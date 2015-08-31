Yepyeni tasarımlarıyla metal zigon sehpalar

Klasik tanımıyla iç içe geçen sehpalardan oluşan zigon modelleri, modern stilleri ile günümüzde yeniden yorumlanmaya devam ediyor. Salon ve oturma odalarının dekorasyonunda değerlendirilen zigon sehpalar, hem pratik çözümler getiriyor, hem estetik sunumlar gerçekleştirmenizi sağlıyor. Ahşap, cam veya metal malzemelerle yapılabilen zigon sehpalar, günümüzde her tip dekorasyon stiline uyum sağlayan pratik ve estetik sunumlara sahip. Form verilebilen materyallerden üretim ile evlerinize birer dekorasyon objesi, kahvelerinizi yudumlarken yanı başınızdaki ihtiyacı gideren araç olarak görevini yerine getiriyor. Bu yazımızda metal zigon sehpalardan seçtiğimiz modern tasarımlara yer vereceğiz.
Pratik kullanım alanları yaratmak ve işlevsellikten faydalanmak isteyenler için, modern stil metal zigon sehpalar estetik bir çözüm oluyor. Konfordan vazgeçmeyenlerin ev dizaynı için ihtiyacı gideren sehpa modelleri arasında en akılcı çözümlerden biri olarak zigon modelleri ihtiyaç listelerine girmiştir. İster klasik stil dekorasyona sahip bir eviniz olsun, ister modern stil, tüm yaşam alanlarındaki ihtiyacı dolduracak pratiklikte ve göze hitap eden modelleriyle zigon sehpalar evlerin vazgeçilmezi olmaya birer aday. Ayrıca ahşap zigon sehpa modelleri ile ilgilenenler için Farklı tarzlar için farklı ahşap zigon sehpa modelleri yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz.
Hem modern hem klasik öğeleri bir arada barındıran modern stil bir zigon modeli. Biçimsel değerleriyle öne çıkan, oturma odasında orta sehpa rolü gören bir modelle karşı karşıyayız. Prizmalardan oluşan tasarımıyla, dikdörtgensel ve daire formları oturma gruplarından açılan orta alanı süslüyor. Oturma odasının açık alanlarını estetik görünümüyle süslerken, işlevsel özellikleriyle de ihtiyacı gideriyor. Şık avize formlarındaki biçimsel tavır zigon sehpalarda da sürdürülüyor. Renkler konusunda oturma odası için tablo ve avize öne çıkan değerler olarak dekore edilirken, zigon sehpada koyu renklerin tercih edilmesi formların ve geometrinin öne çıkmasını sağlıyor. İstanbul’da bulunan Voltaj Tasarım tarafından dizayn edilen oturma odası örneği sizlere göz yormayan görsellik ve keyif veren bir yaşam alanı sunuyor.
Geçmişten günümüze sehpa tasarımlarında model ve kullanım çeşitliliği bakımından zengin bir yelpazeye açılabiliriz. Özellikle modern dizayn edilen evlerin vazgeçilmezi olabilecek klasik ve geçmişten gelen öğelere de rastlayabiliyoruz. Dekoratif amaçlı üst üste gelebilecek şekilde dizayn edilen yepyeni sehpalar, artık eski tip klasik model sehpalardan daha farklı dizayn ediliyor. Hem pratik sunum gerçekleştirirken, hem görsel etkiyi bozmayan şık ve siyahın asaletini sürdüren bir tasarımla modern etkileri evlerinize taşıyabilirsiniz. İspanya'da bulunan Versat firması tarafından dizayn edilen siyah model sehpalar şıklığıyla modern mekanlara farklı bir hava katıyor.
Elbette yaşam alanlarınızda enerjiyi öne çıkaran, canlılık veren tasarımlarla ilgileniyor olabilirsiniz. Fonksiyonelliğinin yanı sıra kontrast renklerle tasarlanmış metal zigon sehpalar, yine itinayla seçilen şık fincanlarla içeceklerinizi yudumlamak için müthiş birer dekor ürünü. Salonlarınız ve oturma odalarınız haricinde, teraslarınızda, doğa ile iç içe alanlarda da canlılık katan metal zigon sehpa modelleri, kullanışlılık bakımından faydalı ve yaratıcı fikirlerle değerlendirilebiliyor. Görmüş olduğunuz siyah ve beyaz metal zigon sehpalar İtalya'da bulunan Angolo Design Di Simona Cavina firması tarafından tasarlanmış ve satışa sunuluyor.
Aradığınız sehpa modelleri, rengarenk metal tasarımlarıyla evlerinizi güzelleştirecek zigon sehpalar olabilir. İhtiyaç anında değişen boyutlarda servis ve sunum ihtiyaçlarını gideren zigon sehpa modelleri, evlerinize renk katmaya devam ediyor. Pratik çözümleriyle oturma odalarının bireysel ihtiyaçlarını karşılarken, diğer parçalar dekoratif ürünlerle değerlendirilebilecek sehpalar. Tamamiyle zevk ve ihtiyaçlara göre renk ve boyutlarını belirleyeceğiniz zigon sehpa modelleri, geleneksel yaklaşımın modernist yeni yorumları olabilirler.
İşlevselliği elden bırakmadan klasik sehpa anlayışının önüne geçecek bir tasarım ürünü. Basit çizgileriyle metal profillerin bir araya getirilerek, iç içe geçebilen zigon sehpa tasarımları oluşturabilir, işlevsellik yönünden ayrıştırabilirsiniz. Farklı alanlarda ayrı amaçlı kullanım olanakları sağlarken, bir araya getirip birbirinin devamı nitelikte dekoratif alanlar oluşturabilirsiniz. Kitaplarınız için ya da dekoratif ürünler ve çiçeklerinizi sergilemek için fikirler veren bu tasarım, minimal yaklaşımlarla da ahenk içinde kullanılabilir.
Tek malzemeden üretilen yeni tip sehpalar yine ihtiyaca uygun model ve boyutlarda tasarlanabiliyor. Tamamiyle kullanım amacına hitap eden zigon sehpaların dikdörtgensel formları birçok ihtiyacı gidermenizi sağlayabilir. İtalya'da bulunan HORM.IT tarafından dizayn edilen sehpalar, hem iç içe geçiyor hem ihtiyaca göre farklı formlarda ve boyutlarda kullanılabiliyor. Karmaşık dokuları ve şekilleri sevmeyenler için minimal çözümlerle yepyeni zigon model mantığıyla sehpalar, radikal bir duruş sergiliyor.
İskeletini oluşturan metal materyalle, sıcak dokular veren ahşabın birleşiminden meydana getirilen şık zigon sehpalarına ne dersiniz? Estetik görünmüyle evleri süsleyen, pratik kullanım olanaklarıyla ihtiyacı karşılayan zigon sehpalar günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Saymakla bitmeyecek alanlarda değerlendirilmeye açık zigon sehpalar, evinizde çok yer kaplamadan düzeni korumaya devam edebilecek. Öte yandan hem tabure hem sehpa olarak kullanılabilecek çok amaçlı zigon modelleri de mevcut.
Geçmişten kalan klasik sehpa modellerinin yanı sıra, yeni tip metal sehpalar da zigon mantığına göre üretilmektedir. Özellikle çok küçük yaşam alanlarına sığdırmanız gereken durumlarda, yardımınıza yetişen minik sehpalar oldukça kullanışlı. Dinamik formlarıyla iç içe tamamen girmek zorunda olmayan yeni sehpa modelleri modern dekorasyonda işlevselliğini sürdürüyor. Üçgen ve kare formlarının kullanıldığı sehpalar farklı ihtiyaç alanlarına göre şekillendirilebilir, mekanın havasına uyum sağlayabilir.
Hem form vermek açısından, hem doku benzerlikleri ve renk tercihleri ile ilgili minimal tasarımlara yönelmeyi tercih edenler için şıklık örneği sehpa modelleri. Dekoratif unsurları göz ardı etmezsek iç içe geçen sehpa modellerini, farklı dizayn ve rollerde kullanabiliriz. Özellikle dekoratif ürünlerin sunumuyla evlerinize şıklık getirirken, ihtiyaca göre oturma ihtiyacını bile pekala giderebilirsiniz. Oturma odasında siyah metal ve açık renk tonlarında ahşabın kullanıldığı üçlü metal zigon sehpa ile uyumu yakalayan mobilya ve aksesuarları bulabilirsiniz.
Elbette farklı modellerde dizayn edilen mobilya ve aksesuar ürünleri dikkatimizi çekiyor. Hem dikkat çeken, hem gözlere hitap eden tasarım modelleriyle şık bir mekan tasarlamak herkesin amacına uyum sağlar. Biçimsel özellikleriyle daire şeklinden esinlenen, pratik ve iç içe geçebilen tasarım ürünü sehpa modeli estetik bir görünüm sergiliyor. Strüktürünü oluşturan metal materyal, sehpanın iskeletini öne çıkarır şekilde dizayn edilmiş. Metal iskeleti öne çıkaran özellikleriyle dekoratif birer öğe unsuru olarak da kullanılmaya devam ediyor. Evlerinize göze hitap eden, şık ve estetik tasarımlarıyla metal zigon sehpaları taşıyın. Modernizmi ve fonksiyonel özelliklerini minimal bir dille taşıyın. Eskinin pratik çözümlerini yenilerle akılcı çözümlerle birleştiren tasarım ürünlerine yönelin, eğer ilgileniyorsanız ilham veren tasarım örneklerinden faydalanın.
Zigon sehpa modelleri yeni ve modern tasarımları ile evlerinizde yer buluyor, yer açıyor. Özellikle pratik sunumlar ve kullanım kolaylıkları bakımından tercih edilen zigon sehpalarla ilgileniyor olabilirsiniz. Daha fazla şık tasarımlarıyla örnek incelemek istiyor ve farklı modellerle imal edilen zigon sehpalarla ilgileniyorsanız; Hem işlevsel hem estetik sunumlarıyla üçlü zigon sehpalar yazımıza da bir göz atabilirsiniz.