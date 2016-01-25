Yenilenebilir enerji çeşitlerinin evlerimize uygulanması

Günümüzde evlerimiz de konforumuzu ve rahatımızı artırmak için kullandığımız enerji kaynakları doğal enerji kaynakları olarak önümüzdeki yıllarda tükenecektir. Bu enerji kaynaklarının üretim maliyetleri ve tükenecek olması nedeniyle tüketicilere yüksek maliyet ile satılmaktadır. Ayrıca şehir içinde enerji iletim hatları nedeniyle şehrin caddelerinin görselliği bozulmakta, çirkin görüntüler ortaya çıkarmaktadır. Özellikle yüksek maliyetli olmasında ve yakın zamanda tükenecek olmasından dolayı doğal enerji kaynakları olan güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarını kullanmamız daha akıllıca olacaktır. Evlerimizin çatıları güneşi gün boyunca doğrudan gördüğü için verimli bir şekilde elektrik enerjisi üretimi açısından çok uygun alanlardır. Evimizin çatısına kuracağımız güneş panellerini kullanarak güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirip, bu enerjiyi ihtiyacımız kadarını kullandıktan sonra geri kalanı güneş pillerinde depolayarak ihtiyaç duyduğumuz zaman kullanabiliriz. Benzer şekilde evimiz yüksek bir bölge de bulunuyor ise ve rüzgar alıyor ise rüzgar enerjisini, elektrik enerjisine çevirebiliriz. Evimizin çatısında biraz yükseğe kuracağımız rüzgar gülleri aracılığı ile rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretebilir ve bir inverter yardımıyla evlerimizde kullandığımız şebeke voltajına yükselterek evimizde bulunan bütün elektronik cihazlar ve aydınlatma için kullanabiliriz. Peki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretip kullanmam için uymam gereken yasal koşullar ve teknik şartlar nelerdir ?

Evinizin elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji ile karşılamak istiyorsanız, kullanacağınız enerji miktarını hesaplama ile işe başlamalısınız. Günümüzde enerji bakanlığı bireysel elektrik üretimi için lisanssız olarak 1 megawatta kadar izin vermektedir. 1 mw dan daha fazla ihtiyacınız olması halinde 1 mw a kadar kendi ürettiğiniz enerji, geri kalan ihtiyacınız için şehir şebekesinden alacağınız enerjiyi kullanmanızı yasal olarak şart koşmuştur. Bir diğer yasal şart, kendi üreteceğiniz enerji için tüm tesisatın plan ve projelerinin yetki belgesi olan bir elektrik mühendisi tarafından incelenmiş ve onaylanmış olmasıdır. Eğer onaylatılmamış bir proje uygularsanız bütün yasal sorumlulukları üstlenmiş olursunuz. Bu nedenle projenizi uygun bir şekilde çizdirmeli ve onaylattırmalısınız. Yasal koşullardan sonra dikkat etmeniz gereken teknik şartlar vardır. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz enerji miktarını hesaplayarak bu enerjiyi üretecek kadar güneş paneli tedarik etmeli, bu enerjiden biraz daha fazla kapasiteye sahip güneş pili satın almalısınız. Kapasite olarak daha fazla panel ve güneş pili tedarik etmeniz size maliyet külfeti olacak ve sistemin verimsiz çalışmasına neden olacaktır. Güneş panellerinin bir birine paralel bir sistem içerisinde bağlanması gereklidir. Çatınızda oluşturacağınız panel yerini paralel bağlayacak şekilde ayarlamalı, panellerin alt kısmına ısı yalıtım malzemesi koyarak sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamalı ve çatınızda ısı birikmesini önleyerek yangın veya kıvılcım oluşarak panellere zarar verme durumunu ortadan kaldırmalısınız. Güneş panelleri ısıyı topladıkları için alt kısımları çok sıcak olmaktadır. Bu nedenle panel bölümünün ısı yalıtımı kaliteli malzemelerden yapılmalı, paneller çatı ile arasında boşluk bırakılacak şekilde monte edilmelidir. Güneş enerjisinden elektrik üretme sisteminin diğer elemanlarını da teknik şartlara uygun bir şekilde yerleştirilerek sistemin sağlıklı çalışması sağlanmalıdır. Güneş enerjisi kadar enerji üretebileceğimiz bir diğer yenilenebilir enerji kaynağı da rüzgar enerjisidir. Rüzgar yılın tamamına yakınında esen doğal bir esintidir. Bu nedenle rüzgar gülleri yaparak evimizin çatısından biraz yüksek bir olacak şekilde monte edip, rüzgarın gülü döndürmesi ile elektrik enerjisi elde edebiliriz. elde edeceğimiz elektrik enerjisinin voltajı düşük olacaktır. Gerekli teknik ekipmanları kullanarak bu enerjisi şehir şebekesi voltajına sahip bir enerji haline getirebilir ve evimizde rahatlıkla kullanabiliriz. Rüzgar gülü ve güneş panellerini evimize yerleştirirken, çatı görselliğini koruyacak ve diğer teknik ekipmanları evimizin dekorasyonunu bozmayacak şekilde monte etmeli ve yerleştirmeliyiz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını evlerimizde kullanmak için biraz ilk yatırım bütçesi ayırmalı, evimizin dekorasyonu ile uygun bir yerleşim planı hazırlayarak bu plan çerçevesinde uygulama yapmalı ve evimizde yenilebilir enerji kullanmalıyız. Evlerinize uygulamayı düşündüğünüz yenilenebilir enerji kaynağı uygulamaları ve dekorasyon içerisinde şık görsel durması için homify yenilenebilir enerji sistemleri uygulamalarını incelemeli, yenilenebilir enerji için gerekli teknik sistemin evin dış cephesine ve iç dekorasyonuna zarif ve şık bir şekilde yerletirilmiş örneklerinden zevkinize ve ev yapınıza uygun olanı evinize uygulamalısınız.



