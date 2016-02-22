Türkiye'den ilham verici 10 antre örneği

Giriş koridoru ya da giriş holü anlamına gelen antreler, evlerimizi dizayn ederken ön plana çıkan alanlardan biri olmasa da aslında evin genel karakterini yansıtan ve giriş alanı olmaları dolayısıyla bir hayli önem taşıyan yaşam alanlarıdır. Evlerin giriş alanları her şeyden önce eve dair ilk izlenimi verdikleri için dekoratif açıdan üzerine düşülmesi gereken alanlardır. Evinizin sizi ve misafirlerinizi olabildiğine davetkâr bir atmosferle karşılamasını istiyorsanız antrelerinizin dekorasyonuna özen göstermelisiniz. Bu yazımızda da antreleri canlandıracak fikirler arayan okurlarımıza ilham verebilecek dekorasyon unsurlarına sahip, Türkiye'den 10 göz kamaştırıcı antre dekorasyonu örneğini derledik.
Klasik tarzlı ve görkemli bir antre dekorasyonu istiyorsanız Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu göz kamaştırıcı antreden ilham alabilirsiniz. Beyaz ve gri tonlarına gösterişli bir dokunuş katan altın renkli ayrıntılar, duvarı zeminden tavana kadar kaplayan kocaman ve yaldızlı çerçeveli bir ayna ve özel tasarımıyla büyüleyici bir dresuar…
Bodrum, Gümüşlük'te yer alan ve doğal taş malzemeden inşa edilmiş harika bir villanın antresindeyiz. Geniş ve ferah antre alanı evin doğal ve rustik dokusuna uyumlu bir şekilde dizayn edilmiş. Ahşap yer döşemesi ve bambu tavan kaplaması antrenin ana karakterini belirleyen iç mimari unsurlar olarak hemen dikkat çekiyor. Hasırdan yapılmış geniş avizeler ve büyük saksılı bitkiler de çarpıcı antre aksesuarları arasında yerini alıyor. Ama alanın en dikkat çeken ve çarpıcı unsuru pek tabii ki çağdaş tasarımıyla göz dolduran ahşap kanepe.
Gri ve beyaz tonlarının iç içe geçtiği ve sade ve huzurlu bir atmosfer yaratılan bu antre örneği ise Ordu'da yer alan bir daireye ait. Şeffaf aydınlatma üniteleri, modern ve minimal tarzlı dresuar ve duvarın rengiyle uyumlu küçük halılar antrenin temel dekorasyonunu oluşturuyor.
Davetkâr bir antre oluşturmak için her zaman işe yarayan çözümlerden biri de siyah beyaz yer karolarıdır kuşkusuz. Siyah ve beyazın her tarza uygun ahengi ve yer karosu olarak kullanıldığında ortama kattığı estetik etki özellikle antrelerde çok çekici bir görünüm oluşturuyor.
Tavan ve zemin dekorasyonları ve birbirleriyle uyumu da antreler için önemli olan tasarım unsurlarından biri. Antreler birer karşılama ve geçiş alanı olduklarından mobilya kalabalığını kaldırmayan alanlardır. Dolayısıyla antrelerinizde hareketliliği ve gösterişi tavan ve zemin dekorasyonuyla sağlayabilirsiniz.
Siyah ve gri tonlarının karizmatik etkisinden faydalanılarak oluşturulan bu modern antre dizaynı ise sade ama etkili dokusuyla homify sayfalarında öne çıkmayı başarıyor. Antrede kullanılan aksesuar ve mobilyaların duvar ve kapıların dokusuna uyumlu tarz ve tonlarda seçilmesi ortamın artistik etkisini perçinlemiş.
Canlı, hareketli ve enerjik bir insansanız ve hayata her zaman pozitif bakıyorsanız mutlaka evinizin dekorasyonu da renkli ve enerjiktir. Antrenizde de bu pozitif enerjiyi ve neşeyi yansıtmak için duvarlardan birini rengarenk ve eğlenceli desenlerle kaplamak harika bir fikir değil mi?
Kahverengi tonları kimilerine sıkıcı ve demode gelebilir ama doğru kullanıldığında değişmeyen, ağırbaşlı klasik yaşam alanları oluşturmayı başarıyorlar hâlâ. Klasik tarzda dizayn edilmiş olan bu evin antresi de evin genel karakterini yansıtıyor. (Her metrekaresiyle kendine hayran bırakan bir ev projesi isimli yazımıza tıklayarak bu evin diğer yaşam alanlarına da göz gezdirebilirsiniz.)
Özellikle küçük antrelerde sıradışı bir dizayn yaratabilmenin en basit çözümlerinden biri de farklı ve etkili halılar kullanmak. Bu örnekte de gördüğümüz gibi bazen yalnızca bir halı bile tüm antrenin dokusunu değiştirmeye yetiyor.
Süs bitkileri ve ev ağaçları da özellikle antreler için vazgeçilmez dekoratif unsurlar olarak öne çıkıyor. Escapefromsofa isimli firma tarafından dizayn edilen bu şık antrede de alanı canlandırmak için şık ve görkemli saksılar ve renkli bitkiler kullanılmış.