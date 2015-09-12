Gözlere ziyafet 13 yemek odası modeli

Evlerimiz için mutfak dekorasyonunun ne derece önemli olduğunu bilirsiniz. Mutfağın bu derece önemli olduğu bir evde, yemek odası ve yemek masalarının dizaynını göz ardı edemeyiz. Misafirlerinizi ağırlamada en az bir salon dizaynı kadar önemlidir. Günlük yaşantının monoton akışının bir diliminde, sevdiklerimizle, yakınlarımızla yemek yerken paylaştığımız keyifli saatlerin kalitesi söz konusu. Yeni ve modern tasarımlarla birlikte işlevsel dizaynlar içeren, estetiği yakalayan yemek odalarına rastlamaktayız. En güzel örnekleriyle homify'da derlediğimiz Göz kamaştıran 13 farklı yemek odası tasarımı yazımıza da ayrıca bakabilirsiniz. İlham veren yemek odası modellerinden sizler için hazırladığımız seçkilerle, örneklerimizi incelemeye başlayalım.
Ahşap hem şekil alabilmesi özelliğiyle, hem de estetik unsurlarıyla dekorasyon ve mobilyalarda oldukça sık kullanılan bir malzeme. Yemek masalarının vazgeçilmesi niteliklerini hala koruyor. İçinizi aydınlatan doğal ışık ve doğadan unsurları barındıran bir yemek odasında, doğal malzeme olan ahşaptan başka bir materyal düşünülemezdi. Doğa ile iç içe bir yemek odasına bu kadar çok yakışan sıcak bir doku olabilir mi? Keyifli saatler geçirebileceğiniz bu sıcak etkili yemek odası modeli Japonya'da bulunan Eld Interior Products tarafından dizayn edilmiş.
Şık dokunuşları duvar dekorunda ve yemek masası detaylarında görüyoruz. Tuğla duvar dokusunun doğal görünüşü, seçkin tablo eserleriyle süsleyince hem göze ziyafet, hem de damak tadı bir arada. Zarafeti temsil eden bir yemek odası için doğru ve ölçülü ışıklandırma detaylarını unutmamalı. Özellikle dekoratif duvarlar oluşturmak isteyenler için, sadece yemek masasına odaklanmak eksik olabilir. Yemek masaları için her zaman çok masraf etmeye gerek kalmadan, şık ve gözlerinizi kamaştıran bir yemek odası dizayn etmeniz mümkün. Gördüğünüz yemek odası modeli Güney Kore'de bulunan Studio Azellier tarafından dizayn edilmiş.
Sadeliğin ve ışıl ışıl bir ambiyansın buluşması böylesi şık bir yemek odası modeli ile mümkün. Dekoratif bir ayna, beyaz ve açık tonlarda mavinin hakim olduğu bir yemek masası. Böylesi şık bir yemek masasıyla ahenk içinde hoş bir tasarım avize ile tamamlanmış. Akdeniz stilde dizayn edilmiş yemek odası alanı ahşap yer zemini kaplaması ile ayrılıyor. İstanbul'da bulunan İdea Mimarlık tarafından dizayn edilen yemek odası tasarımında, duvar dekorları ile estetik algı unsurları unutulmamış.
Evimize bahar esintileri getiren hasır dokuların dekoratif lamba unsurlarında kullanılması oldukça parlak bir fikir. Yemek alanını tavan zemini ile vurgulayan tasarım, gözü ve gönlü açıyor. Bahar renkleri sarı tonlarının kullanıldığı sandalyelerle, ahşap masanın sıcak dokusu içimizi ısıtıyor. Sıcak renklerle bambaşka bir atmosfere dönüştürmek küçük detaylarla mümkün. Duvara monte oturma grubu, sandalyelerle birlikte alan açarken, oldukça kullanışlı görünüyor.
İçinizi aydınlatan pencerelerle doğal ışığı hissetmek apayrı bir huzur verir. Buna dekoratif çiçerle sıralanan bir duvar dekoru eklerseniz, nefis bir atmosfer yaratmış olursunuz. Yemek masası ve takımlara çok masraf etmeden de, ilham veren fikirlerle yemek odasını şık bir alana dönüştürebilirsiniz. Kırmızı çiçeklerin doğal ışık altında yaşattığı manzara, keyifli saatler geçirebileceğiniz bir yemek odası olmasını sağlıyor.
Bir yemek masası için oldukça fazla sayıda pratik çözümler mümkün. Görselde de görüldüğü gibi dekoratif unsurlarla alan yaratmak pekala mümkün. Yemek masanıza hem yeşili davet edin, hem de yer açın. Taburelerle pratik kullanım alanları yaratmada işlevsel çözümler sunarken, mekanın dokusu ile uyumlu renkleri tercih edebilirsiniz. Şeffaf aydınlatma unsurları ile mekanın aydınlık havası sürdürülüyor, masa içinden geçen profillerle dekoratif saksı ve çiçeklere yer açılıyor.
Duvar zemininden dekoratif mobilyalara, sandalyelerden tavan zeminine tek rengin hakim olduğu yemek odası modelinde sadece küçük detaylarla farklılık yaratılmış. Şeffaf lamba dizaynı ile göz yormayan akışı sürdüren tasarımda dekoratif unsurlar unutulmamış. Açık mavi tonunun soğuk renk olarak baz alındığı dekorasyonda, sıcak sarı tonları ile göze hitap eden bir atmosfer oluşturuyor.
Monotonluktan sıkılanlar için eğlenceli bir yemek masası dizaynı örneğiyle devam edelim. Gördüğünüz üzere salıncak formatında sandalye dizaynı, 4 kişilik pratik bir yemek masasını tamamlıyor. Sallanan sandalyede sıcak içeceklerini yudumlamayı sevenler için alternatif bir fikir olarak değerlendirilebilir. Ayrıca çocuk sahibiyseniz, ya da çocuk yapmayı düşünüyorsanız, eğlenceli fikirler onları da yemek masasına çekmeye yetecektir.
Konfor sunan tasarımıyla, şık bir yemek masasında sıcacık bir atmosfer sağlanmış. Öyle ki böyle bir yemek odasında, alanın darlığı akla en son gelebilecek özelliklerden. Aynaların mekanlarda geniş algı yaratmadaki maharetlerini hepimiz biliriz. Doğru ışıklandırma alternatifleri ile sıcacık bir atmosfer yaratmak hiç zor değil. Her zaman büyük alanlara sahip olmak zorunda değiliz, küçük alanlarda da akılcı çözümler, şık bir yemek odası tasarlamak pekala mümkün.
Geçmişin çizgilerini günümüz dekorasyon diline taşımanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Özellikle avantgarde modellerden hoşlananlar için Sönmez Mobilya tarafından dizayn edilen gösterişli bir yemek odası mevcut. Daha seçkin ve özel yemek davetleri düzenleyenler, kişisel zevklerinde ayrıcalıklı tutum ve yaklaşımlardan etkilenenler için. Yemek masası üzeri gösterişli ve bir avize ile süslenmiş. Dekoratif aynalardan yemek takımlarına kadar, her bir detay ince düşünülmüş. Yine dekoratif amaçlı odanın dekorasyon dili ile uyumlu Josephine koltuk, dışarıdaki güzel manzarayı seyretmek isteyenler için işlevsel bir unsuru yerine getiriyor.
Belki de evinizi zamanın önde gelen minimalist yaklaşımları ile döşüyorsunuz. O halde çok fazla göz yormaya gerek yok. Bilhassa sadeliğin ve yalınlığın şık dizaynı ile içinizi açan bir yemek masası modeli oluşturabilirsiniz. Çok fazla renk kullanımına gerek yok. Görsel seçtiğimiz örnekte farklı formlarda, odanın genel ahengi ile uyumlu tonlarda beyaz lambalar kullanılmış. Asimetri uygulanan lamba boyutları ve formlarındaki hareket şık ve içinizi açan bir yemek masası olmasını sağlıyor.
Gördüğünüz üzere tek tip sandalye modeline bağımlı kalmaksızın, yeni fikirlere açık bir yemek masası dizaynı oluşturulmuş. Konfor sunan tasarımdan taviz verilmiyor. Açık duvar zemini renkleri mekanı aydınlatıyor. Yer zemini ile duvar zemini ilişkisindeki kontrast etki soğuk bir hava katarken, mobilya ürünlerinde sıcak etkiler takip ediliyor. Yemek masasındaki formların ve renklerin hareketliliği, oda dekorasyonunda başka mobilya kullanımına ihtiyaç bırakmıyor.
Büyüleyici bir atmosfer yaratmak her zaman pahalı mobilyalar satın almaktan geçmiyor. Gökyüzüne açılan bir boşluk yaratmak bir yemek odası için akla gelen parlak fikirlerden. Aydınlık bir platformda yemek yemek, gün ışığı ile muntazam örtüşüyor. Öte yandan duvar dekorunda uçuşan kelebek detayları göz hizası dekoru ile de canlandırılmış. Koyu ve açık renklerin yarattığı kontrast etki, mekana enerji ve canlılık verir. Duvar zemini ve yer zemini ile açık renklerin hakim olduğu arka plan, ışığı akılcı bir yolla yansıtıyor. Hayalleri süsleyen, göğü davet eden şık bir yemek odası modeli.