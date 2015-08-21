Tarzların birleştiği dudak uçuklatan bir ev

Bugün sizi Amsterdam'ın Zuid bölgesine götüreceğiz ve burada Binnenvorm firması tarafından baştan sona renove edilen 1920'lerden kalma bir eve konuk olacağız. Firma bu evde yenilikçi tasarım konseptlerine yer vermiş. Tarihi yapıdan sıcak ve sevimli bir aile evi yaratmış. Binanın otantikliğini koruma kaygısı da renovasyon boyunca hakim olmuş ve bu kaygı evin eski karakterinin kaybolmamasını sağlamış. Tabii ki evin modern ihtiyaçlarına göre yenilikler de yapılmış. Bugün size ilham vermesi amacıyla bu harika renovasyon projesini sizlere gezdireceğiz. Bu örneğe baarak siz de eski eviniz için yaratıcı fikirler bulabilir ve evinizi yenilemeye karar verebilirsiniz.
Bu odada biraz Uzak Doğu atmosferi hissetmek mümkün. Çeşitli dekoratif nesneler ve vazolar eklektik bir tasarım anlayışıyla bir araya getirilmiş ve hoş bir atmosfer sağlanmış. Bu odada insanın kendini dinlenmiş hissedeceğine şüphe yok. Fransız kapıları ve pencereler sayesinde oda bolca gün ışığıyla doluyor. Ayrıca bu kapılardan bahçeye çıkış da sağlanıyor. Duvardaki banka birkaç kişi oturabilecek şekilde tasarlanmış. Şömine ise odanın baş rol oyuncusu. Söylediğim gibi odada doğa esintileri var ama tam olarak da geleneksel değil.
Paslanmaz çelik ideal ve hijyenik bir seçim. Çünkü iyi temizlendiğinde mutfaktaki her şeyi görmeniz mümkün. Çelikle yaratılan atmosfer hem profesyonel hem de etkileyici görünüyor. Genel atmosfere uygun olarak seçilen şık lambaya da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Armatürlerin de mutfağa ne kadar uygun seçildiğini söylemeden geçemeyeceğiz. Endüstriyel mutfakta minimalist bir anlayış da ortaya konmuş.
Bu açıdan şık siyah dolapları ve ankastre cihazları görebiliyoruz. Mutfak tezgahı da paslanmaz çelikten yapılmış. Hem zarafet hem şıklık yan yana yer alıyor. Bir iç mimar yardımıyla mutfağınızda uyumu yakalmanın mümkün olduğunun bir kanıtı gibi bu mutfak.
Odada siyah ve beyazın uyumunu görmek mümkün. Biri antika görünümlü konforlu mobilyalar, eklektik dekoratif vazolar, duvardaki lamba ve yerdeki halı oturma odasının diğer dikkat çekici özellikleri. Şöminenin üzerinde asılı olan tablo ortama sanatsal bir dokunuşta bulunmuş. Bu odada bir yandan şarabınızı yudumlarken bir yandan bir şeyler okumanın keyfine diyecek yok.
Yirmili yıllardan kalma bir evde olduğumuzu unutmamamız gerek. Bu kapalı balkon bu etkiyi sağlıyor. Bu kapalı balkonda bahçe manzarası ve kafesteki kuşların cıvıltıları eşliğinde dinlenmek mümkün. Kapalı balkonun duvarındaki yemyeşil resim ise balkonun atmosferine çok iyi bir şekilde uyum sağlamış. Balkona açılan kapılar ise evin orijinalinden kalma ve antika değeri taşıyorlar.
Ev ev sahipleri tarafından konumu ve tarihi özellikleri göz önünde bulunularak alınmış. Bu resimde evin ev sahipleri tarafından neden bu kadar sevildiğini görebiliyoruz. Şık trabzanlar ve duvardaki kaplamalar bize geçmişi hatırlatıyor. Küçük camlarla dolu pencerenin beyaz rengi trabzanların ve diğer ahşap unsurların siyahıyla hoş bir kontrast oluşturmuş.
Burada son zamanlarda görmeye alıştığımız modern banyolardan birini görüyoruz. Evin modern banyosu aydınlık ve modern araç gereçlerle donatılmış durumda. Su çelik duş başlıklarından şelale etkisi verecek şekilde akabiliyor. Banyonun ıslak alanlarıyla kuru alanlarını birbirinden ayıran cam kabin ise oldukça şık.
Dışarıdan bakıldığında evin gördüğümüz gibi modern bir şekilde dekore edildiğini anlamak güç. Ama biliyoruz ki dış görünüş aldatıcıdır. Ön cephe otantik bir görünüme sahip. Binanın dışarıdan görünümü herkesi etkilyecek kadar güzel.
Dönüşüm projeleri hoşunuza gidiyorsa bu yazıya da bir göz atın.