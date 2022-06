Çok özel bir ev tasarımı

Bazı ev dekorasyonları vardır ki, ilk görüldüğü anda derhal kendilerine hayran bırakırlar ve detayları incelendikçe de bu hayranlık giderek daha da fazla artmaya başlar çünkü tasarımdaki her bir ayrıntı, tek tek bütün aksesuarlar, tüm yapı malzemeleri, iç mimari unsurlar ve hatta koltukların renginden döşeme kumaşına kadar her bir tasarım öğesi özenle ve incelikle düşünülerek seçilmiştir. Aslında ev tasarım ve dekorasyonlarda bu özelliklere sahip evlerin daha sık karşımıza çıkması gerekiyor zira yaşam alanlarımız bizim için her şeyden önemli. Ancak ne yazık ki bu tarz dekorasyonlar umduğumuz kadar yaygın değil. Bugün de sizlerle bu nadir karşılaşılan örnek dekorasyonlardan birini incelemeye ve incelerken de bahsettiğimiz her bir tasarım ayrıntısıyla büyülenmeye karar verdik. Klasik bir tasarımın moden dokunuşlarla gerçek bir estetik harikası yarattığı bir evin en çarpıcı yaşam odalarına konuk oluyoruz. Kullanıcının konforu ve yaşamkalitesinin ön planda tutulduğu şık ve ezber bozan bu yaşam alanlarının tasarımında Fabbrica Mobilya imzası bulunuyor.