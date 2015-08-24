Ünlülerin evleri gibi dekorasyon yapmak için ipuçları

Ünlü insanlar sürekli kameralar karşısında oldukları için kendilerine güvenen bir duruş sergilemeleri onlar için oldukça önemli. Kendine güven ise yalnızca kişilik özellikleri ile değil, sahip olunan eşyalar ile de pekişen bir ruh hali. Gösterişli bir yatak odasından güne başlamak insana kendini iyi hissettiren ve bu iyi hisleri gün içerisinde de yaşamaya devam ettiren bir olgu. Bu nedenle birçok ünlü yatak odalarını ihtişamlı ve görkemli döşemekten hoşlanır çünkü bu tarz dekorlar insanlarda özsaygı hissine neden olur, böylece kameralar karşısında kendine güvenen bir duruş çizebilirler.