Halıları temiz tutmak için neler yapmalıyız ?

Ev dekorasyonlarının pek önemsenmeyen unsurlarından biri olan halılar odalarımıza güzellik ve görsellik kazandırdıkları gibi, çocuklarımızın zemin ile olan temaslarını engelleyerek hijyenik ve sağlık açısından koruma görevi görür. Ev hanımları oda dekorasyonlarını yaparken, dekorasyonun farklı bir güzelliğe kavuşması, mobilya, zemin ve duvar renklerinin bir renk dekorasyonu içinde bütünlük oluşturması, oturma gruplarının tamamlayıcı dekorasyon parçası olarak şık bir görsellik oluşturması için halıları kullanırlar. Halılar, tüylü, püsküllü, sade, dokuma, antika olmak üzere çok çeşitlidir. Bu nedenle evimize en uygun halıyı seçmek, dekorasyon içine iyi bir şekilde yerleştirerek zarif bir dekorasyon oluşturmak için uygulamanız gereken dekorasyon yöntemleri, halı bakım koşulları vardır. Bu yöntemleri uygulayarak dekorasyonun şık ve görsel olmasını sağlayabilir, halılarınızı uygun koşullarda bakımlar yaparak uzun yıllar görsel ve temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Bakımı yapılan halılar yeni kalacak ve dekorasyonun daha parlak ve daha şık görünmesini sağlayacaktır. Bu nedenle halılarınızın bakımını aksatmadan ve düzenli bir şekilde yapmalısınız. Peki halı bakımını nasıl yapmalı dekorasyon içinde nasıl kullanmalıyım ?

Genellikle oturma odasında ve evin en çok kullanılan odası olan salonlarda estetik bir görünüm oluşturması ve zemin ile olan teması kesmek için kullandığımız halılar çok çabuk kirlenip, içerisinde kir, toz, tüy kıl gibi sağlığımız açısından riskli olan metaryaller barındırır. Bu durum hem sağlığımızı tehdit ederken hem de halılarımızın görünümlerinin matlaşmasına, kötü bir görünüme sahip olmasına neden olacaktır. Bu olumsuz durum ile karşılaşmamak için yapmamız gereken öncelikle halılarımızı düzenli periyotlarda halı yıkama makinesi kullanarak yıkamak, yıkama sonrasında elektrikli süpürge ile hali içerisinde bulunan kıl, tüy, kir ve tozlardan arındırmalıyız. Halı yıkama makinesi, tozlar ve kirler nedeniyle yüzeyi matlaşmış ve kararmış olan haliları eski görünümlerine kavuşturarak dekorasyon içinde parlak ve canlı görünmesini sağlar. Bu nedenle halılarımızı düzenli olarak yıkama makinesi ile yıkamalıyız. Ayrıca elektrikli süpürgeler, vakum özellikleri ile halı tüyleri içinde kalan sağlığımıza zararlı maddeleri çekerek halı üzerinde oyun oynayan çocuklarımızı ve halı üzerinde hareket eden bizleri koruyacaktır. Halılarımızı uzun yıllar koruyarak ilk günkü gibi kullanmak için yapmamız gereken bir diğer işlem halılarımızı belirli periyotlar ile güneşe çıkarmalı ve havalandırmalıyız. Uzun süre kapalı alanda kalan halılar; evin iç ortamı, rutubet, nem, havasızlık gibi sebeplerden görsel görünümünü kaybedecek, mat ve kötü görünecektir. Bu nedenle halılarımızı belirli periyotlarda havalandırmalı ve görselliğini korumalıyız. Halılarımızı temiz tutmak için uygulayacağımız bu yöntemlerden sonra halıları dekorasyon içerisinde uygun bir şekilde kullanmak ve görsel, şık halılarımızın dekorasyonu daha zarif hale getirmesine katkı sağlamalıyız. oturma odası ve salonda kullanacağımız oturma gruplarının renklerine uygun bir duvar boyasından sonra halımızı oda içine uygun bir şekilde sermeli, oturma grubu ve duvar arasında renk bağdaştırıcısı olacak şekilde dekorasyona dahil etmeliyiz. Odamızın boyutuna göre halı boyutunu uygun bir şekilde seçmeli, halının oda içinde sırıtmasını ve kötü görünmesini engellemeliyiz. Oturma odası dekorasyonu ve renk seçimlerine göre tüylü halı tercih ederek halıların, oda dekorasyonunun ön plana çıkan unsuru olmasını sağlamalıyız. Bu sayede oda dekorasyonunun görselliğinde oluşabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmiş, dekorasyonun zarifliğini korumuş olursunuz.

Halıların seçimi, temizliği, bakımı, yıkaması, dekorasyon içinde kullanılması için çok titiz bir çalışma yapmalı, özenli bir şekilde dekorasyon içinde kullanmalıyız. Oda dekorasyonumuzun zarif, görsel ve estetik olması için halılar çok önemlidir. Halılar aynı zamanda zemin üzerinde oluşan bakterilerin vücudumuz ile temas etmesini engelleyerek sağlığımızı korurken bir yandan da soğuk günlerde zeminin soğukluğuna karşı yalıtım malzemesi olarak görev yapmaktadır. Her yönüyle faydalı olan ve fonksiyonel kullanım özelliği bulunan halıları evlerimizde kullanmadan önce örnek halı dekorasyonlarını incelemek için homify halı dekorasyonları sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Sayfamızda bulunan her halı türünün oturma odası ve salonda kullanılarak oluşturulan dekorasyon örneklerinden eviniz için uygun olanı yapabilir veya fikir edinebilirsiniz.