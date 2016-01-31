Harikalar yaratan muhteşem bir ev

Küçük evlerde olduğu gibi büyük evlerde de dekorasyon yapmak oldukça zordur. Bu konuda bir çok çalışma yapmış olan Mayelle Arcitecture karşımıza yeni bir çalışması le çıkıyor. Yapmış oldukları dekorasyon çalışmasında geniş bir evi muhteşem bir ikamet alanına dönüştürmüştür. Yapılan çalışmaların tamamında yüksek kaliteli malzemeler kullanılmış, titiz bir işçilik ile görsel ve muhteşem güzellikte bir ev ortaya çıkarılmış. Geniş bir evi; daha şık ve daha zarif bir ev ortaya çıkarmak ve muhteşem, mest edici bir ikamet alanı haline getirmek için uzun süreli bir yenileme çalışması ve projelendirme aşamaları uygulanmış. Homify aracılığı ile bu evin odalarını ve 360 derece har cephesini gezmeye başlıyoruz.