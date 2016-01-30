Küçük bütçeli akıllı bir ev

Hızla değişen dünya da dekorasyon akımları da aynı hızla değişiklik göstermekte, dünyanın her yarında farklı bir akım uygulanmaktadır. Ev sahipleri bu değişikliklere ayak uydurabilmek adına yedek bir yatak takımı, bir veranda, ek bölmeler, ofis dekorasyonları gibi farklı dekorasyon akımlarına uygun yeniliklere uygun ek alanlar yaparlar. Evlerinin yanında bulunan geniş boşlukları bu amaç için kullanırken, mevcutta var olan ek bölmeleri ev dekorasyonu içine katarak ana bina ile birleşik konaklama alanları oluştururlar. Bazı ev sahipleri ek bölmeler yerine yazlık bir bahçe oluşturup misafirleri için yazlık konaklama alanları oluştururlar. Kalabalık aileler ve konuklar için gerekli olan konaklama alanlarını oluşturmak adına farklı yöntemler uygulayarak müstakil bir evin boş bahçesi değerlendirilmiş ve bu çalışma homify tarafından sizlere sunulmuştur. Yeşil bir alanın ortasında oluşturulan bu ek konaklama alanı,şirin ve küçük evi daha büyük bir bina haline getirmiş, banyo, mutfak ile birlikte kullanışlı küçük bir ev inşa edilmiştir.
Ana binaya ek olarak yapılan bu modern ve küçük ev, sıcak ve samimi bir şekilde tasarlanmış, ahşap paneller ile kaplanarak ısı yalıtımı yapılmış, nötr renkler ile evin dış cepheleri ön plana çıkarılmıştır. Bu cazip yaşam alanı çalışmasının arkasında İngiltere Müteahhitler Birliği olan Blankstone yer almaktadır. Yaratıcı beyinlerin birlikte çalıştığı bu modern ev, estetik ve zarif ek bölme olarak yapılmış, konaklama, hobi alanı olarak da kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır.
Küçük ve şirin eve farklı bir açıdan baktığınızda, sizi kendisine hayran bırakan bir cephe ile karşılaşıyorsunuz. Ahşap renk tonunun ağır bastığı hoş bir görünüme sahiptir. Ahşap veranda alanı ile ahşap dış cepheler muhteşem bir uyum içinde dekore edilerek görsellik yaratılmış, canlı bir çiçek vazosu ile doğallık verilmiştir. Yeşil alan içerisinde ahşap bir oturum alanı yapılarak doğal bir bahçe oluşması sağlanmış ve görsellik artırılmıştır.
Evin iç kısmını gezdiğinizde karşınıza rahat bir mutfak çıkıyor. Nötr renkler evin iç kısmında da kullanılarak açık tonlardaki mutfak dolapları ön plana çıkarılmış, büyüleyici ahşap rengi odaya ferahlık kazandırmış. Beyaz mutfak duvarları ile açık ahşap renk mutfağın huzurlu ve samimi olmasını sağlayarak mutfağı daha görsel ve daha ferah bir alan haline getirmiş.
Mutfaktan çıkınca zarif bir dönüşüm geçirmiş olan açık alana ulaşıyorsunuz. Dar bir alan olan bu bölüm bir ara kat oluşturulan ve alt tarafta bir kanepe konularak dinlenme alanı yapılan renkleri ve tasarımı ile şirin ve samimi bir havası olan zarif ve estetik bir alan haline getirilmiş. Ara kat altına bir pencere bırakılarak güneş doğumunda evin içine güneş ışınlarının dolması planlanarak doğal bir aydınlatma da düşünülmüş.
Kullanılan ahşabın renk tonu hem görsel hem de ferahlatıcı olduğu için yatak odası içinde rahat ve görsel bir dekorasyon yapılmasına izin vermiş, dekoratif bir yatak odası ortaya çıkarılmış. Küçük bir alan olmasına rağmen kullanılan renkler ve ahşap ile hem doğal hem de görsel bir yatak odası dekorasyonu oluşturulmuş ve şirin, doğal, samimi bir yatak ile dekorasyonun görselliği artırılmıştır.
Bu küçük ve şirin evde her ayrıntı dikkatle düşünülmüş ve ofis gibi bir çalıma alanı oluşturulmuş. Yeterince bir alan olmadığı için ahşap masa ve sandalyeden oluşan, pencere sayesinde doğal bir şekilde aydınlatılan ve yeterince havalandırılan bir çalışma masası işe temsili bir ofis, sahici bir çalışma alanı oluşturulmuş. Görsellik ise yine kullanılan ahşap ile sağlanmış.