Bebek odanız için kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Bebek odaları, dekore ederken size sınırsız seçenek sunan ender alanlardan biridir. Bunu cümleyi açmak gerekirse, bebek odası dekore ederken sizin tek sınırınız kendi hayal gücünüzdür. Bu sebepten ötürü, bebek odası dekore ederken istediğiniz biçimde, şekilde ve tarzda dekorasyonlardan faydalanabilirsiniz. Fakat yine de, bebek odası dekore ederken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli konu olduğunu da söylemek gerekir. Bu önemli konulardan ilki, bebek odası olarak seçeceğiniz odanın yeterli miktarda ışık almasıdır. Bebek odasını seçerken ne çok fazla ışık alarak mekanı sıcak yapacak ne de az ışık alarak karanlığa sebep olacak bir oda seçmelisiniz. Seçeceğiniz oda, yeterli miktarda ışık alarak gün içinde aydınlatma kullanmaya gerek bırakmamalıdır. Güneş ışığı hem sizin ve bebeğinizin üzerinde pozitif etkiye sahiptir hem de gelişme çağındaki çocuklarda D vitamini ihtiyacını karşılayarak kemiklerin gelişmesine katkıda bulunur.
Bebek odası dekore ederken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli konu ise, mobilya seçimidir. Mobilya seçimini iki boyutta değerlendirmek gerekir. Bunlardan ilki seçeceğiniz mobilyaların ham maddesidir. Modern tarzda dekore edilmiş evlerde metal sık sık kullanılan malzemelerden olsa bile, eğer bebek odası dekore ediyorsanız başvuracağınız ilk alternatif ahşap olmalıdır. Ahşap doğal bir dokuya sahip olduğu için, özellikle diş çıkaran bebeklerin her şeyi kemirme merakı da göz önüne alınırsa, birçok tehlikenin önüne geçer. Öte yandan, diğer malzemelere göre daha hafif ve yumuşaktır. Bu sayede çarpma, devrilme gibi tehlikeli olayların zararı azaltılmış olur. Mobilya seçiminde dikkat etmeniz gereken bir diğer boyut ise, mobilyaların renkleridir. Bebek odası dekore ederken her zaman açık renkleri kullanın. Bu hem sizin hem de bebeğinizin psikolojini pozitif yönde etkileyecektir. Özellikle, beyaz, pembe, mavi ve turkuaz gibi renkler bebek odalarında sık sık tercih edilen renkler arasında gelmektedir.
Bebek odası dekore ederken dikkat edilecek bir diğer konu ise, dekorasyonunuzda kullanacağınız aksesuarların ve mobilyaların taşınabilirliğidir. Bu konuyu biraz daha açmak gerekirse, bebek odanızda gömme dolaplar, entegre mobilyalar mı istiyorsunuz yoksa tercihinizi taşınabilir dolaplar ve mobilyalar yana kullanmak niyetinde misiniz ? Bu sorunun cevabı kritik bir öneme sahiptir çünkü taşınamaz mobilyalar, dekorasyonunuzu değiştirmek isteğiniz zaman önünüzde büyük bir engel olarak duracaktır.
Bebek odası dekorasyonu hem sizin için hem de bebeğiniz için oldukça önemlidir. Fiziksel rahatlığın ve etkilerin dışında, psikolojinizi ve hatta karakterinizi etkileyebilir. Somut bir örnek verelim; gece saat 04.30'a bebeğinizin ağlamasına uyandığınızda ve onu tekrar uyutmak zorunda olduğunuzu hatırladığınızda, açık renklerle bezenmiş bir bebek odası ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilme gücüne sahiptir. Öte yandan, siyah ve gri gibi koyu tonlar kullanılmış odalarda zaman geçiren çocukların ileride içine kapanık olma ihtimali de epey yüksektir. Bu yazımızda sizinle kısıtlı sayıda örnek paylaşacağız, fakat siz daha fazla örneğe göz gezdirmek isterseniz şu adrese göz atabilirsiniz.
Bebek odanızda tercih edeceğiniz tonların kritik bir öneme sahip olduğunu yazımızın başında da belirtmiştik. Üstelik renklerin insan psikolojisi üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğu da kanıtlanmış bir bilimsel gerçekliktir. Renkler böylesi bir öneme sahip iken ve konu da bebek odası olunca, yardımınıza açık renkler koşar. Bebek odası dekore ederken açık tonlar kullanmaya özen göstermelisiniz. Bu örnekte de görebileceğiniz şekilde dekore edilmiş bir bebek odası, bebeğinizin kendini mutlu hissetmesini sağlayabilir. Ayrıca, duvarların yanında mobilyalarda da açık renkler tercih etmeniz dekorasyonunuzun tamamlayıcı ögesi olabilir. Bu örnek ilginizi çektiyse, bu adresi ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.
Konu bebek odası dekorasyonu olunca, sizi kısıtlayacak yegane şey sizin hayal gücünüzdür. Öyle ki artık bebeklikten çocukluğa geçmiş bir çocuğunuz varsa, kullanacağınız malzemeler de oldukça çeşit kazanır. Duvar kağıtları da bebek odası dekorasyonlarında sık sık tercih edilen alternatiflerdendir. Özellikle her tasarıma uyacak kadar çeşide sahip olması duvar kağıtlarının sık sık tercih edilme sebeplerindendir. Ayrıca, düz motiflerin yanı sıra çeşitli zevklere ve ilgi alanlarına hitap eden duvar kağıtları da bulmak mümkündür. Sizin çocuğunuz da ateşli bir 'The Cars' hayranı ise şu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Bebek odasının yerini belirken, bazen dar bir alana sahip bir oda seçmek zorunda kalabilirsiniz. Kaldı ki, geniş bir oda dekorasyon açısında zor bir mekan olduğu için bu durum işinize de yarayabilir. Fakat dar alanların dekorasyonu da pek kolay değildir. Bu sebeple, dar bir alana sahip bebek odanız için mobilyalarınızı büyük bir özenle seçmelisiniz. Bu konuda işlevsel mobilyalar yardımınıza koşabilir. Bu örnekte, 'işlevsel mobilya' sözünün tanımını görebilirsiniz. Dolaplar ve çekmecelerinin üzerinde modellenmiş olan yatak, hem dolaplar hem de yatak için ayrı ayrı alan kullanılmasının önüne geçmiş. Bu tarz işlevsel modellerle ilgileniyorsanız, bu adrese göz atabilirsiniz.
Bir alanı dekore ederken, özellikle oturma odası,salon veya örneğe uygun olacak biçimde çocuk odası gibi yaşam alanlarını kişiliğinize uygun biçimde dekore etmek oldukça mühimdir. Bu husus yaşadığınız alanı benimsemenize ve sıcak bir ortam oluşturmanıza olanak sağlar. Bu örnekte ise bir çocuk odasının nasıl özelleştirilebileceğini görebilirsiniz. Aksesuarları, duvar kağıdını ve mobilyaları ilgi alanlarına uygun biçimde seçebileceğiniz gibi, bu örnektekine benzer bir dokunuş çocuğunuzun, odasını benimsemesini sağlayabilir. Öte yandan, bu yarz motifleri halılarda da kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Bu tarz bir dekorasyona sahip olmak isterseniz, bu adrese göz atabilirsiniz.
Çocuk odalarında kullanacağınız aksesuarlar da oldukça önemlidir. Çocuk odalarında, salondakine benzer heykelcikler ya da vazolar kullanmak pek de uygun değildir. Oyuncaklar çocuk odanız için güzel bir alternatif olabilir. Bu noktada yapabileceğiniz en akılcı hareket, bu tarz aksesuarların seçimini çocuğunuza bırakmaktır. Onun, kendisi odası için aksesuar seçmesine izin vermelisiniz. Fakat yine de bu aksesuarların o yaş aralığı için uygun olup olmadığını kontrol etmenizde de fayda var. Küçük boyutlu oyuncak ve aksesuarlar, uzmanlar tarafından 0-3 yaş arasındaki çocukların kullanımına uygun bulunmamaktadır. Bu örnekteki gibi aksesuarlar hakkında daha fazla fikir sahibi olmak için bu adresteki örnekleri inceleyebilirsiniz.
Yaratıcı tasarımlara hemen hemen her alanda rastlamak mümkündür. Fakat bebek odası konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığı için bu alanda yaratıcı tasarımlara daha çok rastlanır. Çocuğunuzun keyifle ve beğenerek yaşayacağı alan oluşturmanın yolu kimi zaman bu tarz yaratıcı tasarımlardan geçer. Bu örnekte bahsettiğimiz tasarımlardan birini görebilirsiniz. Oldukça farklı renklere sahip olmanın yanı sıra bir kaptan köşkünü andıran bu ranza, minik kaptanımız için ideal bir yatak. Bebek odanızda kullanabileceğiniz bu tarz yaratıcı tasarımları yakından incelemek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Bebek odalarında doğru tonları kullanmak oldukça önemlidir. Bebeğinizin ruh halini etkileyebilecek potansiyele sahip olan tonlar kullanmamaya özen göstermelisiniz. Öte yandan beyaz, pembe, mavi ya da bu örnekteki gibi açık tonlar kullanmanız ve bebek odanızı renkli bir hale getirmeniz hem sizin hem de bebeğiniz için iyi olacaktır. Bu örnek ilginizi çektiyse ve bebek odanızda bu tarz bir renkli dekorasyona yer vermek isterseniz, bu adrese göz atabilirsiniz.
Bebek odaların seçilen malzemeler oldukça büyük bir öneme sahiptir. Hatta hayati bir öneme sahip olduklarını söylemek pek de yanlış olmaz. Örnek vermek gerekirse metal bir dolap, devrilme ihtimali nedeniyle oldukça tehlikeli olaylara sebebiyet verebilir. Bu sebepten ötürü, bebek odalarında hafif ama sağlam doğal malzemeler kullanmaya gayret edin. Bu sözün tanımına en çok uyan malzeme ise hiç şüphesiz ahşaptır. Bebek odalarında ahşap kullanımı yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı oldukça yaygındır. Ayrıca, ahşap sevimli mobilyaların da ham maddesi olabilir. Bu örnektekine benzer bir bebek odasına sahip olmak isterseniz, fikir vermesi bakımından bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Oyuncaklar yaş ve cinsiyet fark etmeksizin her çocuğun en çok sevdiği eşyalardandır. Hatta çeşitli ilgi alanlarına uygulandığında, yetişkinlere hitap eden oyuncak veya figürler bile bulmak mümkündür. Çocukların oyuncak sevgisi göz önünde bulundurulunca da bebek odalarında oyuncaklara yer vermemek büyük haksızlık olur. Bu noktada, oyuncakları aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Bu örnek bahsettiğimiz konuya çok güzel bir örnek olma özelliğini taşıyor. Muhtemelen bir erkek çocuğa ait olan bu oda, kahramanımızın ilgi alanlarına uygun olacak şekilde oyuncaklarla süslenmiş. Bu tarz basit dokunuşlar çocuğunuzun odasını benimsemesini ve orada daha mutlu olmasını sağlar. Bu ve buna benzer dekorasyonlarla ilgileniyorsanız, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Yazımın ilk kısmında, bebek odası dekorasyonlarında ışığın oldukça büyük bir öneme sahip olduğundan bahsetmiştik. Aslında ışık konusunu yalnızca bebek odası dekorasyonlarında sınırlamak doğru değildir. Işığın ruh halinizi doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu düşünüldüğünde, ne demeye çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız. Fakat, henüz çok hassas olan bebeğiniz için ışık çok daha önemlidir. Bu yüzden bebek odasının yerini belirlerken ışık alan bir oda seçmeye özen gösterin. Öte yandan, pencerelerin yerden yüksekte olması da emekleyen bebekler için oldukça önemlidir. Bebeğinizin pencereye erişemeyeceğinden emin olun. Bu örnekte ise, geniş bir pencereye sahip bir bebek odası görebilirsiniz. Bu geniş penceresi sayesinde bebek odasının ışık ihtiyacı doğal yollarla karşılanmış.