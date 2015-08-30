Bulunduğu mekanın havasını değiştiren TV sehpaları

Ev dekorasyonunda en titizlendiğimiz bölüm olan oturma odalarının düzeni diğer odalara göre ağırlık kazanır. Bir oturma odası genellikle koltuk takımı ve yemek masasından oluşur. Eskiden bu ikiliye bir de vitrin denilen dolaplar eşlik ederdi. Ancak günümüzde annelerimizin fincanlarını sergilediği vitrinlerin yerini televizyon üniteleri aldı. Çünkü teknolojik aletler hayatımızda ciddi bir yer kaplıyor ve televizyonsuz bir salon düşünemiyoruz. Her ne kadar bazen zararlı bir alışkanlık olarak görülse de televizyonları muhakkak evimizin bir köşesini kaplıyor. O köşe için de başlı başına icat olunan mobilyanın adı televizyon ünitesi.

Televizyon üniteleri genellikle televizyon sehpasından ve dolaptan oluşur. Televizyon sehpaları bazen tek parça olarak kullanıldığı gibi bazen dolabıyla beraber kullanılır. Ancak her evde bulunan tek parça televizyon üniteleri sıkıcı hale gelmeye başladığından televizyon sehpaları da iç dekorasyonda kendine yer bulmaya devam ediyor. Televizyon sehpaları çoğunlukla oturma odasında baş köşede bulunurlar. Böyle olması televizyonun herkesin görüş alanına girmesi için gereklidir. Salonun baş köşesinde konuşlanan televizyon sehpası bu özelliğinden dolayı yalnızca fonksiyonel değil, estetik de olmak zorundadır. Zira salon dekorasyonun önemli bir ayağını kapsar. Şimdi size farklı stillerde döşenmiş evler için değişik televizyon sehpası modellerini tanıtacağız, yaptığınız seçimlerde esin vermesini umuyoruz.