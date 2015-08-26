Ayvalık'ta dört mevsim yaşanabilecek bir villa projesi

Türkiye'de evler genellikle yazlık ve kışlık olarak ayrılıyorlar ve iç ve dış mimari tasarım ve projelendirme işlemleri de bu ayrıma göre belirli özelikler göz önünde tutularak gerçekleştiriliyor. Bunun tabii ki en önemli sebeplerinden biri de genellikle kış aylarını büyük şehirlerde, yaz aylarını da sahil kenarı tatil beldelerinde geçirmemiz. Türkiye'de yıllardan beri süregelen bu yazlıkçılık alışkanlığı artık bir tür geleneğe dönüşmüş durumda, haliyle bu durum da mimari yapıların ve dekorasyonların özelliklerine yansıyor tabii. Ama bu aynı zamanda yazlık evlerde kış aylarında zaman geçirmeyi biraz da olanaksız hale getiriyor çünkü yalıtım, yerleşim gibi teknik özellikler yaz mevsiminin özelliklerine uygun olarak projelendiriliyor. İşte şimdi, bu yazımızda sizinle bu ezberi bozan bir eve konuk olacağız ve hem kış aylarına ve soğuk mevsim koşullarına uyum sağlayan, hem de diğer özellikleriyle yazlık olarak da konumlanabilecek, her mevsime uygun örnek bir villa mimaririsini ve dış özelliklerini inceleyeceğiz. Bu örnek ev yaz aylarının vazgeçilmez mekanlarından biri olan Ayvalık'ta, Şirinkent'te bulunuyor ve Edmimarlık Interior Studio imzası taşıyan projelerden biri.
Beton malzemeden yapılmış olan beton kullanımının sıradan, alışılmış ve estetikten uzak örneklerine hiç mi hiç benzemeyen bu örnek villanın dış cephesi daha ilk bakışta kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Yemyeşil bir bahçenin içinde beyaz bir kuğu gibi duran iki buçuk katlı bu estetik ev mimari açıdan örnek teşkil eden bir yapıya sahip. Beyazın ağırlıklı olduğu evde ilk dikkat çeken şeylerden biri mavi pencere pervazlarının yumuşatıcı ve sakinleştirici etkisi. Huzur veren bir dış cepheye sahip olan evin çatı katındaki camla çevrili geniş teras alanı ise hem yazları oturmakiin hem de kış bahçesi olarak kullanılmak için oldukça elverişli ve keyifli bir yaşam alanı yaratıyor.
Villanın giriş katındaki veranda ise yaz ve bahar aylarının vazgeçilmez yaşam alanlarından biri. Mavi ve yuvarlak pencerelerin huzur ve sakinlik yayan etkisiyle bahçenin yemyeşil ve düzenli yapısı birleşince ortaya hiç ayrılmak istemeyeceğiniz ve bütün güneşli günleri ve esintili yaz gecelerini geçirmek isteyeceğiniz bir veranda çıkıyor. Yazlıkçılar bilir, yazın neredeyse üç öğün, bütün çay saatleri ve diğer boş zamanlar verandada ya da bahçede geçer. Hatta çoğumuz verandalarımıza bir televizyon da koyarak akşam saatlerini de verandada keyifle televizyon izleyerek geçiririz. Ahşap korkuluklara ve şık bir perguleye sahip olan bu veranda da tüm bunlar için bir hayli uygun, ayrıca pergulenin çatısının yalıtım malzemesinin seçimi kış ayları da göz önünde bulundurularak yapılmış.
Evin manzarası ise yine huzur dolu ve kendinizi oraya ait hissetmenizi sağlayan bir mahalle manzarasına bakıyor. Şehir manzaraları gibi birbirinden farklı binalar ve düzensiz bir görüntü içermeyen manzaranın en çekici yanı tabii ki evlerin aralarındaki yeşil alanların oldukça yaygın ve fazla olması. Düzensiz, telaşlı ve estetik yoksunu beton yığınlarıyla değil, sizin gibi sakinlik, huzur ve doğa sever komşularınızın birbirinden şık görünen evleriyle karşılaşıyorsunuz balkona ya da evden dışarıya çıktığınızda.
Bahçede ise sizi yine evin ve çevrenin genel özelliklerine uygun bir huzur ve dinginlik bekliyor pek tabii ki. Düzenli biçilmiş ve bakımlı yemyeşil çimler son derece huzur ve mutluluk verici bir ortam sağlamak için yeterliylen, bu atmosfer ağaçlarla kuvvetlendirilmiş ve vazgeçilmez bir yaşam alanı oluşturulmuş. Bahçenin çevresindeki yüksek taş duvarlar ise mahremiyet alanını çoğaltıyor, bahçenizde istediğiniz gibi oturabilir, güneşlenebilir, yazın keyfini çıkarabilirsiniz ve bunu hemen yan komşunuzun seyrine açık olmadan yapabilirsiniz.
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