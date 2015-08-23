Cam kapı modelleri arasında bir gezinti

Kapılar ve kapı seçimi evler yenilenirken ya da yapılırken çoğunlukla akla son gelen detaylardan ama aslında ortamın atmosferini en çok belirleyen öğelerden. Kapının kaliteli malzemeden yapılmış olması, tasarımının da mekana uygun ve estetik olarak doygun olması tüm tasarımın kalitesini de yükseltiyor. Hatta bazen kapıları da mobilya düşünmek gerekiyor. Özel tasarım kapılar da uyumlu hatta entegre halde yapılabiliyorlar. Bu çok da iyi sonuçlar doğuruyor çünkü kapılar mekan içinde sırıtmıyor ve mekanla daha bütünleşik oluyorlar.
İç ya da dış kapılarda cam kullanımı da oldukça yaygın. Cam kapı modelleri hem giriş kapılarında hem ev içi kapılarda ya da teras ve balkon kapılarında kullanılabiliyor. Hatta bahçe kapılarında bile cam kullanılabildiğini görüyoruz. Cam kapı modelleri sağladıkları şeffaflık ve opak da olsalar ışık geçirgenlikleri yüzünden tercih ediliyorlar. Aydınlık mekanlar yaratmak için tercih edilen bu kapılar elbette yalnızca estetik sebeplerle de seçilebiliyorlar. Küçük mekanlarda da cam kapı modelleri ya da cam bölmeler, mekanı daraltmadan bölmek için kullanılıyorlar.
Cam kapı modelleri hangi sebeple tercih ediliyor olursa olsunlar daha ferah mekanlar yaratıyor, bunlar arasında bir gezinti yapmak sizin de tercihlerinizi yaparken olasılıklara dair fikir edinmenizi sağlayacaktır.
Özellikle müstakil evlerin girişlerinde kullanılan cam kapı modelleri bu örnekteki gibi sokakla bütünleşik bir görüntü yaratacaktır. Böyle bir kapı tercihi elbette her yerde kullanılmak istenmeyebilir ancak kullanıcıların tercihine ve yapının bulunduğu çevreye göre bu şeffaflık istenebilir. Studio Poh tasarımı bu örnekte geniş ve açık planlı sayılabilecek bir evde uzaktan kapı dışının görünmesi avantajlı bir durum olabileceği gibi aynı zamanda mekanda derinlik hissi de yaratıyor.
Bu örnekteki evde kapının açıldığı alan bir bakıma açık bir koridor ve boydan boya bir açıklığa sahip. Dolayısıyla sadece kapıda değil o cephenin tamamında da bir şeffaflık mevcut. Cam kapı modelleri bu tip açık planlı ve şeffaflığın ağırlıklı olduğu tasarımlarda da yaygın kullanıma sahip. İç mekanla dış mekanı bütünleştiren mekanlarda cam kapı modelleri de bu tip tasarımlara katkı sağlıyorlar.
Cam kapı modelleri aynı zamanda daha geniş bir doğramanın parçası da olabilirler. Bir vitrinin kapısı gibi düşünebiliriz aslında. Bu örnekteki kapı ufak bir bahçeye açıldığı için evin de görsel olarak o bahçeye açık olması doğal olarak tercih edilmiş durumda. İç mekanı aydınlık kılmak ve yeşillikle bütünleştirmek için ideal bir tercih bu. Her ne kadar vitrinvari desek de kapıyı bağımsız düşünürsek benzer cam kapı modelleri olduğunu söyleyebiliriz ancak doğramayla birlikte ele aldığımızda bu tasarım ve uygulama olukça özgün.
İç mekandaki zemin ve doğramalarla bütünlük içinde bir doğrama kapının bulunduğu yerde de devam ediyor. Üç ayrı birim olarak ele alabileceğimiz bu kısım ahşap kaplama bir duvar, tamamen camdan oluşan bir doğrama ve kapının bulunduğu bölümlerden oluşuyor. Doluluk boşluk oranları ilginç, ortadaki cam birim tamamen açıklık sağlarken kapı kendi içinde bir doluluk boşluk oranı yaratıyor, soldaki kısımsa tamamen sağır bir duvar olarak düşünülmüş.
Girişte ya da binanın başka bir yerinde bahçeye açılan kapıları bu örnekteki gibi tüm doğramayla bütünleşik tasarlanan cam kapı modelleri olarak ele almak mümkün, estetik olarak da özgün sonuçlar doğuruyor.
Cam kapı modelleri bahçe kapıları için marjinal bir tercih olarak düşünülebilir ancak uygulamalara baktığımızda bunun son derece tercih edilebilir olduğunu görüyoruz. Eğer kapı dışındaki sınırlarda bu örnekteki gibi bitkilerle ya da duvarlarla görsel sınırlar mevcutsa bahçe kapısında da yine bu sınır korunmak isteniyor olabilir. Dışarıdan içerinin direkt görünmesi istenmiyorsa bu pek çok malzemeyle sağlanabilir elbet ama buradaki gibi opak cam kullanımı tamamen demir ya da başka bir malzemeden daha farklı bir etki yaratıyor. Her ne kadar kapalı da olsa cam kapı modelleri daha hafif bir etki yaratarak bu kapalılığı yumuşatıyor. Demir doğrama arasında konan kumlama ya da buzlu cam modelleri bu açıdan mantıklı bir tercih.
Cam kapı modelleri içinde doğramanın içinde kısmi olarak cam kullanımı da yaygın. Özellikle klasik, eski kapılarda birbirinden değişik örnekler görmek mümkün. Bu sevimli kırmızı kapıda yandaki dar ve sabit kanatlarda ince uzun birer kayıt halinde cam kullanımı geniş kapının ağırlığını hafifletiyor. Açılan kanatta da üstte bir küçük cam bölüm mevcut. Cam kapı modelleri burada da görüldüğü gibi antreyi aydınlık kılma açısından tercih ediliyorlar. Özellikle başka bir açıklığı olmayan antre ya da koridor gibi alanlarda dış kapılarda cam kullanımı iyi sonuçlar doğuruyor.
Cam kapı modelleri tüm kapı modelleri gibi farklı açılım mekanizmalarına sahip ve bunlar belli gerekçelerle tercih ediliyorlar. Bu örnekte hem bir hol yaratmak hem de o yaratılan holün görsel olarak kapalı bir his vermesini engellemek için tamamen camdan, iki kanatlı bir doğrama kullanılmış ve kanatlardan biri diğerinin üstüne kaydırılarak açılıyor.
Daha önce bahsettiğimiz üzere kapıların mekanda kullanılan mobilya ve kaplamalarla bütünleşik olması estetik olarak iyi bir tercih. Duvar kaplamasının doğramalarla uyumu ve bütünlüğü daha temiz bir tasarım doğurmakta. Cam kapı modelleri doğramalarının niteliğiyle bu bütünlüğü örnekteki gibi sağlayabiliyor. Diğer kapılar duvar kaplamasıyla hemyüz ve brüt bir görüntü oluştururken bu brüt ahşap görünüm içinde aynı malzemeden doğramalarıyla şeffaf bir kapı hoş bir kontrast oluşturmakta.
Avlulu evlerde cam kapı modelleri doğal olarak avluya açılan cephelerde kullanılıyor. Tüm doğramayı buradaki gibi kayar kapı şeklinde geniş camlarla tasarlamak hoş bir seçenek. Hem avluya açılan cepheyi tamamen şeffaf kılıyor hem de kanatlardan biri açıldığında yer kaplamadan geniş bir açıklık sağlanıyor. Böylece kapıdan ziyade daha geniş bir boşlukla avluyla iç mekan bütünleşebiliyor. Kapının olduğu duvarın dışında avluya bakan iç cephelerde de açıklık olmasa da camın bolca kullanıldığı doğramalar mevcut. Böylece sağlanan şeffaflık avluyu ayrı bir mekan olmaktan ziyade iç mekana dahil ediyor.
Cam kapı modelleri için klasik, doksan derece açılır kanatlı kapıları görmemek gerek, kapılar çeşitli açılış biçimleriyle bize fonksiyonel ve estetik olarak pek çok seçenek sunuyor.
Cam kapı modelleri bildik doğramalar olmadan da üretiliyor. Temperli camlar ve belli noktalarda metal bağlantı elemanları kullanılarak uygulanan bu kapılar bulunabilecek en şeffaf seçenekler. Varlığı ile yokluğu bir olan kapılar istiyorsanız bu modeller arasından seçim yapmak mümkün.
Son derece modern bir görünüm sağlayan bu kapılar mekandaki diğer malzemelerin daha iyi algılanmasını sağlıyor ve yalın bir şıklık peşinde olanların tercihleri arasında. Bu örnekte merdivenin de açıldığı holün tamamen görünmesi sağlanmış. Bu şekilde kapının açıldığı iki mekanın da birbiriyle görsel sınırı ortadan kaldırılmış durumda. Bu açıklığın tercih edildiği ama yine de kapının işlevsel olarak bir ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılabilecek bir model.
Cam kapı modelleri teknoloji ilerledikçe undan nasibini alıyor elbette. Baskı teknolojilerinin gelişmesiyle her tür malzemenin üstüne baskı yapılabilir hale geldi. Cam üzerine yapılan baskılar da bunlardan biri. Bu kayar kapılar üzerine dilenen baskıların yapılmasıyla oldukça özgün bir uygulama ortaya çıkmış. Bu tip ürünlerde baskısı yapılan görselin estetik değeri elbette çok önemli. Ortaya çıkan sonucu etkileyecek bu özellik dışında baskı kalitesinin de iyi olması gerekiyor. Bunun için hem görselin baskı için uygun nitelikte olması hem baskı yapılan aletlerin kaliteli olması bekleniyor. Sadece kapılar için değil yeni nesil vitray uygulamaları olarak herhangi bir cama yapılabilecek bu uygulama cam kapı modelleri arasında da yeni bir seçenek sunuyor.
Bazı mekanlarda duvar yerine şeffaflık arayışına girildiğinde lamine cam paneller hem estetik he kullanışlı bir tercih olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da cam kapı modelleri açısından yaratıcı yaklaşımlarla daha da hoş bir seçenek haline getirmek mümkün. Örneğin bu bölmedeki cam paneller şeffafken kapı için buzlu cam kullanılmış. Buzlu cam görünümü engellemek için değil görsel olarak kapıyı vurgulamak için tercih edilmiş durumda. İstendiğinde tamamen açılabilen bu paneller kapalı olduğunda kapı kendisini mekanda ayrıca belli etmiş oluyor.
Cam kapı modelleri cam üzerine uygulanabilecek tekniklerin de kullanıldığı örnekler. Kumlama tekniği olarak tarif edilen vitray tekniğinin geçmişi oldukça eskiye dayanmakla birlikte artık çok daha pratik ve keskin sonuçlar veriyor. Desenin elle hazırlanarak cama yapıştırılan malzemeye oyulduğu günlerden bunun bilgisayar ve kesim aletleriyle yapıldığı günlere geldik. El işi her ne kadar kıymetli de olsa bugünkü teknoloji desenler konusunda keskinlik ve hatasız sonuçlar elde etmek isteyenleri tatmin ediyor. Elbette üretim süresi de son derece kısalmış durumda. Bu teknikle üretilmiş bu cam kapı tarihi bir taş binada örnekteki gibi kullanıldığında beklenmedik, enteresan bir sonuç ortaya koymuş. Taş duvarlarda tarihsel olarak cam kapıların kullanılmaması günümüzde bunu yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Bu yarı şeffaf ve hafif görünüme üstüne kumlama tekniğiyle işlenen desenlerle eskiye has bir hava verilmeye çalışılarak bu binada kullanılmış.
Bu incelediğimiz kapılardan ziyade özellikle bahçe ve müstakil evlerin giriş kapılarına göz atmak isteyen okuyucularımız Modern giriş kapıları adlı yazımızı okuyabilirler.