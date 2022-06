Yeni nesil portmantolar

Bazılarımız her dönemde hemen her şeyin klasik modellerini tercih etmeye çalışırız. Satın aldığımız şeyin modası kolay kolay geçmesin, uzun ömürlü olsun ve her insanın göz zevkine belli oranda hitap etsin isteriz. Bazılarımızsa ne alırsak alalım hep en son trendlere, modalara uygun olsun, görünce içimizi açsın isteriz. İşte bu portmanto böyle düşünenler için harika bir seçenek. Ahşap kaplama ve beyaz rengin bir arada kullanıldığı, askıların kapalı dolap bölümünün iki tarafına dağıtıldığı ve kapağında şık bir ayna da bulunan bu model trend sevdalıları için bire bir.