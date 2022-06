Dekorasyonumda dünya haritasını nasıl kullanabilirim?

Bellerby and Co Globemakers

Dekorasyonlarda dünya haritasını kullanmanın tek yolu düzlemsel harita uygulamak değildir elbette. Bu örnekteki yerküre modeli gibi maket ya da dünya haritası baskılı bibloları da kullanabilirsiniz. Özellikle el yapımı olan orijinal yerküre modelleri çalışma odası dekorasyonlarına muhteşem bir zenginlik kazandırıyor. Her detayı ince ince elde işlenen el yapımı yerküreler birçok ünlü siyasetçi, yazar ve ünlünün çalışma odalarını süsleyen aksesuarlardandır. Londra'dan Bellerby and Co Globemakers adlı firmanın üretimi olan bu yerküre modelinin yapım aşamalarını görmek için firma sayfasında bir gezintiye çıkabilirsiniz.