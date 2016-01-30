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Küçük bütçeli akıllı bir ev

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Garaj / Hangar
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Hızla değişen dünya da dekorasyon akımları da aynı hızla değişiklik göstermekte, dünyanın her yarında farklı bir akım uygulanmaktadır. Ev sahipleri bu değişikliklere ayak uydurabilmek adına yedek bir yatak takımı, bir veranda, ek bölmeler, ofis dekorasyonları gibi farklı dekorasyon akımlarına uygun yeniliklere uygun ek alanlar yaparlar. Evlerinin yanında bulunan geniş boşlukları bu amaç için kullanırken, mevcutta var olan ek bölmeleri ev dekorasyonu içine katarak ana bina ile birleşik konaklama alanları oluştururlar. Bazı ev sahipleri ek bölmeler yerine yazlık bir bahçe oluşturup misafirleri için yazlık konaklama alanları oluştururlar. Kalabalık aileler ve konuklar için gerekli olan konaklama alanlarını oluşturmak adına farklı yöntemler uygulayarak müstakil bir evin boş bahçesi değerlendirilmiş ve bu çalışma homify tarafından sizlere sunulmuştur. Yeşil bir alanın ortasında oluşturulan bu ek konaklama alanı,şirin ve küçük evi daha büyük bir bina haline getirmiş, banyo, mutfak ile birlikte kullanışlı  küçük bir ev inşa edilmiştir.

Modern küçük ev

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Ana binaya ek olarak yapılan bu modern ve küçük ev, sıcak ve samimi bir şekilde tasarlanmış, ahşap paneller ile kaplanarak ısı yalıtımı yapılmış, nötr renkler ile evin dış cepheleri ön plana çıkarılmıştır. Bu cazip  yaşam alanı çalışmasının arkasında İngiltere Müteahhitler Birliği olan Blankstone yer almaktadır. Yaratıcı beyinlerin birlikte çalıştığı bu modern ev, estetik ve zarif ek bölme olarak yapılmış, konaklama, hobi alanı olarak da kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır.

Farklı Bakış

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Küçük ve şirin eve farklı bir açıdan baktığınızda, sizi kendisine hayran  bırakan  bir cephe ile karşılaşıyorsunuz. Ahşap renk tonunun ağır bastığı  hoş bir görünüme sahiptir.  Ahşap veranda alanı ile ahşap dış cepheler muhteşem bir uyum içinde dekore edilerek görsellik yaratılmış, canlı bir çiçek vazosu ile doğallık verilmiştir. Yeşil alan içerisinde ahşap bir oturum alanı yapılarak doğal bir bahçe oluşması sağlanmış ve görsellik artırılmıştır.

Rahat mutfak

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Evin iç kısmını gezdiğinizde karşınıza rahat bir mutfak çıkıyor. Nötr renkler evin iç kısmında da kullanılarak açık tonlardaki mutfak dolapları ön plana çıkarılmış,  büyüleyici ahşap rengi odaya ferahlık kazandırmış.  Beyaz mutfak duvarları ile açık ahşap renk  mutfağın huzurlu ve samimi olmasını sağlayarak  mutfağı daha görsel ve daha ferah bir alan haline getirmiş.

Zarif dönüşüm

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Mutfaktan çıkınca zarif bir dönüşüm geçirmiş olan açık alana ulaşıyorsunuz. Dar bir alan olan bu bölüm bir ara kat oluşturulan ve alt tarafta bir kanepe konularak dinlenme alanı yapılan renkleri ve tasarımı ile şirin ve samimi bir havası olan zarif  ve estetik bir alan haline getirilmiş. Ara kat altına bir pencere bırakılarak güneş doğumunda evin içine güneş ışınlarının dolması planlanarak doğal bir aydınlatma da düşünülmüş.

Yatak odası

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Kullanılan ahşabın renk tonu  hem görsel hem de ferahlatıcı olduğu için yatak odası içinde rahat ve görsel bir dekorasyon yapılmasına izin vermiş, dekoratif bir yatak odası ortaya çıkarılmış. Küçük bir alan olmasına rağmen kullanılan renkler ve ahşap ile hem doğal hem de görsel bir yatak odası  dekorasyonu oluşturulmuş ve şirin, doğal, samimi bir yatak ile dekorasyonun görselliği artırılmıştır.

Çalışma alanı

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Bu küçük ve şirin evde her ayrıntı dikkatle düşünülmüş ve ofis gibi bir çalıma alanı oluşturulmuş. Yeterince bir alan olmadığı için ahşap masa ve sandalyeden oluşan, pencere sayesinde doğal bir şekilde aydınlatılan ve yeterince havalandırılan bir çalışma masası işe temsili bir ofis, sahici bir çalışma alanı oluşturulmuş. Görsellik ise yine kullanılan ahşap ile sağlanmış.

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