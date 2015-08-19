Doğanın içinde harika bir ev

Bu açıdan yekpare yapının iki katlı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Evin geometrisi arazinin yapısına göre biçimlenmiş. Dört tarafı bahçeyle çevrili evin alt katında bir de garaj bulunuyor. Evin geniş camları evin gece bir yıldız gibi parlamasına neden oluyor. Bu camlar gündüz de evin gün ışığını doyasıya içine almasına neden oluyor.