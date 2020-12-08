Evinizde olması gereken 8 Feng Shui rengi

Feng Shui eşya düzenleme sanatına göre en ideal evler dikdörtgen veya kare olanlardır. Pencereler de evin kendisi gibi mümkünse dikdörtgen şeklinde olup dışa doğru açılmalıdır. Evdeki tek kapıya karşılık üç pencere olmalıdır. Evdeki diğer bölümler orantılı olmalı, salon yatak odası gibi alanlardan daha geniş tutulurken mutfak yahut yemek odasından daha yüksek konumda olmamalıdır. Feng Shui salon, mutfak, yatak odası gibi yaşam alanları için farklı prensiplere sahiptir.

Feng Shui öğretisine göre evin her bir bölümü detaylı olarak ele alırsak, ilk önce biraz evvel bahsettiğimiz gibi giriş kapısından başlamalıyız. Giriş kısmında kapı büyük olmalı, mümkünse aydınlık ve havadar bir alana açılmalıdır. Giriş kapısına uğurlu olduğuna inandığınız objeler koyabilirsiniz. Kapının karşısına ayna koyabilir, böylece içeri gelen enerjiyi dışarı yansıtabilirsiniz. Eğer varsa evin bir arka kapısının olması da iyi bir tercihtir.

Mutfak da giriş kısmı gibi iyi aydınlatılmalı, ferah ve geniş olmasına dikkat edilmelidir. Mutfak alanı tuvaletle karşı karşıya gelecek şekilde dizayn edilmemeli, ocak fırın gibi araçlar tuvalet veya yatak odası kapılarıyla karşılıklı bulunmamalıdır. Mutfaktaki bazı araç gereçler Feng Shui'de bazı anlamlara gelirler. Örneğin lavabo ve tezgah suyu temsil ederken ocak ve fırın ateşi sembolize ederler. Dolayısıyla bu iki bölüm karşı karşına gelmemelidir. Aynı şekilde ocak ve fırın buzdolabı ile de yan yana bulunmamalıdır. Evinizde bir yemek odası bulunuyorsa mutfağın yakınında olması iyidir. Malzeme olarak ahşap tercih edilmeli, mermer ve cam gibi materyallerden kaçınmalı. Yemek masasını tamamlayacak bir ayna bereketi ve bolluğu arttırması bakımından doğru bir aksesuar olacaktır.

Evin önemli bölümlerinden biri olan salonun dekorasyonu da Feng Shui dizaynında önemli bir yer tutar. Feng Shui salon dekorasyonunda eşyalarda düz hatlar seçilirken kirişler açıkta olmamalıdır. Aksesuar olarak renkli resimler ve bitkiler kullanmalı doğal gün ışığından bolca yararlanılmalıdır. İçinde su bulunan objeleri arkanıza almayarak görebileceğiniz yerlere yerleştirin.