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Doğanın içinde harika bir ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Evler
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Doğayla bir bütün olmak. İşte bu evde bu mümkün. Archifaktur firması Remstales'in kuzey yamaçlarında bir çift için bu harika evi tasarlamış. Ortaya misafir ağırlamaya yarayan bir stüdyoyla bir daireden oluşan bu yepare yapı çıkmış. Dışarıdan oldukça sade görünen bu ev içiyle bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Bu sürprizi kaçırmak istemiyorsanız haydi buyurun turumuza katılın. 

Radüksiyon ve füzyon

Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Evler
archifaktur

archifaktur
archifaktur
archifaktur

Yekpare bir mimarisi olan ev vadinin ortasında yer alıyor ve etrafındaki yüzyıllık ağaçlarla oldukça uyumlu görünüyor. Evi doğal çevresinin içine adeta monte eden konsept doğa ve evin bir bütün olarak görünmesini hedeflemiş. Bunun için sade bir mimari tarz seçilmiş, evin rengi doğal bir renk olan kahverengi olarak tercih edilmiş ve gayet doğal görünen alçak merdivenlerle yükseklik farkı çözümlenmiş. 

Bir başka açı

Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Evler
archifaktur

archifaktur
archifaktur
archifaktur

Bu açıdan yekpare yapının iki katlı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Evin geometrisi arazinin yapısına göre biçimlenmiş. Dört tarafı bahçeyle çevrili evin alt katında bir de garaj bulunuyor. Evin geniş camları evin gece bir yıldız gibi parlamasına neden oluyor. Bu camlar gündüz de evin gün ışığını doyasıya içine almasına neden oluyor. 

Evin kenarlarında koridorlar

Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
archifaktur

archifaktur
archifaktur
archifaktur

Evde ilginç bir tarz uygulanmış ve evin orta yeri depolama çözümleri gibi mobilyalarla değerlendirilmiş. Kamuya açık alanlardan daha özel alanlara bu mobilyaların yanlarındaki koridorlardan ulaşılıyor. Az önce bahsettiğimiz geniş pencerelerin eve aydınlık doldurmanın yanı sıra harika bir manzaraya da sebep olduğunu söylemeye gerek yok sanırız. 

Fonksiyonel mobilyalar

Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Mutfak
archifaktur

archifaktur
archifaktur
archifaktur

Mutfağın arka kısmında çok fonksiyonel biçimde oluşturulmuş mobilyaları görmek mümkün. Gömme dolapların ön tarafında bir mutfak adası görüyorsunuz. Arka plandaki mobilyaların ortasından aşağı ve yukarı katı birleştiren merdivenler olduğuna da şahit oluyorsunuz. Alttan kattan çıkıldığında insanı bu ferah mutfak karşılıyor. 

Oturma odası

Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Oturma Odası
archifaktur

archifaktur
archifaktur
archifaktur

Mutfağın kenarından uzanan koridor oturma odasına uzanıyor. Burada da gömme dolapları görebiliyorsunuz. Hem merdiven boşluğunu içinde bulunduran hem de ok sayıda dolabı barındıran blok aynı zamanda şömine ve odunluğa da ev sahipliği yapıyor. Şömine soğuk kış gecelerinde ısınmayı garanti ediyor. 

Banyo

Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Banyo
archifaktur

archifaktur
archifaktur
archifaktur

Evin banyosu ilginç biçimde manzaralı olarak inşa edilmiş. Film kaplı camlar sayesinde dışarıdan görünmeyen banyo harika bir manzaraya karşı duruyor. Küvette yorgunluğunuz atarken kafanızı hafif çevirdiğinizde yemyeşil bir manzarayla karşılaşmak güzel bir duygu olsa gerek. 

Geniş pencereler

Haus R, archifaktur archifaktur Minimalist Yatak Odası
archifaktur

archifaktur
archifaktur
archifaktur

Tüm evde olduğu gibi yatak odasında da geniş camlar bulunuyor. Böyle bir yatak odasında sabah uyanmak çok kolaydır diye tahmin ediyoruz. Böyle güzel bir doğada bol oksijen alarak yaşandığında zaten uyanmanın sorun olmayacağını düşünüyoruz. Sonuç olarak bu evde doğayla bir bütün olunabileceğini görmüş olduk, değil mi?

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