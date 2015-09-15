Bebek odanız için kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Bebek odaları, dekore ederken size sınırsız seçenek sunan ender alanlardan biridir. Bunu cümleyi açmak gerekirse, bebek odası dekore ederken sizin tek sınırınız kendi hayal gücünüzdür. Bu sebepten ötürü, bebek odası dekore ederken istediğiniz biçimde, şekilde ve tarzda dekorasyonlardan faydalanabilirsiniz. Fakat yine de, bebek odası dekore ederken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli konu olduğunu da söylemek gerekir. Bu önemli konulardan ilki, bebek odası olarak seçeceğiniz odanın yeterli miktarda ışık almasıdır. Bebek odasını seçerken ne çok fazla ışık alarak mekanı sıcak yapacak ne de az ışık alarak karanlığa sebep olacak bir oda seçmelisiniz. Seçeceğiniz oda, yeterli miktarda ışık alarak gün içinde aydınlatma kullanmaya gerek bırakmamalıdır. Güneş ışığı hem sizin ve bebeğinizin üzerinde pozitif etkiye sahiptir hem de gelişme çağındaki çocuklarda D vitamini ihtiyacını karşılayarak kemiklerin gelişmesine katkıda bulunur.

Bebek odası dekore ederken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli konu ise, mobilya seçimidir. Mobilya seçimini iki boyutta değerlendirmek gerekir. Bunlardan ilki seçeceğiniz mobilyaların ham maddesidir. Modern tarzda dekore edilmiş evlerde metal sık sık kullanılan malzemelerden olsa bile, eğer bebek odası dekore ediyorsanız başvuracağınız ilk alternatif ahşap olmalıdır. Ahşap doğal bir dokuya sahip olduğu için, özellikle diş çıkaran bebeklerin her şeyi kemirme merakı da göz önüne alınırsa, birçok tehlikenin önüne geçer. Öte yandan, diğer malzemelere göre daha hafif ve yumuşaktır. Bu sayede çarpma, devrilme gibi tehlikeli olayların zararı azaltılmış olur. Mobilya seçiminde dikkat etmeniz gereken bir diğer boyut ise, mobilyaların renkleridir. Bebek odası dekore ederken her zaman açık renkleri kullanın. Bu hem sizin hem de bebeğinizin psikolojini pozitif yönde etkileyecektir. Özellikle, beyaz, pembe, mavi ve turkuaz gibi renkler bebek odalarında sık sık tercih edilen renkler arasında gelmektedir.

Bebek odası dekore ederken dikkat edilecek bir diğer konu ise, dekorasyonunuzda kullanacağınız aksesuarların ve mobilyaların taşınabilirliğidir. Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse, bebek odanızda gömme dolaplar, entegre mobilyalar mı istiyorsunuz yoksa tercihinizi taşınabilir dolaplar ve mobilyalar yana kullanmak niyetinde misiniz ? Bu sorunun cevabı kritik bir öneme sahiptir çünkü taşınamaz mobilyalar, dekorasyonunuzu değiştirmek isteğiniz zaman önünüzde büyük bir engel olarak duracaktır.

Bebek odası dekorasyonu hem sizin için hem de bebeğiniz için oldukça önemlidir. Fiziksel rahatlığın ve etkilerin dışında, psikolojinizi ve hatta karakterinizi etkileyebilir. Somut bir örnek verelim; gece saat 04.30'a bebeğinizin ağlamasına uyandığınızda ve onu tekrar uyutmak zorunda olduğunuzu hatırladığınızda, açık renklerle bezenmiş bir bebek odası ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilme gücüne sahiptir. Öte yandan, siyah ve gri gibi koyu tonlar kullanılmış odalarda zaman geçiren çocukların ileride içine kapanık olma ihtimali de epey yüksektir. Bu yazımızda sizinle kısıtlı sayıda örnek paylaşacağız, fakat siz daha fazla örneğe göz gezdirmek isterseniz şu adrese göz atabilirsiniz.