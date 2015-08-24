Türkiye'de bir daireden kopya çekebileceğiniz 6 fotoğraf

Banyoda yine göz kamaştırıcı ama bir o kadar da kullanışlı bir manzarayla karşı karşıyayız. Özellikle taştan örülmüş banyo duvarı ve üzerindeki çerçevesiz uzun ve geniş ayna doğallık ve yalınlığın etkisini gözler önüne seriyor. Banyolarda tasarım açısından ve dekoratif estetik bakımından en önemli rol oynayan unsurlardan biri de muhakkak ki lavabo tasarımı tercihleridir. Bu banyoda da yuvarlak ve beyaz yapısıyla şık ve zarif, aynı zamanda da sıra dışı bir lavabo kullanılmış. Lavabonun altında yer alan mermer raflar da hem dekorasyona estetik katkı sağlıyor hem de alanı oldukça kullanışlı bir hale getiriyor.