현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

İzmir'in incisinde şık bir villa

Homify TR Homify TR
Urla B.T Evi, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

İzmir'in incisi denince aklınıza neresi geliyor? Foça mı, Çeşme mi yoksa Dikili mi? Doğrusu bu soruya en fazla çeşitte yanıt verilebilecek illerin başında İzmir gelir herhalde. Yalnızca tatil beldeleri ve turistik bölgeleri ile değil, neredeyse bütün ilçeleri ile her dönem ilgiye mazhar olmuş ve hepsine de ayrı ayrı İzmir'in incisi yakıştırması yapılabilecek bir şehirden söz ediyoruz. Herhalde yalnızca İzmir'de doğup büyüyenler ve İzmir'de yaşayanlar değil, İzmir'i bir kez olsun görmüş olan herkes bize hak verecektir. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız villa ise son yılların gözde merkezlerinden biri olan Urla'da bulunuyor. Yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin sayılı büyük ilçelerinden biri olan Urla, zeytini, zeytinyağı, denizi, yürüyüş yolları ve ot festivalinden başka son dönemde çok çeşitli konut projeleriyle de adından söz ettiriyor. Özellikle yurtdışından ve İstanbul'dan yoğun bir göç alan Urla'nın sakinleri bu hızlı nüfus artışından biraz ürkmüş olsa da birbirinden güzel villalarda Urla'nın keyfini çıkaranlar hallerinden fazlasıyla memnun durumda. Gelin şimdi İzmir merkezli Bago Mimarlık tarafından yapılan bu şık villaya biraz daha yakından bakalım. 

Oturma odasında pastel tonlar dikkat çekiyor

Urla B.T Evi, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Oturma Odası
BAGO MİMARLIK

Urla B.T Evi

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Kış mevsiminin de bir hayli ılıman olduğu Urla'nın iklimine uygun olarak villanın pencereleri son derece geniş tutulmuş. Bu durum doğal gün ışığından en yüksek düzeyde faydalanılmasını da garanti altına alıyor. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi oturma odası son derece aydınlık. Mobilyalarda ve zemindeki halıda tercih edilen pastel tonlar da gün ışığında daha da güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor.

Geniş iç mekanlar

Urla B.T Evi, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Oturma Odası
BAGO MİMARLIK

Urla B.T Evi

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Yine iklimin ılımanlığı sebebiyle villa yazlık geleneğine uygun olarak büyük ölçüde açık mekanlar şeklinde tasarlanmış. Evin ana girişinden oturma odasına, oradan da geniş mutfak bölümüne aralarda herhangi bir kapı olmadan ulaşmak mümkün. Bu durum da ciddi bir ferahlık yaratıyor iç mekanda. Mufak bölümünü oturma odasından ayıran iki basamak ve bu basamakların üzerindeki ahşap kaplama ise mekâna zarif bir hava katıyor.

Mutfakta siyah beyaz zerafeti

Urla B.T Evi, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Mutfak
BAGO MİMARLIK

Urla B.T Evi

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Geniş açık mutfakta en dikkat çekici unsur hiç kuşkusuz ortada bulunan ince uzun yapıdaki mutfak adası. Tezgahında siyah rengin tercih edildiği adanın alt bölümünde bulunan dolap ve çekmeceler ise beyaz renkte. Mutfağın kalan kısmındaki mutfak dolapları ve davlumbaz, fırın gibi ünitelerde de yine siyah ve beyazın kontrast uyumu mutfağa karakterini veren özellik olarak ön plana çıkıyor.

Banyoda klasik bir çizgi hakim

Urla B.T Evi, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Banyo
BAGO MİMARLIK

Urla B.T Evi

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

Villanın pek çok bölümünde gösterişli olmayan ve modaları uzun yıllar geçmeyecek klasik tarzda mobilyalar tercih edilmiş. Gerek renkleri gerekse de tasarımları ile yıllar boyu eskimeyecek bu klasik mobilyalara uyumlu bir çizgiyle banyoda da karşılaşıyoruz. Aynı zamanda mutfakta karşımıza çıkan siyah ve beyazın uyumlu kullanımı banyoda da dikkat çekiyor.

Dikkat çeken detaylar

Urla B.T Evi, BAGO MİMARLIK BAGO MİMARLIK Modern Pencere & Kapılar
BAGO MİMARLIK

Urla B.T Evi

BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK
BAGO MİMARLIK

İzmir'in önde gelen mimarlık firmaları arasında yer alan Bago Mimarlık'ın bu projesinde belki de en çok üzerinde durulması gereken konu, en küçük detaya varana kadar villanın her bölümünün ve her unsurunun incelikle tasarlanmış olması. Üst kata çıkan merdivenlerin trabzanlarındaki işlemelerden tutun, oturma odası ve mutfağı ayıran basamaklarda kullanılan ahşabın işçiliğine, oturma odası duvarlarına gömülmüş rafların zerafetinden evin ana giriş kapısındaki vitray işlemelere varana kadar bütün detaylarda ciddi bir emek olduğu gözlerden kaçmıyor. Bu da aslında dikkatle bakan gözler için çok şey söylüyor. Villanın hiçbir odasında gösterişli ve aşırı dikkat çekici bir tasarıma ya da mobilyaya yer verilmemiş ve genel olarak son derece mütevazi bir tasarım çizgisi takip edilmiş. Öte yandan her birinin üzerinde özenle durulmuş ince detaylar sayesinde ortaya toplam olarak ciddi bir kalite ve asalet çıkıyor.

Ankara'da bir daire kimlik değiştiriyor
Urla'daki bu villayı siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler