Havalar ısındı. Küresel iklim mevzusu hepimizin malumu. Kimilerimiz hala tatilde kimilerimiz de evinin terasında serinlemeye çalışıyor. Her ne kadar tatil seçenekleri daha cazip gelse de yaz boyunca güneşlenmeniz, havanın tadını çıkarmanız ne yazık ki mümkün değil. Özellikle de şehir dışında tatil yapmayı tercih edenler için. Oysa geniş bahçeli ve teraslı bir ev, yaz ayları süresince tatil yapamasanız da havanın güzelliğinden faydalanabilmeniz için daha avantajlı. Uzun süreli tatil yapacaklar için ise uzun vadede daha ekonomik olduğu için yazlıklar önemli bir alternatif.

Yazlıkların ve geniş bahçeli evlerin kurtarıcısı kapalı teraslardır. Zira geniş bahçeden daha çok verim almanızı sağlar. Ancak açık bir teras modeli özellikle de yazın kavurucu sıkacaklarında pek kullanışlı değildir. Oysa teras kapatma modelleri ile terasınızdan çok daha fazla verim alırsınız. Teras kapatma modelleri ile beraber terasınızı evinizle bütünleştirmiş olursunuz. Terasları kapatmanın faydası şudur, örneğin terasınızda konuklarınızı ağırlayıp sohbet ediyorsunuz. Bir anda yaz yağmuru bastırıyor. Islanmamak içeri geçmek zorunda kalırsınız. Oysa teras kapatma modeli ile bu gibi doğal sıkıntıların önüne geçmiş olursunuz. Veya sevimli hayvan dostlarımızdan kuşlar ne yazık ki güzelim terasınızı pisletebilirler. Bu gibi temizlik işlerinden sıyrılmak için de ideal bir modeldir terası kapatmak.

Özellikle yaz bahçelerinde serinlik sağlayan teras kapatma modelleri kışın ise ısı kaybını önler, zira çatı işlevi görmektedir. Hep yaz mevsiminden bahsettik ancak kış mevsimlerinde de kar ve yağmurun sebep olacağı zararların da önüne geçmiş olacaksınız.