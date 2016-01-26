Sıradan bir strüktür içine yerleştirilmiş yenilikçi bir yaşam alanı

Mimarlar mekanı genişletmek ve tavanın biraz daha yüksek olması için tavan kaplamalarını kaldırmış ve taşıyıcı iskeleti çıplak olarak kullanmışlar. Beton kirişler ve tesisat malzemeleri mekana endüstriyel bir tarz katıyor.

67 metrekarelik bu daire iç mekanın tamamen açık biçimde ve birbirine geçişli mekanlar halinde tasarlanması sayesinde çekici bir dinamizme sahip.