Her metrekaresiyle hayran bırakan bir ev projesi

Ebeveyn yatak odasının bir uzantısı olarak dizayn edilen giyinme alanında ise son derece şık ve bir o kadar da fonksiyonel bir tasarım fikriyle karşılaşıyoruz. Giysi dolaplarının cam kapıları hem çok daha ferah ve sıradışı bir etki yaratıyor hem de kullanışlılık açısından çok daha verimli bir giysi dolabı oluşturuyor.

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