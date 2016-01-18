Dekorasyonumda dünya haritasını nasıl kullanabilirim?

Dekorasyon trendleri ile az çok ilgiliyseniz deco-maps modasını mutlaka duymuşsunuzdur. Kısa zamanda bütün dünyaya yayılan bu modanın etkisini sadece duvar dekorasyonunda değil perdeden, aksesuarlara, sandalyelerden masalara hemen her objede görmek mümkün. Bu yazımızda sizlere dünya haritasının ev dekorasyonunda kullanımına dair birbirinden güzel örnek dizaynlar sunacağız. Siz de deco-maps modasını dekorasyonlarınızda canlandırmak istiyorsanız ve dünya haritasını evinizde nasıl kullanacağınıza dair fikirlere ihtiyacınız varsa, bu yazı tam size göre.
Yaşadığımız gezegenin görüntüsünü farklı formlarda dekorasyonlarda kullanmak giderek popülerleşen bir trend halini aldı. Dünya haritasını dekorasyonlarda kullanmanın birçok farklı yolu var. Yaşadığınız ev kira ise kalıcı olmayan uygulamalarla duvar dekorasyonu yapabilir veya eşyalarınıza uygulayabilirsiniz. Kalıcı olmayan duvar dekorasyonlarına örnek olarak, duvar kağıtlarını, duvar yapıştırmalarını veya tabloları önerebiliriz. Eşya ve aksesuarlarda kullanımına ise masa sandalye gibi ahşap ürünlerin üzerine boya veya yakma yöntemleri ile işlenmesini örnek gösterebiliriz. Ayrıca perde, kırlent, halı gibi tekstil ürünlerinde kullanımı da oldukça yaygın. Eğer ev sahibiyseniz dekorasyonunuzda dünya haritası kullanmak için çok daha fazla seçeneğiniz var. Duvarlarınızı istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Beton duvar uygulamaları veya boyama yöntemleri ile de dünya haritasını dekorasyonunuzda kullanabilirsiniz. Dünya haritası dekorasyonlara uygulanırken birçok farklı formda kullanılabiliyor. Silüet olarak, siyasi harita olarak ya da tipografi yöntemi ile uygulanabiliyor.
Duvarlarınızda bir değişiklik yapmak için kolları sıvadıysanız ve farklı önerilere ihtiyacınız varsa duvar dekorasyonları hakkında sitemizde birçok fikir yazısı bulabilirsiniz. Veya “Duvarlar kaç farklı şekilde boyanabilir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Dekorasyonlarda duvar haritası kullanmanın en etkili ve popüler yöntemi duvar dekorasyonuna eklemektir. Bunun için de sticker yöntemi oldukça uygundur. İstediğiniz modelde dünya haritasını yapıştırma yöntemi ile istediğiniz duvara uygulayabilirsiniz. Sadece duvarlara değil ahşap ve cam yüzeylere de uygulanabilen özellikte duvar yapıştırmaları bulunabiliyor. Bu dekorasyonda ahşap duvar panelinin üzerine uygulanmış bir duvar yapıştırması görebilirsiniz. Ahşap zemin ve konforlu mobilyalar ile oluşturulan dekora oldukça iyi uyum sağlamış dünya haritası aynı zamanda dekorasyona zenginlik de kazandırmış.
Boyama yöntemi kalıcı bir duvar dekorasyonu olduğundan genelde ev sahiplerine tavsiye edebiliriz. Dünya haritası silüetinin boyama yöntemi ile uygulandığı duvarlar özellikle modern dekorasyonlar için mükemmel bir görüntü oluşturuyor. Genelde siyah beyaz renkte uygulanan ve uygulandığı duvara şık bir dekorasyon kazandıran bu yöntemi istediğiniz her odada kullanabilirsiniz. Birçok stile de uyum sağlayabilecek çok yönlü bir duvar dekorasyonudur. Eğer boyama işlemini kendiniz yaparsanız çok daha ekonomik yolla muhteşem bir dekorasyon yaratmış olabilirsiniz. Bunun için istediğiniz renkte boya ve boya uygulama malzemeleri almanız yeterli olacaktır. İnternetten bulabileceğiniz birçok şablonu önce kurşun kalemle çizerek sonra boyayarak uygulayabilirsiniz. Daha muntazam bir çizim için projeksiyonla duvara yansıtacağınız görüntüyü önce kurşun kalemle çizip sonra boyayabilirsiniz.
Duvar kağıtları özellikle ofis, iş yerleri ve okullar için uygun bir yöntem olsa da evlerde de sıkça kullanılıyor. Bir duvarı boydan boya siyasi dünya haritası ile kaplayarak oluşturulan dekorasyon hem son derece şık oluyor hem de mekana entelektüel bir görüntü kazandırıyor. İstediğiniz renk tonlarında ve ölçülerde seçebileceğiniz duvar kağıdı haritalara farklı kalite ve fiyatlarda da ulaşabilirsiniz. Bu ofis dekorasyonunda sepya tonlarında duvar kağıdı harita ahşap zemin ile kombine edilmiş. Oldukça başarılı bir deco-map uygulaması.
Dekorasyonlarda dünya haritasını kullanmanın tek yolu düzlemsel harita uygulamak değildir elbette. Bu örnekteki yerküre modeli gibi maket ya da dünya haritası baskılı bibloları da kullanabilirsiniz. Özellikle el yapımı olan orijinal yerküre modelleri çalışma odası dekorasyonlarına muhteşem bir zenginlik kazandırıyor. Her detayı ince ince elde işlenen el yapımı yerküreler birçok ünlü siyasetçi, yazar ve ünlünün çalışma odalarını süsleyen aksesuarlardandır. Londra'dan Bellerby and Co Globemakers adlı firmanın üretimi olan bu yerküre modelinin yapım aşamalarını görmek için firma sayfasında bir gezintiye çıkabilirsiniz.
Ahşap masaya dünya haritası işlenerek oluşturulan bu mobilya dekorasyonunuza değer katacak. Renkleri, dokusu ve modeli ile hem kullanışlı, hem şık hem de son derece tarz sahibi duran bu masayı çalışma odası, yemek odası hatta mutfağınızda bile keyifle kullanabilirsiniz. Ahşap üzerine boyama ya da kaplama yöntemleri ile yapılabilen bu masayı siz de evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Sadece bir ahşap masa ve boya veya yapıştırmaya ihtiyacınız olacak.
Yerküre modeli çok uzun yıllar çalışma odalarının, sınıfların, kütüphanelerin vazgeçilmez aksesuarı oldu. Şık ve dünyanın bütün gizemlerini barındırıyor havası taşıyan görüntüsü ile artık ev dekorasyonlarında da sıkça kullanılıyor. Masa, kitaplık hatta zemin için düşünülen farklı büyüklüklerde yapısı ile muhteşem bir aksesuar.
Ülke isimlerinden, tipografik uygulama ile dünya haritası oluşturulduğu bu model en modern görünüme sahip olan harita uygulamalarından biridir. Kullanıldığı her dekorasyonu güzelleştiren bu modern duvar tasarımını siz de evlerinizde uygulayabilirsiniz. Boyama ve yapıştırma gibi yöntemlerle uygulanabilen bu duvar dekorasyonunu istediğiniz renk ve büyüklükte uygulayabilirsiniz.
Duvar boyu yapıştırma şeklinde uygulanan siyasi dünya haritaları çocuk odaları için de sıkça tercih ediliyor. Eğitici ve öğretici bir özelliği de olan şık bir duvar dekorasyonu yöntemi. Bu yöntem dünya haritasını sürekli çocuğunuzun görüş alanında tutacağından ülke isimlerinin ve sınırlarının hafızasına daha iyi kazınmasına yardımcı olacak ve onu dünya hakkında meraklanmaya itecektir.
Eğer duvarlarınızda herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorsanız sadece tablolar ile de dekorasyonlarınıza dünya haritası kazandırabilirsiniz. Çalışma odası, çocuk odası, oturma odası hatta mutfakta bile dünya haritası tabloları bulundurarak dekorasyonlarınızı zenginleştirebilirsiniz. Dilediğiniz renk ve büyüklükte ve farklı çerçevelerle kullanabileceğiniz haritaları dekorasyonunuza eklemekten çekinmeyin.
Oldukça orijinal bir görüntüye sahip olan bu duvar dekorasyonu, mekanın stiline ve konseptine son derece uygun. Beton duvar uygulaması üzerine farklı bir yöntem ile uygulanan dünya haritası silüeti odanın havasını değiştirmiş. Ustalık gerektiren bir uygulama isteyen bu yöntemi kullanmak için uzman bir ekibe danışmanız gerekebilir.
Duvarlar ve aksesuarlar dışında zemin kullanımına da bir örnek vermeden geçmek istemedik. Zeminin ahşap döşemesine işlenebildiği gibi halılarla da deco-map uygulaması sağlanabilir. Halı, kırlent, perde, yatak örtüsü gibi tekstil ürünlerinde de dünya haritasına rastlayabilirsiniz. Bu dekorasyonda bütün zemini kaplayan şık ve dünya haritası desenli bir halı kullanılarak deco-maps uygulanmış.