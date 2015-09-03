Çok özel bir ev tasarımı

Bazı ev dekorasyonları vardır ki, ilk görüldüğü anda derhal kendilerine hayran bırakırlar ve detayları incelendikçe de bu hayranlık giderek daha da fazla artmaya başlar çünkü tasarımdaki her bir ayrıntı, tek tek bütün aksesuarlar, tüm yapı malzemeleri, iç mimari unsurlar ve hatta koltukların renginden döşeme kumaşına kadar her bir tasarım öğesi özenle ve incelikle düşünülerek seçilmiştir. Aslında ev tasarım ve dekorasyonlarda bu özelliklere sahip evlerin daha sık karşımıza çıkması gerekiyor zira yaşam alanlarımız bizim için her şeyden önemli. Ancak ne yazık ki bu tarz dekorasyonlar umduğumuz kadar yaygın değil. Bugün de sizlerle bu nadir karşılaşılan örnek dekorasyonlardan birini incelemeye ve incelerken de bahsettiğimiz her bir tasarım ayrıntısıyla büyülenmeye karar verdik. Klasik bir tasarımın moden dokunuşlarla gerçek bir estetik harikası yarattığı bir evin en çarpıcı yaşam odalarına konuk oluyoruz. Kullanıcının konforu ve yaşamkalitesinin ön planda tutulduğu şık ve ezber bozan bu yaşam alanlarının tasarımında Fabbrica Mobilya imzası bulunuyor.
Salonun geneline hakim olabileceğimiz bir açıdan çekilmiş olan bu fotoğraf da aslında daha ilk bakışta evin genel tasarımına dair güçlü ipuçları veriyor. Bu salon için
ilk dikkat çeken ya da
öne çıkan gibi sık kullandığımız kalıpları kullanmak pek mümkün değil çünkü salonun dekorasyon ve tasarımında kendini gösteren birden fazla yıldız bulunuyor. Klasik ve modern tarzların iç içe geçmesiyle oluşan eklektik atmosfer klasiğin seçkin ve gösterişli dokusunu modern tarzın etkili ve kullanışlı yapısıyla bir araya getirmiş. Bol yastıklı mor koltuk takımı estetik açıdan klasik mobilyaları andırsa da gerek renk gerekse tekli çiçekli berjeri ve dizaynı dolayısıyla modern dokunuşlara sahip ve bu özellikleriyle hem konforlu, hem dikkat çekici ve göz alıcı, hem de asil ve seçkin bir görünüme sahip olmayı başarıyor. Duvardan sarkan avize ve şık ve zarif örtülerle donatılmış sehpaların üzerindeki aydınlarma öğeleri de salonun klasik dokusunu yansıtan unsurlardan.
Daha yakın bir açıdan baktığımızda ise modern ayrıntılara daha iyi hakim olabiliyoruz. Camlı, beyaz orta sehpa koltuklarla beyaz ve zarif televizyon ünitesi arasında yumuşak ve şık bir geçiş sağlıyor. Bembeyaz TV ünitesi ise bir cephedeki tüm duvarı boydan boya kaplamasıyla, kitaplık olarak kullanılan raflarıyla ve şık aydınlatma öğeleriyle tavan tasarımıyla da uyumlu göz kamaştıran ve aydınlık bir tasarıma sahip. Odada hemen göze çarpan şıklıklardan biri de pek tabii ki duvar dekorasyonu. Çizgili deseni ve renkleriyle dikkat çekici ve modern bir dizayna sahip olan duvar kağıdı üzerine güzel bir yerleşimle konumlandırılmış çerçeve ve resimlerle salonun mükemmel tasarım dokunuşunu oluşturan tasarım ayrıntısı haline gelmiş.
Açık mutfağa sahip salonun mutfak alanına geçelim. Salonda kullanılan ahşap desenli pırıl pırıl yer döşemeleri mutfakla oturma alanı arasındaki sınırı gayet net bir şekilde belirliyor. Mutfakta kullanılan siyah ve beyaz karolar ise tek kelimeyle büyüleyici bir etki bırakıyor. Mutfakla salonun arasında yer alan geçiş bölgesine aile arası yemekler için şık ve uyumlu sandalyelere sahip beyaz ve zarif bir yemek masası yerleştirilmiş. Beyaz mutfak dolapları ve siyah tezgahla mükemmel bir kontrastın yaratıldığı yer döşemeleriyle uyumlu mutfak tasarımında göze çarpan detaylardan biri de mutfak adası ve bu sayede çok daha işlevli hale gelen bir yaşam alanı özelliği. Amerikan mutfak olarak da bilinen açık mutfaklardan vazgeçmeyenlerdenseniz Göz alıcı tasarımlarla Amerikan mutfak modelleri isimli yazımız da tam size göre demektir.
Kalabalık misafirler için tasarlanan yemek odası da evin bütünü gibi çok özel ve şık bir tasarıma sahip. Bordo, beyaz ve pembenin hem keskin hem yumuşak etkisinin görüldüğü yemek odası da hem duvar dekorasyonuyla, hem masa dizaynıyla, hem perde seçimiyle, hem de yaratılan seçkin atmosferle bir tasarım harikası.
Koridor ve hol alanları da genel ev dekorasyonlarında pek önem verilmeyen alanlar çoğunlukla ama bu evde holün de bir otel lobisi gibi özenle ve gösterişle dizayn edildiğine şahit oluyoruz. Kalabalık olmayan tek bir mobilya ve hareketin muhteşem ve kalitesiyle göz dolduran yer döşemesiyle sağlanması kendine hayran bırakırken yan cephedeki ayna da alanı genişletiyor.