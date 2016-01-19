Yeni nesil portmantolar

Mobilya dünyası da gündelik hayatımızdaki pek çok şey gibi hızla değişiyor ve gelişiyor. Yeni malzemeler, yeni teknikler, yeni modalar, yeni trendler birbirini takip ediyor. Hatta bir eve yalnızca bir kez alınan ve nesiller boyu olduğu yerden bir santim bile kıpırdamayan evladiyelik bir mobilya olan portmantolarda bile dikkat çekici bir değişim yaşanıyor bugünlerde. Bugün artık her biri bir diğerinin aynı olan ve belki de yalnızca renkleri ve yapıldıkları malzeme değişen portmantolar yerlerini çok çeşitli tarzlarda ve her zevke hitap eden birbirinden ilginç modellere bıraktı. Genellikle bir evin temel ve vazgeçilmez eşyaları arasında oldukları düşünülmese de aslında portmantolar boylarından büyük bir sorumluluk üstlenirler. Dış dünyadan evin içine geçiş yaparken veya içeriden dışarıya çıkarken son hazırlıklarımızı yaptığımız yer portmantodur. Paltomuzu veya montumuzu giydiğimiz, çıkardığımız, anahtarlarımızı aldığımız veya bıraktığımız, misafirlerimizle hemen önünde durup onların ceketlerini aldığımız yerdir portmanto. Sonuç olarak hayatımızda kapladığı yerin çok da farkında olmasak bile portmantolar önemlidir ve son derece gerekli mobilyalardır. Bu yazımızda sizin için son moda portmantolardan güzel bir seçki hazırladık.