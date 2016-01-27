Ahşap ile yapılmış doğal bir ev

Homify, bu gün sizleri Japonya'nın Higashisonogi bölgesinde sessiz bir kırsal alanda inşa edilmiş 120 metre kare olan, ahşabın bolca kullanıldığı, odun ve kömürün kullanıldığı doğal bir eve götürüyor. Yenileme projesinin sorumlu mimarı Masahiko Sato; evin açık alanlarını yeniden tasarlayarak aile güvenliği ve gizlilik sorunlarını ortadan kaldırmış, rahat, konforlu ve güvenli bir ortaya çıkarmış. Bu evin en önemli özelliği farklı tonları bir arada kullanarak ahşabın yoğun kullanımını normal bir şekilde göstermesi, kırmızı sedir ağaçlarının zarif bir şekilde kullanılmasını sağlamasıdır. Bu haliyle doğal ve sıcak bir görünüm veren şirin ve zarif ev, ısı yalıtımı ve estetik açılardan bakıldığında ahşap kullanımının haklı olduğunu ortaya koymuş.
Evin dışında kullanılan kırmızı sedirden yapılmış ahşap paneller, dışarıdan bakıldığında eşsiz ve modern bir eve ait dış cephe görünmesini, ahşap panellerin yatay şekilde kullanılması ile benzersiz bir güzelliğin ortaya çıkarılmasını sağlamış. Betonlaşan modern çağımızda ahşabın güzelliğinin göz önüne serilmesi ile çağdaş ama doğal bir ev ortaya çıkarılmış.
Evin ön girişi mimari bir tasarım ile canınız sıkıldığında gezebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz bir ön bahçe haline getirilmiş. Ön kısmı tamamen tel çitlerle çevirerek bir bahçe oluşturup ev ile bütünleştirerek bahçeli bir ev görünümü kazandırılmış. Giriş kapısı sürgülü cam kapı olarak tasarlanmış ve bahçenin, avlunun güzelliğinin içeriden görünmesi sağlanmış.
Bu sıcak evin içi de çok samimi bir şekilde dekore edilmiş.Ahşap malzemeler oturma odasında da bol bol kullanılarak doğallık evin içine taşınmış. Ahşap merdiven korkulukları tavana kadar uzatılmış ve doğal bir hava oluşması sağlanarak açık renk bir oturma grubu ile dinlenme alanı olarak düşünülen alan, büyük bir televizyon ile vakit geçirme alanı olarak düşünülmüş. Tasarımı modern ve çağdaş bir şekilde yapılan oturma odası kullanılan malzeme ile geleneksel bir dekorasyona sahip olmuş.
Mutfak ve yemek salonu çağdaş bir şekilde tasarlanmış, ahşap ile her alan kaplanarak doğa içinde bir yemek odası haline getirilmiş. Hemen oturma odasının arkasında yer alan mutfak ve yemek salonu açık mutfak şeklinde tasarlanan salonlar şeklinde dekore edilmiş. Evin diğer alanlarından daha fazla ahşabın kullanıldığı bu alan hem daha zarif hem de daha doğal bir şekilde dekore edilmiş.
Evin en göz alıcı tasarımı merdivene verilmiş. Modern ve çağdaş bir mimari tasarıma sahip merdiven ahşap ile geleneksel bir korkuluk ile çevrelenmiş. Bu haliyle geçmiş ile modernizmi bir arada barındıran ve evin en estetik en doğal en zarif alanı haline getirilmiş. Ahşap kirişler ve ahşap korkuluklar tavanda birleştirilerek görsel bir güzellik ortaya çıkarılmış. Evi gezdiğinizde hayran kalacağınız alanlardan birisi de bu merdivendir.
Gün ışığında dış cephe kendine hayran bırakırken, gece karanlığında aydınlatılan dış cephe hayranlığınızı kat kat artırıyor. Evin dış tasarımı beton ve ahşap birleşimi, modern bir aydınlatma ile gece karanlığında parlayan bir yıldız misali gözlerinizi ayıramadığınız bir görsellik oluşturmuş. Evin ahşap ile kaplanması, modern tasarımların geleneksel bir şekilde uygulanması , geçmiş ve geleceği bir arada barındırması rahat ve samimi bir dekorasyon ortaya çıkarmış.