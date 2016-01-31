Harikalar yaratan muhteşem bir ev

Küçük evlerde olduğu gibi büyük evlerde de dekorasyon yapmak oldukça zordur. Bu konuda bir çok çalışma yapmış olan Mayelle Arcitecture karşımıza yeni bir çalışması le çıkıyor. Yapmış oldukları dekorasyon çalışmasında geniş bir evi muhteşem bir ikamet alanına dönüştürmüştür. Yapılan çalışmaların tamamında yüksek kaliteli malzemeler kullanılmış, titiz bir işçilik ile görsel ve muhteşem güzellikte bir ev ortaya çıkarılmış. Geniş bir evi; daha şık ve daha zarif bir ev ortaya çıkarmak ve muhteşem, mest edici bir ikamet alanı haline getirmek için uzun süreli bir yenileme çalışması ve projelendirme aşamaları uygulanmış. Homify aracılığı ile bu evin odalarını ve 360 derece har cephesini gezmeye başlıyoruz.
Fotoğraf çekmek isteyenler için muhteşem görsellikleri bulunan bu ev, beyaz renklerde duvarı, beyaz renklere sahip oturma grupları ve beyaz renkler ile süslenmiş merdivenleri ile hayranlık uyandırıcı bir güzelliğe sahiptir. Beyaz tavan içine yapılan ray spotlar ile istenilen bölge aydınlatılarak bir fotoğraf stüdyosu gibi kullanılabilen bu alan geniş olması ve büyük pencerelere sahip olması ile gün ışığını alarak doğal bir aydınlatma sağlamaktadır. Geniş beyaz kanepe oda içinde bir bulut yumağı gibi durmakta ve beyaz renkte bir halı ile birlikte saflığın simgesi olarak oda da yer almıştır. Odanın geniş olmasına karşın ölçeklendirme yapılmış ve zarif, şık, narin bir oturma odası ortaya çıkarılmış.
Oturma odasına yakından baktığımızda, dekorasyon detaylarında minimalist bir dekorasyon örneği görüyoruz. Oturma grubunun karşısında yer alan duvarın alt kısmı şömine ile dekore edilmiş, şömine üzeri süslemeler yerine sade bir şekilde bir kitaplık ile dekore edilerek sürgülü bir panel ile istenildiğinde beyaz düz duvar olarak kullanma imkanı sağlanmış. Temel mimari özellikleri baz alındığında şık ve zarif bir dekorasyon yapılan oturma odası rüya gibi bir oda haline getirilmiş.
Evin genelinde kullanılan beyaz renk mutfakta da kullanılmış, mutfak mobilyaları parlak beyaz lakeden yapılarak beyaz renkte bir bütünlük oluşturulmuş. Mutfak içerisinde her detay belirli bir zarafet çerçevesinde fonksiyonel olarak yerleştirilmiş, maksimum konfor oluşturulmuş. Mutfak adası aynı zamanda bir yemek masası şeklinde dekore edilerek fonksiyonel bir mutfak ortaya çıkarılmış.
Yatak odası dekorasyonunda da beyaz renk tercih edilerek evin genel renk seçimine uyum sağlanmış, ahşap rengi parkeler, mobilyalar ile oda dekorasyonu tamamlanmış. Beyaz renkli tavan içerisinde oluşturulan gergi tavanda led aydınlatmalar tavanın çeşitli yerlerine yerleştirilmiş ve oda içinde beyaz bir aydınlatma sağlanmış. Sürgülü kapakları bulunan büyük dolaplar ile oda içinde sade bir dekorasyon oluşturulmuş. Ayrıca sürgülü cam bir kapı ile bahçe balkonuna ulaşım sağlanarak yatak odasından balkona ulaşım için şeffaf bir yöntem oluşturulmuş.
Evin en özel bölümü olan banyo, diğer odalarda olduğu gibi beyaz rengin ağırlığında sade bir şekilde dekore edilmiş, geniş aynalar ile küçük olan banyo geniş gösterilmeye çalışılmış. Beyaz renkli mutfak dolaplar ile beyaz renkli küvet oda içerisinde uyumlu mobilyalar sade bir dekorasyon yapılmasına rağmen göze çarpmaktadır. Aynalar üzerine yapılan led şerit aydınlatmalar, oda içinde estetik bir aydınlatma yapılmasını sağlamış.