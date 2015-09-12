Gözlere ziyafet 13 yemek odası modeli

Şık dokunuşları duvar dekorunda ve yemek masası detaylarında görüyoruz. Tuğla duvar dokusunun doğal görünüşü, seçkin tablo eserleriyle süsleyince hem göze ziyafet, hem de damak tadı bir arada. Zarafeti temsil eden bir yemek odası için doğru ve ölçülü ışıklandırma detaylarını unutmamalı. Özellikle dekoratif duvarlar oluşturmak isteyenler için, sadece yemek masasına odaklanmak eksik olabilir. Yemek masaları için her zaman çok masraf etmeye gerek kalmadan, şık ve gözlerinizi kamaştıran bir yemek odası dizayn etmeniz mümkün. Gördüğünüz yemek odası modeli Güney Kore'de bulunan Studio Azellier tarafından dizayn edilmiş.