Düzenli bir dekorasyon için nelere dikkat etmeliyim?

Dekorasyon yaparken şıklığı, stili, teması ve kalitesi üzerine o kadar yoğunlaşıyoruz ki kullanışlı olup olmadığını gözden kaçırabiliyoruz. Böyle durumlarda dekorasyonu kullanmaya başladıktan sonra birçok detayın aslında ihtiyaçlarımızı karşılamadığını görüp pişmanlık duyabiliyoruz. Bunun önüne geçebilmek için dekorasyon sırasında hazırladığımız düzenin sürdürülebilir olup olmadığına ve ne kadar kullanışlı olduğuna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Dekorasyon sırasında kullanım alışkanlıklarımızı ve ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurarak seçim yapmalıyız. Bu yazımızda sizlere daha düzenli bir dekorasyona sahip olabilmenin ve dekorasyonu düzenli tutabilmenin yollarını anlatacağız. Daha düzenli bir dekorasyona sahip olabilmek için hem dekorasyon sırasında dikkat etmemiz gerekenleri, hem de dekorasyondan sonra kullanım sırasında dikkat etmemiz gerekenleri, size birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde sunacağız. Daha düzenli bir dekorasyona sahip olmanın ve bu düzeni sürdürülebilir yapmanın altın önerileri bu yazıda olacak. Eğer siz de evinizde zaman zaman kalabalıktan şikayet ediyorsanız ve ne kadar temizlik yaparsanız yapın bu kalabalıklardan kurtulamıyorsanız, bu önerilere kulak verin.
Hem kendiniz hem de misafirleriniz için çok daha kullanışlı ve düzenli bir eve sahip olabilmek sandığınız kadar zor olmayabilir. Eğer küçük bir eviniz varsa küçük evlerle ilgili dekorasyon önerilerine sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz. Ayrıca misafir ağırlayacaksanız ve evinizi konuklarınız için hazırlamak istiyorsanız “Evi misafirler için nasıl düzenleyebilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Düzenli bir dekorasyonun herkes tarafından bilinen en kolay yolu, bol bol depolama alanı bulundurmaktır. Evinizde ne kadar çok depolama alanı, dolap, baza, komodin, şifoniyer, gardırop ve kiler gibi alanlar bulundurursanız kalabalıklarınızdan o kadar kolay kurtulursunuz. Özellikle çocuklu ailelerin ortada dolaşan o kadar çok kalabalığı olabiliyor ki bunların hepsini görünmez edecek depolama alanları zaruri ihtiyaç olabiliyor. Böyle durumlarda baza tipi yataklar ve bazalı koltuk takımları kurtarıcınız olabilir. Bu dekorasyonda kullanılan yatak hem bazalı yapısı hem de entegre komodinleri ile kalabalığı bol olan aileler için ideal bir tasarım. Yatak odalarının en vazgeçilmez mobilyası olan bazalı yataklar düzenli bir evin anahtarı olabilir. Almaya'dan Massive Naturmöbel imzası taşıyan tasarımın ahşap yapısı ve modern çizgisi göz dolduruyor. Firmanın diğer ürünlerini görmek için firma sayfasına bir göz atabilirsiniz.
Dekorasyonu daha derli toplu göstermenin etkili yollarından biri de renk ve desen karmaşasından uzak durmaktır. Farklı renk ve desenleri bir arada kullanmak muhteşem kombinasyonlar yaratabileceği gibi yanlış uygulandığında yorucu ve dağınık dizaynlara da neden olabilir. Bu nedenle renk, eşya yoğunluğu ve desen yoğunluğu dengesini iyi kurmalısınız. Örneğin birçok renk ve desenin kullanıldığı bir dekorasyon düşünüyorsanız eşya çeşidini minimumda tutmaya çalışın ve dengeli bir yerleşim sağlayın ya da fazla eşya ve aksesuar kullanmak istiyorsanız renk ve desenleri minimumda tutun. Aksi halde kalabalık ve yorucu bir dekorasyon yaratabilirsiniz. Ayrıca renk ve desen dengesini sağlayabilmenin kolay yollarından biri de dekorasyonun fonunu beyaz tutmaktır. Yani duvarları, tavanı ve zemini beyaz olan bir odayı istediğiniz kadar renk ve desenle dekor edebilirsiniz.
Birden fazla işlevi olan ve her dekorasyona kolayca uyum sağlayabilen mobilyalar seçmek düzen konusunda işinizi kolaylaştıracaktır. Duvar boyu raf ve kitaplık sistemleri ile hem geniş depolama ve sergileme alanları kazanmış hem de çok şık bir duvar dekorasyonu sağlamış olabilirsiniz. Ayrıca alan tasarrufu sağlayan açılır kapanır özellikteki mobilyalar da özellikle geniş olmayan alanlar için kurtarıcı olabilir. Bu dekorasyonda büyük bir duvar kitaplığı ile düzenli bir merkez oluşturulmuş. Doğru yerleşim, doğru ışıklandırma ve kullanışlı mobilyalar ile sağlanan şık bir düzen.
Depolama alanlarının çokluğu evi kalabalıklardan arındırmanın en etkili yoludur. Özellikle farklı amaçlarla kullanılan eşyalara entegre bulunan depolama alanları her zaman kolaylık sağlar. Merdiven altı gibi alanların çekmece, raf, dolap veya kitaplık olarak dekore edilmesi kalabalığı ve dağınıklığı bol evler için kurtarıcı olabilir. Eğer sizin de evinizde bu amaçla kullanılabilecek alanlar varsa hiç beklemeden değerlendirin.
Mutfaklarda dağınıklıktan kurtulmanın en etkili yolu küçük mutfak aletlerinin tezgah üzeri yerine çekmece ve dolaplarda saklanmasıdır. Tezgahın üzerinde ne kadar çok alet veya eşya bulundurursanız mutfak o kadar kalabalık ve düzensiz görünecektir. Bu nedenle en azından tezgah üzerini boş bırakarak daha düzenli bir görünüm sağlayabilirsiniz. Mutfakta daha düzenli bir kullanım sağlayan çok bölmeli çekmece ve dolaplar da bu konuda yardımcınız olacaktır. Farklı mutfak eşyaları için özel olarak tasarlanan mutfak dolap ve rafları sayesinde kullanımınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Gelelim kalabalıktan kurtulmanın en etkili ve en can alıcı kısmına. Eğer evinizde fazla kalabalıktan şikayetçi iseniz bir şeyleri fazla biriktiriyor olabilirsiniz. Evinizde bulunan eşyaları sık sık gözden geçirip kullanmadıklarınızı seçmek kalabalığınızı epey hafifletebilir. Hatta bu eşyalardan bazılarını satabilir veya ihtiyacı olanlara verebilirsiniz. Özellikle mevsim geçişlerinde kullanmadığınız kıyafet, mobilya, mutfak eşyası gibi birçok eşyayı seçerek dağıtabilirsiniz. Bir eşyanın elden çıkarılacak hale geldiğini anlamak için o eşyayı ne kadar süredir kullanmadığınıza bakabilirsiniz. Örneğin yatak odanızda duran ve yıllardır bir kez bile kullanmadığınız bir sandalyeyi gözden çıkarabilirsiniz veya oturma odanızın bir köşesinde birden fazla biblo varsa bunların arasından en sevdiğinizi seçip gerisini ayırabilirsiniz. Bu sayede her bahar temizliğinde evinizin kalabalığını biraz olsun azaltmış olabilirsiniz.
Evde kalabalığa bir çözüm bulmaya çalışıyorsanız işe kalabalık oluşmasına engel olarak da başlayabilirsiniz. Örneğin kitaplığın üzerindeki süs ve bibloların sayısı her geçen gün artıyorsa buna bir son vermenin yolu bir daha kitaplığa biblo almamak veya herhangi bir yerden getirip kitaplığa koymamak olabilir. Evin günlük temizliği sırasında gözünüze fazla görünen ama atmak istemediğiniz eşyaları toparlayıp depolayabilirsiniz. Ayrıca evin yerleşimini değiştirmeyecek şekilde sağlanan bir temizlik düzeni de işe yarayabilir.
Evi daha düzenli tutmanın altın kuralı elbette ki temizlik anlayışınızdan geçiyor. Birçok insan temizlik sırasında kalabalıkları göz ardı ederek sadece hijyenik temizlik yapabiliyor. Bu durum bir süre sonra daha dağınık ortamlar yaratıyor. Bunun önüne geçmek için temizlik sırasında hijyenik temizliğe başlamadan önce mekanik bir temizlik yaparak etraftaki kalabalıkları toparlayabilirsiniz. O odaya ya da o alana ait olmayan bütün eşyaları yerlerine yerleştirerek temizliğe başlayın. Böylece evin düzenini çok daha kolay sağlarsınız.