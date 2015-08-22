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Ekolojik ev mucizesi

Aydin Sanli Aydin Sanli
NEOLITH: Culinary Landscape, NEOLITH by TheSize NEOLITH by TheSize
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Ekolojik bir ev seçmenin genellikle nedeni çevre konusundaki hassasiyettir ancak ekolojik bir ev seçmenin tek nedeni bu değildir. Hem enerji hem de su tasarrufu sağlarlar. Bu yapılar hem enerji verimliliğini hem de tasarım ürünü olma özelliklerini bir araya getiriyorlar. 

Bu tarz evlerin genelde kısıtlı imkanlara sahip olacağını düşünenlerin düşüncelerini yıkacak özelliklerle donatıldığını da belirtmekte fayda var. Hem kaliteli malzeme hem de minimalist anlayışlı döşenmiş bu evler, normal evlerde olduğu gibi akkılı ev özelliklerine de sahip olabiliyor. 

Hal böyle olunca bu tarz evlere talep de artıyor ve bu konuda hizmet veren firma sayısı da artıyor. Bu evlerin bir diğer özelliği de konvansiyonel evlere göre daha çabuk oturuma hazır hale gelebiliyorlar. 

İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış bir ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Son yıllarda moda olan modüler evlerin ev sahiplerinin farklı ihtiyaçlarına göre farklı boyutları var. Bu evlerin fiyatları konvansiyonel bir ev inşa etmekten çok daha hesaplı oluyor. Bu örnek ön ve arka verandalarla birlikte 100 metrekare zemine oturuyor. Mermer ve ahşap dokunuşlarla çok estetik görünen evin kurulumu da konvansiyonel bir inşaata göre çok daha çevre dostu. Evde en iyi malzemelerle başarılı bir izolasyon yapılmış. 

Taşınabilir bir akıllı ev

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Ahşap gibi geri dönüşümlü malzemeler aynı zamanda evlere şık da bir hava katıyor. Bu ev son konumuna yerleştirilmek üzere vinçle taşınıyor. 

Bu evin ev otomasyon sitemlerine sahip olmayacağı aklınıza bile gelmesin. 

Çok yönlü bir ev tasarımı

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Modern Evler
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Prefabrik evler fonksiyonel olduğu çok hoş tasarımlara da sahip oluyorlar. Öncelikle ebadını seçmek daha sonra da kendi ihtiyaçlarımıza göre modifiye ettirmek gerekiyor. 

Öte yandan bu evler doğanın kaynaklarına zarar vermemek için en etkili sistemlerle donatılıyorlar. Güneş enerjisiyle kendi enerjisini üreten evler toplama sistemleriyle yağmur suyunu toplayıp, tuvalet ve yeşil alan sulamasında kullanılmasını sağlıyor. 

Modern ve havadar bir iç mekanlar

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Yemek OdasıMasalar
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Ekolojik evlerin içleri de geniş olabiliyor. Bu güzel yemek odasında her çok havadar bir atmosfer söz konusu. Geniş pencereler ve yemek odasına hakim olan beyaz renk mekanın havadar ve ferah olmasını sağlamış. 

Doğayla dost

​Limpley Stoke Eco House, Hewitt Studios Hewitt Studios
Hewitt Studios

​Limpley Stoke Eco House

Hewitt Studios
Hewitt Studios
Hewitt Studios

Üst düzey konfor sağlamanın çok pahalı olduğu düşünülebilir ancak doğa bize en konforlu yaşamı sağlamak için sonsuz imkan sunuyor. Ekolojik evi en iyi güneş alacak şekilde konumlandırırsak, gün ışığı bolca eve girer ve enerji masraflarından tasarruf ederiz. 

Yalıtım için ahşaba güvenebilirsiniz

​Limpley Stoke Eco House, Hewitt Studios Hewitt Studios
Hewitt Studios

​Limpley Stoke Eco House

Hewitt Studios
Hewitt Studios
Hewitt Studios

Organik bir şekilde enerji tasarrufunu hedefliyorsak, ahşap iyi bir malzemedir. 

Dışarıdaki iklim değişikleri için evi iyi şekilde koruyabilen ahşap ses yalıtımı konusunda da başarılıdır. Ayrıca geri dönüşümlü olduğu için kullanım emri sonunda doğayı kirletmez. 

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Kendinizi doğanın içine bırakın

NEOLITH: Culinary Landscape, NEOLITH by TheSize NEOLITH by TheSize
NEOLITH by TheSize

NEOLITH: Culinary Landscape

NEOLITH by TheSize
NEOLITH by TheSize
NEOLITH by TheSize

Yeşil binların bir diğer özelliği de doğayı görsel olarak kirletmemeleridir. Bu doğayla uyumlu evde geniş pencereler hem manzaranın hem de gün ışığının içeriye dolmasını sağlıyor. 

Arazi seçimi

Casa Gerard, una vivienda ecoeficiente , Chiralt Arquitectos Chiralt Arquitectos Modern Evler
Chiralt Arquitectos

Chiralt Arquitectos
Chiralt Arquitectos
Chiralt Arquitectos

Doğaya olan zararı azaltmanın biri de evleri verimli topraklar üzerine değil, kullanılmayan alanlara yapmaktır. BU örnekteki ev bir kayanın üzerine kurulmuş ve verimli toprakları korumuş. 

Bu yazı hoşunuza gittiyse modern bir bungalov da ilginizi çekebilir. 

Dekorasyonun estetiğini arttıran perde modelleri
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