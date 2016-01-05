Merdivenlerden ve merdiven altından daha başka nasıl faydalanabilirim?

Ev dekorasyonunda şık ve stil sahibi dizaynlar oluşturabilmek ne kadar önemliyse kullanılan ögelerin fonksiyonel ve konforlu olmaları da en az o kadar önemlidir. Sağlıklı ve başarılı bir dekorasyon oluşturabilmek için sadece görsel özellikler üzerinden gitmek doğru değildir. Bu nedenle tasarımcılar çoğu zaman görsel özellikleri ikinci plana atarak daha fonksiyonel ve kullanışlı unsurlar üzerinde yoğunlaşabiliyorlar. Bir ögeyi birden fazla amaçla kullanılabilecek şekilde tasarlamak da bu işin önemli bir parçası. Dekorasyonunuzda bir ögeyi ne kadar çok amaçla kullanabiliyorsanız o kadar multi-fonksiyonel bir dekorasyon yaratmışsınız demektir. Bazen bir ögeyi multi-fonksiyonel hale getirmek için ana işlevinin yanında hem dekoratif bir özellik hem de ikinci bir görev yüklemeniz gerekir. Mesela evinizde bir üst kata çıkmak için kullandığınız merdivenleri hem dekoratif ögelerle süsleyerek tasarımın bir parçası haline getirebilir hem de farklı işlevler kazandırabilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı merdivenlere ayırıyoruz. Birbirinden güzel merdiven tasarımları ile bir merdivenin hem dekoratif ögelerle hem de ikinci bir işlevle nasıl tasarlanabileceğini anlatacağız. Bu sayede hem evinizdeki merdiven alanını daha dekoratif ve şık bir hale getirebilirsiniz hem de merdiveninizi başka amaçlarla da değerlendirebilirsiniz.
Merdiven alanınızın dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa bu yazıya göz atmadan geçmeyin. En az merdiven alanı kadar önemli olan antre dekorasyonu hakkında da öneriler bulmak için “Evi gösteren girişidir: Türkiye'den en güzel örnekler” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
Sitemizde onlarca farklı örneğini bulabileceğiniz ve merdiven altını değerlendirmede en etkili yöntemlerden biri olan merdiven altı kitaplığını, dekorunuza kolayca uygulayabilirsiniz. Merdiven altındaki boşluğa uygun ölçülerde kestireceğiniz birkaç parça ahşap ya da lake raf ile oldukça basit bir şekilde merdiven altı raf ve kitaplığı yapabilirsiniz. Böylece hem merdiven altını değerlendirmiş olursunuz, hem raf ve kitaplıktan alan tasarrufu sağlamış olursunuz hem de merdiven alanınızı dekoratif ve fonksiyonel bir hale getirmiş olursunuz. Her şekilde karlı ve şık bir yöntem. Rusya'dan Design Rules tasarım ofisi imzası taşıyan bu tasarım eklektik stili, şık ve kullanışlı yapısı ve modern görüntüsü ile dikkat çekiyor. Benzer özellikte merdiveni olanlar için muhteşem bir ilham kaynağı.
Merdiven altını raf ve kitaplık olarak değerlendirebileceğiniz gibi merdiven duvarını da aynı amaçla kullanabilirsiniz. Üst raflardaki eşyaları almak için ayrıca merdiven kullanmanıza da gerek kalmaz. Merdiven duvarı raf ve kitaplığı için lake ve ahşap levhalar kullanabileceğiniz gibi duvar nişlerini de değerlendirebilirsiniz. Dekorasyona başlarken ve merdiven yerleştirilecek alanın duvarlarına nişler yaptırarak başka hiçbir ek mobilyaya gerek kalmadan merdiven duvarı raf ve kitaplığı oluşturabilirsiniz.
Normal merdivenlerin altını kullanamadığınız sürece evin içerisinde büyük bir alan işgal edeceklerdir. Bundan kurtulmak için bu döner merdivenleri de tercih edebilirsiniz. Dekorasyona başlarken bu tarz bir merdiven istediğinizi mimar ve tasarımcınıza bildirirseniz mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Bu döner merdivenler diğer merdivenlere göre çok daha az alan harcadığı gibi daha dekoratif bir görüntüye de sahipler.
Merdivenleriniz betonarme yapıda değilse yani bu örnekteki gibi çelik konstrüksiyon yapıda ise merdiven altını birçok farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Dekorasyonunuz için kullanabileceğiniz fazladan bir alanınız olmuş gibi düşünebilirsiniz. Çelik konstrüksiyon merdivenlerin bir diğer artısı da betonarmeler gibi hantal bir görüntüye sahip değillerdir. Çok daha hafif bir görüntüye sahiptir. Ve bulunduğu alanı betonarme merdivenlere göre daha geniş gösterebilir.
Merdiven altlarının herhangi bir mobilya yerine kullanılabildiği dekorları unutun. Bu tasarım size merdiven altını ayrı bir oda olarak kullanım örneği sunuyor. Dekorasyonu sırasında uygulanabilecek bir düzenleme ile merdiven altını bir oda gibi değerlendirebilirsiniz. Çalışma odası, kiler, giysi odası, vestiyer, kalabalık odası hatta banyo olarak bile değerlendirilebilen merdiven altı oda tasarımları ile mutlaka tanışın.
Merdiven duvarlarını değerlendirmek için sadece herhangi bir mobilya yerine iş görecek hale getirmeye çalışmayın. Uygulayacağınız basit dekorasyon işlemleri ile mekanı bambaşka bir görünüme kavuşturacak dekorasyonlar yaratabilirsiniz. Bu örnek merdiven alanında uygulanan duvar dekorasyonu karo seramikler ile canlandırılmış. Desenli karo seramiklerin oluşturduğu muhteşem dizaynlara örnek olabilecek bu duvar dekorasyonunu siz de merdiven alanlarınızda kullanabilirsiniz.
Merdiven basamaklarını farklı yazılamalar ve desenler ile son derece modern ve çarpıcı görünümlere kavuşturabilirsiniz. Özellikle ahşap üzerine yakma işlemi ile uygulanan bu yazılamalar merdiven basamaklarında harika dekorasyonlar oluşturuyor. Sadece evlerde değil kafe, restoran gibi alanlarda da sıkça kullanılan bu uygulama hem eğlenceli hem de modern bir merdiven dekorasyon örneği.
Merdivenleri sadece üst kata çıkmanıza yarayan bir araç olarak görmek, dekorasyon için doğru bir yaklaşım olmaz. Bu nedenle merdivenleri dekorasyonunuzun bir parçası olarak değerledirmelisiniz. En az merdiven altlarını değerlendirmek kadar önemli olan bu konu merdiven dekorasyonunun altın anahtarı sayılabilir. Merdivenlerinizi stil ve temanıza uygun halılarla, merdiven duvarlarınızı yine stil ve temanıza uygun tablo ve aksesuarlarla süsleyerek ya da merdivenlerin etrafında çeşitli mobilya ve bitkiler kullanarak merdivenlerinizi dekorasyona kazandırabilirsiniz.
Merdiven altlarının en iyi şekilde kullanımına örnek olan bu tasarımda an fikir merdiven altını bir vestiyer ya da ayakkabılık görevinde kullanmaya dayanıyor. Bu şekilde alan tasarrufu, hem mobilya tasarrufu hem de daha fonksiyonel alanlar elde etmiş olabilirsiniz. Üstelik dekoratif bir görünüme sahip oldukları da aşikar.
Merdivenlerin sadece ev içerisinde değil apartman içerisinde de daha dekoratif şekilde kullanılabileceğini söylemeliyiz. Bu örnekte merdivenler farklı bir mozaik yöntemi ile adeta bir sanat eserine dönüştürülmüş. Renkli ve cıvıl cıvıl görüntüsü ile kullanıldığı apartmana canlılık katan bir merdiven dekorasyonu.
Merdiven alanı dekorasyonunda önemli unsurlardan birisi de aydınlatmadır. Merdiven basamaklarına uygulanan çeşitli ışıklandırma yöntemleri ile oldukça dekoratif merdivenler tasarlanabiliyor. Aynı zamanda bu merdivenleri farklı parlaklıkta ışıklarla alanda ambiyans sağlamak için de kullanabilirsiniz. Bu dekorasyonda taş duvar önüne kurulmuş merdivenlerde kullanılan ışıklar ortama loş ve şık bir hava kazandırmış. Ayrıca dekoratif eşyalar ile merdiven altı da şık bir şekilde değerlendirilmiş.