Evimi hangi yalıtım malzemeleri ile yalıtmalıyım ?

Yaşadığımız evler aynı zamanda bizleri sıcaktan ve soğuktan koruyarak sağlığımız üzerinde doğrudan etkisi bulunan barınaklardır. Bu nedenle yaşadığımız evin ısı yalıtımını ne kadar iyi yaparsak bütçemizi o kadar iyi korur ve iç mekanların sıcaktan, soğuktan yağmurdan etkilenmesini, de o kadar korumuş oluruz. Bu nedenle evlerimizin dış cephe ve iç cephe kaplamalarında kaliteli yalıtım malzemeleri kullanmalı, kaliteli ve titiz bir işçilikle yalıtım işini tamamlamalıyız. Yalıtım ve yalıtım malzemeleri konusunda bilgi sahibi değilseniz, iyi bir araştırma yapmalı ve yalıtım malzemelerinin kalitelerini, avantajlarını ve maliyetlerini karşılaştırarak en iyi ve bütçemize en uygun olan yalıtım malzemesini kullanmalıyız. Günümüzde yalıtım malzemesi olarak sıva altı, sıva üstü ve duvar dibi olarak kullanılan; strafor, fiber glass, flexi glass, cam yünü, selüloz, doğal fiber, poli üretan gibi malzemelerin her birinin ısı geçirgenliği, kullanım alanı birbirinden farklıdır. Bu nedenle evinizde kullanım alanı ve kullanım amacına göre bu malzemelerden birini seçmeniz gerekebilir. Bu durumda yapmanız gereken bu malzemeleri yakından tanımak ve hangi malzemenin hangi alanda daha verimli olarak kullanılması gerektiği bilmektir. Peki bu malzemeleri nasıl tanıyacak, özellikleri ve avantajlarını nasıl bileceksiniz ?

Günümüzde yalıtım malzemeleri içinde en çok tercih edilenler arasında strafor ilk sırada yer almaktadır. Bunun sebebi ise, straforun çok hafif bir malzeme olması, kalınlığı ile sıva altına çok kolay monte edilmesi ve en önemlisi de ısı geçirgenliğinin diğer yalıtım malzemelerine göre daha iyi olmasıdır. Dış cephe sıvası yapılmadan önce tel örgülerin altına yerleştirilerek duvar boyunca kaplanan strafor aralarına yapıştırıcı kimyasal sürülerek straforların duvar boyunca bir bütün oluşturması sağlanmaktadır. Daha sonra tel örgü üzerine sıva yapılarak dış cephe yalıtımı yapılmış olur. Straforun bir diğer avantajı ise diğer yalıtım malzemelerine göre daha uygun fiyatlı olması ve hafif olması nedeniyle binanın statiğine yük bindirmemesidir. Bu özellikleri göz önüne alındığında strafor tercih sırasında ilk sırada yer alır. Strafordan sonra ikinci sırada cam ve taş yünü gelir. Cam ve taş yünü strafora göre daha özellikli olan yalıtım malzemeleridir. Cam ve taş yünü strafor gibi hafif olmasının yanında yangına karşı dayanıklı olmasından dolayı tercih edilmektedir. Cam yünlerinin bir tek olumsuz tarafı duvara veya kullanılacağı alana monte edilmesi için ekstra bir sargı malzemesi gerektiriyor olmasıdır. Sargı malzemesi olmadan kendiliğinden yüzeye tutunmadığı için maliyet biraz artmaktadır. Cam yünleri hem yangına dayanıklı olması hem ısı geçirgenliğinin çok düşük olması nedeniyle strafora göre pahalı bir malzeme olduğundan tercih sırasında ikinci sırada yer alır. Yalıtım malzemeleri sıralamasında üçüncü sırada fiber glass yer almaktadır. Fiber glas malzemesi daha çok iç mekanlarda yapılacak olan yalıtımlar için kullanılan ve ısı geçirgenliğinin yanında su geçirgenliği olmayan fonksiyonel bir malzemedir. Fiber glas esas olarak cam tozu, silikon, ve cam parçacıklarının karışımından meydana gelen bir malzemedir. Bu nedenle kullanılacağı alana göre uygun malzemeler ile uygulanmalı ve yüzeyin her alanına yedirilerek yalıtım tam anlamıyla yapılmalıdır. genellikle sert fırçalar kullanılarak yüzey yalıtımları yapıldığından yüzeyin her alanına yedirilmesi daha kolay olmaktadır. Fiber glas malzemesi cam yünü gibi yangına dayanıklı yanmayan bir malzeme olarak çok fonksiyoneldir. Bu özellikleri nedeniyle diğer yalıtım malzemeleri içerisinde en pahalı olan yalıtım malzemesi olduğu için üçüncü sırada yer alır.

Yalıtım malzemeleri içerisinde en çok tercih edilen malzeme poli üretan malzemesidir. Bunun sebebi olarak poli üretanın hem çok uygun maliyetli olması, hem çok kolay ve ulaşılamayan noktalara uygulanabilmesi hem kullanıldığı alana sıvı olarak uygulanıp kuruduğunda bu alanı sızıntısız bir şekilde doldurarak çok iyi bir yalıtım sağlaması nedeniyle çok tercih edilmektedir. İsteyen herkes evinde bu malzemeyi kullanarak sızdırmazlık sağlayabileceği gibi uzman kişilerden yardım alınarak da yalıtım sağlanabilir. Piyasa da 100 cc den başlayan tüpler şeklinde de bulunduğundan kolayca satın alıp evde uygulanabilmektedir. Evlerimize yapacağımız ısı yalıtımı, su yalıtımı, yangın yalıtımı gibi yalıtımlar için kullanacağımız ana malzemeler bunlardır. İster sıva altı ister sıva üstü yalıtımlar için bu malzemeleri kullanarak eksiksiz yalıtımlar yapılabilir. Evinizin dış cephesi için, iç mekanları için yalıtım yapmak zorunda kaldığınızda homify sayfalarını ziyaret ederek örnek dış cephe yalıtım dekorasyonlarını, iç mekan yalıtımlarının dekorasyon içerisinde nasıl şık bir şekilde yapıldığını görebilir, fikir edinebilir ve evlerinizde benzerlerini uygulayabilirsiniz.