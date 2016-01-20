İzmir'in incisinde şık bir villa

İzmir'in incisi denince aklınıza neresi geliyor? Foça mı, Çeşme mi yoksa Dikili mi? Doğrusu bu soruya en fazla çeşitte yanıt verilebilecek illerin başında İzmir gelir herhalde. Yalnızca tatil beldeleri ve turistik bölgeleri ile değil, neredeyse bütün ilçeleri ile her dönem ilgiye mazhar olmuş ve hepsine de ayrı ayrı İzmir'in incisi yakıştırması yapılabilecek bir şehirden söz ediyoruz. Herhalde yalnızca İzmir'de doğup büyüyenler ve İzmir'de yaşayanlar değil, İzmir'i bir kez olsun görmüş olan herkes bize hak verecektir. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız villa ise son yılların gözde merkezlerinden biri olan Urla'da bulunuyor. Yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin sayılı büyük ilçelerinden biri olan Urla, zeytini, zeytinyağı, denizi, yürüyüş yolları ve ot festivalinden başka son dönemde çok çeşitli konut projeleriyle de adından söz ettiriyor. Özellikle yurtdışından ve İstanbul'dan yoğun bir göç alan Urla'nın sakinleri bu hızlı nüfus artışından biraz ürkmüş olsa da birbirinden güzel villalarda Urla'nın keyfini çıkaranlar hallerinden fazlasıyla memnun durumda. Gelin şimdi İzmir merkezli Bago Mimarlık tarafından yapılan bu şık villaya biraz daha yakından bakalım.