Merdivenlerden ve merdiven altından daha başka nasıl faydalanabilirim?

Ev dekorasyonunda şık ve stil sahibi dizaynlar oluşturabilmek ne kadar önemliyse kullanılan ögelerin fonksiyonel ve konforlu olmaları da en az o kadar önemlidir. Sağlıklı ve başarılı bir dekorasyon oluşturabilmek için sadece görsel özellikler üzerinden gitmek doğru değildir. Bu nedenle tasarımcılar çoğu zaman görsel özellikleri ikinci plana atarak daha fonksiyonel ve kullanışlı unsurlar üzerinde yoğunlaşabiliyorlar. Bir ögeyi birden fazla amaçla kullanılabilecek şekilde tasarlamak da bu işin önemli bir parçası. Dekorasyonunuzda bir ögeyi ne kadar çok amaçla kullanabiliyorsanız o kadar multi-fonksiyonel bir dekorasyon yaratmışsınız demektir. Bazen bir ögeyi multi-fonksiyonel hale getirmek için ana işlevinin yanında hem dekoratif bir özellik hem de ikinci bir görev yüklemeniz gerekir. Mesela evinizde bir üst kata çıkmak için kullandığınız merdivenleri hem dekoratif ögelerle süsleyerek tasarımın bir parçası haline getirebilir hem de farklı işlevler kazandırabilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı merdivenlere ayırıyoruz. Birbirinden güzel merdiven tasarımları ile bir merdivenin hem dekoratif ögelerle hem de ikinci bir işlevle nasıl tasarlanabileceğini anlatacağız. Bu sayede hem evinizdeki merdiven alanını daha dekoratif ve şık bir hale getirebilirsiniz hem de merdiveninizi başka amaçlarla da değerlendirebilirsiniz.

Merdiven alanınızın dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa bu yazıya göz atmadan geçmeyin. En az merdiven alanı kadar önemli olan antre dekorasyonu hakkında da öneriler bulmak için “Evi gösteren girişidir: Türkiye'den en güzel örnekler” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.