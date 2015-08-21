Tarzların birleştiği dudak uçuklatan bir ev

Dışarıdan bakıldığında evin gördüğümüz gibi modern bir şekilde dekore edildiğini anlamak güç. Ama biliyoruz ki dış görünüş aldatıcıdır. Ön cephe otantik bir görünüme sahip. Binanın dışarıdan görünümü herkesi etkilyecek kadar güzel.

Dönüşüm projeleri hoşunuza gidiyorsa bu yazıya da bir göz atın.

Milano’da muhteşem bir renovasyon