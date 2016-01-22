Ahşap ve fayans zemin kaplamaları nasıl kullanılmalıdır ?

Barınma ve yaşam alanı olarak kullandığımız evlerimizin dekorasyonunun muhteşem olması, ısı yalıtımı sağlayarak soğuk havalardan koruması, estetik bir görünüm sağlayarak renk uyumu oluşturması ve şık bir dekorasyon oluşmasına katkı sağlaması için oda zeminleri kaplama malzemeleri ile kaplanır. Bu malzemeler odaların dekorasyonlarını daha estetik bir hale getirirken aynı zamanda ısı yalıtımı sağlayarak evin içindeki şartlandırılmış havanın sıcaklığını korurken aynı zamanda ev ısıtmasında tasarruf yapmanızı sağlar. Oda zeminlerinin kaplanması için ahşap parkeler, fayans, seramik karo kaplama malzemeleri, kompozit malzemelerden yapılmış kaplama malzemeleri gibi çok çeşitli kaplama malzemeleri vardır. Oda zeminlerinin kaplanma sebepleri arasında oda içinde oluşturulacak renk dekorasyonun zemine göre yapılması önemli yer tutmaktadır. Bir oda içinde yapılacak olan oda dekorasyonu, öncelikle duvar ve zemin renkleri baz alınarak yapılmalı ve zemin ile uygun renklerde mobilyalar, aydınlatmalar ile oda dekorasyonu tamamlanmalıdır. Bu nedenle zemin kaplamaları çok önemli olmaktadır. Zemin kaplamaları aynı zamanda ısı yalıtımı, hijyen, sağlık, temizlik, bakım gibi etkenlerden dolayı daha çok tercih edilmektedir. Peki fayans ve ahşaplar evlerimize ne gibi avantajlar sağlamakta ve uygulamalarında nelere dikkat edilmelidir ?

Eğer evinizin zeminine zemin kaplama yaptıracaksanız öncelikle malzeme seçimlerinde titiz davranmalısınız. Dikkat edeceğiniz ilk nokta renk uyumu olacaktır. Zemin kaplama malzemesinin rengi oda dekorasyonu ile aynı tonlarda olmalı, açık renklere sahip olmalı, aydınlatmayı yansıtarak odanızın daha aydınlık olmasını sağlamalıdır. Ayrıca, hijyenik açıdan ve sağlık açısından toz, kir barındırmamalı, kolay temizlenebilir olmalı, görselliği kadar hijyenik olması da gerekmektedir. Bu nedenle zemin kaplaması olarak tercih edeceğiniz malzemeler arasında ahşap malzemeler ve fayanslar ön plana çıkmaktadır. Ahşap malzemelerin temizlenmesinin kolay olması, sağlık açısından riskinin bulunmaması, odanıza doğallık kazandırması, bakımlarının kolay olması nedeniyle tercih edeceğiniz ve odalarınızın zeminini kaplatacağınız malzemelerdir. Ahşap malzemelerin ısı geçirgenliği çok düşük olduğundan ısı yalıtımı ve evinizin daha az enerji harcanarak ısıtılmasına katkısı vardır. Fayans kaplamalar da, görsellik, renk ve desen uyumu, kolay temizlenebilir olması, kir ve toz tutmaması, uzun ömürlü oması nedeniyle evlerinizde tercih edebileceğiniz diğer kaplama malzemeleridir. Fayansları istediğiniz renk ve desenlerde yaptırabildiğiniz için zeminlerde istediğiniz şekillerin resimlerin ve sembollerin oluşmasını sağlayarak evinizin daha dekoratif daha görsel olmasını sağlayabilir, duvar dekorasyonlarınızın özel bir çalışma yapmaya gerek kalmadan estetik ve dekoratif olmasını sağlayabilirsiniz. Fayans kaplama malzemelerinin ısı geçirgenliği ahşap malzemelere göre daha fazla olduğu için fayans kaplamadan önce zemin altına strafor yalıtım malzemeleri kaplatmalı ve fayans kaplamaların ısı geçirgenliğini artırmalısınız. Bu sayede evinizi ısıtma da tasarruf sağlayacağınız gibi ısı yalıtımı da yapmış olursunuz.

Fayans ve ahşap kaplamalar, metre kare başına maliyet olarak en uygun olan kaplama malzemeleridir. Ayrıca, uygulanması, renk seçim imkanı, görsel özellikleri, yüzey parlaklığı, bakımının kolay olması, uzun ömürlü olması, doğal malzemeler olması ve dekorasyonunuzu hem görsel olarak desteklemesi hem de doğal bir dekorasyon haline getirmesi nedeniyle tercih edeceğiniz malzemeler olmalıdır. Ahşap ve fayans kaplama malzemeleri oda zeminleri dışında bütün odalarda duvarlara da kaplayabilirsiniz. Duvar dekorasyonları için emek, zaman ve para harcamak yerine istediğiniz tür kaplama malzemesini seçerek duvara uygulamalı ve duvar dekorasyonunuzu daha uygun bir maliyetle daha dekoratif bir şekilde yapabilirsiniz. Evlerinize ve odalarınıza yapacağınız zemin kaplamaları ve duvar kaplamaları için örnek kaplamaları incelemek, fikir edinmek ve evinizin yapısına uygun olan en ideal kaplama malzemesini seçebilmek adına homify zemin dekorasyonları sayfalarını incelemelisiniz. Sayfamızda yer alan mutfak, banyo, oturma odası dekorasyon örneklerinde yer alan zemin ve duvar kaplama örneklerinden zevkinize, evinizin yapısına ve tarzınıza uygun olan dekorasyonu evinizde uygulayarak görsel, şık ve zarif bir eve sahip olabilirsiniz.