin kaplanma sebepleri arasında oda içinde oluşturulacak renk dekorasyonun zemine göre yapılması önemli yer tutmaktadır. Bir oda içinde yapılacak olan oda dekorasyonu, öncelikle duvar ve zemin renkleri baz alınarak yapılmalı ve zemin ile uygun renklerde mobilyalar, aydınlatmalar ile oda dekorasyonu tamamlanmalıdır. Bu nedenle zemin kaplamaları çok önemli olmaktadır. Zemin kaplamaları aynı zamanda ısı yalıtımı, hijyen, sağlık, temizlik, bakım gibi etkenlerden dolayı daha çok tercih edilmektedir. Peki fayans ve ahşaplar evlerimize ne gibi avantajlar sağlamakta ve uygulamalarında nelere dikkat edilmelidir ?
Eğer evinizin zeminine zemin kaplama yaptıracaksanız öncelikle malzeme seçimlerinde titiz davranmalısınız. Dikkat edeceğiniz ilk nokta renk uyumu olacaktır. Zemin kaplama malzemesinin rengi oda dekorasyonu ile aynı tonlarda olmalı, açık renklere sahip olmalı, aydınlatmayı yansıtarak odanızın daha aydınlık olmasını sağlamalıdır. Ayrıca, hijyenik açıdan ve sağlık açısından toz, kir barındırmamalı, kolay temizlenebilir olmalı, görselliği kadar hijyenik olması da gerekmektedir. Bu nedenle zemin kaplaması olarak tercih edeceğiniz malzemeler arasında ahşap malzemeler ve fayanslar ön plana çıkmaktadır. Ahşap malzemelerin temizlenmesinin kolay olması, sağlık açısından riskinin bulunmaması, odanıza doğallık kazandırması, bakımlarının kolay olması nedeniyle tercih edeceğiniz ve odalarınızın zeminini kaplatacağınız malzemelerdir. Ahşap malzemelerin ısı geçirgenliği çok düşük olduğundan ısı yalıtımı ve evinizin daha az enerji harcanarak ısıtılmasına katkısı vardır. Fayans kaplamalar da, görsellik, renk ve desen uyumu, kolay temizlenebilir olması, kir ve toz tutmaması, uzun ömürlü oması nedeniyle evlerinizde tercih edebileceğiniz diğer kaplama malzemeleridir. Fayansları istediğiniz renk ve desenlerde yaptırabildiğiniz için zeminlerde istediğiniz şekillerin resimlerin ve sembollerin oluşmasını sağlayarak evinizin daha dekoratif daha görsel olmasını sağlayabilir, duvar dekorasyonlarınızın özel bir çalışma yapmaya gerek kalmadan estetik ve dekoratif olmasını sağlayabilirsiniz. Fayans kaplama malzemelerinin ısı geçirgenliği ahşap malzemelere göre daha fazla olduğu için fayans kaplamadan önce zemin altına strafor yalıtım malzemeleri kaplatmalı ve fayans kaplamaların ısı geçirgenliğini artırmalısınız. Bu sayede evinizi ısıtma da tasarruf sağlayacağınız gibi ısı yalıtımı da yapmış olursunuz.
Fayans ve ahşap kaplamalar, metre kare başına maliyet olarak en uygun olan kaplama malzemeleridir. Ayrıca, uygulanması, renk seçim imkanı, görsel özellikleri, yüzey parlaklığı, bakımının kolay olması, uzun ömürlü olması, doğal malzemeler olması ve dekorasyonunuzu hem görsel olarak desteklemesi hem de doğal bir dekorasyon haline getirmesi nedeniyle tercih edeceğiniz malzemeler olmalıdır. Ahşap ve fayans kaplama malzemeleri oda zeminleri dışında bütün odalarda duvarlara da kaplayabilirsiniz. Duvar dekorasyonları için emek, zaman ve para harcamak yerine istediğiniz tür kaplama malzemesini seçerek duvara uygulamalı ve duvar dekorasyonunuzu daha uygun bir maliyetle daha dekoratif bir şekilde yapabilirsiniz. Evlerinize ve odalarınıza yapacağınız zemin kaplamaları ve duvar kaplamaları için örnek kaplamaları incelemek, fikir edinmek ve evinizin yapısına uygun olan en ideal kaplama malzemesini seçebilmek adına homify zemin dekorasyonları sayfalarını incelemelisiniz. Sayfamızda yer alan mutfak, banyo, oturma odası dekorasyon örneklerinde yer alan zemin ve duvar kaplama örneklerinden zevkinize, evinizin yapısına ve tarzınıza uygun olan dekorasyonu evinizde uygulayarak görsel, şık ve zarif bir eve sahip olabilirsiniz.
Odalarınızın doğal bir dekorasyona sahip olmasını, kolay temizlenmesini, hijyenik olmasını istiyorsanız ahşap zeminleri tercih etmelisiniz. Ahşap malzemeler hem mutfaklarınıza görsellik kazandırıp hem de zarif bir mutfak zemini oluşturmanıza yardımcı olurken aynı zamanda oda dekorasyonunuzun renklerinin bir birleri ile uyumlu olmasını sağlar. Örnek resimde yer alan mutfak dekorasyonunda beyaz renkli mutfak mobilyaları ile birlikte açık renkli ahşap zemin kaplama malzemeleri kullanılmış, mutfak içerisinde estetik bir görünüm oluşturularak aydınlık bir mutfak oluşması sağlanmıştır Aynı zamanda mutfağınızın hijyenik ve kolay temizlenebilir bir mutfak olması adına önemli bir avantaj sağlamıştır.
Ahşap zeminler her zaman için odalarınıza görsellik kazandıran, şık ve zarif bir dekorasyon oluşturmanızı sağlayan kaplama malzemeleridir. Ahşap kaplama malzemeleri olan parkeler, odanız için ısı yalıtımı sağlarken aynı zamanda renk ve parlaklığı ile dekoratif ve görsel bir oda zemini oluşmasını sağlar. Temizliği, kir tutmaması çizilmemesi ve bakımının kolay olması nedeniyle evlerimizde kullanmamız gereken kaplama malzemeleridir. Örnek resimde yer alan bir oturma odası dekorasyonunda ağır renkler içinde açık ahşap renkli parkeler kullanılarak hem oda renklerinin açılması ve odaya farklı bir hava vermesi sağlanmış hem de dekoratif ve ısı geçirgenliği çok az olan bir zemin oluşturulmuştur. Fonksiyonel kullanım özelliği ve uygun fiyatlı olması sizlerin avantajına olan parkeler her oda da kullanılması gereken malzemelerdir.
Oda dekorasyonlarında ahşap kaplama malzemeleri kadar tercih edilen bir diğer kaplama malzemesi de fayanslardır. Fayanslar, yüzey estetiği, parlaklığı ve zarifliği açısından ahşap malzemelerden daha görsel olan ve oda dekorasyonunu daha zarif hale getiren kaplama malzemeleri olduğundan ahşaptan sonra en çok tercih edilen malzemelerdir. Fayansları, istediğiniz renk çeşitliliğinde ve görsellikte tercih edip, özel olarak da yaptırabileceğiniz için odalarınızda veya evlerinizin zemininde istediğiniz renk veya resimlerin yer almasını sağlayabilirsiniz. örnek resimde beyaz renkli parlak fayansların salon dekorasyonu içinde ne kadar estetik ve şık durduğunu görüyorsunuz. Parlak fayansların kullanılması hem aydınlatmanızın daha kolay olmasını sağlayacak hem de daha dekoratif bir dekorasyon yapmanıza katkıda bulunacaktır.
Zemin kaplamaları içinde özel alanların dekorasyonlarında tercih edilen bir malzeme olan ahşap lamineler ayrı bir yere sahiptir. Lamineler, özel dekorasyonların daha görsel olmasını sağlayan ve dekorasyonun daha zarif olmasını sağlayarak dekoratif bir görsellik oluşturur. Örnek resimde olduğu gibi özel bir dekorasyonun daha zarif ve daha dekoratif olmasını sağlamak için lamine malzemeler kullanılmış ve dekorasyon daha görsel hale getirilmiştir.
Ahşap kaplama malzemelerinin bir özelliği olan içerideki ısıyı tutarak dışarı ısı geçirmemesi nedeniyle duvarlara kaplanabilmektedir. Özellikle banyolarda duvar kaplaması olarak kullanılan ahşaplar ile banyolarda ısı yalıtımı sağlanarak daha kolay ısınması ve içerideki ısının uzun süre istenilen derecede tutulması sağlanabilir. Örnek resimde duvarın yarısına kadar ahşap kaplanarak hem görsel bir banyo oluşturulmuş hem de ısı yalıtımı ahşaplar ile sağlanmıştır.
Bir dekorasyon içerisinde kiremitler yer alıyorsa aynı renge en yakın malzemeler olan ahşaplar da kullanılmalı ve dekorasyon daha şık hale getirilmelidir. Bu yöntemle dekorasyonun ruhu korunarak daha doğal olması sağlanacak ve kiremitlerin güzelliği dekorasyon içerisinde ön plana çıkarılacaktır. Örnek resimde olduğu gibi benzer bir uygulama yaparak zarif bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.