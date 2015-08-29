Birbirinden cazip servis sehpaları

Yaşam alanlarımızı daha cazip kılmak ve konforlu vakit geçirmek için iç dekorasyona özen göstermemiz gerekir. Bir dairede en titizlenilen bölüm ise oturma odalarıdır. Zira bu odalarda konuklarımızı ağırlar, akşamlarımızı burada geçiririz. Bu sebepten oturma odaları evin en geniş bölümüdür ve dizayn ederken daha çok mobilyaya ihtiyaç duyarız. Bir salon veya oturma odasının dekorasyonunda mutlaka koltuk takımı, yemek masası ve masa bulunur. Oturma odalarına konan masalar işlevine göre çeşitli ebatlarda olabilir. Örneğin yemek masası herkesin oturma kapasitesine göre geniş ve büyük olmalıdır. Koltuk takımının merkezindeki sehpalar ise dekorasyonun tasarımına göre büyük veya küçük olabilir.
Günümüzde pek çok mobilyada değişik tasarımlar ve stiller olduğu gibi sehpalarda da çeşitlilik bulunur. Mesela koltuk takımının sehpası genellikle büyükken servis sehpaları çoğunlukla daha küçüktür. Kimi zaman zigon şeklinde olabilir kimi zaman tabureye benzer kimi zaman da tek parça halinde olur. Servis sehpaları bir veya birden fazla olabildiği gibi farklı şekillerde de karşımıza çıkabilirler. Modern servis sehpaları alışılagelmiş sehpalardan oldukça farklıyken klasik modellerde tekerlek kullanımı daha yaygındır.
Servis sehpalarının en kayda değer özelliği fonksiyonel olması ve salonunuzda fazla yer kaplamamasıdır. Hem pratik hem de yeni tasarımlarla oldukça cazip duran servis sehpaları için farklı stillerde seçtiğimiz örnekleri sizin için derledik. Evinizi dekore ederken ilham vereceğini umuyoruz.
Daha fazla fikir edinmek için ’En güzel sehpa takımları’ yazımıza da göz atabilirsiniz.
Servis sehpaları tasarımlarındaki ufak değişiklerle büyük farklar yaratabilirler. Bu duruma en iyi örneklerden biri de resimdeki servis sehpası. Koltuğa uyumlu ayakları sayesinde geniş kanepenizde kahvenizi yudumlarken büyük bir kolaylık sağlayacak. Dikkat ederseniz eklektik stil oturma odasının gayet göz alıcı ve devasa bir orta sehpası zaten var. Ancak o büyüklükte bir masayı koltuğa çekmek bir hayli zor. İçecek ikramlarınızı yaparken veya en basitinden kendi başınıza kaldığınızda dahi kahvenizi yudumlamanızı sağlayacak küçük ve pratik bir servis sehpası tahmininizden çok daha işlevsel olacak. Zira servis sehpasının her bir kenarında birer ayak kullanmak yerine ayak kısımları sehpanın bir tarafına toplayarak kanepeye yaklaştırmak mümkün. Kahverengi tablası ve metalik ayaklarıyla da oturmasına son derece uyumlu bir sehpa modeli.
Servis sehpaları farklı modellerde çeşitlilik gösterirler. Mesela örnekteki servis sehpası yuvarlak olup birbirine geçmiş ayaklarıyla dikkat çekmekte. Ayaklarındaki metalik kısım tepsiye benzer üst tabakadan da çıkarak orijinal bir form meydana getirmiş. Böylece taşıma açısından da kolaylık sağladığı gibi özgün bir görünüm de sergilemiş. Resimdeki beyaz ağırlıklı minimalist mobilyalarla benzemiş oturma odasının dekorasyonuna uygun olarak klasik stilden oldukça uzak, modern bir tasarıma sahip servis sehpası bu özelliğiyle de dekorasyonu tamamlamış. Üstelik bunu sade formuna rağmen ayakları ve üstten çıkan metalik kısmıyla başarmış. Minimal ve modern eşyalarınızla kullanabileceğiniz bir model.
Bir başka orijinal tasarımlı servis sehpası daha. İki parçaya bölünebilen yapısıyla hem tepsi hem de sehpa işlevi gören bu model bir hayli pratik ve işlevsel görünüyor. Dilerseniz masa olarak dilerseniz de tepsi olarak kullanabileceğiniz tasarımıyla sizi eğilmekten kurtarıyor. Böylece yuvarlak kısmını ayaklarından ayırarak kucağınıza alabilir, yiyeceklerinizi tek tek taşımak yerine bütün halinde mutfağa taşıyabilirsiniz. Bu sayede servis işlemi de bir hayli kolaylaşıyor.
Servis sehpası denilince akla gelen ilk görüntü tekerlik bir masa. Zira servis sehpaları adı üstünde sunum ve ikram için kullanılan sehpalardır. Aynı zamanda da farklı yerlere taşınabilmek için küçük ve yer kaplamamak zorundadır. Bu nedenle de sehpaya tekerlek eklemek oldukça pratik bir fikir olur, zira taşıma işinin sizi yormaması önemli. Çoğu zaman farkında olmayabiliriz ancak sehpa taşırken belimizi zorlayabiliriz. Bu gibi sağlık sorunları yaşamamak için pratik servis sehpaları bir hayli işlevsel. Ahşap ağırlık servis sehpası minimal görünüşüyle de dikkat çekici.
Orta sehpalar genellikle büyük olur ve koltuk takımının merkezinde bulunurlar. Servis sehpaları ise daha küçük ebatlara sahiptir ancak orta sehpa yerine de kullanılabilirler. Tıpkı zigon sehpa gibi birden fazla sayıda olabilen servis sehpaları odalarının genişliğine göre gereken masa işlevini karşılayarak orta sehpanın yerine geçerler. Özellikle resimdeki gibi küçük bir koltuğun önüne konulan servis sehpası mobilyanın oranıyla da uyumlu görünüyor. Oturma odanızı örnekteki gibi renkli yapacaksanız pastel renklerdeki servis sehpaları odanıza hoş bir hava katabilir.
Servis sehpalarının modern stildeki ürünleri görünümleriyle dikkat çekicidir. Alışık olduğunuz sehpa görünümünden çok farklı olabilir. Özellikle de modern tarza dekorasyondan hoşlanıyorsanız yeni dekorasyon ürünleri evinizin dekorunu tamamlamaya yardımcı olur. Bir mobilyaya estetik görünümü dışında modernlik katan bir diğer nitelik de işlevselliğidir. Resimdeki asimetrik servis sehpası koltuklarınıza yanaşabilme özelliği sayesinde oldukça fonksiyoneldir. Aynı zamanda çok hafif olan servis sehpası kullanım açısından da kolaylık sağlar. İlgi çekici renk modelleriyle de mobilyalarınıza uygun olarak farklı seçimler yapabilirsiniz.
Orta sehpalar koltuk merkezinde yerini alır ve genellikle geniş hacimlidir. Oturma odanızın dekorasyonuna uygun olarak alınmış bir orta sehpanız varsa ve daha fazla masa koyacak yeriniz yoksa çok amaçlı bir orta sehpa sandığınızdan çok daha kullanışlı olabilir. Örnekteki masanın ahşap üst tablası içindeki sistem sayesinde dışa doğru açılarak koltuğa yanaşmış, böylece orta sehpa dışında aynı zamanda servis sehpası işlevi görmüştür. Masanın diğer tarafındaki kapak ise yana doğru açılarak eşya saklamanız için imkan sağlamıştır. Hem orta sehpa hem servis sehpası hem de eşyalarınızı muhafaza etmenize yarar bölme işlevi gören çok amaçlı sehpa özellikle küçük evler için muhteşem bir çözüm.
Produktsalon tarafından imal edilmiş servis sehpası minimalist çizgisiyle ön plana çıkan, kullanışlı bir örnek. Dilerseniz siyah beyaz veya kırmızı renklerde seçenekleri olan servis sehpası oldukça da esnek bir forma sahip. İsterseniz ters çevirip yine kullanabilirsiniz. Zira bu gibi oynamalara açık bir tasarım. Kare şeklindeki bir ucu açık sehpanın hem kahvenizi yerleştirmek için düz bir bölümü hem de dergilerinizi yerleştirebileceğiniz küçük bir raf kısmı var.
Servis sehpalarının her ne kadar modern stil tasarımlarını gördüysek de sıra dışı tarzda dekore edilmiş evlerdeki uyumunu görmedik. Örnekteki gibi göz alıcı renklerde dekore edilmiş bir oturma odasında kullanılan sehpa da sıradan olmayacak elbette. Farklı boyutlarda biri geniş biri dar ve aynı zamanda biri yüksek biri alçak iki servis sehpası canlı renkleriyle de bu tropikal stil oturma odasına dinamizm getirmiş.
Örnekteki servis sehpası her ne kadar modern bir ürün de olsa geçmişin izlerini taşıyor tasarımıyla. Servis sehpalarının pek çok farklı modellerini derlemiş olsak da en işlevsel ve kapsamlı tasarımlardan birisi karşımızda. Özellikle de içki servisleri için düşünülmüş servis sehpası, tekerlekli tasarımı sayesinde sizi yormayarak işinizi kolaylaştırıyor. Şişe veya kadehleri yerleştirebileceğiniz yuvarlak bölmeleri sayesinde de küçük boyutuna rağmen mümkün olduğu kadar eşya taşımaya elverişli hale geliyor.