Modüler ve çevre dostu eko-bilinçli ev

Günümüzde mevcut enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, doğaya zararlı gazların salınımı tüm dünyanın sorunu haline gelmiş bulunuyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi açısından araştırılması ve ilgili politikaların izlenmesi gerekiyor. Yapıların inşa edilirken enerjinin verimli kullanılmasına yönelik oluşturulan sistemler, minimum enerji tüketen tasarım fikirleri içeriyor. Bu yazımızda sizlere Build Different imzası taşıyan moduler ev projesinden bahsedeceğiz. Modüler sistemde yapılar, modül ismi verilen parçaların birleştirilmesi ile oluşturulan montaj ve demontaj sistem çözümleri de sunmaktadır. Fonksiyonel avantajlarının yanı sıra, oluşturulan yapıyı ihtiyaç duyulan zamanda bozmak ve başka bir yere taşımak gibi olanaklar tanır. Prefabrik ev tanımına uygundur fakat tüm prefabrik evler modüler değildir. Tüm ihtiyaçlar belirlenir ve bu ihtiyaçlara göre modüller oluşturulur. Hızlı inşa edilmesi ve ekonomik açıdan kolaylıklar sunması hem zaman kazandırır, hem de maddi kazanç sağlar. İhtiyaç halinde evin başka bir yere taşınması ve demonte edilmesi kısa bir süre alır ve fonksiyonellik kazandırır. Söküp tekrar inşa edilebilen modüler ev projesini daha yakından tanımak için alt başlıklarımıza geçebiliriz.