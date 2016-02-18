Her metrekaresiyle hayran bırakan bir ev projesi

Evinizi dizayn ederken hangisini ön planda tutmak istersiniz? Şıklık? Zarafet? Sıra dışı ve karakteristik bir tarz? Konfor? Fonksiyonellik? Peki neden bunlardan birini ya da birkaçını seçmek zorunda olasınız ki? Tüm bu özellikleri bir arada barındıran bir ev dekorasyonu mümkün mü? Aslında evlerin iç yaşam alanlarının dizaynları oluşturulurken bu tür özelliklerden bazılarına ağırlık verilmesi ev sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve daha kolay bir dekorasyon yaratmak amacıyla meydana geliyor. Ancak tabii ki oldukça özenli bir dizayn ve mobilya tercihi çalışmasıyla tüm bu özellikleri bir araya getirmek de mümkün. Şıklığın konforla birleştiği, fonksiyonelliğin huzur dolu bir atmosferle iç içe geçtiği bir evde yaşamayı kim istemez ki? İşinin ehli uzmanların doğru tercih ve uygulamalarıyla bu tarz kusursuz ve mükemmel ev dekorasyonları yaratılabiliyor pek tabii ki. Bugün de o evlerden birinin kapısını çalıyoruz. Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu evde aradığınız tüm pozitif özellikleri bulacağınıza eminiz.
Elbette bir evin tam anlamıyla kusursuz olabilmesi için iç mekanlardaki dekorasyon ve tasarım kadar mimari özelliklerinin de mükemmel olması gerekir. Modern bir mimari anlayışla tasarlanmış olan bu ev ise dış cephesinde de iç yaşam alanlarında da harika bir dekorasyona uygun bir potansiyel yaratıyor. Yemyeşil ve huzur dolu bahçesine bakan teras alanında geniş ve keyifli oturma alanları oluşturulmuş.
Evin salonunda klasik tarzın modern tarzla iç içe geçtiği harika bir dekorasyon oluşturulmuş. Yalın bir gösterişin hakim olduğu salonda her ayrıntı incelikle işlenerek sanatsal ve şık bir atmosfer ortaya çıkarılmış. Oturma grubundaki renk geçişleri ve parlak tonlu döşemeler klasik bir doku yaratırken, konforlu ve elegan yerleşimle modern bir ortam yaratılıyor. Duvar, tavan ve aydınlatma dekorasyonlarındaki ayrıntılar da odanın dizaynını tamamlayan ve vurgulayan sıradışı bir etki ortaya koyuyor.
Oturma grubundaki parlak tonlu gri, modern televizyon ünitesindeki parlak siyah tercihle tamamlanıyor. Şık ve gösterişli yaşam alanına karizmatik bir katkıda bulunan televizyon ünitesi doğru ışıklandırma seçimleriyle de vurgulanıyor ve duvarlardaki sanat eserlerinin yarattığı artistik etki televizyon bölgesinde de devam ediyor.
Klasik ve modernin harmanlandığı dekorasyon anlayışı yemek odasında da salondaki dekorasyonla ahenk içindeki bir tasarımla devam ediyor. Özellikle aydınlatma unsurlarının ön plana çıktığı yemek alanında mekanı daha geniş ve ferah göstermek amacıyla duvarlardan biri boydan boya ayna ile kaplanarak pırıltılı şıklık düzeyi de arttırılmış.
Yatak odasında ise son derece konforlu ve sağlıklı bir uyku için elverişli bir ortam karşılıyor bizi. Tavanda görülen nişler yardımıyla düzenlenmiş ışıklandırma sistemi de bu sağlıklı ortama katkıda bulunuyor. Yatağın yaslandığı duvarda gördüğümüz şık dekorasyon odaya klasik ve estetik bir doku katarken koyu renkli panjurlar da geceleri vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tam karanlık ortamı oluşturmak için ideal.
Ebeveyn yatak odasının bir uzantısı olarak dizayn edilen giyinme alanında ise son derece şık ve bir o kadar da fonksiyonel bir tasarım fikriyle karşılaşıyoruz. Giysi dolaplarının cam kapıları hem çok daha ferah ve sıradışı bir etki yaratıyor hem de kullanışlılık açısından çok daha verimli bir giysi dolabı oluşturuyor.
(Bu ev projesini beğendiyseniz Lüks, davetkâr ve konforlu bir rezidans isimli yazımızda konuk olduğumuz proje de ilginizi çekebilir.)