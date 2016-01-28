Modüler ve çevre dostu eko-bilinçli ev

Günümüzde mevcut enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, doğaya zararlı gazların salınımı tüm dünyanın sorunu haline gelmiş bulunuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi açısından araştırılması ve ilgili politikaların izlenmesi gerekiyor. Yapıların inşa edilirken enerjinin verimli kullanılmasına yönelik oluşturulan sistemler, minimum enerji tüketen tasarım fikirleri içeriyor. Bu yazımızda sizlere Build Different imzası taşıyan moduler ev projesinden bahsedeceğiz. Modüler sistemde yapılar, modül ismi verilen parçaların birleştirilmesi ile oluşturulan montaj ve demontaj sistem çözümleri de sunmaktadır. Fonksiyonel avantajlarının yanı sıra, oluşturulan yapıyı ihtiyaç duyulan zamanda bozmak ve başka bir yere taşımak gibi olanaklar tanır. Prefabrik ev tanımına uygundur fakat tüm prefabrik evler modüler değildir. Tüm ihtiyaçlar belirlenir ve bu ihtiyaçlara göre modüller oluşturulur. Hızlı inşa edilmesi ve ekonomik açıdan kolaylıklar sunması hem zaman kazandırır, hem de maddi kazanç sağlar. İhtiyaç halinde evin başka bir yere taşınması ve demonte edilmesi kısa bir süre alır ve fonksiyonellik kazandırır. Söküp tekrar inşa edilebilen modüler ev projesini daha yakından tanımak için alt başlıklarımıza geçebiliriz.
Bu gördüğünüz modüler ev, Batı Sussex'te inşa edilmiştir. Enerji verimliliğini sağlamak için pasif ev sistem tasarım ilkelerine göre tasarlanan yapı, dış cephe görünüşü ile çevresel faktörlere uyum sağlıyor. Yüksek enerji tasarrufu ile inşa edilen yapılar özellikle Avrupa'nın soğuk iklime sahip kuzey ülkelerinde yönetmeliklere uygun inşa edilmektedir.
Yüksek tavanlı ve geniş hacimli iç mekan tasarımı, aydınlık ve ferah bir atmosfer sunuyor. Modüler evin özelliklerinden biri de, istenilen boyutlarda, geniş alanlar ve yüksek tavanların kolaylıkla inşa edilebilir olması. Ekonomik açıdan da düşük maliyetlerle inşa edilebilen modüler evin avantajları bitmek bilmiyor.
Modüler ev inşası diğer evlere oranla daha kısa zamanda yapılıyor. Yine diğer yapılara göre mevsim şartlarına göre etkilenim minimum seviyede kalıyor, kolaylıkla inşa ediliyor. Duvar ve tavan zeminlerinde beyaz renk, açık ve parlak renk tonları tercih edilmiş.
Modern stil dizayn edilmiş iç mekanda, monokrom tonlar tercih edilmiş. Davetkar ve zarif bir çizgide buluşan çizgiler, siyah ve beyaz tonları ile şık bir mutfak alanı sunuyor.
Biomasssoba
Sobalar özellikle soğuk iklimli ülkeler için, en iyi ısıtan araçlardan biridir. Çevresel şartlara uyum sağlayan ısıtma yöntemleri doğal malzemelerle sağlanıyor.
Keskin geometrik hatlar ve natürel tonlar modern banyo tamamlayan unsurlar olarak işlenmiş. Güneş panelleri tarafından üretilen elektrik ve 500 litrelik su deposu bulunuyor.
Evin güneye bakan yönü güneş ışığını maksimum seviyede alıyor. İç mekanlar mümkün olduğunca doğal ışık alıyor. Tüm pencere ve cam kapılarda yalıtım sağlanması için üçlü cam kullanılmış. Ev ısısını korumak ve gün ışığını muntazam almak için çok yönlü ve fonksiyonel çözümler sunuyor.
Ayrıca, ’10 hayret verici ekolojik tasarım projesi’ yazımız da ilginizi çekebilir.