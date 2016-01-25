Kedi dostu bir ev yaratmak için neler yapabilirsiniz?

Sosyal medyada da neredeyse her gün karşılaştığımız tüylü doslarımız kedilerin ev hayatları hakkında biraz düşünelim. Kediler için yaşadıkları ev sandığımızdan daha önemli olabilir. Kedilerin insanlardan ziyade mekana bağlandığı, orayı sahiplendiği, evin bir kedinin adeta kalesi olduğu söylenir. Elbette bu durum başka kediler ya da hayvanlarla paylaştığında değişebilir ama yine de evin kedisinin mekanın hükümdarı olduğunu söylersek çok yanılmayız.
Eski zamanlarda da insanlar kedilere bakıyordu ama son dönemlerde evlerde bakılan hayvanlara doğal olarak eskisinden çok daha özenle davrandığımızı söyleyebiliriz. Hem sağlıkları, hem yedikleri, hem de yaşam alanlarının kalitesi evlerinde kedi besleyenler için oldukça önemli. Bunu bu güzel canlılara borçluyuz da bir bakıma, evlerimizdeki varlıklarıyla bizi mutlu eden, sıcaklık ve dostluklarını sunan bu hayvanların rahatı ve huzurunu sağlamak elimizden gelmeli. Sokak hayvanlarının hepsine ulaşmak ve onlarla ilgilenmek belki bireysel olarak mümkün değil ama en azından evimizde beslediğimiz hayvanlar için faydalı olabiliriz.
Kediler evi sahipleniyorlar, bunu anladık. Peki evden daha hoşnut olmaları için ne yapabiliriz. Kedilere hizmette kusur görmeyenler için bu tapılası varlıkların hayatını güzelleştirmek için neler yapabileceğimize bir bakalım.
Kediler her durumda, koşulda kolaylıkla yaşayabilirler. Fiziksel olarak çok güçlü ve becerikli hayvanlardır ancak üşengeçlikleri de tutabilir. Bu yüzden kestirme yollardan hoşlandıklarını söylemek mümkün. Örneğin salondan balkona çıkan kediniz mutfaktan balkona açılan kapıyı açmanız için uzun uzun miyavlayabilir. Yine salondan dönüp dolaşıp mutfağa gelmediğine kızabilrsiniz ama onu evinizde besliyorsanız, kendisine hizmet etmeniz gerektiğini de kabul etmişsinizdir demektir! Yapacak bir şey yok.
Bahsettiğimiz gibi pek çok örnek verebiliriz, bu yüzden kediler için alternatif yollar yapmak eviniz için enteresan onlar için yeni rotalar anlamına gelecektir. Belki mutluluklarını ifade etmeyeceklerdir ama onların sizin sırf onlara özel açtığınız boşlukları kullanması sizi mutlu edecek, bundan eminiz. Fotoğrafta gördüğünüz
delik kedinin bir odadan diğerine rahatlıkla geçmesine olanak tanıyan, yalnızca onun için yapılan bir kapı. Çünkü o buna değer!
Kapılara açılan oyuklara takılan kedi kapıları hem iç kapılarda hem de evin giriş kapısında kullanılabilir. Kedinin ya da kedilerin girip çıkmasını istemediğiniz odalar dışında bunu her yerde kullanabilirsiniz. Böylece kediniz evin içinde özgürce hareket edebilecektir. Kediler ufacık yerlerden rahatça geçebilir, bu ufak kapaklı delikler sizin içinse hayatı olumsuz anlamda hiç etkilemeyen detaylar. Hele evden sıkı çıkan ve kendi kendine gelen kediler için oldukça ideal.
Kedilerin tırmanmaktan ve yüksek yerlere çıkmaktan hoşlandığı malum. Evde dolapların üstüne çıkan kediler alışık olduğumuz bir şey. Yüksek yerlerde kedilerin kendilerini daha rahat hissettiğini, ortama hakim olduklarını, bunun onlara bir güven duygusu verdiğini söyleyebiliriz. Öte yandan tırmanılabilir mobilyaların varlığı evde yaşayan kediler için çok da önemli, çünkü sadece evin içinde yaşayanların yeterince hareket etmediğini söyleyebiliriz. Onlara tırmanmaları için özel bir ortam ayarlamak, kedilerin daha fit ve sağlıklı olabilmesini de sağlıyor.
Bu gördüğünüz örnekte adeta bir ağaç formu verilmiş, raf olarak da kullanılabilecek bir mobilya görüyoruz. Çeşitli yükseklikteki platformlar ister tek kedi için alternatif sunsun ister bolca kediye yuva, her türlü oldukça şık ve kediler için de eğlenceli.
Çok işlevli mobilyaların sadece sizin işinize yaraması kedili evler için yeterli değil. Siz isteseniz de istemeseniz de mobiyalarınızı kullanacak kedileri de düşünerek tasarım ya da alışveriş yapmanız herkesi daha da mutlu edecek.
Félinea tasarımı bu sehpanın çok işlevli yapısı iki canlı için de geçerli. İnsanlar için hem kitap ve gazetelik hem de sehpa olarak kullanılırken, kediler için alt tarafta tırmalama yüzeyi mevcut. Üst tablaysa oturduklarında rahat edecekleri kumaş kaplı bir minder içeriyor.
Görüldüğü üzere kedileri düşünürken kendinizi tamamen yok saymak zorunda değilsiniz. Hem sizin de kullanacağınız hem de estetik olarak hoşunuza gidecek kedi tırmalama tahtası ve minder için iyi bir örnek bu.
Sadece köpeklerin mi oyuncağı olur sandınız? Yanılıyorsunuz. Kediler de oyuncaklarla bağ kurabilir. Sevdikleri, seçtikleri minik kumaş oyuncaklar olacaktır Onlara seçenek verirseniz evde sürekli oradan oraya taşıdıkları bir objeye sahip olmayı sevdiklerini görebilirsiniz. Köpekler gibi top ve oyuncakları yakalayıp getirmelerini beklemeyin. Gerçi bunu yapan kedilerle karşılaşmanız da mümkün.
Böyle şeyleri kendiniz de yapabilir, kedinize hediye edebilirsiniz. basit bir formda kesilmiş kumaşları içlerine pamuk doldurarak güzelce dikmek kedilere mini mini oyuncaklar yapmaya yeter de arta bile. Hiçbir şey satın almanıza gerek yok.
Evde bitki yetiştirme meselesine baktığımızda kedilerle birlikte yaşayanlar için bu biraz çetrefili olabilir. Öncelikle eviniz ister kedili ister kedisiz olsun genel olarak bitki yetiştirmeniz Homify ekibi olarak önerdiğimiz bir şey. Ancak kedilerin zarar görmeyeceği ve zarar vermeyeceği bitkileri seçmek de öyle.
Eviniz kedi dostu olacaksa bitkiler de kedi dostu olmalı. Kediler için zehirli olabilecek bitkileri kapınızdan içeri sokmamalısınız. Bunları internetten araştırarak öğrenebilirsiniz. Örneğin zambakgiller, aloe bitkisi, zakkum, sardunya, pek çok sarmaşık, okaliptus, nergis, mısır, açelya, Atatürk çiçeği, kuşkonmaz, fulya, kaynana dili, karanfil ve daha bir çok bitki kedileri zehirleme potansiyeline sahiptir. O yüzden evinize sokacağınız bitkiyi önce araştırıp ona göre karar vermekte fayda var.
Fotoğrafta gördüğünüz Beaucarnea recurvata bitkisi, yani fil ayağı kediler için zararsız bir bitki. Bu açıdan nötr bitkilere evinizde yer verebileceğiniz gibi, buna ek olarak kedi çimi ya da ked otu da ekmenizde fayda var. KEdi çimi kedilerin yiyerek sindirim sistemlerini dengeleyeceği ve tüy yaladıkları tüy yumaklarını çıkarmalarını sağlayan çimdir. Arpa da bu amaçla çimlendirilebilir, piyasada kedi çimi olarak hazır satılan ürünler de mevcuttur. Zaten sokak kedileri ya da sokağa çıkan kediler de bu yüzden çimlerde otlanırlar. Kedi otu denen bitki de kedilerin yemekten hoşlandıkları nanemsi bir ottur. Evde bitkileriniz varsa bu kedilere özel bitkiler, diğer bitkileri kedinizden korumak için de iyi bir yöntem.
Bahçeli bir evde yaşıyorsanız kedinizi eve kapatmaktansa onun özgürce dışarı çıkıp girebildiği bir düzen kurabilirsiniz. Elbette çevrenin gerçekten güvenli olduğuna inanıyorsanız ve kedinizin sokaklarda tek başına yaşama yabancı olmadığını biliyorsanız. Yoksa ömrü boyunca, senelerce evde yaşamış bir kedinin evden kaçıp gitmesi riskini göze almak çok da doğru değil. Sonuç olarak bahçe kapıları ve pencerelerin açık olması, dışarı dolaşmaya çıkan bir kedi için daha da özgürleştirici bir tavır. Kendini evde de daha rahat hissedecektir bu kedi.
Sadece kediler için değil, tüm evcil hayvanlar için çeşitli tasarımlar görmek istiyorsanız Evcil hayvanlarınız için dekoratif mobilyalar başlıklı yazıyı da inceleyebilirsiniz.