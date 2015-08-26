Yepyeni kullanım şekilleriyle zigon sehpa modelleri

Pratik kullanımları ve birbirinden güzel yeni modelleriyle zigon sehpalar tekrar hayatımıza giriyor ve çok da iyi oluyor! Kısa bir süre öncesine kadar eski moda olarak düşündüğümüz, evlerimizi dekore ederken alınacaklar listesine sokmayı düşünmediğimiz, varsa elden çıkardığımız ya da az kullanılan odalarda depoladığımız zigon sehpalar artık o kadar değişik renk ve modellerde üretiliyor ki salonlarımızdaki en orta yerleri almaya başladılar. Artık birçok iç mimar ve dekoratör bu yeni nesil zigon sehpaları oturma gruplarının ortasına, en dikkat çekecek yere yerleştiriyor ve bu sehpaları salonun yıldızları haline getiriyor. Bizler de sizin için çeşit çeşit zigon sehpa modellerini ve profesyonellerin bu zigon sehpaları ne şekilde kullandıklarını gösteren fotoğraflar derledik. Modern çizgilere sahip bu zigon sehpa takımlarını bakalız sizler nasıl bulacaksınız.