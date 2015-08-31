Havalar ısındı. Küresel iklim mevzusu hepimizin malumu. Kimilerimiz hala tatilde kimilerimiz de evinin terasında serinlemeye çalışıyor. Her ne kadar tatil seçenekleri daha cazip gelse de yaz boyunca güneşlenmeniz, havanın tadını çıkarmanız ne yazık ki mümkün değil. Özellikle de şehir dışında tatil yapmayı tercih edenler için. Oysa geniş bahçeli ve teraslı bir ev, yaz ayları süresince tatil yapamasanız da havanın güzelliğinden faydalanabilmeniz için daha avantajlı. Uzun süreli tatil yapacaklar için ise uzun vadede daha ekonomik olduğu için yazlıklar önemli bir alternatif.
Yazlıkların ve geniş bahçeli evlerin kurtarıcısı kapalı teraslardır. Zira geniş bahçeden daha çok verim almanızı sağlar. Ancak açık bir teras modeli özellikle de yazın kavurucu sıkacaklarında pek kullanışlı değildir. Oysa teras kapatma modelleri ile terasınızdan çok daha fazla verim alırsınız. Teras kapatma modelleri ile beraber terasınızı evinizle bütünleştirmiş olursunuz. Terasları kapatmanın faydası şudur, örneğin terasınızda konuklarınızı ağırlayıp sohbet ediyorsunuz. Bir anda yaz yağmuru bastırıyor. Islanmamak içeri geçmek zorunda kalırsınız. Oysa teras kapatma modeli ile bu gibi doğal sıkıntıların önüne geçmiş olursunuz. Veya sevimli hayvan dostlarımızdan kuşlar ne yazık ki güzelim terasınızı pisletebilirler. Bu gibi temizlik işlerinden sıyrılmak için de ideal bir modeldir terası kapatmak.
Özellikle yaz bahçelerinde serinlik sağlayan teras kapatma modelleri kışın ise ısı kaybını önler, zira çatı işlevi görmektedir. Hep yaz mevsiminden bahsettik ancak kış mevsimlerinde de kar ve yağmurun sebep olacağı zararların da önüne geçmiş olacaksınız.
Bir dairenin üst katında bulunan bu sofistike teras, camla kapatılmış. Teras kapatma modellerinde cam kullanmak gün ışığından faydalanabilmek için elverişli bir yöntem. Camın dayanağı olan metal iskelet, beton balkon korkuluklarıyla uyum yakalamış denilebilir. Kapalı terastan sarkan klasik stil avize terasa sofistikte bir hava katmış. Teras kapatma modelinde camla birlikte beyaz perdeler kullanılarak romantik bir ambiyans yaratılmış. Kırık beyaz koltuk takımı perdelerle uyum içinde. Beyaz ağırlıklı dekorasyonda masa olarak ahşap seçilmiş. Hoş ve romantik görünümlü teras kapatma modeli klasik stilden hoşlananlar için ideal.
Tavanı perde ile kaplanmış küçük ama iç açıcı bir teras kapatma modeli karşımızda. Genel olarak yan tarafları açık görünen kapalı terasın bazı bölümlerinde cam kullanılmış. Tavanda olduğu gibi yan bölmelerde de katlanabilen perdeden faydanılmış. Böylece dilerseniz perdelerle izole edebileceğiniz dilerseniz de ferah ferah kullanabileceğiniz bir teras kapatma modeli dizayn edilmiş. Yeşilliklerle çevrelenmiş olan terasın iç kısmında tropikal izler taşıyan rengarenk mobilya grupları tercih edilmiş. Her iki koltuk birbirinden farklı da olsa cıvıl cıvıl renkleriyle taptaze bir ambiyans yaratmış. Hem mobilyalarıyla hem de hem ferah perdeleriyle tropikal bir teras kapatma modeli.
Sıcak havalarda gürültüsüz sakin bir akşam geçirmek için fazla gösterişli olmayan, çok fazla ortalarda da bulunmayan, evinizin bir köşesine yapılmış küçük teraslar kapatma modelleriyle işlevsellik sağlıyor. Çeşitli deliklerden oluşan ilginç tavan yapısıyla yumuşak bir görünüm sağlayan teras kapatma modeli, beyaz duvarlarını hareketlendirmek ve doğayı hissettirmek için bitkilerden faydalanmış. Köşe koltuk takımı da terasın duvarlarıyla uyumlu olarak beyaz renginden seçilmiş. Ancak rengarenk minderleri o sadeliği almış, dinamik bir görünüm kazandırmış. Gürültü patırtı sevmeyen ve evinde huzurlu bir teras keyfi yapmak isteyenler için başarılı kapatma modellerinden.
Teraslar yalnızca evlerimizin bahçelerini süslemez; kafeterya, restoran gibi çeşitli gibi ticari hizmet veren iş yerlerinin de müşterilerine daha konforlu bir ortam sunmak için sıkça tercih ettiği alanlardan biridir. Tatil için gittiğiniz oteller veya merkezi yerlerdeki havuz imkanı sunan işletmeler de kapalı teras modellerinden faydalanırlar. Örnekte bir eve ait olmayıp, yazlık bir mekana konuşlanmış kapalı teras görüyoruz. Teras kapatma modelinin yapımında ağırlıklı olarak hasır kullanılmış, terasın mobilyaları da dahil. Kare şeklindeki kapalı terasın ortasında delik açılarak gün ışığından da faydalanılması sağlanmış. Fakat konukların güneş ışığının yakıcı etkisinden zarar görmemesi için de bir branda serilmiş. Kapalı terasta ayrıca perde kullanımı dikkat çekici. Renkli ve dinamik mobilyalarıyla göz dolduran bir model.
Greeneria imzalı teras kapatma modeli ahşap şeritlerden oluşuyor. Kavurucu sıcaklardan hoşlanmayanlar için ideal bir model. Tahta şeritli ahşap, küçük boşluklardan oluştuğundan güneş ışığını sizi bunaltmayacak şekilde filtreliyor. Üç tarafı kapalı olan teras modelinde ön kısım da dilerse kapatılabilir. Sade terası hareketlendirmek için yeşil bitkilerden faydanılmış. Kapalı terasın iç kısmında masa ve sandalyelerin olduğu kısımla şezlongların bulunduğu bir alan var. Modern masa takımı, yeşil bitkiler ve ahşap gibi farklı malzemelerin kullandığı teras kapatma modeli kolonyal stil.
Ahşap teras düşünüyorsanız “En güzel ahşap teraslar” yazımıza bakabilirsiniz.
Bir villaya ait teras, havuz manzarasıyla oldukça ferah bir görünüm sergiliyor. Kapalı teras modellerinin daha ziyade bahçe içinde olanlarına yer verdik ancak havuz başı teraslar da unutulmamalı. Havuzla bütünleşmeyen, hatta havuzdan bir parça daha yüksekte olan teras havuz kenarında güneşlenmek isteyenlere de alan açmış. Teras kapatma modelinin rengi villanın rengi gibi beyazdan oluşuyor. Havuzla birleşik olmasa da tüm havuz manzarasını göreceğiniz şekilde dizayn edilmiş.
Şayet evinizin arka bahçesi devasa yeşilliklere açılıyorsa, bu küçük alanı kullanmayacaksınız anlamına gelmiyor bu. Resimde olduğu gibi uzun bir teras modeliyle küçük alanı en verimli şekilde kullanabilirsiniz. Kapalı teras modelinin iskeleti doğayla uyumlu olarak ahşaptan seçilirken tavanında cam kullanılmış. Her ne kadar perde yöntemiyle terasla orman arasında bir çizgi çekilse de genel manzara, doğayla bütünleşmiş bir teras kapatma modeli. Terasta kullanılan koltuklar karşı karşıya yerine yan yana dizilerek bu ince ve uzun kapalı terasta mobilyaya da yer açılmış. Küçük ama ferah bir teras kapatma modeli.
Son derece modern bir mimariye sahip bu villa yerel bir firmaya ait. Havuzlu ve bahçeli villanın kendisi gib gayet modern görünümlü bir teras modeline sahip. Sıra dışı mimari yapısında teras tavanı da evin kendisi gibi göz alıcı. Uzaktan iddialı bir siyah taşa benzeyen teras tavanı son derece geniş ve estetik görünüyor. Dilerseniz camlı kısmında şezlongla keyif yapacağınız dilerseniz de açık kısmında masada konuklarını ağırlayacağınız teras kapatma modeli baş döndüren güzellikte.
Oldukça geniş bir bahçeye sahip ev örneğinde teras için ayrı bir bölme yapılarak, teras bahçenin her iki tarafından da soyutlanmış. Yazın teras kışın da kış bahçesi olarak kullanılabilen teras modelinde, her iki kanat camla kaplanırken tavanda çatı kullanılmış. Çatısıyla beraber tamamen ayrı bir bölüm olan kapalı teras modelinin girişindeki kapaklar da camdan yapılarak sonuna dek açma imkanı sunulmuş.
Muhteşem bir havuz seyri yapabileceğiniz kapalı teras L şeklinde uzanıyor ve oldukça geniş. Siyah taşların kullanıldığı kapalı teras modeli, renginden dolayı her ne kadar soğuk bir tablo çizse de önünün tamamen açık olması ve nefis görünümlü bir havuzla karşı karşıya olması sebebiyle dikkat çekmiyor bile. Dilerseniz masa dilerseniz de şezlong koyabileceğiniz büyük teras, modern evler için ideal bir teras kapatma modeli.