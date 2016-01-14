Küçük ayrıntılarla yakalanan büyük değişim

Dönemsel izler taşıyan vintage eşyalar ile dekorasyonu güçlendiren, karakteristik özellikler katan detaylara yer verilmiş. Dekor olarak, rustik stil dizayn edilen iç mekan dizaynında günümüzün vintage objeleri haline gelen, çoğumuzun hatırladığı sobalar ev dekorasyonu için estetik ve işlevsel bir parça olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Özellikle soğuk iklimlerde yaşayanlar için soba sıcaklığının değeri yadsınamaz. Ahşabın ve tuğla duvar dekorunun işlendiği projede geçmişe ait detaylar unutulamazdı.

Ayrıca ’Öncesi ve sonrasıyla bir harabenin inanılmaz dönüşümü’ yazımız da ilginizi çekebilir.