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Küçük ayrıntılarla yakalanan büyük değişim

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REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Rustik Mutfak
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Öncesi ve sonrasıyla çarpıcı değişimlere uğrayan bir proje ile karşınızdayız. Milena Oitana imzası taşıyan projede, ahşap mobilyalar, natürel dokular, tuğla duvar ve doğal materyallerle bezeli detayları inceleyeceğiz. Dış mekanda değişim ihtiyacı görülen, duvar dokuları ve boya rengi, döşeme zemini kaplamaları, aksesuar ve geçmişin izlerini taşıyan dekorlarda da onarım ve bakım ihtiyacı gideriliyor. Öncesi ve sonrası arasındaki bağlantıları, doğal dokular, ahşap ve tuğla materyalleri, vintage eşyalarda görebilirsiniz. Tadilat ve yeniden dekore edilmeye geçmeden önce, kullanılamaz halde harap bir evin, değişim sonrası fonksiyonel ve estetik yaşam alanlarına dönüşümüne şahit olacağız. Rustik stilRustik stil unsurlarla, karakteristik özellikleri detaylarda yakalayan projenin iç ve dış mekanlarını incelemeye başlayabiliriz.

Önce: İç avlu

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Projenin ilk önce bahçe alanı dikkate alındığında, boyasız ve bakım isteyen duvarlar dikkat çekiyor. Onarımdan geçirildiğinde, işlevsel bir teras ve oturma alanına dönüşebilir.

Sonra: Avludaki değişim

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Rustik Bahçe
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Döşeme zemini kaplamalarında değişiklikler yapılmış. Mekanı daha geniş gösteren açık sarı renk duvarlar boyanmış. Kapı ve pencereler yenilenmiş. Değiştirilen sandalye modelleri ile konfor sunan bir alana dönüştürülmüş.

Geçmişin izlerini taşıyan bir su tulumbası bulunuyor. Tuğla duvar dekoru ve uyumlu döşeme zemini kaplaması tercih edilmiş.

Yapı elemanları tespiti

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

İç avlu geniş bir alana sahip. Boya ve bakım gerektiren duvar zeminleri dönemsel izler taşırken, zedelenmiş duvar yüzeyleri yeniden onarım ve bakım gerektiriyor.

Tamamen yenilenmiş!

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Rustik Bahçe
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

İç avlunun bu kısmı gölgede kalıyor. Duvarlar genel olarak uyum sağlayan açık sarın tonlarına boyanarak yenilenmiş. Sarnıç ve asılı yaylı kasnak materyallerinde de değişimler söz konusu. Renk değişimi görsel açıdan tüm mekanla uyum yakalayan tonlarda tercih edilmiş.

Sağır duvar bulunan kapalı cephenin eski görseline kıyasla bir değişim daha söz konusu. Geniş bir pencere açılan duvar yüzeyinde daha fazla ışık alıyor. Bitkilerle dekore edilen alanda dekoratif bir açık alan manzarası eşliğinde, iç mekan perspektifinde de değişimler sağlanmış bulunuyor.

Yemek pişirme alanı

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Rustik Mutfak
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Mutfak da yeniden tasarlanmış. Ahşap ağırlıklı mutfak dekorasyonunda rustik stil detaylar görüyoruz. Ahşabın doğal ve sıcak dokusunun yanı sıra, tuğla duvar dokusu ile natürel unsurları bünyesinde barındırıyor. Ahşap ve tuğla duvar uyumunun yanı sıra, işlevsel dolaplar, modern beyaz eşya modellerine de yer veriliyor.

Vintage detaylar

REMODELACIÓN COCINA - COMEDOR - PATIO DE LUZ, milena oitana milena oitana Rustik Yemek Odası
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

Dönemsel izler taşıyan vintage eşyalar ile dekorasyonu güçlendiren, karakteristik özellikler katan detaylara yer verilmiş. Dekor olarak, rustik stil dizayn edilen iç mekan dizaynında  günümüzün vintage objeleri haline gelen, çoğumuzun hatırladığı sobalar ev dekorasyonu için estetik ve işlevsel bir parça olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Özellikle soğuk iklimlerde yaşayanlar için soba sıcaklığının değeri yadsınamaz. Ahşabın ve tuğla duvar dekorunun işlendiği projede geçmişe ait detaylar unutulamazdı. 

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