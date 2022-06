İzmir'in incisinde şık bir villa

İzmir'in önde gelen mimarlık firmaları arasında yer alan Bago Mimarlık'ın bu projesinde belki de en çok üzerinde durulması gereken konu, en küçük detaya varana kadar villanın her bölümünün ve her unsurunun incelikle tasarlanmış olması. Üst kata çıkan merdivenlerin trabzanlarındaki işlemelerden tutun, oturma odası ve mutfağı ayıran basamaklarda kullanılan ahşabın işçiliğine, oturma odası duvarlarına gömülmüş rafların zerafetinden evin ana giriş kapısındaki vitray işlemelere varana kadar bütün detaylarda ciddi bir emek olduğu gözlerden kaçmıyor. Bu da aslında dikkatle bakan gözler için çok şey söylüyor. Villanın hiçbir odasında gösterişli ve aşırı dikkat çekici bir tasarıma ya da mobilyaya yer verilmemiş ve genel olarak son derece mütevazi bir tasarım çizgisi takip edilmiş. Öte yandan her birinin üzerinde özenle durulmuş ince detaylar sayesinde ortaya toplam olarak ciddi bir kalite ve asalet çıkıyor.