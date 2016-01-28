Eski bir aile evinin büyüleyici bir eve dönüşmesi

Multifamily konutları, Kore'de yer alan tipik evlere verilen isimdir. İnsanlar eski, bakımsız, harabe bir evde yaşamak yerine yeni evler inşa ederek yeni evlerde yaşamaya başlamışlar. Özellikle yeni evli çiftler şık ve nezih evlerde yaşamak istediklerinden bir çok evin yenilenmesini sağlamış ve eski evlerin muhteşem evlere dönüşmesine katkı sağlamıştır. Homifyda bu gün bir çok ailenin yenileyerek ikamet alanı olarak kullandıkları aile evleri yer alıyor. En küçüğü 50 metre kare olan bu evler Kore'nin Bangbae-dong, Seocho-gıve Seul bölgelerinde yoğun olarak bulunuyorlar. İnceleyeceğimiz bu muhteşem ev 20 yıl önce inşa edilmiş, küçük ama fonksiyonel tasarımı ile daha verimli bir şekilde dekore edilmiştir.