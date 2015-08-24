Ünlülerin evleri gibi dekorasyon yapmak için ipuçları

Ünlülerin nasıl evlerde yaşadıklarını, evlerini nasıl dekore ettiklerini, flaşlar ardındaki hayatlarını ne şekilde geçirdiklerini merak ederiz hep. Ne tür tasarımlardan hoşlanırlar, hangi odalarına ne tür aksesuarlar koyarlar, konuklarını ne tür odalarda ağırlarlar, salonları, yatak odaları, mutfakları nasıldır, işte bunlar genelde gizli kalan ve biz sıradan insanların göremediği detaylar. Bu sayfamızda sizlere ünlüler gibi ev dekore etmenin sırlarını açıklıyoruz. Yeni fikirler edinmek ve ilham almak için buyurun gezelim.
Yoğun iş programları nedeniyle tatile çıkmakta zorlanan birçok insan gibi ünlüler de dinlenmek, rahatlamak, spor yapmak ve benzeri aktiviteler için özel yüzme havuzlarını tercih ediyorlar. Üstelik duyduğumuz kadarıyla, geceleri havuz başında çılgın partiler vermek çok popüler ve eğlenceliymiş!
Ünlü insanlar magazin basınının onlara sürekli verdiği rahatsızlık nedeniyle biz sıradan insanların dışarıda kolayca yapabileceği birçok aktiviteyi gerçekleştiremezler. Üstelik yalnızca magazin basını da değil, hayranları da bazen ünlü insanları biraz fazla sıkar, selfie çektirip durmaktan iki adım atamazlar. Durum böyle olunca da, yapacak tek şey dışarıdaki eğlenceyi evin içine taşımak oluyor. Örneğin bir bilardo masası. Geniş bir alan gerektiren şık bir bilardo masası ünlü evleri için hiç problem değil çünkü ünlülerin çoğu evde çok vakit geçirdikleri ve sık sık konuk ağırladıkları için büyük evleri tercih ediyorlar. Ayırca bu camiada büyük ev demek itibar demek.
Ludwig Mies van der Rohe ve Lilly Reich'in 1929 Barselona Enternasyonel Fuarı'ndaki Almaya pavyonu için tasarladığı
Barcelona serisi ikonik bir tasarım olması nedeniyle birçok ünlünün evinde tercih ettiği bir ürün. 1963 yılında tasarımcısı Mies tarafından üretim hakkı Knoll'a devredilen Barcelona serisi zarif dizaynı ve her döneme ait deri ve metal yapısı ile mükemmel bir örnek.
Bir başka ikonik tasarım ise ünlü dizaynır kardeşler Eames'lerin koltuk ve puftan oluşan bu ikili seti. Filmlerde de sıklıkla karşımıza çıkan bu set uzun bir tasarım sürecinden sonra 1956 yılında piyasaya sürülmüş. Ahşap ve deriden imal edilen bu ikili set, ben görselliği ile hem de rahatlığı ile birçok ünlülün evlerinde sergilediği muhteşem bir tasarım örneği.
Dünyayı gezme fırsatı bulan ünlü insanlar evlerinin dekorlarında bu gezilerinde aldıkları etnik dekorasyon parçalarını da sıklıkla kullanıyorlar. İster misafir ağırladıkları salonlar olsun ister kendilerine özel oturma odaları, dünyanın dört bir tarafından toplanış koleksiyon parçaları ile yapılan bir dekorasyon hem gize anılarını taze tutuyor hem de evlere etnik ve eklektik detaylar kazandırıyor.
Konuklarını en şık ve görkemli bir şekilde ağırlamak isteyen ünlüler oturma odası ve yemek odası gibi mekanlarına çok özen gösterirler. Kalabalık partileri ağırlayan bu mekanlar için özel bir ambiyans yaratan aydınlatmalar, evin güzel manzarasını gözler önüne serecek geniş pencereler, konuklara servis için kullanılan şık ve zarif tabak, kadeh ve diğer servis takımları ünlü evlerinin en önemli detayları arasındadır.
Piyano çalabilmek bir çoğumuzun hayalidir. Bu hayale ek ise evimizde bir piyano olması! Ünlü birçok insan ise evlerinin büyük olması ve maddi imkanlar doğrultusunda bu hayali gerçekleştirebiliyorlar. Piyano eğitimni evlerinde alıp hem kendileri ve konukları için elit bir eğlence yaratabiliyorlar hem de evlerinde çok şık ve zarif bir dekoratif unsur sağlamış oluyorlar.
Ünlü insanların sık sık büyük ev partileri verdiğini biliyoruz. Bu partiler bazen havuz başında oluyor bazense şık bir yemek partisi olarak boy gösteriyor. Kalabalık grupları ağırlayabilmek içinse, ünlü insanların büyük yemek odalarına ve büyük yemek masalarına ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla, salon büyüklüğündeki bu yemek odaları kalabalık partileri ağırlayabilmek için olmazsa olmaz mekanların başında geliyor. Klasik mobilyalardan hoşlanan ünlüler ise bu yemek odalarını gücün de simgesi olan altın rengi detaylar ve şatafatlı mobilya ve aksesuarlarla döşüyorlar.
Sağlıklarına ve vücut formlarına oldukça dikkat eden ünlüler genelde evlerinin bir odasını spor salonuna dönüştürüyor. Kondisyon aletleri, pilates malzemeleri gibi çeşitli spor malzemelerinin bulunduğu bu odalara koyulan hidromasajlı küvet ise spor sonrası rahatlama ve dinlenme için bire bir. Siz de formunuza ve sağlığınıza dikkat ediyorsanız, bir odanızı ya da odanızın bir kısmını spor salonuna dönüştürebilir, günlük çalışmalarınızı evden çıkmak zorunda kalmadan bu mekanda yapabilirsiniz.
Müstakil evlerde yaşayan ünlülerin sahip olduğu bir başka avantaj ise kapalı bir özel otoparklarının olması. Ünlülerin genelde lüks otomobilleri vardır ve bu otomobilleri dış etkenlerden koruyabilmek için bir çoğu özel bir otopark yaptırmayı tercih eder.
İyi bir uyku çekmenin sırrı konforlu bir yatak ve uyku pozisyonumuza uygun bir yastıkla birlikte, içinde kendimizi huzurlu hissedeceğimiz bir yatak odasından geçer. Yoğun çalışma hayatının verdiği yorgunluğu atmak için iyi bir uyku çekmenin gerektiğini herkes bilir. Birçoğu yoğun ve yorucu bir iş hayatı yaşayan ünlüler de bu nedenden dolayı yatak odası dekorlarına çok önem verirler. Beyazın insan ruhunda sağladığı dinginlik hissi nedeniyle yatak odası dekorasyonunu beyaz ağırlıklı hatta bembeyaz yapmak sıkı ve disiplinli bir çalışma hatayı olan ünlülerin tercihleri arasında bulunuyor.
Ünlülerin evlerinde en yenilikçi ve zarif mobilya ve dekorasyon parçalarını görmek mümkün. Pastel pembe rengi ve nötr kahverengi tonlarının kullanıldığı bu yatak odası tasarımında sayvanlı yatak modeli, yatağın ayak ucundaki kadife döşemeli ahşap bank ve üç boyutlu duvar panosu dikkat çeken parçalar. Hem süslü hem dingin bir tasarım ile günün büyük bir kısmını geçirdiğimiz yatak odalarımız için sizler de bu örnekten ilham alabilirsiniz.
Ünlü insanlar sürekli kameralar karşısında oldukları için kendilerine güvenen bir duruş sergilemeleri onlar için oldukça önemli. Kendine güven ise yalnızca kişilik özellikleri ile değil, sahip olunan eşyalar ile de pekişen bir ruh hali. Gösterişli bir yatak odasından güne başlamak insana kendini iyi hissettiren ve bu iyi hisleri gün içerisinde de yaşamaya devam ettiren bir olgu. Bu nedenle birçok ünlü yatak odalarını ihtişamlı ve görkemli döşemekten hoşlanır çünkü bu tarz dekorlar insanlarda özsaygı hissine neden olur, böylece kameralar karşısında kendine güvenen bir duruş çizebilirler.
Ünlü insanlar sıkça kamera karşısında bulunduğu için ya da kimileri mesleklerinden dolayı sıradan insanlara göre çok daha fazla giysiye sahip olurlar. Yatak odasına konacak bir giysi dolabı tüm bu eşyaları saklamaya yetmez. Bu nedenle birçok ünlünün evinde yatak odası ile bağlantılı bir de giyinme odası bulunmaktadır. Boydan boya dolap, raf ve çekmecelerle kaplı bu alan tüm giysileri, ayakkabıları ve aksesuarları içine alan, düzenli, içinden giysileri bulmanın kolay olduğu mekanlardır.
(Giysi odası yaptımayı düşünüyorsanız konuyla ilgili Türkiye’den giyinme odası modelleri isimli yazımız ilginizi çekebilir.)
Ünlü evlerinden bir klasik oda ise işte burada: Sinema odası! Ünlü insanlar bizim kadar rahat sosyal ortamlara giremedikleri için sinemalara da sıklıkla gidemiyorlar. Gördükleri ilgi bazen bunaltıcı noktalara geldiği için, sinema gibi çeşitli eğlence aktivitelerini evlerinde düzenlemeyi tercih ediyorlar. Bir odalarını yalnızca bu iş için ayıran ünlüler bazen büyük bir televizyon bazense projeksiyon aleti kullanarak aileleri ve arkadaşları ile film izleme keyfi yaşayabiliyorlar. İyi bir yalıtıma sahip sinema odaları için ahşap detaylar ve rahat bir deri koltuk ideal bir dekorasyon oluşturuyor.