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Merdivenlerden ve merdiven altından daha başka nasıl faydalanabilirim?

Homify Homify
Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
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Ev dekorasyonunda şık ve stil sahibi dizaynlar oluşturabilmek ne kadar önemliyse kullanılan ögelerin fonksiyonel ve konforlu olmaları da en az o kadar önemlidir. Sağlıklı ve başarılı bir dekorasyon oluşturabilmek için sadece görsel özellikler üzerinden gitmek doğru değildir. Bu nedenle tasarımcılar çoğu zaman görsel özellikleri ikinci plana atarak daha fonksiyonel ve kullanışlı unsurlar üzerinde yoğunlaşabiliyorlar. Bir ögeyi birden fazla amaçla kullanılabilecek şekilde tasarlamak da bu işin önemli bir parçası. Dekorasyonunuzda bir ögeyi ne kadar çok amaçla kullanabiliyorsanız o kadar multi-fonksiyonel bir dekorasyon yaratmışsınız demektir. Bazen bir ögeyi multi-fonksiyonel hale getirmek için ana işlevinin yanında hem dekoratif bir özellik hem de ikinci bir görev yüklemeniz gerekir. Mesela evinizde bir üst kata çıkmak için kullandığınız merdivenleri hem dekoratif ögelerle süsleyerek tasarımın bir parçası haline getirebilir hem de farklı işlevler kazandırabilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı merdivenlere ayırıyoruz. Birbirinden güzel merdiven tasarımları ile bir merdivenin hem dekoratif ögelerle hem de ikinci bir işlevle nasıl tasarlanabileceğini anlatacağız. Bu sayede hem evinizdeki merdiven alanını daha dekoratif ve şık bir hale getirebilirsiniz hem de merdiveninizi başka amaçlarla da değerlendirebilirsiniz.

Merdiven alanınızın dekorasyonu hakkında fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa bu yazıya göz atmadan geçmeyin. En az merdiven alanı kadar önemli olan antre dekorasyonu hakkında da öneriler bulmak için “Evi gösteren girişidir: Türkiye'den en güzel örnekler” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.

Merdiven altı kitaplığı

Коттедж в поселке Сепыч, Design Rules Design Rules Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Sitemizde onlarca farklı örneğini bulabileceğiniz ve merdiven altını değerlendirmede en etkili yöntemlerden biri olan merdiven altı kitaplığını, dekorunuza kolayca uygulayabilirsiniz. Merdiven altındaki boşluğa uygun ölçülerde kestireceğiniz birkaç parça ahşap ya da lake raf ile oldukça basit bir şekilde merdiven altı raf ve kitaplığı yapabilirsiniz. Böylece hem merdiven altını değerlendirmiş olursunuz, hem raf ve kitaplıktan alan tasarrufu sağlamış olursunuz hem de merdiven alanınızı dekoratif ve fonksiyonel bir hale getirmiş olursunuz. Her şekilde karlı ve şık bir yöntem. Rusya'dan Design Rules tasarım ofisi imzası taşıyan bu tasarım eklektik stili, şık ve kullanışlı yapısı ve modern görüntüsü ile dikkat çekiyor. Benzer özellikte merdiveni olanlar için muhteşem bir ilham kaynağı.

Merdiven duvarı raf ve kitaplığı

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

Merdiven altını raf ve kitaplık olarak değerlendirebileceğiniz gibi merdiven duvarını da aynı amaçla kullanabilirsiniz. Üst raflardaki eşyaları almak için ayrıca merdiven kullanmanıza da gerek kalmaz. Merdiven duvarı raf ve kitaplığı için lake ve ahşap levhalar kullanabileceğiniz gibi duvar nişlerini de değerlendirebilirsiniz. Dekorasyona başlarken ve merdiven yerleştirilecek alanın duvarlarına nişler yaptırarak başka hiçbir ek mobilyaya gerek kalmadan merdiven duvarı raf ve kitaplığı oluşturabilirsiniz.

Daha az alan kaplayan merdivenler

Appartement Paris 75116 :, ARC et SENS ARC et SENS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ARC et SENS

ARC et SENS
ARC et SENS
ARC et SENS

Normal merdivenlerin altını kullanamadığınız sürece evin içerisinde büyük bir alan işgal edeceklerdir. Bundan kurtulmak için bu döner merdivenleri de tercih edebilirsiniz. Dekorasyona başlarken bu tarz bir merdiven istediğinizi mimar ve tasarımcınıza bildirirseniz mükemmel sonuçlar alabilirsiniz. Bu döner merdivenler diğer merdivenlere göre çok daha az alan harcadığı gibi daha dekoratif bir görüntüye de sahipler.

Merdiven altlarını çeşitli mobilyalarla dekore etmek

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

Merdivenleriniz betonarme yapıda değilse yani bu örnekteki gibi çelik konstrüksiyon yapıda ise merdiven altını birçok farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Dekorasyonunuz için kullanabileceğiniz fazladan bir alanınız olmuş gibi düşünebilirsiniz. Çelik konstrüksiyon merdivenlerin bir diğer artısı da betonarmeler gibi hantal bir görüntüye sahip değillerdir. Çok daha hafif bir görüntüye sahiptir. Ve bulunduğu alanı betonarme merdivenlere göre daha geniş gösterebilir.

Merdiven altlarınının oda gibi kullanımı

Palma Plaza Residence Hugh Jefferson Randolph Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Merdiven altlarının herhangi bir mobilya yerine kullanılabildiği dekorları unutun. Bu tasarım size merdiven altını ayrı bir oda olarak kullanım örneği sunuyor. Dekorasyonu sırasında uygulanabilecek bir düzenleme ile merdiven altını bir oda gibi değerlendirebilirsiniz. Çalışma odası, kiler, giysi odası, vestiyer, kalabalık odası hatta banyo olarak bile değerlendirilebilen merdiven altı oda tasarımları ile mutlaka tanışın.

Dekoratif merdiven duvarları

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Modern Koridor, Hol & Merdivenler
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

Merdiven duvarlarını değerlendirmek için sadece herhangi bir mobilya yerine iş görecek hale getirmeye çalışmayın. Uygulayacağınız basit dekorasyon işlemleri ile mekanı bambaşka bir görünüme kavuşturacak dekorasyonlar yaratabilirsiniz. Bu örnek merdiven alanında uygulanan duvar dekorasyonu karo seramikler ile canlandırılmış. Desenli karo seramiklerin oluşturduğu muhteşem dizaynlara örnek olabilecek bu duvar dekorasyonunu siz de merdiven alanlarınızda kullanabilirsiniz.

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Dekoratif merdiven basamakları

homify Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Beyaz
homify

homify
homify
homify

Merdiven basamaklarını farklı yazılamalar ve desenler ile son derece modern ve çarpıcı görünümlere kavuşturabilirsiniz. Özellikle ahşap üzerine yakma işlemi ile uygulanan bu yazılamalar merdiven basamaklarında harika dekorasyonlar oluşturuyor. Sadece evlerde değil kafe, restoran gibi alanlarda da sıkça kullanılan bu uygulama hem eğlenceli hem de modern bir merdiven dekorasyon örneği.

Halı ve tablolarla dekorasyonunuzun bir parçası olan merdivenler

Main staircase William Gaze Ltd Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
William Gaze Ltd

Main staircase

William Gaze Ltd
William Gaze Ltd
William Gaze Ltd

Merdivenleri sadece üst kata çıkmanıza yarayan bir araç olarak görmek, dekorasyon için doğru bir yaklaşım olmaz. Bu nedenle merdivenleri dekorasyonunuzun bir parçası olarak değerledirmelisiniz. En az merdiven altlarını değerlendirmek kadar önemli olan bu konu merdiven dekorasyonunun altın anahtarı sayılabilir. Merdivenlerinizi stil ve temanıza uygun halılarla, merdiven duvarlarınızı yine stil ve temanıza uygun tablo ve aksesuarlarla süsleyerek ya da merdivenlerin etrafında çeşitli mobilya ve bitkiler kullanarak merdivenlerinizi dekorasyona kazandırabilirsiniz.

Ayakkabılık olarak merdiven altları

Under Stairs Storage, buss buss Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
buss

Under Stairs Storage

buss
buss
buss

Merdiven altlarının en iyi şekilde kullanımına örnek olan bu tasarımda an fikir merdiven altını bir vestiyer ya da ayakkabılık görevinde kullanmaya dayanıyor. Bu şekilde alan tasarrufu, hem mobilya tasarrufu hem de daha fonksiyonel alanlar elde etmiş olabilirsiniz. Üstelik dekoratif bir görünüme sahip oldukları da aşikar.

Dekoratif merdivenler

Terrazo basamak Camdal Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler Beton
Camdal

Terrazo basamak

Camdal
Camdal
Camdal

Merdivenlerin sadece ev içerisinde değil apartman içerisinde de daha dekoratif şekilde kullanılabileceğini söylemeliyiz. Bu örnekte merdivenler farklı bir mozaik yöntemi ile adeta bir sanat eserine dönüştürülmüş. Renkli ve cıvıl cıvıl görüntüsü ile kullanıldığı apartmana canlılık katan bir merdiven dekorasyonu.

Farklı ışıklandırmalarla merdiven alanları

B3 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler
DAFNI MİMARLIK

B3 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Merdiven alanı dekorasyonunda önemli unsurlardan birisi de aydınlatmadır. Merdiven basamaklarına uygulanan çeşitli ışıklandırma yöntemleri ile oldukça dekoratif merdivenler tasarlanabiliyor. Aynı zamanda bu merdivenleri farklı parlaklıkta ışıklarla alanda ambiyans sağlamak için de kullanabilirsiniz. Bu dekorasyonda taş duvar önüne kurulmuş merdivenlerde kullanılan ışıklar ortama loş ve şık bir hava kazandırmış. Ayrıca dekoratif eşyalar ile merdiven altı da şık bir şekilde değerlendirilmiş.

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Merdivenlerden ve merdiven altından faydalanmanın yollarına sizin de ekleyecekleriniz var mı?

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