Çağdaş dekorasyonuyla öne çıkan bir daire

Çağdaş tarzda dekorasyon denildiği zaman genellikle akla modern tasarımlar geliyor. Oysa modern ve çağdaş tasarım arasında ince de olsa belirgin bir tarz farkı var. Temel olarak çağdaş dizaynlar bugüne ait olan yenilikçi dizaynları temsil ediyor, modern dekorasyon anlayışı ise yirminci yüzyılın ortalarında ortaya çıkan bir tarz ve modern dekorasyon kavramı aslında 1920'lerden 1960'lara uzanan belirli bir zaman aralığını refere ediyor. Modern tasarımlar değişmez, oysa çağdaş tasarımlar sürekli olarak bir yenilenme ve değişim içindedirler. Yani bir anlamda, çağdaş dekorasyonlar yaşayan, bugünün trendlerini içinde barındıran ve değişik tarzları kucaklayan dekorasyonlardır. Modern dekorasyonların temel özellikleri aşırı gösterişten kaçınan, temiz ve keskin hatlara sahip, yumuşak geçişli, doğal ve huzur veren tasarımlardan oluşmalarıdır. Çağdaş tasarımların temel özellikleri ise yenilikçi ve sıradışı yapılarıdır. Bugün sizlerle modern ve çağdaş dekorasyonlar arasındaki farkı net bir şekilde gösteren yenilikçi, sıradışı ve göz kamaştırıcı bir eve konuk oluyoruz. Vavien İç Mimarlık tarafından dizayn edilen evin dekorasyonunda konforlu ve fonksiyonel bir tasarımın yanı sıra dikkat çekici ve çarpıcı tasarım unsurları kullanılmış.