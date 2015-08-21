Birbirinden büyüleyici teras modelleri

Yaz ve bahar ayları gelişini hissettirir hissettirmez yaşam alanlarımızla ilgili ilk aklımıza gelen kendimize ferah, açık ve rahat bir alan ayırabilme endişesi olur. Sanırız bu yüzden dekoru üzerine en çok düşünülen alanlardan biridir teraslar. Kış mevsiminde, kış bahçesi veya şömineli rahat salonumuz ne ise, diğer günler için de teras o olacaktır. Yılın kış dışında kalan en uzun dönemini geçireceğimiz teraslar için onlarca farklı dekor örneği bulabilirsiniz. Bu yazımızda size çok özel ve kullanışlı teras örnekleri derledik, dekorasyonundan mimarisine size ilham verecek bir çok detay bulabileceğiniz bu muhteşem tasarımları görmeden teras dekoruna başlamayın deriz.

Eğer teraslarınızı kış mevsiminde kış bahçesi olarak da kullanıyorsanız kış bahçesi dekorasyonu ile ilgili “İçinizi ısıtacak dekorasyonlarla kış bahçesi mobilyaları” adlı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.