Bulunduğu mekanın havasını değiştiren TV sehpaları

Ev dekorasyonunda en titizlendiğimiz bölüm olan oturma odalarının düzeni diğer odalara göre ağırlık kazanır. Bir oturma odası genellikle koltuk takımı ve yemek masasından oluşur. Eskiden bu ikiliye bir de vitrin denilen dolaplar eşlik ederdi. Ancak günümüzde annelerimizin fincanlarını sergilediği vitrinlerin yerini televizyon üniteleri aldı. Çünkü teknolojik aletler hayatımızda ciddi bir yer kaplıyor ve televizyonsuz bir salon düşünemiyoruz. Her ne kadar bazen zararlı bir alışkanlık olarak görülse de televizyonları muhakkak evimizin bir köşesini kaplıyor. O köşe için de başlı başına icat olunan mobilyanın adı televizyon ünitesi.
Televizyon üniteleri genellikle televizyon sehpasından ve dolaptan oluşur. Televizyon sehpaları bazen tek parça olarak kullanıldığı gibi bazen dolabıyla beraber kullanılır. Ancak her evde bulunan tek parça televizyon üniteleri sıkıcı hale gelmeye başladığından televizyon sehpaları da iç dekorasyonda kendine yer bulmaya devam ediyor. Televizyon sehpaları çoğunlukla oturma odasında baş köşede bulunurlar. Böyle olması televizyonun herkesin görüş alanına girmesi için gereklidir. Salonun baş köşesinde konuşlanan televizyon sehpası bu özelliğinden dolayı yalnızca fonksiyonel değil, estetik de olmak zorundadır. Zira salon dekorasyonun önemli bir ayağını kapsar. Şimdi size farklı stillerde döşenmiş evler için değişik televizyon sehpası modellerini tanıtacağız, yaptığınız seçimlerde esin vermesini umuyoruz.
Modern televizyon ünitesi iki parçadan oluşuyor. Birincisi plazma televizyonunuzu yerleştireceğiniz kısım diğeri de televizyon sehpası. Televizyonun yerleştirildiği kısım için çerçeve modeli uygulanarak hoş bir resim havası vermiş. Sehpa kısmı ise üstünde televizyona eklemleyeceğiniz teknolojik aletler için bir bölme bulundurmakta. Televizyon sehpasının alt kısmı ise dolap olarak dizayn edilmiş. Bordo beyaz renklerinde tasalanmış televizyon ünitesi esasen detaylarıyla klasik çizgilere sahip ancak formuyla bir hayli modern duruyor. Parlak dış yüzeyi ve çerçeveli televizyonuyla göz dolduran bir televizyon sehpası.
Televizyon sehpasını evde nereye yerleştirmeniz konusunda fikir vermesi için ’Salonda televizyonu nereye koymalı?’ yazımıza da göz atabilirsiniz.
Bir şömine tasarımını andıran televizyon ünitesi boydan boya ahşaptan oluşuyor. Bir duvar boyunca uzanan ahşap kolona gömülü televizyon yer kaplamaması açısından fonksiyonel. Televizyonun olduğu bölümün hemen önündeki sehpa ise modern bir çizgiye sahip. Beyaz renkli televizyon sehpası oldukça sade. Sehpanın alt kısmına kutuya benzer iki parça eklenerek raf işlevi görmüş. Televizyon sehpasının üstüne ise vazo konularak dekoratif bir bölüm dizayn edilmiş. Modern ve sade bir tasarıma sahip televizyon sehpası odanıza sıcak bir hava katabilir.
Şekliyle bir hayli yenilikçi olan tasarım çok iddialı görünüyor. Televizyonu çerçeveleyen kelebekli şekli tüm dikkatleri üstüne çekmek için birebir. Televizyonun iki yanında duvara monte edilmiş iki parça var. Bir tanesi resimde gördüğünüz gibi raf olarak kullanılmış. İddialı tasarımın televizyon sehpası ise beyaz renkten seçilmiş olup diğer parçaları tamamlıyor. Bu tasarımın ilginç şekli kadar önemli bir diğer özelliği ise kanserojen madde içermemesi ve anti bakteriyel olması. Televizyon ünitesinin renk ön kısımları membran kaplama. Kelebek şeklindeki kısımda ise gün ışığı led kullanılarak sağlığınıza da önem verilmiş. Hem tasarımıyla hem insan sağlığına gösterdiği özenle takdiri hak eden bir televizyon sehpası takımı.
Trabcelona Design imzasını taşıyan televizyon sehpası bir hayli yaratıcı bir tasarım. Üç parçadan oluşan televizyon ünitesinin damarlı dokusu kendine has bir estetik sağlamış. Tamamı masif ahşaptan yapılmış televizyon ünitesinde televizyonun bulunduğu sehpanın bir ayağı yapılmamış. Bunun yerine sehpanın diğer tarafı başka bir ahşap tezgahın üstüne yerleştirilerek orijinal bir form kazandırılmış. Televizyon sehpasının iç kısmı da bir hayli enteresan. Bir kısmı açık bırakılarak raf işlevi görürken, diğer kısmı kapakla kapatılmış. Baştan sona yenilikçi ve modern bir tasarıma sahip televizyon sehpası mobilyalarında orijinallik arayan, iddialı tarzlardan hoşlananların es geçmemesi gereken bir ürün.
Klasik dekorasyon stilinden şaşmayanlar buraya. Küçük bir salonu nasıl göz dolduracak şekilde donatabileceğinizin bir örneği resimdeki. Gerek klasik avize seçimi gerek koltuk takımı ile baştan sona klasik stilde dizayn edilmiş dekorasyonu mobilyalara uyum beyaz televizyon sehpası tamamlamış. Neredeyse bir duvarı baştan aşağı kaplayan geni televizyon ünitesinin sehpası da bir hayli büyük. Farklı ebatlarda çekmecelerden oluşan televizyon sehpası dvd’lerinizi muhafaza etmeniz için imkan sunuyor. Resimdeki gibi mobilyalara sahipseniz değerlendirmeniz gereken bir televizyon sehpası.
Karşınızdaki televizyon sehpası oldukça enteresan ve sıra dışı. Onlarca küçük kutudan oluşa televizyon sehpası küçük eşyalarınızı depolamakla kalmıyor, aynı zamanda ışıklandırma olarak da kullanılabiliyor. Nasıl mı? Küçük çekmecelerin şeffaf iç kısmında aydınlatma mevcut, dilerseniz hepsini dilerseniz de bazılarını ışıklandırabiliyorsunuz. Özellikle ışığı söndürdüğünüz zaman televizyon sehpasının ilginç ışıkları unutamayacağınız eşsiz bir ışık oyunu çıkarıyor karşınıza. Bir hayli ilginç olan bu tasarım harikası televizyon sehpası çok orijinal. İddialı ve esprili mobilya tercih edenler mutlaka göz atsın.
Her ne kadar televizyonlar oturma odalarının baş köşesini kaplasa da kimi zaman yetersiz alandan kimi zamanda başka eşyalara yer açmak için pratik tasarımlara sahip televizyon sehpaları da mevcut. Örnekteki televizyon sehpası köşelere yerleşen şekliyle alandan yer açmak için avantaj sağlıyor. Üçgen modeliyle ev dekorasyonunda kolayca yer bulabileceğiniz bir televizyon sehpası olduğu aşikar. Düşününcebir çoğumuz küçük sitelerde yaşıyoruz. Özellikle küçük oturma odalarına sahip olanlar için hayat kurtaran pratik bir televizyon sehpası olduğu inkar edilemez.
Klasik stil mobilyaları tercih etmeyenlerin gözdesi modern tasarımlar oldukça revaçta. Özellikle de gençler geleneksel görünümlü, herhangi bir kapıyı çalsanız karşınıza çıkabilecek dekorasyonlardan sıkılmış durumda. Yenilikçi ve kendilerine özgü orijinal tasarımlı mobilyalara ulaşmak birçok insanın arzusu. Kimse evine başka yerlerde kolayca bulabileceğiniz ürünleri satın almak istemiyor. Buna elbette televizyonun da dahil. Günün önemli bir kısmını televizyon karşısında geçirdiğimiz düşünülünce modern tasarımlı televizyon sehpalarına olan ilgi anlaşılıyor. Örnekteki parlak beyaz televizyon ünitesinin şekli çok estetik. Televizyonu tamamlayan sehpanın tasarımı da dalgalardan nasibini almış. Düz bir çekmece yerine dalga şeklinde çekmeceler kullanmak hem televizyon sehpasını zenginleştirmiş hem de eğlenceli bir tasarım meydana getirmiş.
Günümüzde iç dekorasyonda pek çok stil mobilya bulabilirsiniz. Hem modern hem ilgi çekici bir tarz olan endüstriyel stil eşyalar da bu duruma dahil. Farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı bu tarz, televizyon sehpalarına da el attı. Resimdeki televizyon sehpası başka herhangi bir süslemeye gerek bırakmayacak şekilde sade ve şık. Ahşap masa kısmının iç kısmındaki bölmeler ham görünüşleriyle dikkat çekiyor. Televizyon sehpasının metal ayakları ise asıl iddialı parçası. Böyle bir televizyon sehpası modeli ile sade bir güzellik yakalayabilirsiniz.
Özellikle televizyonun arka kısmıyla ilgi çeken ünitesinin televizyon sehpası her ne kadar klasik çizgilere sahip olsa da normalin üstünde uzunluğu ve çekmece kullanılmaması gibi nitelikleriyle çarpıcı bir modernliğe bürünmüş. Salondaki koltuk takımının sehpasıyla da uyumlu olan televizyon sehpası, çizgili ahşap doku ve beyaz renkten oluşuyor. İşlevsellikten ziyade iddialı olmaya özen gösterenlerin tercih edebileceği televizyon sehpası, televizyon ünitesinin de yıldızı olmaya aday.