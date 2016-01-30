Küçük bütçeli akıllı bir ev

Hızla değişen dünya da dekorasyon akımları da aynı hızla değişiklik göstermekte, dünyanın her yarında farklı bir akım uygulanmaktadır. Ev sahipleri bu değişikliklere ayak uydurabilmek adına yedek bir yatak takımı, bir veranda, ek bölmeler, ofis dekorasyonları gibi farklı dekorasyon akımlarına uygun yeniliklere uygun ek alanlar yaparlar. Evlerinin yanında bulunan geniş boşlukları bu amaç için kullanırken, mevcutta var olan ek bölmeleri ev dekorasyonu içine katarak ana bina ile birleşik konaklama alanları oluştururlar. Bazı ev sahipleri ek bölmeler yerine yazlık bir bahçe oluşturup misafirleri için yazlık konaklama alanları oluştururlar. Kalabalık aileler ve konuklar için gerekli olan konaklama alanlarını oluşturmak adına farklı yöntemler uygulayarak müstakil bir evin boş bahçesi değerlendirilmiş ve bu çalışma homify tarafından sizlere sunulmuştur. Yeşil bir alanın ortasında oluşturulan bu ek konaklama alanı,şirin ve küçük evi daha büyük bir bina haline getirmiş, banyo, mutfak ile birlikte kullanışlı küçük bir ev inşa edilmiştir.