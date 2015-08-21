Standart bir evin rüya gibi dönüşümü

Bu rüya evdeki küçük turumuzu banyoya da bakarak sonlandıralım. Evin geri kalanının aksine banyoda daha parlak renkleri görmek mümkün. Tıpkı caddeye bakan cephede olduğu gibi canlı bir kırmızı ilavesiyle banyonun monotonluğa düşmesi engellenirken, özel tasarım lavabo haznesi ve küçük aksesuar ilaveleriyle banyo benzersiz bir hale getirilmiş.

Bu renovasyon projesini beğendiyseniz, ’Taze bir rüzgâr eser bu evin ortasından’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.