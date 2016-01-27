Ahşap ile yapılmış doğal bir ev

Homify, bu gün sizleri Japonya'nın Higashisonogi bölgesinde sessiz bir kırsal alanda inşa edilmiş 120 metre kare olan, ahşabın bolca kullanıldığı, odun ve kömürün kullanıldığı doğal bir eve götürüyor. Yenileme projesinin sorumlu mimarı Masahiko Sato; evin açık alanlarını yeniden tasarlayarak aile güvenliği ve gizlilik sorunlarını ortadan kaldırmış, rahat, konforlu ve güvenli bir ortaya çıkarmış. Bu evin en önemli özelliği farklı tonları bir arada kullanarak ahşabın yoğun kullanımını normal bir şekilde göstermesi, kırmızı sedir ağaçlarının zarif bir şekilde kullanılmasını sağlamasıdır. Bu haliyle doğal ve sıcak bir görünüm veren şirin ve zarif ev, ısı yalıtımı ve estetik açılardan bakıldığında ahşap kullanımının haklı olduğunu ortaya koymuş.