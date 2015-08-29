Odanıza renk katacak yatak odası aksesuarları

Yatak odası aksesuarları pek çok insanın önem vermediği detaylar olabilir. Abajur ve perde gibi temel aksesuarlar dışında yatak odası aksesuarları için daha ziyade ihtiyaçlar ön planda olabiliyor. O yüzden dekoratif olarak çok çekici olmayan, işleviyle yetinilen mekanlar daha yaygın. Bu elbette sırf yatak odası için geçerli değil, insanlar evlerini çoğunlukla dekore etmiyor, ihtiyaç neyse onu gideriyorlar. Onun dışında hediyelerle, zaman içinde topladıkları objelerle süsleme yapmaktalar. Ancak özenerek düzenlenmiş bir ev kadar bir yatak odası da yaşam kalitenizi sandığınızdan daha çok yükseltebilir.

Yatak odası aksesuarları ister basit bir perde olsun ister yağlı boya bir tablo, odanın tüm atmosferini değiştirebilir. Bu açıdan eğer odada özellikle yaratmak istediğiniz bir atmosfer varsa bunu yatak odası aksesuarları arasından doğru seçimleri yaparak elde edebilirsiniz.

Bu seçimleri yaparken odanıza renk katmak da isteyebilirsiniz. Örneğin beyaz mobilyalı bir yatak odasında, enkli nevresim takımları ya da abajurlar, yatak üstüne atılan yastıklar, hatta perdeler bütün görünümü değiştirecektir. Bunun tam tersi de olabilir. Çok renkli ya da dokulu bir ortamda aksesuarla sadeleştirmeye gidebilirsiniz.

Yatak odası aksesuarları sadece işlevsel ya da sadece dekoratif olabilir. İşlevsel olanların estetik olarak sizin tercihlerinize ne kadar uygun olduğuna dikkat ederseniz odanızın halinden o kadar memnun kalacaksınız. Örneğin hiç sevmediğiniz tarzda abajurları sırf o sırada uygun diye alırsanız tekrar değiştirmek isteyeceksiniz. Detay demeden, düşünerek, tartarak ve emin olarak karar verilmeli. Böylece yaşadığınız alanı daha çok sevebilir, evinizin eşyalarını daha uzun süre mutlulukla kullanabilirsiniz.