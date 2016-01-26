Sıradan bir strüktür içine yerleştirilmiş yenilikçi bir yaşam alanı

Geçtiğimiz yıllarda uygun fiyatlarda bir daire alarak onu özel bir tasarımla renove etmek oldukça sık rastlanan bir seçenek. Böylece insanlar sıradan bir daireyi kendi yaşam tarzlarına ve estetik beğenilerine uygun olarak, özgün bir biçimde yenileyerek kullanabiliyorlar. Bu örnekte de .8/TENHACHI adlı mimarlık ofisinin elinden çıkmış başarılı ve yenilikçi bir yenilemeyi inceleyeceğiz.
Mimarlar mekanı genişletmek ve tavanın biraz daha yüksek olması için tavan kaplamalarını kaldırmış ve taşıyıcı iskeleti çıplak olarak kullanmışlar. Beton kirişler ve tesisat malzemeleri mekana endüstriyel bir tarz katıyor.
67 metrekarelik bu daire iç mekanın tamamen açık biçimde ve birbirine geçişli mekanlar halinde tasarlanması sayesinde çekici bir dinamizme sahip.
Bu fotoğrafla dairenin yenilemeden önceki halini görüyoruz. Mekanlar sonraki halindeki açıklıkla ilgisiz. Sıradan bir daireyi bölen duvarlar ve tavanı temiz gösteren kaplama mekanı özelliksiz kılıyor. Elbette kötü bir ev olduğunu söyleyemeyiz, bu evde de hoşça yaşanabilir ancak özgün olmadığı da bir gerçek. Yenilemeden önce mutfağın nasıl olduğunu da burada görebiliyoruz. Alışıldık tarzda, bir duvara yerleştirilmiş mutfak mobilyaları rahatsız edici değil ama ev yaşamında özel bir zevk kattığı da söylenemez.
Mutfak, açık planın tasarım özelliklerini vurgulayan bir nitelikte. Açık depolama, yani asılmış raflar ve objeler onun sosyal bir mekan olduğu hissini vurguluyor. Malzemelerin açıkta olması yalnızca estetik bir tercih değil aynı zamanda herkesin onları kolayca kullanabileceği hissini yarattığı için psikolojik etkiye sahip. Hem ailenin hem de misafirlerin mutfakta yapılan işle etkileşime gireceği bir tasarım ve yerleşim mevcut. Tezgahın bir tarafının masa olması da bunu destekliyor. Bu arada masanın altındaki depolama alanınında küçük mekanlardaki akılcı alan kullanımlarına bir örnek olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Yan yana olan yatak odası ve banyo binanın kendi iskeletinden bağımsız ayrı strüktürler olarak onun içinde inşa edilmiş kütleler. Yatak odasının üst kısmında da düşük tavanlı da olsa bir mekan sığdırılmış. Ayrıca açık olan odanın mekandan ayrılması da yine zeminde de bir kot farkıyla belirginleştiriliyor.
Endüstriyel etkisi olan sıvasız beton ve tesisat borularına kontrast yapan masif ahşap muhteşem bir uyum yakalıyor. Sadece zeminlerde de değil, bu kısımdaki kimi bölgesel olarak duvarlarda da kullanılan ahşap bu sıcak etkiyi arttırmakta.
Çocuklar alışılmadık derecede dar ve sıkışık mekanları severler. Masaların altında kendilerine oyun alanları yarattıkları vakidir. Yatak odasının üst kısmında gerektiğinde depo alanı olarak da kullanılabilecek bu sıra dışı
çatı arası çocuklar büyüyene kadar onlar için muhteşem bir gizli sığınak ve oyun alanı olacaktır. Sonrasında da istenirse depoya dönüştürmek hiç zor değil.
Zeminle aynı ahşaptan kullanılarak yapılan duvar kaplaması banyoyu çevreleyen ahşap kutuyu da oluşturuyor. Ana mekandan algılanan şık küvet aynı zamanda estetik bir obje olarak yerini almış. Bu ahşap kutunun iç kısmı elbette suya dayanıklı bir malzemeyle kaplanmış.
Açıkça anlaşıldığı üzere tuvalet kısmı bir duvarla gizlenmiş, salon kısmından algılanan objeyse ahşap kutu içinde gibi duran beyaz ve şık bir küvet. Lavabonun sol tarafında perdeyle kapatılabilen bir duş da mevcut.
Bu yenileme oldukça yenilikçi bir yaşam alanını ortaya seriyor. Öncesi ve sonrasıyla bir harabenin inanılmaz dönüşümü başlıklı yazıyla da son derece dramatik bir yenileme macerasına tanık olabilirsiniz.