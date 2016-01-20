İzmir'in incisinde şık bir villa

İzmir'in incisi denince aklınıza neresi geliyor? Foça mı, Çeşme mi yoksa Dikili mi? Doğrusu bu soruya en fazla çeşitte yanıt verilebilecek illerin başında İzmir gelir herhalde. Yalnızca tatil beldeleri ve turistik bölgeleri ile değil, neredeyse bütün ilçeleri ile her dönem ilgiye mazhar olmuş ve hepsine de ayrı ayrı İzmir'in incisi yakıştırması yapılabilecek bir şehirden söz ediyoruz. Herhalde yalnızca İzmir'de doğup büyüyenler ve İzmir'de yaşayanlar değil, İzmir'i bir kez olsun görmüş olan herkes bize hak verecektir. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız villa ise son yılların gözde merkezlerinden biri olan Urla'da bulunuyor. Yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin sayılı büyük ilçelerinden biri olan Urla, zeytini, zeytinyağı, denizi, yürüyüş yolları ve ot festivalinden başka son dönemde çok çeşitli konut projeleriyle de adından söz ettiriyor. Özellikle yurtdışından ve İstanbul'dan yoğun bir göç alan Urla'nın sakinleri bu hızlı nüfus artışından biraz ürkmüş olsa da birbirinden güzel villalarda Urla'nın keyfini çıkaranlar hallerinden fazlasıyla memnun durumda. Gelin şimdi İzmir merkezli Bago Mimarlık tarafından yapılan bu şık villaya biraz daha yakından bakalım.
Kış mevsiminin de bir hayli ılıman olduğu Urla'nın iklimine uygun olarak villanın pencereleri son derece geniş tutulmuş. Bu durum doğal gün ışığından en yüksek düzeyde faydalanılmasını da garanti altına alıyor. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi oturma odası son derece aydınlık. Mobilyalarda ve zemindeki halıda tercih edilen pastel tonlar da gün ışığında daha da güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor.
Yine iklimin ılımanlığı sebebiyle villa yazlık geleneğine uygun olarak büyük ölçüde açık mekanlar şeklinde tasarlanmış. Evin ana girişinden oturma odasına, oradan da geniş mutfak bölümüne aralarda herhangi bir kapı olmadan ulaşmak mümkün. Bu durum da ciddi bir ferahlık yaratıyor iç mekanda. Mufak bölümünü oturma odasından ayıran iki basamak ve bu basamakların üzerindeki ahşap kaplama ise mekâna zarif bir hava katıyor.
Geniş açık mutfakta en dikkat çekici unsur hiç kuşkusuz ortada bulunan ince uzun yapıdaki mutfak adası. Tezgahında siyah rengin tercih edildiği adanın alt bölümünde bulunan dolap ve çekmeceler ise beyaz renkte. Mutfağın kalan kısmındaki mutfak dolapları ve davlumbaz, fırın gibi ünitelerde de yine siyah ve beyazın kontrast uyumu mutfağa karakterini veren özellik olarak ön plana çıkıyor.
Villanın pek çok bölümünde gösterişli olmayan ve modaları uzun yıllar geçmeyecek klasik tarzda mobilyalar tercih edilmiş. Gerek renkleri gerekse de tasarımları ile yıllar boyu eskimeyecek bu klasik mobilyalara uyumlu bir çizgiyle banyoda da karşılaşıyoruz. Aynı zamanda mutfakta karşımıza çıkan siyah ve beyazın uyumlu kullanımı banyoda da dikkat çekiyor.
İzmir'in önde gelen mimarlık firmaları arasında yer alan Bago Mimarlık'ın bu projesinde belki de en çok üzerinde durulması gereken konu, en küçük detaya varana kadar villanın her bölümünün ve her unsurunun incelikle tasarlanmış olması. Üst kata çıkan merdivenlerin trabzanlarındaki işlemelerden tutun, oturma odası ve mutfağı ayıran basamaklarda kullanılan ahşabın işçiliğine, oturma odası duvarlarına gömülmüş rafların zerafetinden evin ana giriş kapısındaki vitray işlemelere varana kadar bütün detaylarda ciddi bir emek olduğu gözlerden kaçmıyor. Bu da aslında dikkatle bakan gözler için çok şey söylüyor. Villanın hiçbir odasında gösterişli ve aşırı dikkat çekici bir tasarıma ya da mobilyaya yer verilmemiş ve genel olarak son derece mütevazi bir tasarım çizgisi takip edilmiş. Öte yandan her birinin üzerinde özenle durulmuş ince detaylar sayesinde ortaya toplam olarak ciddi bir kalite ve asalet çıkıyor.