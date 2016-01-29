5 adımda doğru perde asma yöntemleri

Perdeler, estetik birer obje olduğu kadar pencereyi örtme ihtiyacını gidermesi açısından oldukça işlevseldir. İşlevselliğini tam manasıyla değerlendirmek üzere, perde modellerini seçmeden önce, perde çubuklarını yerleştirirken pencere ve duvar en ve boy ölçülerini alın. Pencere eninin daha kısa kalan pencere çubuğu ve rayı işlevsizdir. Daha sonra sökme ve çıkarma işlemi yapmamak için baştan pencere ölçülerinin alınması gerekir. Pencere enini geçecek şekilde dizayn edilen pencere çubukları, isteğe göre geniş tutulabilir. Pencere boyut

Perde kornişlerini asacağınız pencere çubuğu ve rayı pencere en ölçülerinden 10 cm. ya da daha fazla olabilir. Tül perdelerinizi sadece pencere ebatlarını örtecek şekilde tasarlasanız bile, perde çubukları ve rayı pencere eninden daha uzun olmalıdır. Farklı perde modellerini ve farklı boyutları denemeye ve perdelerinizi değiştirmenize olanak verir. Perde çubukları ve rayı farklı boyutlardaki perde kornişlerini taşıyacak uzunlukta tasarlanmalı, pencere boyutlarını aşacak uzunluklarda ayarlanmalıdır.