Eski bir aile evinin büyüleyici bir eve dönüşmesi

Multifamily konutları, Kore'de yer alan tipik evlere verilen isimdir. İnsanlar eski, bakımsız, harabe bir evde yaşamak yerine yeni evler inşa ederek yeni evlerde yaşamaya başlamışlar. Özellikle yeni evli çiftler şık ve nezih evlerde yaşamak istediklerinden bir çok evin yenilenmesini sağlamış ve eski evlerin muhteşem evlere dönüşmesine katkı sağlamıştır. Homifyda bu gün bir çok ailenin yenileyerek ikamet alanı olarak kullandıkları aile evleri yer alıyor. En küçüğü 50 metre kare olan bu evler Kore'nin Bangbae-dong, Seocho-gıve Seul bölgelerinde yoğun olarak bulunuyorlar. İnceleyeceğimiz bu muhteşem ev 20 yıl önce inşa edilmiş, küçük ama fonksiyonel tasarımı ile daha verimli bir şekilde dekore edilmiştir.
Aile evinin yenilenmesine ilk olarak eski ve küçük mutfaktan başlanılmış. Evin eski mutfağı çok bakımsız ve döküldüğü için öncelikle yenilenmeye buradan başlanılmış. Modern modüler mutfak tezgahı ile mutfak dolapları monte edilmiş, araya ise mor renkli fayans kaplanarak estetik ve görsel bir görünüm oluşturulmuş. Zemin parke kaplanarak mutfağın zemini yenilenmiş, tavan aydınlatması ile mutfak yeni yapılmış bir mutfak yeni yapılmış bir mutfak havasına büründürülmüş.
Mutfak ve oturma alanı iç içe olacak şekilde dekore edilmiş, beşik çatı ile göz yaşı aydınlatma elemanları bir arada kullanılarak zarif bir görünüm oluşturulmuş. Açık mutfağın bir kenarı yemek yeme alanı olarak dekore edilmiş, aynı zamanda oturma odası şeklinde dekore edilerek fonksiyonel bir yemek alanı yapılmış. Beyaz renkli tuğlalar ile yapılan duvar, mutfağın doğal bir zarifliğe bürünmesini sağlamış. Ev küçük olmasına rağmen geniş bir yemek yeme ve oturma odası alanı tasarlanmış ve ferah bir dekorasyon yapılmış.
Mutfak, evin küçük olmasından dolayı açık mutfak şeklinde dekore edilerek alan tasarrufu yapılmış. Alandan tasarruf etmek adına ayrıca mutfak adası olarak kullanılan alanı yemek masası şeklinde kullanılması sağlanmış ve fonksiyonel bir mutfak adası yapılmış.Mutfak adası u şeklinde yapılarak alt kısımlar açık maviye boyanmış, oda içerisinde ön plana çıkarılması sağlanmış. Misafir ağırlamak istediğinizde hem mutfakta hem de oturma odasında estetik ve zarif bir mutfak dekorasyonu ile misafirlerinizi mest edebilirsiniz.
Evin salonu da yer darlığı nedeniyle fonksiyonel olarak dekore edilmiş, çalışma odası ile salon iç içe dekore edilmiş. Y,ne beşik şeklinde bir çatı planlanmış ve göz yaşı damlası şeklinde aydınlatmalar ile zarif bir salon aydınlatması sağlanmış. Zemin parlak ahşap parke ile kaplanarak oda içinde yer alan mobilyalar ile uyumlu olması sağlanmış. Tv ünitesinin benzer renkte olması, beyaz renkli tuğla duvarların estetik görselliğini daha ön plana çıkarmış. Bütün bu dekorasyon özelliklerini bir araya getirerek şık bir salon ortaya çıkarılmış.
Evin yapımında kullanılan beyaz tuğlalar, doğal halleri ile zarif bir görüntü oluştursa da dekorasyonun diğer unsurlarının beyaz renk ile uyumlu seçilmesi ile daha estetik bir dekorasyon oluşması sağlanmış. Banyo sade bir şekilde dekore edilerek ayna kapaklı bir dolap tercih edilmiş ve küçük olan banyo geniş gösterilerek ferah bir hava oluşturulmuş. Diğer odalardan farklı olarak zemin ahşap parke yerine fayans ile kaplanarak zıt renklerin dekorasyonu yapılmış.
Yatak odası da diğer odalar gibi sade bir şekilde dekore edilerek beyaz tuğlaların zarifliği korunmuş. Ahşap bir karyola ile birlikte bir yatak takımı ve klima dışında yatak odasında başka bir mobilya düşünülmemiş. Beyaz tuğla duvarın yanına gri bir duvar yapılarak yatak odasının görselliği artırılmış.Aydınlatma tavan arasına gizlenmiş ve yatak odasının şık bir şekilde aydınlatılması sağlanarak sadelik bozulmamış.