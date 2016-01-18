Dekorasyonumda dünya haritasını nasıl kullanabilirim?

Dekorasyon trendleri ile az çok ilgiliyseniz deco-maps modasını mutlaka duymuşsunuzdur. Kısa zamanda bütün dünyaya yayılan bu modanın etkisini sadece duvar dekorasyonunda değil perdeden, aksesuarlara, sandalyelerden masalara hemen her objede görmek mümkün. Bu yazımızda sizlere dünya haritasının ev dekorasyonunda kullanımına dair birbirinden güzel örnek dizaynlar sunacağız. Siz de deco-maps modasını dekorasyonlarınızda canlandırmak istiyorsanız ve dünya haritasını evinizde nasıl kullanacağınıza dair fikirlere ihtiyacınız varsa, bu yazı tam size göre.

Yaşadığımız gezegenin görüntüsünü farklı formlarda dekorasyonlarda kullanmak giderek popülerleşen bir trend halini aldı. Dünya haritasını dekorasyonlarda kullanmanın birçok farklı yolu var. Yaşadığınız ev kira ise kalıcı olmayan uygulamalarla duvar dekorasyonu yapabilir veya eşyalarınıza uygulayabilirsiniz. Kalıcı olmayan duvar dekorasyonlarına örnek olarak, duvar kağıtlarını, duvar yapıştırmalarını veya tabloları önerebiliriz. Eşya ve aksesuarlarda kullanımına ise masa sandalye gibi ahşap ürünlerin üzerine boya veya yakma yöntemleri ile işlenmesini örnek gösterebiliriz. Ayrıca perde, kırlent, halı gibi tekstil ürünlerinde kullanımı da oldukça yaygın. Eğer ev sahibiyseniz dekorasyonunuzda dünya haritası kullanmak için çok daha fazla seçeneğiniz var. Duvarlarınızı istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Beton duvar uygulamaları veya boyama yöntemleri ile de dünya haritasını dekorasyonunuzda kullanabilirsiniz. Dünya haritası dekorasyonlara uygulanırken birçok farklı formda kullanılabiliyor. Silüet olarak, siyasi harita olarak ya da tipografi yöntemi ile uygulanabiliyor.

Duvarlarınızda bir değişiklik yapmak için kolları sıvadıysanız ve farklı önerilere ihtiyacınız varsa duvar dekorasyonları hakkında sitemizde birçok fikir yazısı bulabilirsiniz. Veya “Duvarlar kaç farklı şekilde boyanabilir?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.