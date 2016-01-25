Kedi dostu bir ev yaratmak için neler yapabilirsiniz?

Sosyal medyada da neredeyse her gün karşılaştığımız tüylü doslarımız kedilerin ev hayatları hakkında biraz düşünelim. Kediler için yaşadıkları ev sandığımızdan daha önemli olabilir. Kedilerin insanlardan ziyade mekana bağlandığı, orayı sahiplendiği, evin bir kedinin adeta kalesi olduğu söylenir. Elbette bu durum başka kediler ya da hayvanlarla paylaştığında değişebilir ama yine de evin kedisinin mekanın hükümdarı olduğunu söylersek çok yanılmayız.

Eski zamanlarda da insanlar kedilere bakıyordu ama son dönemlerde evlerde bakılan hayvanlara doğal olarak eskisinden çok daha özenle davrandığımızı söyleyebiliriz. Hem sağlıkları, hem yedikleri, hem de yaşam alanlarının kalitesi evlerinde kedi besleyenler için oldukça önemli. Bunu bu güzel canlılara borçluyuz da bir bakıma, evlerimizdeki varlıklarıyla bizi mutlu eden, sıcaklık ve dostluklarını sunan bu hayvanların rahatı ve huzurunu sağlamak elimizden gelmeli. Sokak hayvanlarının hepsine ulaşmak ve onlarla ilgilenmek belki bireysel olarak mümkün değil ama en azından evimizde beslediğimiz hayvanlar için faydalı olabiliriz.

Kediler evi sahipleniyorlar, bunu anladık. Peki evden daha hoşnut olmaları için ne yapabiliriz. Kedilere hizmette kusur görmeyenler için bu tapılası varlıkların hayatını güzelleştirmek için neler yapabileceğimize bir bakalım.