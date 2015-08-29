Odanıza renk katacak yatak odası aksesuarları

Yatak odası aksesuarları pek çok insanın önem vermediği detaylar olabilir. Abajur ve perde gibi temel aksesuarlar dışında yatak odası aksesuarları için daha ziyade ihtiyaçlar ön planda olabiliyor. O yüzden dekoratif olarak çok çekici olmayan, işleviyle yetinilen mekanlar daha yaygın. Bu elbette sırf yatak odası için geçerli değil, insanlar evlerini çoğunlukla dekore etmiyor, ihtiyaç neyse onu gideriyorlar. Onun dışında hediyelerle, zaman içinde topladıkları objelerle süsleme yapmaktalar. Ancak özenerek düzenlenmiş bir ev kadar bir yatak odası da yaşam kalitenizi sandığınızdan daha çok yükseltebilir.
Yatak odası aksesuarları ister basit bir perde olsun ister yağlı boya bir tablo, odanın tüm atmosferini değiştirebilir. Bu açıdan eğer odada özellikle yaratmak istediğiniz bir atmosfer varsa bunu yatak odası aksesuarları arasından doğru seçimleri yaparak elde edebilirsiniz.
Bu seçimleri yaparken odanıza renk katmak da isteyebilirsiniz. Örneğin beyaz mobilyalı bir yatak odasında, enkli nevresim takımları ya da abajurlar, yatak üstüne atılan yastıklar, hatta perdeler bütün görünümü değiştirecektir. Bunun tam tersi de olabilir. Çok renkli ya da dokulu bir ortamda aksesuarla sadeleştirmeye gidebilirsiniz.
Yatak odası aksesuarları sadece işlevsel ya da sadece dekoratif olabilir. İşlevsel olanların estetik olarak sizin tercihlerinize ne kadar uygun olduğuna dikkat ederseniz odanızın halinden o kadar memnun kalacaksınız. Örneğin hiç sevmediğiniz tarzda abajurları sırf o sırada uygun diye alırsanız tekrar değiştirmek isteyeceksiniz. Detay demeden, düşünerek, tartarak ve emin olarak karar verilmeli. Böylece yaşadığınız alanı daha çok sevebilir, evinizin eşyalarını daha uzun süre mutlulukla kullanabilirsiniz.
Bu odada yer alan yatak odası aksesuarları bu konuya genel bir giriş yapmamıza yardımcı olabilir. Bunun sebebi hem en temel aksesuarların bu karede yer alması hem de bu aksesuarların gerçekten de çok özenle ve birbirlerine uyumlu şekilde seçilmiş olması.
Yatak odası aksesuarları üzerine konuşurken başta yatak başı ya da yatak başının üst kısmına ne konacağı meselesi gelir. Hakan Helvacıoğlu tasarımı bu odada yatak başı için yapılan tercih belirleyici olmuş. Beyaz üzerine turkuaz renkteki tabloyla uyumlu bir oda oluşturulduğu söylenebilir. Yatağın bazası ve kullanılan örtü aynı renkte seçilerek bir bütünlük sağlanmış durumda.
Burada kullanılan yatak odası aksesuarları özenle seçilmiş. Özellikle tavandaki avize oldukça iddialı bir tasarım ve o da akışkan formu ile duvardaki tabloyla bir uyum içinde. Bu özgün avize tasarımı ağaç dallarına asılı dilek çaputlarının bir soyutlaması. Avizenin dışında diğer aydınlatma elemanları olan abajurlar modern klasik tarzlarıyla son derece sade, sehpa şeklindeki komodinlerin üzerinde duruyor. Zaten avize dışında bütün objeler oldukça sade. Duvardaki tablo renk, avizeyse form olarak bir vurgu yaratıyor.
Yatak odası aksesuarları arasındaki aydınlatma elemanlarını tasarımın önemli bir öğesi olarak ele alıp şekillendirmek mümkün. Son yıllarda kullanım esnekliği ve ekonomik enerji sarfiyatıyla tercih edilen led aydınlatma gereçleri bu açıdan çok uygun.
Bu yatak odasındaki kanepe duvar kaplamasıyla bir bütün olarak tasarlanmış bir mobilya. Bir platform şeklinde tasarlanan karyolanın altına yerleştirilen led şeritler platformun altından mavi bir ışık sızmasını sağlıyor ve bu da çok hoş bir atmosfer aydınlatması yaratıyor. Tasarımcı bununla da yetinmemiş, ışığı hem abajırlarda hem de yatak başındaki nişte kullanmış. Yatak başı olarak biçimlenen duvar kaplamasının içinde kitap ve aksesuarları oymak için bir niş var ve bu yatay niş içinde yine led şeritlerle aydınlatma yapılarak nişe derinlik katılmış. Bu ışık oyunları hem kendi içlerinde aksesuar tasarımı hem de niş aydınlatması gibi yerlerde nişin içine konacak objelerin yani aksesuarların da aydınlatılmasını sağlıyor. Yani ışıkla tasarlamak hem estetik hem işlevsel fayda sağlıyor.
Bu odada yatak odası aksesuarları aydınlatma ağırlıklı. Abajurlar da cam tasarımlarıyla göz dolduruyor. Elbette yatağın nişi üstündeki resim de aksesuar olarak seçilerek yerine konmuş.
Yatak odası aksesuarları arasında yatak başı üzerine asılan resimlerin de adı geçti. Bu yatak odasında asılan çerçeveler adeta kendileri de bir çerçeve oluşturuyor. Bir grup olarak asılan bu çerçeveler, kendi ilerinde düzenlenerek dış sınırları bir dörtgen halinde tutulunca, çerçeve içinde çerçeveler görünümü ortaya koyuyorlar. Bu yatak odasının tasarımı ve malzeme seçimi yatak odası aksesuarları açısından da sade tercihlerin ne gibi sonuçlar doğurabileceğinin göstergesi. Çerçevelenmiş resimlerin naifliği, beyaza boyalı metal taburelerin komodin olarak kullanımı ve dingin tasarım bu odayı sade bir yuva haline getirmiş durumda.
Yatak odası aksesuarları için çok çeşitli olabileceklerini söylemiştik. İşlevsel malzemeler kadar işlevlerini kaybetmiş, eski işlevlerine rağmen sadece dekoratif amaçlı kullanılan objeler olabilir. Burada kullanılan terzi mankeni tam da böyle bir obje. Bu mankenle beraber sandalyenin üzerine oturtulmuş oyuncak bebek ve ayıcık da aynı şekilde oyuncak değil biblo işlevi görüyor. Bu tip eski ama kullanmadığınız objeler yatak odası aksesuarı olarak hoşça kullanabileceğiniz şeyler olabilir. Böylece hem eskilerinizi değerlendirir hem de sıra dışı bir dekorasyona sahip olabilirsiniz.
Elbette bu tip objelerin görece yalın yerlerde kullanılması daha etkileyici oluyor. Karmakarışık ya da pek çok obje dolu bir odada terzi mankeninin ya da oyuncaklarının bu derece fark edilir ve vurucu olması mümkün değil. Eşyaları gruplar halinde değil, böyle kendilerini imleyebilecekleri şekilde kullanarak aksesuar haline getirmek daha doğru bir yöntem.
Yatak odası aksesuarları eski objelerden de çıkabilir demişken buna bir örnek daha verelim. Gördüğünüz çevirmeli mavi telefon işlevsel ömrünü doldurmuş ama zamanında komodinlerdeki paralel hatlar için kullanılmış telefonların bir simgesi sanki. Yanında duran bibloy ise çağdaş, sanatsal obje. İkisinin birlikteliği yaratmak istediğiniz dekora uygun olabilir.
Eski objeler bir önceki örnekteki terzi mankeni, telefon ve oyuncaklarla sınırlı değil elbette. Eski daktiloları, dikiş makinelerini, radyoları ve pek çok eşyanızı sadece dekoratif olarak kullanabiliriniz. Nostaljiden hoşlanıyorsanız bu eskiyi hatırlatan yatak odası aksesuarları tam size göre. Kendi evinizde ya da yakınlarınızda böyle objeler bulamıyorsanız da bit pazarları ne güne duruyor? O da olmadı retro aksesuarlar üreten ve satan mağazalarda her daim bunları bulmak mümkün.
Gardroplar dışında sadece askı kullananlar ya da en azından kıyafetlerinin bir kısmı için açık askılar kullananlar mevcut. Askılara gardrop içindeki birimler olarak değil de yatak odası aksesuarları olarak baktığınızda ve araştırdığınızda birbirinden farklı tasarımlar göreceksiniz. Bu tasarım da güncel aksesuar tasarımına uygun, yalın çizgilerle biçimlendirilmiş. Klasik ahşap ya da kaba tasarımlı işlevsel metal olanlardan çok daha sofistike bir görünümü mevcut. Asimetrik üçgensi formu enteresan bir denge ve tasarım ortaya çıkarıyor.
Klasik komodinler iki çekmecesi ya da bir çekmece ve bir kapaklı dolabı olan, dolap işlevi de gören mobilyalardır. Yatak odalarında büyük kolaylık sağlarlar, abajurları ve diğer aksesuarları koymaya yarar. Bununla da kalmaz kitap ya da saat, telefon, gözlük, toka gibi yatarken çıkarılan malzemelere de yatağın yanıbaşında bir satıh oluşturur.
Eskiden komodin çekmeceleri genellikle iç çamaşırı ya da özel eşyalara ayrılan bir alandı, şimdi de çoğunlukla buna yakın bir işlevi var. Ancak belirtmeye çalıştığımız üzere artık çekmecesiz tabureler ya da sehpalar da alternatif komodinler olarak kullanılabiliyor. Bu örnekte gördüğümüz komodin aslında bir mutfak merdiveni ve taburesi, mutfaktaki yüksek dolaplara ulaşmak için el altında bulundurulan bir obje. Bu basit mobilya üstüne koyulan pırıltılı bir abajur estetik bir kontrast yaratırken, komodin çekmecesi olmasa da iki seviyede ayrı ayrı olan yüzeyiyle ilginç ve hoş bir kullanım vaadediyor.
Yatak odası aksesuarları sadece yetişkinler için değil elbette. Çocuk odalarında aksesuar kullanımı daha da geniş yelpazede. Bu tip isim panolarının çeşitli malzemelerle kullanılması mümkün ve burada gördüğümüz boyalı ahşap pano ister duvara ister kapıya tabela gibi asılabilecek şekilde hazırlanmış. Çocuklar için eğlenceli bir tasarım olan bu panolar odayı kişiselleştirmeye de yarıyor. Çocukların sevdikleri renklere de boyandıysa yenmesin de yanında yatılsın. Bu balık şeklinde pano tipografik bir tasarımı da barındırıyor. Lola'nın o'su balığın gözü olarak tasarlanmış. İsimlere göre tasarımların şekillenebileceği bu panolarla özellikle çocuk odalarını ya da oda kapılarını süslemek mümkün.
Yatak odası aksesuarları arasında aslında en işlevsel olanlardan biri aynadır. Kıyafet denenen, makyaj yapılan mekan çoğunlukla yatak odası olduğu için aynaların da burada olması mantıklı. Elbette aynalar her zaman bağımsız aksesuarlar olmuyor. Yapısı gereği dolap kapaklarında, tuvalet masalarında mobilyayla entegre halde sık sık karşımıza çıkıyorlar. Ancak bol alanı olan ve bağımsız aksesuarlardan hoşlananlar için çeşit çeşit boy aynası bulmak mümkün. Sadece duvara asılanlar değil, bu örnekteki gibi ayaklı aynalar özellikle eski zamanlara naif de olsa selam çakan modelleriyle son derece şık tercihler. Elbette isteyene klasik, altın varaklı modeller de bulmak mümkün, aslında piyasada her zevke her keseye uygun aynalar mevcut.
Takılar ve fular gibi ufak kumaş aksesuarları düzenli bir şekilde depolamak her zaman bir problemdir. Takılar için asılar özellikle son dönemde çok popüler oldu ancak bunların da toz tutma özelliği kullanımlarını zor hale getirebiliyor. Kapalı kutular her zaman daha avantajlı ancak tek bir kutuya tıkılan takılar birbirinin içine giriyor, bazen açılamayacak kadar karışabiliyor, ayrıca aradığınızı bulmak zor olabiliyor. Bu yüzden yatak odası aksesuarları arasına bu objeleri depolamaya yarayan mobilya ya da kutuları da eklemek mümkün. Bu gördüğümüz örnekte incecik ahşap çekmeceleri taşıyan minyatür mobilyalar gibiahşap kutular, takı ve fularlarınız için ideal bir yuva olabilir. Bir çekmeceye bir ya da iki fular ya da kolye girebileceğni düşünürseniz içlerinde çok karışıklık olmayacağını da anlayabilirsiniz. Bu iş için özel tasarlanan bu obje özellikle takıseverler için adeta bulunmaz hint kumaşı.
Yatak odası aksesuarları mekanı renklendirmek için de kullanılabilir. Bunun için duvar kağıdı, sticker ya da geleneksel örtü ve kilimleri kullanmak mümkün. Yatak başının olduğu duvarı desenli bir duvar kağıdıyla kaplamak, renkli bir desene sahip bir duvar stickerı yapıştırmak yatak odasını bir anda değiştirebilir. Otantik tasarımlardan hoşlanıyorsanız, eski bir kilimi yatağınızın başına asarak hem renkli hem otantik bir hava da yaratabilirsiniz.
Yatak odası aksesuarları hakkında bilgi ediniyorsanız belki yatak odasındaki diğer objeler ve mobilyalarla ilgil de fikre ihtiyacınız olabilir. Farklı ve seçkin alternatiflerle gardrop modelleri yazımızda belki aradığınız gardrobu da bulabilirsiniz.