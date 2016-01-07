Düzenli bir dekorasyon için nelere dikkat etmeliyim?

Dekorasyon yaparken şıklığı, stili, teması ve kalitesi üzerine o kadar yoğunlaşıyoruz ki kullanışlı olup olmadığını gözden kaçırabiliyoruz. Böyle durumlarda dekorasyonu kullanmaya başladıktan sonra birçok detayın aslında ihtiyaçlarımızı karşılamadığını görüp pişmanlık duyabiliyoruz. Bunun önüne geçebilmek için dekorasyon sırasında hazırladığımız düzenin sürdürülebilir olup olmadığına ve ne kadar kullanışlı olduğuna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Dekorasyon sırasında kullanım alışkanlıklarımızı ve ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurarak seçim yapmalıyız. Bu yazımızda sizlere daha düzenli bir dekorasyona sahip olabilmenin ve dekorasyonu düzenli tutabilmenin yollarını anlatacağız. Daha düzenli bir dekorasyona sahip olabilmek için hem dekorasyon sırasında dikkat etmemiz gerekenleri, hem de dekorasyondan sonra kullanım sırasında dikkat etmemiz gerekenleri, size birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde sunacağız. Daha düzenli bir dekorasyona sahip olmanın ve bu düzeni sürdürülebilir yapmanın altın önerileri bu yazıda olacak. Eğer siz de evinizde zaman zaman kalabalıktan şikayet ediyorsanız ve ne kadar temizlik yaparsanız yapın bu kalabalıklardan kurtulamıyorsanız, bu önerilere kulak verin.

Hem kendiniz hem de misafirleriniz için çok daha kullanışlı ve düzenli bir eve sahip olabilmek sandığınız kadar zor olmayabilir. Eğer küçük bir eviniz varsa küçük evlerle ilgili dekorasyon önerilerine sitemizde arama yaparak ulaşabilirsiniz. Ayrıca misafir ağırlayacaksanız ve evinizi konuklarınız için hazırlamak istiyorsanız “Evi misafirler için nasıl düzenleyebilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.