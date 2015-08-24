Parmak ısırtan dönüşüm

Hikayemizi şöyle özetleyebiliriz. Güzeldi, şimdi daha güzel.
Biraz sonra gezeceğimiz ev doğadan ilham alan bir ev isteyen Avrupalı bir aileye ait. Bu isteklerine çözüm olarak Ornella Lenci Architecture'ın kapısını çalmışlar. Sonuç olarak ortaya uyumla ilham alınmış, doğayla ve çevresiyle uyumlu, yeteri kadar bahçeye sahip, sakin bir hayat sürülebilecek alanları olan bir ev çıkmış. Dönüşümden sonra ev daha çok güneş alan bir ev olmanın yanı sıra, bir güneşlenme terası bir de yüzme havuzu kazanmış. Ornella Lenci evi aralarında Lia Strausss, Catherine Poli gibi uzmanların olduğu başarılı bir ekiple birlikte ortaya çıkarmış.
Ön cephenin eski hali tipik 60'lar mimarisini yansıtıyor. Koyu renk zeminli daha küçük bir birinci kat ve açık renk boyalı daha geniş bir ikinci kat. Ama her iki kat da küçük pencerelerle aydınlatılmış bir ev. Eski olmasına rağmen döneminin şık evlerinden biri olan ev hala etkileyici bir yapıya sahip. Müşteri isteklerine göre renove edilen evin nasıl göründüğünü görünce siz de çok şaşıracaksınız.
Yeni ön cephede üst kattaki balkon tamamen camla kapatılmış ve balkon alanı evin kullanımına aktarılmış. Evin bu haliyle daha havadar ve ferah olacağını söylemeye gerek yok sanırız. Çoğalan pencerelere ev daha ferah bir görünüm kazandırmış.
Eski giriş kapalı ve karanlık. Taş duvarlar insanda bir zindana ya da mahzene girdiği izlenimini uyandırıyor. Duvarın büyük kısmı cam duvarlar olmasına rağmen evin girişi hiç de davetkar değil.
Yeni giriş dönüşümün felsefesini yansıtıyor: Gün ışığına şükran. Daha önce kapalı ve karanlık olan giriş panjurlu cam pencereler ve kapıyla aydınlık ve insanın içini açar bir özellikte olmuş.
Oturma odası mermer merdivenleriyle soylu bir geçmişin izlerini barındırıyor. Odanın zeminlerine ve duvarlarına bakıldığında acilen elden geçirilmesi gerektiğini anlıyorsunuz.
Yeni odada eskisine göre daha davetkar bir zemin döşemesi var. Her şeyin uyumlu olduğu odada ışıklandırma sitemi de sil baştan yenilenmiş.
Bahçede bulunan geçit evin yan tarafına denk geliyor. Eski korkulu zamanlardan kalma korkuluklu camlar dikkat ekiyor. Ancak tasarımcılar bu görüntüyü pek sevmemişler.
Ne kadar farklı değil mi? Korkuluklu camlar yerlerini panjurlu cam kapılara bırakmış. Arkadaki müştemilatın da artık orada olmadığını fark ettiniz değil mi? Onun yerinde bir sürpriz var.
Tüm odaların harika bir bahçe manzarası var. 2.40 metrelik boyutuyla gün ışığını doyasıya içeri taşıyan kapısıyla bu oda da onlardan biri.
Mutfağın eski hali hiç iç açıcı değil. Acilen yenilenmeye ihtiyacı var gibi görünüyor.
Mutfak bir başka odayla birleştirilerek genişletilmiş. Aslına bakarsanız, mutfağın mutfak olarak kullanılan kısmı aynı büyüklükte ama iki bölüm arasındaki duvar kaldırılmış. Aşçıyı yalnız bırakmadan yemeğin hazırlanmasını bekleyenler için bir kanepenin olduğu mutfak çok şirin görünüyor.
Banyo da oldukça demode görünüyor. Yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görmemek imkansız.
Yeni banyonun renk skalası değişmiş. Mavinin dinginliğinin hakim olduğu banyoda doğal mermerden lavabo teknesi dikkat çekiyor.
Müştemilatın olduğu yer yüzme havuzu olarak değerlendirilmiş. Ev çocuklar için keyifli bir hale gelmiş.
Ev renovasyondan sonra bir de güneş terasına kavuşmuş. Sao Paolo güneşinin tadını sonuna kadar çıkarmak için.
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