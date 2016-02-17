Çağdaş dekorasyonuyla öne çıkan bir daire

Çağdaş tarzda dekorasyon denildiği zaman genellikle akla modern tasarımlar geliyor. Oysa modern ve çağdaş tasarım arasında ince de olsa belirgin bir tarz farkı var. Temel olarak çağdaş dizaynlar bugüne ait olan yenilikçi dizaynları temsil ediyor, modern dekorasyon anlayışı ise yirminci yüzyılın ortalarında ortaya çıkan bir tarz ve modern dekorasyon kavramı aslında 1920'lerden 1960'lara uzanan belirli bir zaman aralığını refere ediyor. Modern tasarımlar değişmez, oysa çağdaş tasarımlar sürekli olarak bir yenilenme ve değişim içindedirler. Yani bir anlamda, çağdaş dekorasyonlar yaşayan, bugünün trendlerini içinde barındıran ve değişik tarzları kucaklayan dekorasyonlardır. Modern dekorasyonların temel özellikleri aşırı gösterişten kaçınan, temiz ve keskin hatlara sahip, yumuşak geçişli, doğal ve huzur veren tasarımlardan oluşmalarıdır. Çağdaş tasarımların temel özellikleri ise yenilikçi ve sıradışı yapılarıdır. Bugün sizlerle modern ve çağdaş dekorasyonlar arasındaki farkı net bir şekilde gösteren yenilikçi, sıradışı ve göz kamaştırıcı bir eve konuk oluyoruz. Vavien İç Mimarlık tarafından dizayn edilen evin dekorasyonunda konforlu ve fonksiyonel bir tasarımın yanı sıra dikkat çekici ve çarpıcı tasarım unsurları kullanılmış.
Evin salonuna adım attığınız anda çağdaş tarzlı tasarım unsurları hemen kendini gösteriyor. Suadiye'de konumlanan ev eşsiz bir deniz manzarasına sahip ve bu manzaranın dekorasyonla bütünleşmesi için boydan boya geniş cam pencereler kullanılmış. Manzaraya doğru oluşturulan oturma alanında kullanılan koltuk ve kanepe modelleri konforlu yapıları ve sıradışı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Gri tonlarının hakim olduğu salonda oluşturulan karizmatik ve huzurlu tasarım karakterine yenilikçi tasarımlarıyla göz kamaştıran sehpalar, aksesuarlar, aydınlatma üniteleri ve heykeller eşlik ediyor.
Oldukça geniş bir alana sahip olan salonun diğer tarafında ise altın renkli şık bir seperatörle ayrılmış yemek alanı bulunuyor. Bu alanda kullanılan mobilyalar da çarpıcı ve sıradışı görünümleriyle bütünlüklü bir etki yaratıyorlar. Seperatörle aynı tondaki avize ünitesi ve yemek alanının ana karakterini belirleyen sandalye ve masa tasarımı ezber bozuyor adeta.
Yatak odasında da altın renkli dokunuşlarla siyah ve grinin dansına tanık oluyoruz. Yatak başının yaslandığı duvarın dekorasyonu odanın çarpıcı yıldızı niteliğinde. Tavan dekorasyonundaki ayrıntılar da odanın bütünlüklü ve yenilikçi dokusuna eşlik eden tasarım detaylarından.
Mutfakta ise çok daha yalın ve fonksiyonellik üzerine kurgulanmış bir tasarım ile karşı karşıyayız. Siyah ve beyazın o asla eskimeyen birlikteliğinin ana temayı oluşturduğu dekorasyonda alanın genişliği maksimum verimlilik sağlanacak şekilde dizayn edilmiş. L şeklindeki mutfak tezgahı hem çalışma alanını arttırıyor hem de küçük bir oturma alanı yaratıyor.
Gri tonlarının zarif ve karizmatik etkisi banyoda da hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Cam kapılı duşakabin ünitesinde fayansların daha açık tonlu bir gri olarak dizayn edilmesi banyo alanını mekanın geri kalanından ayıran ve odaya daha ferah bir görünüm kazandıran tasarım hamlesi olarak dikkatimizi çekiyor. Geniş ve çerçevesiz ayna da yine ferah ve şık bir banyo yaratan etkenlerden biri.