Uzaydan gelmişçesine

Harika, modern, konforlu ve renkli bir ev arıyorsanız sizin için doğru adres Residencia R! Chihuahua merkezli Arquitectura en Proceso tarafından tasarlanan ev Chihuahua'daki Club Campestre golf kulübünün karşısında bulunuyor.
Ön cephenin modern tarzı daha gerisindeki tuğla duvarla çok hoş bir kontrast oluşturuyor. Yeşil alanlar ve rengarenk çiçekler eve giden taş yolun etrafını süslüyor. Zemin ve duvarlardaki doku ise eve duygusal ve huzurlu bir atmosfer kazandırıyor. Evin içini görmeye hazır mısınız? Öyleyse gelin başlayalım.
Mükemmel bir şekilde aydınlatılmış ön cephe bize parlak bir karşılama sunuyor. Bahçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen ışıklar binaya hoş bir boyut kazandırmış. Üst kat da olağanüstü aydınlatmasıyla bu kompozisyona katkı sağlamış.
Evin girişinde mermerden bir bölüm yer alıyor. Geri plandaki duvar ateş tuğlalarla kaplanmış. Yukarıdaki terasın korkulukları ve teras metal bir yapıda ve tuğlaların yarattığı rustik havaya hoş bir kontrast oluşturuyor. Tesviyelenmiş dikdörtgen taşlardan oluşan eve giden patika ise çimenlere gömülmüş biçimde. Bahçenin rengarenk çiçekleri ve çimenler eve renk katıyor.
Mutfak sıcak ve zarif bir atmosfere sahip gizli bir oda olarak tasarlanmış. Duvarlar tamamen ahşapla kaplanmış ve bu da ortalıkta donanımların açıkta görünmesini engellemiş. Yer döşemeleri de duvar kaplamalarına uygun biçimde kahverenginin çeşitli tonlarında ahşap olarak seçilmiş. Bar ve sandalyeler ise mutfağın baş rolünde. Hepsi de bembeyaz ve ferahlatıcı.
Hem teras hem de koridor olarak işlev gören bu alana hem salondan hem de mutfaktan geçiş söz konusu. Dokuların füzyonu, taş zemin, metal tavan ve ahşap sallanan koltukların zıtlık barındıran uyumu bu bölümü hem sıcak, hem davetkar, hem de zarif bir mekan haline dönüştürmüş.
Bu oda beyaz duvarları ve beyaz mobilyalarıyla, özellikle de uzay gemisine benzeyen tarzıyla sihirli bir yer haline dönüşmüş. Klasik ve gelenekselle modern ötesinin bir karışımı olan odada koltuk takımlarının tasarımı çok ilgi çekici. Odanın sadeliği üzerinde parlak renkler ve fütüristik desenlerin bulunduğu duvardaki tabloyla kırılmış ve odaya renk katılmış. Oda başka bir boyuta seyahat etmiş hissi uyandırıyor.
Bu banyoda gün boyu duşa almayı kim istemez? Tavandaki gizli aydınlatmalarla desteklenen banyo asıl ışğını pencereden alıyor. İçeri giren gün ışığı aynalardan yansıyarak daha da etkili oluyor. Mekan hem aydınlık hem de beyaz olmasının yanı sıra aynalarla da daha geniş görünüyor. Renklerin ve dokuların karışımı banyoyu oldukça dinlendirici bir yer haline getirmiş.
Evin arka cephesi de görülmeye değer. Daha fazla tuğlanın ağırlığını hissettiğimiz arka cephede metal parçalar da tuğlanın yarattığı rustik havaya hoş bir tezat katmış. Arka bahçedeki bahçe oturma grubu ise evi bir kat daha güzelleştiren bir unsur olmuş.
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