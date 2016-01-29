Evin çehresini iç ve dış mekanda yansıtan dekorasyon ürünlerinin başında perdeler gelir. Doğru yöntemlerle ve ölçülü asıldığında iç mekana genişlik ve derinlik katar. Ölçülerini önceden aldığınız perde ve duvar detayları, daha sonra oluşabilecek problemlere engel olacaktır. Dolayısıyla zahmetli bir iş olan perde asma işlemi ile ilgili çıkabilecek aksaklıklara engel olmak çok zor değil. Maharetli ellere sahip birinin desteği olmaksızın tek başınıza perde asmak, zahmetli bir iş gibi görülebilir. Perde asıldıktan sonra çıkan sonucun memnuniyet vermesi, iç mekan dekorasyonu ile ilişkilidir. Yanlış ölçü alınmış tül perdeler, doğru boy ayarlanmamış perde çubukları işlerinizi kolaylaştırmanın aksine zorlaştırır. Gelin sizler için hazırladığımız 5 adımda doğru perde asma yöntemleri ve malzemeleri birlikte incelemeye başlayalım.
Perdeler duvar zemini, pencere ve mobilya dokularını öne çıkarabilir ya da geri planda bırakabilir. Perdelerin asılacağı pencere en ve boyları mutlaka ölçülmelidir. Ölçülürken doğru ölçü alınmasına dikkat edilmelidir ve gerekirse kontrol edilmelidir. Satın alındıktan sonra pencere ile örtüşmeyen perdelerle baş başa kalmak istemeyiz. Eğer bir duvarda tek pencere bulunuyorsa, iç mekanda mobilyaların kullanım alanları ile perdenin duruş açısını kontrol edebilirsiniz. Perde boyları pencere boyutlarının dışına çıkabilir, iç mekan ve mobilya düzeni ile uyum sağlamasına dikkat edilebilir. Mobilya ve zemin dokuları ile ilgili tercih edilecek tüller ve malzemeler için uyum yakalayan, ya da çarpıcı bir etki yaratan, ön plana çıkaran modeller tercih edilebilir. Duvar ölçüleri, zemin doku ve rengi perdenin modelini ve boyutlarını etkileyecektir. Doğru şekilde duvar yüksekliği ve pencereye ayrılan alanları ölçmeden perde modelini seçmemelisiniz.
Perdeler, estetik birer obje olduğu kadar pencereyi örtme ihtiyacını gidermesi açısından oldukça işlevseldir. İşlevselliğini tam manasıyla değerlendirmek üzere, perde modellerini seçmeden önce, perde çubuklarını yerleştirirken pencere ve duvar en ve boy ölçülerini alın. Pencere eninin daha kısa kalan pencere çubuğu ve rayı işlevsizdir. Daha sonra sökme ve çıkarma işlemi yapmamak için baştan pencere ölçülerinin alınması gerekir. Pencere enini geçecek şekilde dizayn edilen pencere çubukları, isteğe göre geniş tutulabilir. Pencere boyut
Perde kornişlerini asacağınız pencere çubuğu ve rayı pencere en ölçülerinden 10 cm. ya da daha fazla olabilir. Tül perdelerinizi sadece pencere ebatlarını örtecek şekilde tasarlasanız bile, perde çubukları ve rayı pencere eninden daha uzun olmalıdır. Farklı perde modellerini ve farklı boyutları denemeye ve perdelerinizi değiştirmenize olanak verir. Perde çubukları ve rayı farklı boyutlardaki perde kornişlerini taşıyacak uzunlukta tasarlanmalı, pencere boyutlarını aşacak uzunluklarda ayarlanmalıdır.
Perdenin genişliği genellikle pencere genişliğinden daha büyük, perde çubuğundan daha kısadır. Dolayısıyla taşıyıcı unsur perde çubuğu ve rayı, taşınacak malzeme olan perdelerden daha uzun olmalıdır ki perde genişliği sığdırılmalıdır. Evinizde uygulanacak stile göre perdenin modeli, dokusu ve rengi belirlenebilir. Renk, doku veya desenlerle uyumlu ya da aykırı tül perde modelleri yelpazesi geniş. Fakat perdelerin ağırlığı ve kullanılan malzeme kalınlığının bir sınırı vardır. Özellikle kalın perdelerde kullanılan kumaş türlerinde kadife kumaş, süet kumaş ya da deri tercih edecek olursanız, kullanılan perde çubuklarının ve rayının çok ince ve kullanışsız olmamasına özen gösterin. Uzun ömürlü perdeleme sistemi dizayn etmek istiyorsanız, kullanılan perde çubukları ve raylarının sağlamlığı, taşıyıcılık özellikleri kontrol edilmeli ve sağlam bir şekilde tavana ya da duvara monte edilmelidir.
Tavana ya da duvara monte edilen perde çubuğu ve rayı taşıyıcı elemanlardır. Genel olarak monte edildikleri yüzeye sabitlenirken sağlamlık kontrolü el yardımıyla gözden geçirilebilir. Sağlamlık seviyesi perde ağırlığı kadar kullanılan malzeme, sistem ve yöntem ile ilgilidir.Taşıyıcı elemanların kaldırabileceği yük ağırlığının bir sınırı vardır. Mümkün olabilen en sağlam şekilde monte edilen perde çubuğu ve rayları, birkaç kilo ağırlıktan fazlasını kaldıramayabilir. Sağlamlık derecesine göre bu oran düşebilir ya da artabilir. Yine de alınacak perde modelleri hangi stil ve tarz olursa olsun, perde rayının taşımayacağı kadar ağır olmamasına özen gösterilmelidir.
Tavana ya da duvara monte perde çubuğu ve rayı, saklı ya da görünür vaziyette tasarlanabilir. Bu sizin odayı nasıl dekore etmek istediğini ve hangi stile uyum sağlamak istediğinizle ilgili bir seçim olacaktır. Odayı olduğundan daha uzun ya da geniş gösterebilirsiniz. Eğer oturma odanızı olduğundan daha uzun göstermek istiyorsanız, tavana monte edilen perde rayları işinizi görecektir. Tavandan yere kadar uzanan perde modelleri, kat yüksekliğini olduğundan daha fazla gösterebilir. Kat yüksekliğini vurgulamak ve odanızı uzun göstermek istiyorsanız, perde modellerindeki desenler, geometrik çizgiler yardımcı olacaktır. Dikey çizgiler daha uzun gösterirken, yatay çizgiler daha geniş gösterebilir. Duvarı olduğundan daha kısa gösterebilen perde çubuğu ve rayları duvara monte edilen alternatiflerdir. Aynı şekilde kısa perde modelleri de duvar boyunu kısa gösterecektir. Duvar yüksekliğini ve duvar genişliğini ön plana çıkarmak için tavana monte perde çubuğu işinizi görecektir.
Perdeleri kurutmakla ilgili en bilinen yöntem, perdeleri ıslakken asmaktır. Islak perdelerin bırakıldığı yerde katlanma izleri kalıcı olarak iz yapmasını engelleyen basit ama işlevsel bir yöntemdir. Genellikle tül perdelerin kurutucuya atılması önerilmez. Perdelerinizi asarak muntazam şekilde kurumasını bekledikten sonra ütüleme aşamasına geçebilirsiniz. Öncelikle perdelerinizi kullanma talimatına uygun olarak ütülemiş olmanız gerekir. Boy ve en kısalması ya da sarkması problemlerini önlemiş olur, yıpranmasını engellersiniz. Ütü ayarı perdeye özel yapılmalıdır.
Ütüleme işleminden maksimum verim almak istiyorsanız perdelerinizi mutlaka düzgün ve sert bir zeminde ütüleyin. Kırışıklıkları daha basit bir şekilde açmanıza yardımcı olacaktır. Buharlı ütüleri tercih etmeniz önerilir. Buharlı ütüler, kırışıklıkları tamamen yok etmenize yardımcı olacak ve işlerinizi kolaylaştıracaktır. Tül perdeler dikine ütülenirse, daha kısa zamanda ütülenir. Eğer kullanılan kumaş ütülendiği halde hala kırışık ise kullandığınız ütü yeterli olmayacaktır, kuru temizlemeye zorlu kırışıklar için gönderebilirsiniz. Perdelerinizde çok fazla kırışık olmasını istemiyorsanız, çok yüksek ısıda yıkamayın. Bu sayede perdeleriniz solmaz ve kırışıklar azalır.
Rustik perdeler, zebra perdeler, stor perdeler, ip perdeler, mekanizmalı perdeler tercih edilen perde sistemleri, yerine ve mekana göre tercih edilir. Duvar ve pencere boyutuna göre verilen kararlara göre uygulanan sistemlerin yanı sıra perdelerde kullanılan tekstil ürünleri uzun ömürlülüğü etkiler.Transparan ya da değil, şeffaf tüller, parlak yüzeyleri ön planaca çıkan gün ışığını muntazam alan dokular tül perde seçme alternatiflerindendir. Geniş bir kumaş kartelası yelpazesine dağılan perde türleri uygulanacak stile göre renk ve dokularda tercih edilir. Sentetik, viskon, kadife, kanvas, gabardin, flok süet, goblen kumaş, deri kuma, keten kumaş, natürel pamuklu keten kumaş, saten kumaş ve şönil kumaş gibi seçenekleri mevcuttur.
Örnek görselde klasik stil ürün, İzmir'de bulunan Levent Home Collection imzası taşıyor.
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