Birbirinden cazip servis sehpaları

Yaşam alanlarımızı daha cazip kılmak ve konforlu vakit geçirmek için iç dekorasyona özen göstermemiz gerekir. Bir dairede en titizlenilen bölüm ise oturma odalarıdır. Zira bu odalarda konuklarımızı ağırlar, akşamlarımızı burada geçiririz. Bu sebepten oturma odaları evin en geniş bölümüdür ve dizayn ederken daha çok mobilyaya ihtiyaç duyarız. Bir salon veya oturma odasının dekorasyonunda mutlaka koltuk takımı, yemek masası ve masa bulunur. Oturma odalarına konan masalar işlevine göre çeşitli ebatlarda olabilir. Örneğin yemek masası herkesin oturma kapasitesine göre geniş ve büyük olmalıdır. Koltuk takımının merkezindeki sehpalar ise dekorasyonun tasarımına göre büyük veya küçük olabilir.

Günümüzde pek çok mobilyada değişik tasarımlar ve stiller olduğu gibi sehpalarda da çeşitlilik bulunur. Mesela koltuk takımının sehpası genellikle büyükken servis sehpaları çoğunlukla daha küçüktür. Kimi zaman zigon şeklinde olabilir kimi zaman tabureye benzer kimi zaman da tek parça halinde olur. Servis sehpaları bir veya birden fazla olabildiği gibi farklı şekillerde de karşımıza çıkabilirler. Modern servis sehpaları alışılagelmiş sehpalardan oldukça farklıyken klasik modellerde tekerlek kullanımı daha yaygındır.

Servis sehpalarının en kayda değer özelliği fonksiyonel olması ve salonunuzda fazla yer kaplamamasıdır. Hem pratik hem de yeni tasarımlarla oldukça cazip duran servis sehpaları için farklı stillerde seçtiğimiz örnekleri sizin için derledik. Evinizi dekore ederken ilham vereceğini umuyoruz.

Daha fazla fikir edinmek için ’En güzel sehpa takımları’ yazımıza da göz atabilirsiniz.