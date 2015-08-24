Lamine cam ile şeffaf mekanlar

Lamine cam genelde kırılmaz cam olarak bilinen ve özellikle otomobil endüstrisinde çokça kullanılan bir malzemedir. Evlerimizde de camın getirdiği şeffaflığı aradığımızda kullanmayı tercih edebileceğimiz, son yıllarda da iyice yaygınlaşan bu malzeme mekanlara gerçekten ışıl ışıl bir şeffaflık getiriyor.
Lamine cam teknik olarak farklı yada aynı kalınlıktaki iki ayrı cam arasına polivinil burital koyularak üretlir. Kırılmaz değildir ancak kırıldığında dağılmadığı için güvenlik camı olarak tariflenir. Polivinil burital bu iki cam arasına konarak ısı ile eritilir, camlar birbirine yapıştırılır, yüz derece sıcaklık üzerinde, havasız ve yüksek basınçta bekletilir. Lamine camların da elbette bu süreçteki farklı işlemlerle farklı üretilenleri de mevcuttur.
Otomobillerde olduğu kadar evlerin, mağazaların pek çok alanında lamine cam kullanıldığını görüyoruz. Bu malzeme mekansal olarak gerçekten de çok fazla seçeneğe olanak tanıyor. Kapalı olmalarına alışık olduğumuz mekanları açıyor, transparanlaştırıyor; duvar yerine lamine cam kullanılarak mekanlara bambaşka bir atmosfer katıyor.
Banyolarda, teraslarda, bahçelerde, mutfaklarda; ev dışında mağazaların vitrinlerinde, merdivenlerde, reklam panolarında kısacası belki de her yerde karşınıza çıkan bu malzeme geleneksel anlamdaki camdan çok daha fazlasını sunuyor bize. Daha geniş parçalar, zeminde, tavanda kullanım gibi seçenekler tasarımcıların cam kullanımını arttırıyor elbette.
Homify olarak incelediğimiz dekorasyon örnekleri arasında da oldukça fazla lamine cam kullanımı görüyoruz. Bunları biraz da nerelerde ve nasıl kullanıldıklarına bakarak ele alalım istedik. Yarın bir gün camı evinizde bugün düşünmediğiniz şekilde kullanabileceğinizi belki de bu örneklerde görebilirsiniz.
Lamine cam güvenlikli olaması sayesinde estetik açıdan sağladığı katkıyla pek çok banyoda tercih edilir bir malzeme haline geldi bile. Bu gördüğümüz banyonun içinde adeta kendi başına bir ada gibi kalan duş bölümü lamine cam sayesinde hem ıslak mekanın banyodan ayrılmasını sağlıyor hem de mekanın niteliğine minimum müdahalede bulunuluyor. Tuğla duvarlar ve demir konstrüksiyonla son derece etkileyici bir görünüm çizen duvar lamine cam kullanımıyla olabildiğince sergilenmekte. Şeffaf duş teknesinin zemininde de banyonun genelinden farklı bir malzeme kullanılmış. Bu sayede hem cam hem de yerdeki ahşap deck duş teknesini görsel olarak da farklılaştırmış durumda. Lamine camla beraber kullanılan şeffaf duş perdesi bu etkiye farklı bir malzemeyle destek atıldığını gösteriyor.
Duş ve küvet tekneleri için lamine cam kullanımı hem kırılınca parçalanmaması açısından hem de görsel olarak tatmin edici. Ayrıca temizliği kolay bir malzeme olduğu için, lamine cam bu teknolojiyle birlikte hijyenin önemli olduğu banyolara daha sık girmekte.
Bahsettiğimiz üzere lamine cam banyolar için avantajlı bir malzeme. Sadece duş ve küvet paneli olarak değil farklı tasarımlara cevap verecek şekilde de kullanılıyor. Örneğin bu banyoda küvet odanın içinde, açık olarak yerleştirilmiş durumda. Yanındaki bitkinin yaprakları altında huzurlu bir küvet keyfinin vaadedilen bu odada lamine cam banyonun diğer bölümlerini bölmek için kullanılmış. Odanın bölücü duvarı olarak tasarlanıp uygulanan lamine cam bölme ve kapısı ikili lavaboyu sergilerken tuvaletin daha içerlek kalması tercih edilmiş. Tamamen cam bir kübün içine yerleştirilen banyolara göre mahremiyet ihtiyacına daha fazla önem veren bir örnek bu. Planlama ve doğru yerde cam kullanımıyla bu ihtiyaç da giderilirken lamine cam sayesinde kazandığımız şeffaflık da dilendiği gibi kullanılabilmiş.
Lamine cam kullanılan banyolarda seçenekler bitmek bilmiyor. Bu yatak odası neredeyse tamamen banyoyla birlikte tasarlanmış. Arada hiçbir sınır yok. Kapalı olması gereken, su sıçraması yüzünden kapanması gereken duş teknesi yine bir camdan küp içine alınırken bu küp aynı zamanda gardıropla da birleştirilmiş. Şeffaf bir duşla birlikte şeffaf bir dolap bu odanın ortasında alışılmadık nitelikte estetik bir sonuç doğuruyor.
Kolay kolay cesaret edilemeyen bu tasarımlar elbette alışık olduğumuz banyolardan çok farklı bir kullanım biçimi ve görünüm sergiliyor. Ancak sonucun çok etkileyici ve temiz bir estetik olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu da en başta lamine cam teknolojisinin sağladığı bir olanak. Gerisi bunu kullanarak hayal gücüne bir yol açmak.
Lamine cam günümüz ofislerinde de çokça kullanılıyor. Açık ofis mantığına yakın yerlerde ya da sadece ses izolasyonuna ihtiyaç duyulduğunda mekanı genel anlamda genişleten bir malzeme olarak cam yaygın bir kullanım alanı buluyor. Ofislerin özellikle tercih ettiği geniş mekanlar için aydınlatma da bir sorun. Geniş mekanların iç kısımları pencerelerden uzak olduğu için gün ışığından da uzak kalıyor. Açık ofislerde de gelenb ışık duvarlar olmadığı için iç kısımlara daha çok ulaşabiliyor. Cam kullanımı da çeşitli bölmeler oluşturma şansını verirken ışıktan faydalanma konusunda da pek engel teşkil etmiyor.
Özellikle son yıllarda web şirketlerinin alternatif ofis tarzlarına yönelmeleri de lamine cam kullanımına ters değil, camın tasarım konusunda sağladığı esneklik çok az malzemede mevcut. Bu örnekteki gibi camdan bir kutu içinde, alışıldık ofislerden daha da renkli bir atmosferde toplantı, iş görüşmesi yapan ya da sadece dinlenme halinde olan insanlar görebilirsiniz. İş daha keyifli mi bilinmez ama çalışma ortamının renkli ve şeffaf halde daha eğlenceli olduğu söylenebilir.
Sadece eğlenceli yeni nesil ofislerin değil daha sofistike olanların da tercihi olabiliyor lamine cam. Söylediğimiz gibi çok esnek bir malzeme. Baskı, film, renk, desen gibi pek çok dekoratif seçeneğe de imkan tanıyor. Tipografik tasarımlar için de muhteşem bir tual. Çoğu baskı duvarda duracağından daha etkili duruyor ve mekanın içinde her yerden algılanabilen tasarımlar oluşuyor.
Koyu renk doğramayla kullanılan lamine cam bu örnekte de oldukça başarıyla kullanılmış. Mekanın her yerinden derinliği olan bir perspektif gözlemlemek mümkün. Ayrıca yine buradaki gibi son derece etkileyici, dekoratif iç avlular için lamine cam muhteşem bir çerçeve. Şeffaflık sayesinde bahçenin hem içinde hem dışında gibisiniz.
Müze ve sergi tasarımı çok kendine has, özel ve uzmanlık isteyen bir alan. Bu alanda lamine cam kendine hep bir yer bulmakta. Çünkü görsel olarak tam bir şeffaflık sunarken dokunulması istenmeyen objeleri de tam olarak koruma altına almayı mümkün kılıyor. Bu güvenlik/şeffaflık oranı başka herhangi bir malzemede mevcut değil. Bugün hangi müzeye giderseniz gidin pek çok objenin lamine cam prizmalar ya da çerçeveler içine konduğunu göreceksiniz.
Lamine cam sergileme konusundaki özgün niteliği, parçalanmaz oluşu ve estetik avantajlarıyla sergi mekanlarının vazgeçilmez bir öğesi artık.
Vitrinler için ideal bir malzeme olan lamine cam, aynı zamanda vitrinleri genişletme imkanı doğurdu. Eski vitrinleri biraz hatırlarsak daha küçük doğramalar kullanıldığını hatırlayabiliriz. Şimdiyse pek çok vitrinde olabildiğince geniş camlar kullanılıyor. Böylece
vitrin sadece camın önündeki ufak bir bölüm olmaktan çıkıyor bütün bir mağazayı kapsıyor. İçeri baktığımızda vitrinin dışında raflarda duran pek çok ürünü de uzaktan da olsa izleme şansına sahip oluyoruz. Elbette vitrin camlarının kırılınca parçalanmaması da çok önemli bir güvenlik özelliği. Lamine cam bu yüzden de mağazalarda tercih sebebi.
Mekanlara sınırlar çekmek istiyor ama duvar yapmak istemiyor, kapılar koymayı tercih etmiyorsanız lamine cam bu durumda da iyi bir tercih. Hem de düz olarak kullanmak zorunda değilsiniz camı. Dicle Hokenek tasarımı bu örnekteki lamine cam seperatörün varlığı mekanı daraltmadan ya da kapatmadan ayrı bir oturma, bekleme alanı tanımlamış olması. Bu seperatör olmasa aynı mekana koyulan koltuklar o geniş mekan içinde yüzer gibi duracaklardı. İnsanlara tanımlanmış mekanlar göstermek gerekiyor, bu şekilde kullanım biçimi daha kolay ve anlaşılır oluyor. Bu şekilde şeffaf ama üzerinde tipografik baskılarla süslenmiş bir lamine cam kullanımı bu mekan tanımlamasını gerçekleştirirken ortamın ışıl ışıllığına helal getirmemiş oluyor. Bunun duvar versiyonu atmosferi boğabilir, iki mekanın ihtiyaç duyduğu bağlantıyı istenmeyen bir şekilde bozabilirdi.
Merdiven trabzanları genel olarak ahşap ya da metal, bazen bunların birlikte kullanımından oluşuyor. Elbette çok özel tasarlanan merdivenler ve trabzanları mevcut. Lamine cam hem merdiven kovasını çevreleyen merdiven kovası hem de trabzanlar için kullanılabilir. Nitekim bu örnekte gördüğümüz de bu. Yan duvarlar tarafından taşınmayan bu merdiven bu sayade şeffaf bir kutuya konmuş. Oldukça kalın bir lamine cam merdiven kovasının bir duvarını oluştururken aradaki trabzanlar da yine lamine cam olarak seçilerek masif ahşapla camın enteresan bir birlikteliğine imza atılmış. Özgün bir tasarım olan bu merdiven tasarımında camın şeffaflığı görsel olarak masif ahşap malzemeyi de hafifletmiş, uçucu hale getirmiş. Lamine cam işte bu tip yaratıcı tasarımlar için biçilmiş kaftan. Tekrar etmekte fayda var, tasarım açısından esnek bir malzeme.
Bu merdiven gibi özgün tasarıma sahip merdivenleri incelemek istiyorsanız 15 ayrı merdiveni anlatan yazımıza göz atabilirsiniz.
Lamine cam elbette tek başına size bu manzarayı vermez. Ancak bu manzarayı ayaklarınızın dibine görsel bir bariyer olmadan getirmeyi sağlayabilir. Muazzam bir manzaraya sahip bu havuzlu teras sadece bulunduğu yer açısından eşşiz bir evde. Ancak terasın tasarımı da bu manzaranın keyfini daha da fazla çıkarmaya olanak tanıyor. Canlı tonlara sahip doğal ahşap zemin kaplaması bitim yerinde yalnızca lamine cam ile birleşiyor ve dikey olarak karşıdaki doğal güzelliği engelleyecek hiçbir bariyer yok. Böylece havuzun içindeyken ya da şezlonga serilmişken gözümüzün önüne çıkan bir engel olmuyor.Bu korkulukların lamine cam yerine her yerde gördüğümüz aluminyum korkuluklarla yaptığını gözünüzün önüne getirirseniz bu tercihin ne kadar kıymetli olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü belki bu kadar özgün bir manzarada değil ama pek çok güzel manzaranın karşısında gözümüze batan bariyerler görmekteyiz. Bunu en lüks mekanlarda bile gördüğümüz için işin biraz da tasarıma dair ustalık gerektirdiğini söylemeden geçmeyelim.
Katlanan lamine cam uygulamaları son yıllarda balkon ve teraslarda, kafelerde, mağazalarda ve bu örnekteki gibi kış bahçelerinde çok kullanılıyor. Üretiminin artık iyice kolaylaşmış olması fiyatları daha makul kılıyor. Kullanım kolaylığı ve estetik katkısı lamine cam katlanır kanatlar için elbette tercih sebebi oluyor. Doğramalarla görsel olarak kapanan modeller yerine tamamen şeffaf, iç ve dış mekanı iyice bütünleştiren bu malzemeler son derece popüler olmuş durumda. Elbette kimse dışarı baktığında gözünün önünde bir engel görmeyi tercih etmez. Zaten varla yok arasındaki lamine cam katlanır kanatlar istenirse tamamen de açılabildiği için bahar ve yaz aylarında kış bahçesini gerçek bir bahçeye çevirebilir olmasından dolayı da oldukça etkileyici. Kim evini istediği zaman püfür püfür esen açık ama üstü kapalı bir alan haline getirmek istemez ki?