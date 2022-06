Odanıza renk katacak yatak odası aksesuarları

Yatak odası aksesuarları arasında aslında en işlevsel olanlardan biri aynadır. Kıyafet denenen, makyaj yapılan mekan çoğunlukla yatak odası olduğu için aynaların da burada olması mantıklı. Elbette aynalar her zaman bağımsız aksesuarlar olmuyor. Yapısı gereği dolap kapaklarında, tuvalet masalarında mobilyayla entegre halde sık sık karşımıza çıkıyorlar. Ancak bol alanı olan ve bağımsız aksesuarlardan hoşlananlar için çeşit çeşit boy aynası bulmak mümkün. Sadece duvara asılanlar değil, bu örnekteki gibi ayaklı aynalar özellikle eski zamanlara naif de olsa selam çakan modelleriyle son derece şık tercihler. Elbette isteyene klasik, altın varaklı modeller de bulmak mümkün, aslında piyasada her zevke her keseye uygun aynalar mevcut.