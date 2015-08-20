Uzaydan gelmişçesine

Harika, modern, konforlu ve renkli bir ev arıyorsanız sizin için doğru adres Residencia R! Chihuahua merkezli Arquitectura en Proceso tarafından tasarlanan ev Chihuahua'daki Club Campestre golf kulübünün karşısında bulunuyor.

Ön cephenin modern tarzı daha gerisindeki tuğla duvarla çok hoş bir kontrast oluşturuyor. Yeşil alanlar ve rengarenk çiçekler eve giden taş yolun etrafını süslüyor. Zemin ve duvarlardaki doku ise eve duygusal ve huzurlu bir atmosfer kazandırıyor. Evin içini görmeye hazır mısınız? Öyleyse gelin başlayalım.