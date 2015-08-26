Yepyeni kullanım şekilleriyle zigon sehpa modelleri

Pratik kullanımları ve birbirinden güzel yeni modelleriyle zigon sehpalar tekrar hayatımıza giriyor ve çok da iyi oluyor! Kısa bir süre öncesine kadar eski moda olarak düşündüğümüz, evlerimizi dekore ederken alınacaklar listesine sokmayı düşünmediğimiz, varsa elden çıkardığımız ya da az kullanılan odalarda depoladığımız zigon sehpalar artık o kadar değişik renk ve modellerde üretiliyor ki salonlarımızdaki en orta yerleri almaya başladılar. Artık birçok iç mimar ve dekoratör bu yeni nesil zigon sehpaları oturma gruplarının ortasına, en dikkat çekecek yere yerleştiriyor ve bu sehpaları salonun yıldızları haline getiriyor. Bizler de sizin için çeşit çeşit zigon sehpa modellerini ve profesyonellerin bu zigon sehpaları ne şekilde kullandıklarını gösteren fotoğraflar derledik. Modern çizgilere sahip bu zigon sehpa takımlarını bakalız sizler nasıl bulacaksınız.
Zigon sehpalar artık salonun göze çarpmayan bir köşesinde kullanılacaklar günü beklemiyorlar. Aksine, oturma grubunun ortasında, göze en çok çarpan bölgede yerlerini almaya başladılar. Orta sehpa görevi de gören zigon takımları gerektiği takdirde koltukların yanına çekilerek rahatça kullanılıyor, işi bittiğinde ise tekrar ortada toplanarak orta sehpa görevi görüyor. Fotoğraftaki örnekte dikdörtgen prizma şeklinde sade bir tasarıma sahip dört adet zigon sehpa görüyoruz. Üç tanesi ortada, bir tanesi ise yan sehpa şeklinde yerleştirilmiş. Hafif yapıları sayesinde yerlerini değiştirmek ve istediğimiz sehpayı istediğimiz tarafa çekmek oldukça kolay.
Zigon sehpaları orta sehpa olarak kullanma trendinden bahsetmiştik. Oturma odasına fazla eşya yığılmasını da engelleyen bu trend sayesinde büyüklü küçüklü sehpa takımlarımız daha işlevsel hale geldi. Sıra dışı bir tasarıma sahip ikili zigon sehpalardan dört set kullanılarak gerçekleştirilmiş bu tasarım odaya hem renk hem işlevsellik kazandırmış. Sarı, turuncu, kırmızı gibi sıcak renkler ve beyazın kullanıldığı sehpalar odadaki mor ve mavi gibi soğuk renklerle güzel bir denge yaratmış.
Eskitilmiş cila birçok mobilya parçasında kullanılan ve ürüne antika havası veren bir cila türüdür. Hem ahşap mobilyalarda hem de metal mobilyalarda uygulamaları görülebilir. Beyaz-kahverengi tonlarının yanı sıra canlı renklerde de ustaca uygulanan eskitme cila çalışmaları bu sefer sevimli bir üçlü zigon sehpa takımı ile karşımızda. Üç farklı yeşil tonunun kullanıldığı bu takım düz renkli koltuk takımları ve mavi duvar ile mükemmel bir uyum sergilemiş.
Sıra dışı tasarımlarıyla tanınan Daedalus Furniture'dan işte mükemmel bir zigon örneği. Ayağının tek yanda olması sayesinde koltuk yanına kolaylıkla yanaştırılabilen bu model çeşitli renklere sahip. Modern ve şık görünümün işlevselliği de ön plana çıkaran ustaca tasarım ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan Pan isimli bu zigon sehpa modeli Avrupa'dan değil, Cihangir İstanbul'dan. Kullanıldığı odanın en dikkat çekici parçası olmaya aday bir tasarıma sahip olan Pan sehpalar dört farklı renk seçeneği ile satılıyor. İster tek tek isterse iç içe geçme özelliği sayesinde çoklu olarak satın alıp kullanabileceğiniz bu zigon sehpa çeşitleri eminim zigon sehpa deyince aklınıza gelecek ilk görüntüden oldukça uzak ve güzel.
Biri büyük biri küçük sehpadan oluşan bu ikili set eskitme cilası ve tutma yerleri ile ön plana çıkıyor. Ancak bir enteresanlık da ürünün malzemesinde. Geri dönüştürülmüş kartondan, evet doğru okudunuz, kartondan imal edilmiş bu zigon takımına eskitme cila ile beton dokusu verilmiş ve sonuçta beton görünümüze sahip ancak oldukça hafif bir ürün elde edilmiş. Endüstriyel tasarımdan hoşlanan insanlar için mükemmel bir örnek olan bu tasarım geri dönüştürülmüş materyalden imal edildiği için aynı zamanda çevre dostu.
Tamam, bu fotoğraftaki örnek klasik anlamda bir zigon sehpa takımı değil. Ancak işlevsel olarak zigondan hemen hemen hiçbir farkı yok. Bugün baktığımız birçok örnekte gördük ki zigon sehpa takımları artık orta masa işlevi de görüyor ve gerektiği durumlarda kanape ve koltuk yanına çekilerek kullanılıyor. Aynı durum bu şık ve sevimli orta sehpa grubu için de geçerli. Ahşap tablalı, renkli ayaklı bu orta sehpaları istediğiniz zaman rahatça kanepelere doğru çekebilir ve bu şekilde de kullanabilirsiniz.
Bu üçlü set ise klasik anlamda bir zigon sehpa takımı olmamasına rağmen işlev olarak zigonlarla aynı özelliğe sahip. İster dik isterse yan olarak kullanılabilen bu set Bauhaus tarzına iyi bir örnek teşkil ediyor. Farklı renklere sahip üçlü takımı ister bir arada orta sehpa olarak ister tek tek yan sehpalar olarak kullanabilirsiniz. Yatay kullanıldığı takdirde kitap, gazete, dergi gibi o sıralar okuduğunuz yayınları depolamak için de ideal.
Modern çizgilere sahip bu zigon takımın en büyük özelliği ise tekerlekli ayaklara sahip olması. Mia Mobili tarafından tasarlanıp üretilen bu üçlü zigon takımının birçok farklı rengi de mevcut. Tasarımındaki sade ve keskin çizgisi sayesinde hemen hemen her tarz eve yakışacak bir model olması ise başka bir avantajı. İçe içe geçme şekli olarak klasik anlamda bildiğimiz zigon sehpalara benzeyen bu set için yeni ve taze bir zigon sehpa yaklaşımı dersek yalan olmaz. Farklı renk seçeneklerini bu sayfadan görebilirsiniz.
Eklektik bir tasarıma sahip bu evde siyah ikili zigon takımı orta sehpa olarak kullanılmış. Ayakları hilal şeklinde tasarlanan yuvarlak tablalı bu sehpaların küçük olanı büyük olanın ayağındaki açık kısımdan geçerek onun altına kolaylıkla yerleşiyor. Gerektiği zaman kanepe kenarına çekilerek kullanılabilecek bu küçük ve zarif ikili set küçük evler için de ideal bir sehpa tasarımı.
(Küçük evlere uygun dekorasyon fikirleri edinmek için Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler isimli yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Yine sıra dışı bir tasarım ile karşınızdayız. Ters V şeklindeki ayak tasarımı ise iç içe geçmeli değil, üst üste konacak şekilde tasarlanmış bu zigon sehpa takımının tasarım ve imalatı İstanbullu bir firma olan Montemo tarafından gerçekleştirilmiş. Kırmızı ve beyaz renk seçeneklerine sahip bu sehpaların her birinin boyutu eşit, zira bir diğerinin içine sığma kısıtlamasına sahip değiller. İhtiyacınız olan miktarda satın alıp özel tasarımı sayesinde üst üste koyarak rahatça depolayabilirsiniz.
Fotoğrafta gördüğünüz metal ayaklı üçlü zigon sehpa modelinin ise özelliği ayak yapısında. Özel olarak tasarlanan ayakları sayesinde koltukların üzerine kadar çekebileceğiniz bu modeller fonksiyon açısından benzersiz. Bu sehpaları arzu ederseniz yan sehpa arzu ederseniz ise sürekli olarak tablası koltuk üzerine gelecek şekilde tutabilirsiniz.