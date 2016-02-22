Türkiye'den ilham verici 10 antre örneği

Giriş koridoru ya da giriş holü anlamına gelen antreler, evlerimizi dizayn ederken ön plana çıkan alanlardan biri olmasa da aslında evin genel karakterini yansıtan ve giriş alanı olmaları dolayısıyla bir hayli önem taşıyan yaşam alanlarıdır. Evlerin giriş alanları her şeyden önce eve dair ilk izlenimi verdikleri için dekoratif açıdan üzerine düşülmesi gereken alanlardır. Evinizin sizi ve misafirlerinizi olabildiğine davetkâr bir atmosferle karşılamasını istiyorsanız antrelerinizin dekorasyonuna özen göstermelisiniz. Bu yazımızda da antreleri canlandıracak fikirler arayan okurlarımıza ilham verebilecek dekorasyon unsurlarına sahip, Türkiye'den 10 göz kamaştırıcı antre dekorasyonu örneğini derledik.