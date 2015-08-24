Lamine cam ile şeffaf mekanlar

Lamine cam genelde kırılmaz cam olarak bilinen ve özellikle otomobil endüstrisinde çokça kullanılan bir malzemedir. Evlerimizde de camın getirdiği şeffaflığı aradığımızda kullanmayı tercih edebileceğimiz, son yıllarda da iyice yaygınlaşan bu malzeme mekanlara gerçekten ışıl ışıl bir şeffaflık getiriyor.

Lamine cam teknik olarak farklı yada aynı kalınlıktaki iki ayrı cam arasına polivinil burital koyularak üretlir. Kırılmaz değildir ancak kırıldığında dağılmadığı için güvenlik camı olarak tariflenir. Polivinil burital bu iki cam arasına konarak ısı ile eritilir, camlar birbirine yapıştırılır, yüz derece sıcaklık üzerinde, havasız ve yüksek basınçta bekletilir. Lamine camların da elbette bu süreçteki farklı işlemlerle farklı üretilenleri de mevcuttur.

Otomobillerde olduğu kadar evlerin, mağazaların pek çok alanında lamine cam kullanıldığını görüyoruz. Bu malzeme mekansal olarak gerçekten de çok fazla seçeneğe olanak tanıyor. Kapalı olmalarına alışık olduğumuz mekanları açıyor, transparanlaştırıyor; duvar yerine lamine cam kullanılarak mekanlara bambaşka bir atmosfer katıyor.

Banyolarda, teraslarda, bahçelerde, mutfaklarda; ev dışında mağazaların vitrinlerinde, merdivenlerde, reklam panolarında kısacası belki de her yerde karşınıza çıkan bu malzeme geleneksel anlamdaki camdan çok daha fazlasını sunuyor bize. Daha geniş parçalar, zeminde, tavanda kullanım gibi seçenekler tasarımcıların cam kullanımını arttırıyor elbette.

Homify olarak incelediğimiz dekorasyon örnekleri arasında da oldukça fazla lamine cam kullanımı görüyoruz. Bunları biraz da nerelerde ve nasıl kullanıldıklarına bakarak ele alalım istedik. Yarın bir gün camı evinizde bugün düşünmediğiniz şekilde kullanabileceğinizi belki de bu örneklerde görebilirsiniz.