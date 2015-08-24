현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Parmak ısırtan dönüşüm

Aydin Sanli Aydin Sanli
Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Modern Evler
Loading admin actions …

Hikayemizi şöyle özetleyebiliriz. Güzeldi, şimdi daha güzel. 

Biraz sonra gezeceğimiz ev doğadan ilham alan bir ev isteyen Avrupalı bir aileye ait. Bu isteklerine çözüm olarak Ornella Lenci Architecture'ın kapısını çalmışlar. Sonuç olarak ortaya uyumla ilham alınmış, doğayla ve çevresiyle uyumlu, yeteri kadar bahçeye sahip, sakin bir hayat sürülebilecek alanları olan bir ev çıkmış. Dönüşümden sonra ev daha çok güneş alan bir ev olmanın yanı sıra, bir güneşlenme terası bir de yüzme havuzu kazanmış. Ornella Lenci evi aralarında Lia Strausss, Catherine Poli gibi uzmanların olduğu başarılı bir ekiple birlikte ortaya çıkarmış. 

Önce: Ön cephe

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ön cephenin eski hali tipik 60'lar mimarisini yansıtıyor. Koyu renk zeminli daha küçük bir birinci kat ve açık renk boyalı daha geniş bir ikinci kat. Ama her iki kat da küçük pencerelerle aydınlatılmış bir ev. Eski olmasına rağmen döneminin şık evlerinden biri olan ev hala etkileyici bir yapıya sahip. Müşteri isteklerine göre renove edilen evin nasıl göründüğünü görünce siz de çok şaşıracaksınız. 

Sonra: Ön cephe

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Modern Evler
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Yeni ön cephede üst kattaki balkon tamamen camla kapatılmış ve balkon alanı evin kullanımına aktarılmış. Evin bu haliyle daha havadar ve ferah olacağını söylemeye gerek yok sanırız. Çoğalan pencerelere ev daha ferah bir görünüm kazandırmış. 

Önce: Giriş

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Eski giriş kapalı ve karanlık. Taş duvarlar insanda bir zindana ya da mahzene girdiği izlenimini uyandırıyor. Duvarın büyük kısmı cam duvarlar olmasına rağmen evin girişi hiç de davetkar değil.

Sonra: Giriş

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Yeni giriş dönüşümün felsefesini yansıtıyor: Gün ışığına şükran. Daha önce kapalı ve karanlık olan giriş panjurlu cam pencereler ve kapıyla aydınlık ve insanın içini açar bir özellikte olmuş. 

Önce: Oturma odası

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Oturma odası mermer merdivenleriyle soylu bir geçmişin izlerini barındırıyor. Odanın zeminlerine ve duvarlarına bakıldığında acilen elden geçirilmesi gerektiğini anlıyorsunuz. 

Sonra: Oturma odası

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Modern Oturma Odası
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Yeni odada eskisine göre daha davetkar bir zemin döşemesi var. Her şeyin uyumlu olduğu odada ışıklandırma sitemi de sil baştan yenilenmiş. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Önce: Bahçe koridoru

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Bahçede bulunan geçit evin yan tarafına denk geliyor. Eski korkulu zamanlardan kalma korkuluklu camlar dikkat ekiyor. Ancak tasarımcılar bu görüntüyü pek sevmemişler. 

Sonra: Behçe geçidi

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ne kadar farklı değil mi? Korkuluklu camlar yerlerini panjurlu cam kapılara bırakmış. Arkadaki müştemilatın da artık orada olmadığını fark ettiniz değil mi? Onun yerinde bir sürpriz var. 

Sonra: Bahçeye açılan oda

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Modern Yatak Odası
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Tüm odaların harika bir bahçe manzarası var. 2.40 metrelik boyutuyla gün ışığını doyasıya içeri taşıyan kapısıyla bu oda da onlardan biri. 

Önce: Mutfak

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Mutfağın eski hali hiç iç açıcı değil. Acilen yenilenmeye ihtiyacı var gibi görünüyor. 

Sonra: Mutfak

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Modern Oturma Odası
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Mutfak bir başka odayla birleştirilerek genişletilmiş. Aslına bakarsanız, mutfağın mutfak olarak kullanılan kısmı aynı büyüklükte ama iki bölüm arasındaki duvar kaldırılmış. Aşçıyı yalnız bırakmadan yemeğin hazırlanmasını bekleyenler için bir kanepenin olduğu mutfak çok şirin görünüyor. 

Önce: Banyo

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Banyo da oldukça demode görünüyor. Yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görmemek imkansız. 

Sonra: Banyo

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Kolonyal Banyo
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Yeni banyonun renk skalası değişmiş. Mavinin dinginliğinin hakim olduğu banyoda doğal mermerden lavabo teknesi dikkat çekiyor. 

Müştemilat yerine havuz

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Kolonyal Havuz
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Müştemilatın olduğu yer yüzme havuzu olarak değerlendirilmiş. Ev çocuklar için keyifli bir hale gelmiş. 

Güneşlenme terası

Reforma Residencial Antes e Depois, Ornella Lenci Arquitetura Ornella Lenci Arquitetura Kolonyal Evler
Ornella Lenci Arquitetura

Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura
Ornella Lenci Arquitetura

Ev renovasyondan sonra bir de güneş terasına kavuşmuş. Sao Paolo güneşinin tadını sonuna kadar çıkarmak için. 

Dönüşüm projeleri hoşunuza gidiyorsa bu yazıya da göz atın. 

Türkiye'de bir daireden kopya çekebileceğiniz 6 fotoğraf
Bu değişim projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler