Yeni nesil portmantolar

Mobilya dünyası da gündelik hayatımızdaki pek çok şey gibi hızla değişiyor ve gelişiyor. Yeni malzemeler, yeni teknikler, yeni modalar, yeni trendler birbirini takip ediyor. Hatta bir eve yalnızca bir kez alınan ve nesiller boyu olduğu yerden bir santim bile kıpırdamayan evladiyelik bir mobilya olan portmantolarda bile dikkat çekici bir değişim yaşanıyor bugünlerde. Bugün artık her biri bir diğerinin aynı olan ve belki de yalnızca renkleri ve yapıldıkları malzeme değişen portmantolar yerlerini çok çeşitli tarzlarda ve her zevke hitap eden birbirinden ilginç modellere bıraktı. Genellikle bir evin temel ve vazgeçilmez eşyaları arasında oldukları düşünülmese de aslında portmantolar boylarından büyük bir sorumluluk üstlenirler. Dış dünyadan evin içine geçiş yaparken veya içeriden dışarıya çıkarken son hazırlıklarımızı yaptığımız yer portmantodur. Paltomuzu veya montumuzu giydiğimiz, çıkardığımız, anahtarlarımızı aldığımız veya bıraktığımız, misafirlerimizle hemen önünde durup onların ceketlerini aldığımız yerdir portmanto. Sonuç olarak hayatımızda kapladığı yerin çok da farkında olmasak bile portmantolar önemlidir ve son derece gerekli mobilyalardır. Bu yazımızda sizin için son moda portmantolardan güzel bir seçki hazırladık.
İstanbul merkezli Yıldız Mobilya tarafından tasarımı ve üretimi yapılan bu model ise özellikle evlerinin antre bölümü geniş olan kullanıcılara hitap ediyor. Hacimli yapısı ve sağladığı bol saklama alanı ile en geniş ailelerin dahi bir portmantodan bütün beklentilerini karşılayabilecek nitelikte olan model, ince ahşap şeritlerle bölünmüş beyaz rengi ile de cazip bir görüntü sunuyor. Elbette tam teçhizatlı her portmantoda olması gerektiği gibi ayna da ihmal edilmemiş.
Bazılarımız her dönemde hemen her şeyin klasik modellerini tercih etmeye çalışırız. Satın aldığımız şeyin modası kolay kolay geçmesin, uzun ömürlü olsun ve her insanın göz zevkine belli oranda hitap etsin isteriz. Bazılarımızsa ne alırsak alalım hep en son trendlere, modalara uygun olsun, görünce içimizi açsın isteriz. İşte bu portmanto böyle düşünenler için harika bir seçenek. Ahşap kaplama ve beyaz rengin bir arada kullanıldığı, askıların kapalı dolap bölümünün iki tarafına dağıtıldığı ve kapağında şık bir ayna da bulunan bu model trend sevdalıları için bire bir.
Her portmantonun birbirinden ayrı bölümleri, kapalı bir dolabı, bir çekmecesi, terliklerin için ayrı, ceketler için ayrı bölümü olacak diye bir kaide yok. Mesele evinizin girişindeki eşyaları derli toplu tutmak, montunuzu ve çantanızı asabileceğiniz bir yere sahip olmak ise bu enteresan model de pekâlâ işinizi görebilir. Her ne kadar geniş aileler ve klasik severler için cazip bir tercih olmasa da gençler için gayet hoş bir seçenek.
Evinizin her türden mobilyasında klasik bir çizgiyi takip etmekten hoşlanıyorsanız, satın aldığınız ürünün modası öyle birkaç senede geçmesin, daha kullanmadan eskimesin diyorsanız, bu portmanto tam size göre. Gerek tasarım çizgisi, gerek malzemesi, gerekse de formu ile tam bir klasik olan bu model aynı zamanda bütün ihtiyaçlarınızı da rahatlıkla karşılayacak kadar depolama alanı sunuyor. Alt bölümde yer alan ikili çekmece grubu da terlik ve ayakkabılarınızı koyabilmeniz için düşünülmüş ve son derece işlevsel.
Tasarımı klasik özellikler taşımasına karşın alt kısmında sahip olduğu çok sayıda yarı açık çekmecesi ile klasiğe çağdaş bir yorum getiren bu geniş portmanto modeli, bütün eşyalarında orijinallik ve zerafeti bir arada görmek isteyen ve zor beğenen kullanıcılara hitap ediyor. Saklama alanı olarak bir portmantodan beklenebileceğin çok üzerinde bir hacim sunan bu iddialı mobilya, aynı zamanda evinizin oturma odasına dahi konabilecek kadar şık bir dizayna sahip.