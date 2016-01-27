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Evimi hangi yalıtım malzemeleri ile yalıtmalıyım ?

ümit atdağ ümit atdağ
homify Modern Evler
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Yaşadığımız evler aynı zamanda bizleri sıcaktan ve soğuktan koruyarak sağlığımız üzerinde doğrudan etkisi bulunan barınaklardır. Bu nedenle yaşadığımız evin ısı yalıtımını ne kadar iyi yaparsak  bütçemizi o kadar iyi korur ve iç mekanların sıcaktan, soğuktan yağmurdan etkilenmesini, de o kadar  korumuş oluruz. Bu nedenle evlerimizin dış cephe ve iç cephe kaplamalarında kaliteli yalıtım malzemeleri kullanmalı, kaliteli ve titiz bir işçilikle  yalıtım işini tamamlamalıyız. Yalıtım  ve yalıtım malzemeleri konusunda bilgi sahibi değilseniz, iyi bir araştırma yapmalı ve yalıtım malzemelerinin kalitelerini, avantajlarını ve maliyetlerini karşılaştırarak en iyi ve bütçemize en uygun olan yalıtım malzemesini kullanmalıyız.  Günümüzde yalıtım malzemesi olarak sıva altı, sıva üstü ve duvar dibi olarak kullanılan; strafor, fiber glass, flexi glass, cam yünü, selüloz, doğal fiber, poli üretan gibi malzemelerin her birinin ısı geçirgenliği, kullanım alanı birbirinden farklıdır. Bu nedenle evinizde kullanım alanı ve kullanım amacına göre bu malzemelerden birini seçmeniz gerekebilir. Bu durumda yapmanız gereken bu malzemeleri yakından tanımak ve hangi malzemenin hangi alanda daha verimli olarak kullanılması gerektiği bilmektir.   Peki bu malzemeleri nasıl tanıyacak, özellikleri ve avantajlarını nasıl bileceksiniz ? 

Günümüzde yalıtım malzemeleri içinde en çok tercih edilenler arasında strafor ilk sırada yer almaktadır. Bunun sebebi ise, straforun çok hafif bir malzeme olması, kalınlığı ile sıva altına çok kolay monte edilmesi ve en önemlisi de ısı geçirgenliğinin diğer yalıtım malzemelerine göre daha iyi olmasıdır. Dış cephe sıvası yapılmadan önce tel örgülerin altına yerleştirilerek duvar boyunca kaplanan strafor aralarına yapıştırıcı kimyasal sürülerek straforların duvar boyunca bir bütün oluşturması sağlanmaktadır. Daha sonra tel örgü üzerine sıva yapılarak  dış cephe yalıtımı yapılmış olur. Straforun bir diğer avantajı ise diğer yalıtım malzemelerine göre daha uygun fiyatlı olması ve hafif olması nedeniyle binanın statiğine yük bindirmemesidir. Bu özellikleri göz önüne alındığında strafor tercih sırasında ilk sırada yer alır. Strafordan sonra ikinci sırada cam ve taş yünü gelir. Cam ve taş yünü strafora göre daha özellikli olan yalıtım malzemeleridir. Cam  ve taş yünü strafor gibi hafif olmasının yanında yangına karşı dayanıklı olmasından dolayı  tercih edilmektedir. Cam yünlerinin bir tek olumsuz tarafı duvara veya kullanılacağı alana monte edilmesi için ekstra bir sargı malzemesi gerektiriyor olmasıdır. Sargı malzemesi olmadan kendiliğinden yüzeye tutunmadığı için maliyet biraz artmaktadır. Cam yünleri hem yangına dayanıklı olması hem ısı geçirgenliğinin çok düşük olması nedeniyle strafora göre pahalı bir malzeme olduğundan tercih sırasında ikinci sırada yer alır.  Yalıtım malzemeleri sıralamasında üçüncü sırada fiber glass yer almaktadır.  Fiber glas malzemesi daha çok iç mekanlarda yapılacak olan yalıtımlar için kullanılan ve  ısı geçirgenliğinin yanında su geçirgenliği olmayan fonksiyonel bir malzemedir. Fiber glas esas olarak cam tozu, silikon,  ve cam parçacıklarının karışımından meydana gelen bir malzemedir. Bu nedenle kullanılacağı alana göre uygun malzemeler ile uygulanmalı ve yüzeyin her alanına yedirilerek yalıtım tam anlamıyla yapılmalıdır. genellikle sert fırçalar kullanılarak yüzey yalıtımları yapıldığından yüzeyin her alanına yedirilmesi daha kolay olmaktadır. Fiber glas malzemesi cam yünü gibi yangına dayanıklı yanmayan bir malzeme olarak çok fonksiyoneldir. Bu özellikleri nedeniyle diğer yalıtım malzemeleri içerisinde en pahalı olan yalıtım malzemesi olduğu için üçüncü sırada yer alır.

Yalıtım malzemeleri içerisinde en çok tercih edilen malzeme poli üretan malzemesidir. Bunun sebebi olarak poli üretanın hem çok uygun maliyetli olması, hem çok kolay ve ulaşılamayan noktalara uygulanabilmesi hem kullanıldığı alana sıvı olarak uygulanıp kuruduğunda bu alanı sızıntısız bir şekilde doldurarak çok iyi bir yalıtım sağlaması nedeniyle çok tercih edilmektedir. İsteyen herkes evinde bu malzemeyi kullanarak sızdırmazlık sağlayabileceği gibi uzman kişilerden yardım alınarak da yalıtım sağlanabilir. Piyasa da 100 cc den başlayan tüpler şeklinde de bulunduğundan kolayca satın alıp evde uygulanabilmektedir. Evlerimize yapacağımız ısı yalıtımı, su yalıtımı, yangın yalıtımı gibi yalıtımlar için kullanacağımız ana malzemeler bunlardır. İster sıva altı ister sıva üstü yalıtımlar için bu malzemeleri kullanarak eksiksiz yalıtımlar yapılabilir. Evinizin dış cephesi için, iç mekanları için yalıtım yapmak zorunda kaldığınızda homify sayfalarını ziyaret ederek örnek dış cephe yalıtım dekorasyonlarını, iç mekan yalıtımlarının dekorasyon içerisinde nasıl şık bir şekilde yapıldığını görebilir, fikir edinebilir ve evlerinizde benzerlerini uygulayabilirsiniz.

Strafor

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Modern Evler
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Strafor malzemesi genellikle dış cephe yalıtım malzemesi olarak kullanılan bir malzemedir. Sıva altına veya kaplama malzemesi olan doğal taş, mantolama altlarına uygulanan ve duvar ile dış ortam sıcaklığının bir birine geçmesini engelleyen bir malzemedir.  Kalın olmasına rağmen dış cephe uygulamalarında titiz bir çalışma ile kolayca ve şık bir şekilde yerleştirilerek estetik bir ısı yalıtımı sağlanabilir. 

Fiberglas

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Yalıtım malzemesi olarak kullanılan bir diğer malzeme fiberglastır. Cam tozu ve silikonun karıştırılması ile elde edilen fiber glas özellikle zarif ve göz alıcı bir dekorasyon yapmak isteyenlerin kullandığı yalıtım malzemesidir. Dış duvar yüzeylerine uygulanan fiberglas, akşamları aydınlatma ile aydınlatıldığında cam tozlarının yansımaları ve ışık cümbüşü oluşturduğu gibi ısı ve suya karşı yalıtım da sağlar.

Cam yünü

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Evler
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Yalıtım malzemeleri içerisinde yangına karşı dayanıklı olan  yalıtım malzemelerinden birisi de cam yünüdür. Cam yünü hafif olduğu kadar, ısı geçirgenliği ve su geçirgenliği az olan bir malzeme olduğu için  çok tercih edilir. Özellikle sıcak ve aşırı soğuk alanlara uygulanan cam yünleri ortamı normal şartlarda tutarak ısı kaybını önler. Örnek resimde yer alan evin çatısındaki güneş panellerinin alt kısımlarına uygulanan can yünleri hem ısıya karşı hem de yangına karşı koruma özelliği sağlamıştır.

Seküloz

Schoolmasters build different Modern Evler
build different

Schoolmasters

build different
build different
build different

Eğer evinizin dışında kaplama malzemesi olarak taş yerine ağaç paneller kullandıysanız ağaç panellerin arasını  selüloz ile doldurarak hem duvar ile ağaçlar arasında ısı geçişini engellemiş olur hem de ağaçların birbirine daha fazla yapışmasını sağlamış olursunuz. Bu nedenle dış cephenizde veya iç mekanlarda ağaç kullanmanız durumunda yalıtım malzemesi olarak selüloz kullanmalısınız.

Plast,k fiber

WOONHUIS HOLTEN, Maas Architecten Maas Architecten Modern Evler
Maas Architecten

Maas Architecten
Maas Architecten
Maas Architecten

Plastik fiber, geri dönüştürülmüş plastiklerden elde edilen liflerden oluşan bir yalıtım malzemesidir.  Özellikle ahşap veya ağaç çatı uygulamalarında kullanılan plastik fiber, yangını dayanım süresi ve suyu geçirmemesi göz önüne alındığında ideal yalıtım malzemesidir. renk olarak sütlü kahve renginde olduğundan dolayı uygulandığı alanın rengine boyanması gerekebilir. Maliyet olarak cam yünü ve fiber glas ile aynı fiyatlara satılmaktadır.

Poliüretan

Surélévation et extension Maison à Romans-sur-Isère dans la Drôme, HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG Modern Evler
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG
HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG

Uygulanması çok kolay olan  bir diğer yalıtım malzemesi poliüretandır. Maliyeti de uygun olan poliüretan uygulama esnasında sıvı olarak uygulama alanına püskürtülür Kurumaya başladığında katılaşan ve şişerek bulunduğu alanı dolduran poliüretan herkezin kolaylıkla uygulayabileceği bir yalıtım malzemesidir. Bu nedenle  her alanda kullanılabilen bir yalıtım malzemesidir.

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