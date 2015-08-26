Ayvalık'ta dört mevsim yaşanabilecek bir villa projesi

Türkiye'de evler genellikle yazlık ve kışlık olarak ayrılıyorlar ve iç ve dış mimari tasarım ve projelendirme işlemleri de bu ayrıma göre belirli özelikler göz önünde tutularak gerçekleştiriliyor. Bunun tabii ki en önemli sebeplerinden biri de genellikle kış aylarını büyük şehirlerde, yaz aylarını da sahil kenarı tatil beldelerinde geçirmemiz. Türkiye'de yıllardan beri süregelen bu yazlıkçılık alışkanlığı artık bir tür geleneğe dönüşmüş durumda, haliyle bu durum da mimari yapıların ve dekorasyonların özelliklerine yansıyor tabii. Ama bu aynı zamanda yazlık evlerde kış aylarında zaman geçirmeyi biraz da olanaksız hale getiriyor çünkü yalıtım, yerleşim gibi teknik özellikler yaz mevsiminin özelliklerine uygun olarak projelendiriliyor. İşte şimdi, bu yazımızda sizinle bu ezberi bozan bir eve konuk olacağız ve hem kış aylarına ve soğuk mevsim koşullarına uyum sağlayan, hem de diğer özellikleriyle yazlık olarak da konumlanabilecek, her mevsime uygun örnek bir villa mimaririsini ve dış özelliklerini inceleyeceğiz. Bu örnek ev yaz aylarının vazgeçilmez mekanlarından biri olan Ayvalık'ta, Şirinkent'te bulunuyor ve Edmimarlık Interior Studio imzası taşıyan projelerden biri.