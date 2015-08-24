Parmak ısırtan dönüşüm

Hikayemizi şöyle özetleyebiliriz. Güzeldi, şimdi daha güzel.

Biraz sonra gezeceğimiz ev doğadan ilham alan bir ev isteyen Avrupalı bir aileye ait. Bu isteklerine çözüm olarak Ornella Lenci Architecture'ın kapısını çalmışlar. Sonuç olarak ortaya uyumla ilham alınmış, doğayla ve çevresiyle uyumlu, yeteri kadar bahçeye sahip, sakin bir hayat sürülebilecek alanları olan bir ev çıkmış. Dönüşümden sonra ev daha çok güneş alan bir ev olmanın yanı sıra, bir güneşlenme terası bir de yüzme havuzu kazanmış. Ornella Lenci evi aralarında Lia Strausss, Catherine Poli gibi uzmanların olduğu başarılı bir ekiple birlikte ortaya çıkarmış.