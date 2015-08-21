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Birbirinden büyüleyici teras modelleri

Homify Homify
M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Balkon, Veranda & Teras
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Yaz ve bahar ayları gelişini hissettirir hissettirmez yaşam alanlarımızla ilgili ilk aklımıza gelen kendimize ferah, açık ve rahat bir alan ayırabilme endişesi olur. Sanırız bu yüzden dekoru üzerine en çok düşünülen alanlardan biridir teraslar. Kış mevsiminde, kış bahçesi veya şömineli rahat salonumuz ne ise, diğer günler için de teras o olacaktır. Yılın kış dışında kalan en uzun dönemini geçireceğimiz teraslar için onlarca farklı dekor örneği bulabilirsiniz. Bu yazımızda size çok özel ve kullanışlı teras örnekleri derledik, dekorasyonundan mimarisine size ilham verecek bir çok detay bulabileceğiniz bu muhteşem tasarımları görmeden teras dekoruna başlamayın deriz.

Eğer teraslarınızı kış mevsiminde kış bahçesi olarak da kullanıyorsanız kış bahçesi dekorasyonu ile ilgili “İçinizi ısıtacak dekorasyonlarla kış bahçesi mobilyaları” adlı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Terasta muhteşem akdeniz rüzgarları

Bedroom 3 Terrace TG Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
TG Studio

Bedroom 3 Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

Akdeniz stili, natürel çizgileriyle teras dekorasyonunu şüphesiz en iyi yansıtan stildir. Konforu ve şıklığıyla göz dolduran ve çoğu zaman etnik ögeler de taşıyan bu eşsiz stilin, muhteşem manzarası ve açık alanlarıyla “Teras” ile buluşması, hem tasarımcısını hem kullanıcısını heyecanlandıran bir deneyim sunar. Görseldeki örnek çalışma, birçok detayı ile, hem Akdeniz stiline hem de teras dekorasyonuna muazzam bir örnektir. Terası çevreleyen taş duvarlar ve yine taş zemin kaplaması bulunduğu manzarayla eşsiz bir uyum yakalamış. Bu natürel görüntüye özenle seçilmiş mobilyalar da eklenince stil tamamlanmış. Tasarımcısına ün, kullanıcısına ise bir ömür rahat ve huzurlu bir ortam kazandırmış.

Başlı başına bir ev

Authentic Lofts, NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO Eklektik Balkon, Veranda & Teras
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Authentic Lofts

NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO
NATURAL LIGHT DESIGN STUDIO

Geniş bir terasınız varsa oyuna birkaç artı puanla başlamış sayılırsınız zaten. Büyük terasların en güzel yanı tek bir oda gibi değil bir çok elementten oluşan kompleks bir alan olarak dekor edilebilir. Natural Light Design Studio imzası taşıyan bu proje eklektik stili ve yemek grubu, oturma grubu ve güneşlenme alan gibi üç farklı elementten oluşan yapısıyla son derece başarılı ve özenli bir tasarıma sahip. Akdeniz izleri taşıyan ahşap, endüstriyel metal ögeler ve modern çizgileri ustaca bünyesinde barındırmış, vaktinizin tamamını geçirmek isteyeceğiniz bir alan: evinizin içinde ikinci bir ev gibi.

Muhteşem manzaralı konforlu teraslar

Cobertura FCF, Yamagata Arquitetura Yamagata Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Yamagata Arquitetura

Yamagata Arquitetura
Yamagata Arquitetura
Yamagata Arquitetura

Teras denince elbette en önemli özelliği gökyüzünü başınızın üzerinde bırakan eşsiz mimarisidir. Hele de eviniz, manzarası zengin bir bölgede ise terasınız sizin hazineniz olabilir. Görseldeki tasarım, modern tarzda dekor edilmiş ve konfor faktörünü elden bırakmamış özel bir çizgiye sahip. Kiremit ve cam duvarların ahşap masa ile bütünlüğü ve duvar etrafı ahşap bank uygulaması, tasarımı benzerlerinden ayıran en önemli detay olmuş. Ayrıca renkli kırlentlerin tasarımdaki hakim renklerle oluşturduğu tezat uyum göz kamaştırıcı.

Natürel ögelerin şıklıkla buluşması

homify Eklektik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Yine geniş ve birçok elementten oluşan eklektik bir terasta bu sefer ahşap, hasır, bitki gibi natürel ögelerin çokluğu dikkat çekiyor. Özellikle hasır sandalyelerin dekorun stiline kattığı eşsiz uyumun, ahşap ve taş duvarlarla oluşturduğu harmoni bu tasarımın göz alıcı yanı olmuş. Oturma grubu ve yemek grubundan oluşan bu teras dekoru, hem siz hem misafirleriniz için büyüleyici saatler yaratacak. Ayrıca oturma grubunda bulunan sallanan koltuğa da dikkat çekmeden kapatmak istemedim. Bir terasın olmazsa olmazı ve rahatlık abidesi, sallanan koltuğun, oturma grubunun tam bir üyesi gibi ustaca kullanımı göz dolduruyor.

Terasın gözdesi: Hasır mobilyalar

TERRAÇO, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

Akdeniz stilinin bütün huzur verici özelliklerini barındıran bir tasarımın son noktası, kolay kullanımı, sorunsuz ve konforlu dizaynı ile hasır mobilyalar olmalı. Örnek dekor bu konuda oldukça iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor. Stili tamamlayan aksesuarlar ve mobilyalar son derece ustaca seçilip bir araya getirilmiş. Terasın ferah manzarasına rahat ve modern bir dokunuşla imzasını atmış. Kullanılan renklerin dekor içerisindeki dengeli dağılımı mekana dingin bir görüntü kazandırmış.

Bahar kadar taze dekorlar

AI2 Home, Luca Bucciantini Architettura d’ interni Luca Bucciantini Architettura d’ interni Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Şehir manzaralı terasların olmazsa olmazı natürel ürünler ve bitkilerdir. Dış dünya ile bizzat sizin yarattığınız dünya arasında dengeli bir iletişim kurmanın yolu buradan geçiyor. Böylece şehir manzarasında pek de bulunmayan ögeleri terasınızda kullanarak bu dengeyi kurabilirsiniz. Bu dekorda kullanılan oturma ve yemek grubu ince tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca beyaz ve ahşap mobilyaların bir arada kullanılması dekorun Akdeniz stiline büyük katkı sağlamış. Bolca saksı bitkisiyle de aranılan denge yakalanmış.

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Sıradanlığa meydan okuyan alanlar

Cobertura Gutierrez, Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração Modern Balkon, Veranda & Teras
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração

Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração
Cassio Gontijo Arquitetura e Decoração

Modern tarzda dekor edilmiş bu muhteşem tasarımı eşsiz yapan detay, farklı yüksekliklerde zemin uygulaması olmuş. Sıra dışı tasarımı ile terasınızı zenginleştirecek bu fikir aynı zamanda size yaratıcı uygulamalarınız için kullanılacak alanlar kazandıracaktır. Hasır mobilyalar, saksı bitkileri ve renkli kırlentlerle hazırlanan dekorun teras camları da oldukça modern bir çizgiye sahip. Ayrıca zemin, mobilya ve aksesuarlarda kullanılan renklerin dengeli dağılımı her zaman ki gibi dekorun profesyonelliğini onaylamış.

Ahşap görünümlü dekor ürünleri

Ahşap Görününümlü Dış Mekan homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

Ahşap Görününümlü Dış Mekan

homify
homify
homify

Ahşap son derece kullanışlı bir dekor ürünü olmasına karşın tercih edilmediği alanlar vardır. Böyle durumlarda stilinizi tamamlamak için ahşaba ihtiyacınız olacaksa ahşap görünümlü dekor ürünleri kurtarıcınız olacaktır. Örnek dekorda kullanılan ahşap görünümlü yer kaplaması oldukça kaliteli ve dekorasyonun modern çizgisine uyumlu bir uygulama. Dekorun mobilyaları da tıpkı yer kaplaması gibi oldukça modern ve şık.

Etnik esintilerle konforlu teraslar

EJECUCIÓN TERRAZAS Y PÉRGOLAS, Rudeco Construcciones Rudeco Construcciones Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Rudeco Construcciones

Rudeco Construcciones
Rudeco Construcciones
Rudeco Construcciones

Geniş bir terası etnik çizgilerle eşsiz bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız uygulanan akdeniz stili mimari üzerine sadece minderler ve halılar kullanarak mükemmel bir alan yaratabilirsiniz. Örnek dekorda kullanılan tavan uygulaması ve perdeler tasarıma yüzyıllar öncesinde yapılmış bir kraliçe odası havası kazandırmış. Ayrıca zemin üzerine uygulanan minder sistem ile oldukça büyük bir oturma alanı yaratılmış. Renkli kırlentlerin dekoru ne kadar eğlenceli ve konforlu bir hale getirdiğini söylemeye gerek yok sanırız.

Modern bir dinginlik

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten Modern Balkon, Veranda & Teras
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Yine modern tarzda döşenmiş ve bu sefer hem kalabalık hem de yeşil bir şehir manzarasına sahip bu mükemmel dekorun odak noktası bembeyaz koltuklardır. Ahşap zemin ve öğelerle tamamlanan ve beyaz renklerle benzersiz bir dinginliğe kavuşan dekorun tek eksiği birkaç küçük aksesuar. Böyle bir manzarada yapılabilecek en doğru teras çevresi de elbette cam materyalden olmalıydı. Ve böyle bir terasta vakit geçirmekten asla sıkılmazsınız.

Çiçek bahçesi gibi alanlar

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Terasta kullanılan çiçeklerin bolluğu ve çeşidi terasınızı aslında nasıl kullanmak istediğinizi yansıtır. Böyle bir dekorla hazırlanan teras bir çiçek bahçesi gibi evinizin en özel köşesini oluşturabilir. Ayrıca Feng Shui felsefesine göre düzenlenen dekorun rahatlatıcı ve bolluk bereket sembolu olan bir özelliği de var. Yine ahşap ve cam ögelerin bolca kullanıldığı ve kumaş renklerinin çiçeklerle aynı tonlarda seçilerek zenginleştirildiği tasarımda elementlerin dengeli yerleşimi de son derece özenli bir çalışmanın ürünü.

Sade ve kullanışlı

M.A. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

M.A. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Farklı zemini ve beyaz mobilyalarıyla dikkat çeken bu tasarımın en önemli ögesi sıra dışı çimen ve çit uygulamasıdır. Terasa zengin bir bahçe havası kazandıran bu uygulama aynı zamanda eklektik stili de tamamlamış. Sallanan koltuk ve başarılı aydınlatması ile yine vakit geçirmekten sıkılmayacağınız bir teras yaratılmış.

İçinizi ısıtacak dekorasyonlarla kış bahçesi mobilyaları

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