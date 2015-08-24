Türkiye'de bir daireden kopya çekebileceğiniz 6 fotoğraf

Eskiden iç mimari tasarım ve dekorasyon örneği denildiği zaman önce yurt dışındaki modellere bakılırdı ancak her geçen gün gelişen tasarımcılık artık Türkiye'de de mükemmel örnekler teşkil eden evler ve yaşam alanları yaratmayı başarıyor. Biz de homify sayfalarında sizlere sık sık ülkemizdeki göz kamaştıran ev dekorasyonlarını tanıtıyoruz bildiğiniz gibi. İşte bugünkü yazımızda da Türkiye'den örnek ev dekorasyonlarını incelemeye ve birbirinden güzel ve eşsiz tasarımlara sahip evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bu defa sadeliğin şıklıkla buluştuğu ve tasarımında Canan Delevi imzası bulunan bir evi ziyaret edip yaşam alanlarını tek tek gezeceğiz.
Koridorlar evlerin aslında en önemli yerlerinden biridir çünkü odalar arası geçişi sağlarken aynı zamanda evin genelindeki dekorasyon ve tasarım anlayışını da yansıtır. Boş alanlar oldukları düşünülerek ve koridorların da birer yaşam alanı olduğu göz ardı edilerek çoğu zaman ikinci plana atılsalar da bu örnekte durum pek de öyle değil. Özenle tasarlanmış bir koridor dekorasyonu örneği niteliği taşıyan bu hol alanı şık çerçeveli bir ayna ve zarif ve aydınlık aksesuarlarla donatılmış.
Evlerin başkentleri sayılabilecek, en sosyal ve ortak alan olan oturma odasından başlayalım isterseniz. Evin genelinde sadelik ve şıklığın iç içe geçtiği bir tasarımın hakim olduğunu söylemiştik. Oturma odasında da bu tasarım tarzı oldukça net bir şekilde kendini gösteriyor. Beyazın zarafetinin öne çıktığı alanda konforlu koltuk takımı ve cam ve metalin bir araya geldiği şık masa ve sehpalar ilk öne çıkan tasarım ayrıntılarından. Duvarlardaki gömme raflar ve bu rafların içine gizlenmiş ışıklandırma yapısı tasarıma eşsiz bir katkıda bulunurken televizyon ünitesinin sadeliği de göz dolduruyor.
Modern bir tarzda dizayn edilmiş olan oturma odasındaki göze çarpan mobilyalar arasında pek tabii ki sıra dışı tasarımıyla orta sehpa ve duvara dayanmış pembe ve şık puflu bank da var. Alışılmış orta sehpa ve masalardan sıkıldıysanız ve bu örnekteki gibi modeller arıyorsanız Dekoratif özellikleriyle göz dolduran masa ve sehpalar isimli yazımızı da tavsiye ederiz.
Salonun devamında yer alan yemek alanı da evin dikkat çeken yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Sade tasarım anlayışının benimsendiği yemek alanında hareket unsuru olarak modern ve şık dizaynlı aydınlatma avizeleri kullanılmış.
Banyoda yine göz kamaştırıcı ama bir o kadar da kullanışlı bir manzarayla karşı karşıyayız. Özellikle taştan örülmüş banyo duvarı ve üzerindeki çerçevesiz uzun ve geniş ayna doğallık ve yalınlığın etkisini gözler önüne seriyor. Banyolarda tasarım açısından ve dekoratif estetik bakımından en önemli rol oynayan unsurlardan biri de muhakkak ki lavabo tasarımı tercihleridir. Bu banyoda da yuvarlak ve beyaz yapısıyla şık ve zarif, aynı zamanda da sıra dışı bir lavabo kullanılmış. Lavabonun altında yer alan mermer raflar da hem dekorasyona estetik katkı sağlıyor hem de alanı oldukça kullanışlı bir hale getiriyor.
Son olarak evin yatak odasına geliyoruz. Konfor ve rahatlığın ön planda tutulduğu ve ev sakinlerinin huzuru dikkate alınarak dekore edilmiş olan bu yatak odasında uykuların çok sağlıklı ve deliksiz olacağı tasarımından belli oluyor. Yumuşak ve açık renklerin hakim olduğu yaşam alanında yalın bir dizayn söz konusu. Yatak başının yaslandığı cephedeki duvar dekorasyonu ve tavan gizlenmiş spot aydınlatmalar da tasarımın dikkate değer unsurlarını oluşturuyor.