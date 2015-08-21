Birbirinden büyüleyici teras modelleri

Yaz ve bahar ayları gelişini hissettirir hissettirmez yaşam alanlarımızla ilgili ilk aklımıza gelen kendimize ferah, açık ve rahat bir alan ayırabilme endişesi olur. Sanırız bu yüzden dekoru üzerine en çok düşünülen alanlardan biridir teraslar. Kış mevsiminde, kış bahçesi veya şömineli rahat salonumuz ne ise, diğer günler için de teras o olacaktır. Yılın kış dışında kalan en uzun dönemini geçireceğimiz teraslar için onlarca farklı dekor örneği bulabilirsiniz. Bu yazımızda size çok özel ve kullanışlı teras örnekleri derledik, dekorasyonundan mimarisine size ilham verecek bir çok detay bulabileceğiniz bu muhteşem tasarımları görmeden teras dekoruna başlamayın deriz.
Eğer teraslarınızı kış mevsiminde kış bahçesi olarak da kullanıyorsanız kış bahçesi dekorasyonu ile ilgili “İçinizi ısıtacak dekorasyonlarla kış bahçesi mobilyaları” adlı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Akdeniz stili, natürel çizgileriyle teras dekorasyonunu şüphesiz en iyi yansıtan stildir. Konforu ve şıklığıyla göz dolduran ve çoğu zaman etnik ögeler de taşıyan bu eşsiz stilin, muhteşem manzarası ve açık alanlarıyla “Teras” ile buluşması, hem tasarımcısını hem kullanıcısını heyecanlandıran bir deneyim sunar. Görseldeki örnek çalışma, birçok detayı ile, hem Akdeniz stiline hem de teras dekorasyonuna muazzam bir örnektir. Terası çevreleyen taş duvarlar ve yine taş zemin kaplaması bulunduğu manzarayla eşsiz bir uyum yakalamış. Bu natürel görüntüye özenle seçilmiş mobilyalar da eklenince stil tamamlanmış. Tasarımcısına ün, kullanıcısına ise bir ömür rahat ve huzurlu bir ortam kazandırmış.
Geniş bir terasınız varsa oyuna birkaç artı puanla başlamış sayılırsınız zaten. Büyük terasların en güzel yanı tek bir oda gibi değil bir çok elementten oluşan kompleks bir alan olarak dekor edilebilir. Natural Light Design Studio imzası taşıyan bu proje eklektik stili ve yemek grubu, oturma grubu ve güneşlenme alan gibi üç farklı elementten oluşan yapısıyla son derece başarılı ve özenli bir tasarıma sahip. Akdeniz izleri taşıyan ahşap, endüstriyel metal ögeler ve modern çizgileri ustaca bünyesinde barındırmış, vaktinizin tamamını geçirmek isteyeceğiniz bir alan: evinizin içinde ikinci bir ev gibi.
Teras denince elbette en önemli özelliği gökyüzünü başınızın üzerinde bırakan eşsiz mimarisidir. Hele de eviniz, manzarası zengin bir bölgede ise terasınız sizin hazineniz olabilir. Görseldeki tasarım, modern tarzda dekor edilmiş ve konfor faktörünü elden bırakmamış özel bir çizgiye sahip. Kiremit ve cam duvarların ahşap masa ile bütünlüğü ve duvar etrafı ahşap bank uygulaması, tasarımı benzerlerinden ayıran en önemli detay olmuş. Ayrıca renkli kırlentlerin tasarımdaki hakim renklerle oluşturduğu tezat uyum göz kamaştırıcı.
Yine geniş ve birçok elementten oluşan eklektik bir terasta bu sefer ahşap, hasır, bitki gibi natürel ögelerin çokluğu dikkat çekiyor. Özellikle hasır sandalyelerin dekorun stiline kattığı eşsiz uyumun, ahşap ve taş duvarlarla oluşturduğu harmoni bu tasarımın göz alıcı yanı olmuş. Oturma grubu ve yemek grubundan oluşan bu teras dekoru, hem siz hem misafirleriniz için büyüleyici saatler yaratacak. Ayrıca oturma grubunda bulunan sallanan koltuğa da dikkat çekmeden kapatmak istemedim. Bir terasın olmazsa olmazı ve rahatlık abidesi, sallanan koltuğun, oturma grubunun tam bir üyesi gibi ustaca kullanımı göz dolduruyor.
Akdeniz stilinin bütün huzur verici özelliklerini barındıran bir tasarımın son noktası, kolay kullanımı, sorunsuz ve konforlu dizaynı ile hasır mobilyalar olmalı. Örnek dekor bu konuda oldukça iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor. Stili tamamlayan aksesuarlar ve mobilyalar son derece ustaca seçilip bir araya getirilmiş. Terasın ferah manzarasına rahat ve modern bir dokunuşla imzasını atmış. Kullanılan renklerin dekor içerisindeki dengeli dağılımı mekana dingin bir görüntü kazandırmış.
Şehir manzaralı terasların olmazsa olmazı natürel ürünler ve bitkilerdir. Dış dünya ile bizzat sizin yarattığınız dünya arasında dengeli bir iletişim kurmanın yolu buradan geçiyor. Böylece şehir manzarasında pek de bulunmayan ögeleri terasınızda kullanarak bu dengeyi kurabilirsiniz. Bu dekorda kullanılan oturma ve yemek grubu ince tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca beyaz ve ahşap mobilyaların bir arada kullanılması dekorun Akdeniz stiline büyük katkı sağlamış. Bolca saksı bitkisiyle de aranılan denge yakalanmış.
Modern tarzda dekor edilmiş bu muhteşem tasarımı eşsiz yapan detay, farklı yüksekliklerde zemin uygulaması olmuş. Sıra dışı tasarımı ile terasınızı zenginleştirecek bu fikir aynı zamanda size yaratıcı uygulamalarınız için kullanılacak alanlar kazandıracaktır. Hasır mobilyalar, saksı bitkileri ve renkli kırlentlerle hazırlanan dekorun teras camları da oldukça modern bir çizgiye sahip. Ayrıca zemin, mobilya ve aksesuarlarda kullanılan renklerin dengeli dağılımı her zaman ki gibi dekorun profesyonelliğini onaylamış.
Ahşap son derece kullanışlı bir dekor ürünü olmasına karşın tercih edilmediği alanlar vardır. Böyle durumlarda stilinizi tamamlamak için ahşaba ihtiyacınız olacaksa ahşap görünümlü dekor ürünleri kurtarıcınız olacaktır. Örnek dekorda kullanılan ahşap görünümlü yer kaplaması oldukça kaliteli ve dekorasyonun modern çizgisine uyumlu bir uygulama. Dekorun mobilyaları da tıpkı yer kaplaması gibi oldukça modern ve şık.
Geniş bir terası etnik çizgilerle eşsiz bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız uygulanan akdeniz stili mimari üzerine sadece minderler ve halılar kullanarak mükemmel bir alan yaratabilirsiniz. Örnek dekorda kullanılan tavan uygulaması ve perdeler tasarıma yüzyıllar öncesinde yapılmış bir kraliçe odası havası kazandırmış. Ayrıca zemin üzerine uygulanan minder sistem ile oldukça büyük bir oturma alanı yaratılmış. Renkli kırlentlerin dekoru ne kadar eğlenceli ve konforlu bir hale getirdiğini söylemeye gerek yok sanırız.
Yine modern tarzda döşenmiş ve bu sefer hem kalabalık hem de yeşil bir şehir manzarasına sahip bu mükemmel dekorun odak noktası bembeyaz koltuklardır. Ahşap zemin ve öğelerle tamamlanan ve beyaz renklerle benzersiz bir dinginliğe kavuşan dekorun tek eksiği birkaç küçük aksesuar. Böyle bir manzarada yapılabilecek en doğru teras çevresi de elbette cam materyalden olmalıydı. Ve böyle bir terasta vakit geçirmekten asla sıkılmazsınız.
Terasta kullanılan çiçeklerin bolluğu ve çeşidi terasınızı aslında nasıl kullanmak istediğinizi yansıtır. Böyle bir dekorla hazırlanan teras bir çiçek bahçesi gibi evinizin en özel köşesini oluşturabilir. Ayrıca Feng Shui felsefesine göre düzenlenen dekorun rahatlatıcı ve bolluk bereket sembolu olan bir özelliği de var. Yine ahşap ve cam ögelerin bolca kullanıldığı ve kumaş renklerinin çiçeklerle aynı tonlarda seçilerek zenginleştirildiği tasarımda elementlerin dengeli yerleşimi de son derece özenli bir çalışmanın ürünü.
Farklı zemini ve beyaz mobilyalarıyla dikkat çeken bu tasarımın en önemli ögesi sıra dışı çimen ve çit uygulamasıdır. Terasa zengin bir bahçe havası kazandıran bu uygulama aynı zamanda eklektik stili de tamamlamış. Sallanan koltuk ve başarılı aydınlatması ile yine vakit geçirmekten sıkılmayacağınız bir teras yaratılmış.