Evinizde olması gereken 8 Feng Shui rengi

Ev dekorasyonunda gözde trendlerden biri olan Feng Shui kelime anlamı olarak rüzgar ve su manasına gelir. Bunun sebebi doğadan gelen rüzgarların ve suyun enerjisinin hayatımızı daha dengeli kılacağı, bereket ve şans getireceğine dair bir felsefedir. Kökeni Çin'e dayanan ’Chi’ Feng Shui'nin ana unsurudur. Chi her yerde bulunan görünmez bir enerji anlamına gelir. Bu enerji belli bir alanda toplandığı zaman ise o yerin Feng Shui'si iyi demektir. Temel Feng Shui gereçlerini kullandığınız takdirde çevreniz ve doğayla ahenk içinde olabilir ve bu sayede sağlık, başarı ve mutluluğa erişme yolunda doğru adımlar atabilirsiniz.
Feng Shui tamamen enerji akışını yönlendirmeye yönelik bir öğreti olduğu için dekorasyonda pozitif enerji veren renkler kullanmak da çok önemlidir. Her rengin farklı bir anlamı ve enerjisi vardır ve bu yüzden farklı yaşam alanlarında farklı renkler kullanılmalıdır. Kısacası Feng Shui renkler konusunda oldukça titiz bir felsefe ve evinizde enerji veren renkler kullanmanın yaşam kalitemizi ve iç huzurumu arttıracağını bize gösteriyor. Biz de bu yazımızda Feng Shui ile ilgilenen okurlarımız için evinizde kullanabileceğiniz pozitif enerji veren renkler konusunda bir derleme hazırladık.
Ama enerji veren renkler derlememize geçmeden önce kısaca Feng Shui'nin genel prensiplerinden bahsedelim…
Bir Uzakdoğu felsefesi olan Feng Shui yöntemlerini yaşam alanlarınızda uygulayabilmeniz için Uzakdoğu'yu temsil eden objeleri kullanmakla başlayabilirsiniz işe. Evinizde, işyerinizde enerjinin doğru bir şekilde akabilmesi için eşya ve mobilyaların size şans getirecek şekilde dekore edilmesi anlamına geliyor Feng Shui. Evinizdeki çeşitli aksesuar ve mobilyaların renklerinde, konumlarında, desenlerinde yapacağınız düzenlemelerle negatif enerjiyi azaltırken pozitif enerjiyi arttırıyorsunuz. Tabii bunu yaparken kendi kişisel zevkleriniz de gözetilerek yaşam alanınıza bereket ve mutluluk getirmesi için alternatif çözümler üretiyorsunuz. Bu dekorasyon yapılırken en sevdiğiniz eşyalar doğru yerlere yerleştirilir. Evdeki bereket, bolluk ve huzur noktalarını simgeleyen yıldızlar hesaplandıktan sonra eşya ve objeler kullanılarak Feng Shui dekorasyonu oluşturulmaya çalışılır. Ek olarak şanslı aksesuarların alınması için önerilerde bulunur.
Feng Shui temelde bir inanç sistemi olmadığından kendi inancınıza uygun olarak obje seçimi yapabilirsiniz. Yine kendi inancınıza göre evinizi hangi sembolün koruyacağınıza inanıyorsanız giriş kapınıza onu yerleştirmelisiniz. Bu da demek oluyor ki nazar duası veya nazar boncuğu gibi şeyleri kapınıza asarak evdeki enerjiyi yüksek tutmaya çalışıyorsunuz.
Feng Shui eşya düzenleme sanatına göre en ideal evler dikdörtgen veya kare olanlardır. Pencereler de evin kendisi gibi mümkünse dikdörtgen şeklinde olup dışa doğru açılmalıdır. Evdeki tek kapıya karşılık üç pencere olmalıdır. Evdeki diğer bölümler orantılı olmalı, salon yatak odası gibi alanlardan daha geniş tutulurken mutfak yahut yemek odasından daha yüksek konumda olmamalıdır. Feng Shui salon, mutfak, yatak odası gibi yaşam alanları için farklı prensiplere sahiptir.
Feng Shui öğretisine göre evin her bir bölümü detaylı olarak ele alırsak, ilk önce biraz evvel bahsettiğimiz gibi giriş kapısından başlamalıyız. Giriş kısmında kapı büyük olmalı, mümkünse aydınlık ve havadar bir alana açılmalıdır. Giriş kapısına uğurlu olduğuna inandığınız objeler koyabilirsiniz. Kapının karşısına ayna koyabilir, böylece içeri gelen enerjiyi dışarı yansıtabilirsiniz. Eğer varsa evin bir arka kapısının olması da iyi bir tercihtir.
Mutfak da giriş kısmı gibi iyi aydınlatılmalı, ferah ve geniş olmasına dikkat edilmelidir. Mutfak alanı tuvaletle karşı karşıya gelecek şekilde dizayn edilmemeli, ocak fırın gibi araçlar tuvalet veya yatak odası kapılarıyla karşılıklı bulunmamalıdır. Mutfaktaki bazı araç gereçler Feng Shui'de bazı anlamlara gelirler. Örneğin lavabo ve tezgah suyu temsil ederken ocak ve fırın ateşi sembolize ederler. Dolayısıyla bu iki bölüm karşı karşına gelmemelidir. Aynı şekilde ocak ve fırın buzdolabı ile de yan yana bulunmamalıdır. Evinizde bir yemek odası bulunuyorsa mutfağın yakınında olması iyidir. Malzeme olarak ahşap tercih edilmeli, mermer ve cam gibi materyallerden kaçınmalı. Yemek masasını tamamlayacak bir ayna bereketi ve bolluğu arttırması bakımından doğru bir aksesuar olacaktır.
Evin önemli bölümlerinden biri olan salonun dekorasyonu da Feng Shui dizaynında önemli bir yer tutar. Feng Shui salon dekorasyonunda eşyalarda düz hatlar seçilirken kirişler açıkta olmamalıdır. Aksesuar olarak renkli resimler ve bitkiler kullanmalı doğal gün ışığından bolca yararlanılmalıdır. İçinde su bulunan objeleri arkanıza almayarak görebileceğiniz yerlere yerleştirin.
Yatak odasına gelirsek sıcak ve sakin renkler tercih edilmeli ve mümkünse yatak bir aynaya bakmalıdır. Yatağın konumu önemli olmakla birlikte duvara karşı veya köşeye dayandırılmalıdır. Yatağı açık bir kirişin yanına koymamaya özen gösterin. Televizyon, bilgisayar gibi elektronik cihazların yatak odanızda olmaması huzurlu bir ortam için gereklidir. Aynı zamanda sağlığınıza da olumsuz etki eder. Son olarak banyo düzenlemesinde yine diğer bölümlerde olduğu gibi ayna kullanımı önemlidir. Tuvalet ve banyo kapıları mümkünse ön taraftan görünmemeli yahut salon gibi odalarla karşı karşıya olmamalıdır. Bu alanın duvarların diğer tarafında yatağın o duvara dayanmamasına da dikkat edin.
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Şimdi gelelim Feng Shui renkler derlemesine…
Bilindiği gibi aşkın, tutkunun ve neşenin rengi kırmızı Uzakdoğu kültürüne göre aynı zamanda şansın rengidir. Her ne kadar neşe ve coşkuyu sembolize etse de ölçülü kullanmaya özen gösterin. Zira fazlası huzursuzluk hissi verebilir. Mutfakta ocak fırın gibi ateşi simgeleyen eşyalar olduğundan bu alanda kırmızı kullanmaya gerek yoktur. Dediğimiz gibi renkleri anlamlarına göre doğru şekilde kullanmalıyız.
Çalışma odanızı boyatmayı düşünüyorsanız şan ve şöhreti simgeleyen renklerden biri olan çalışma odası için uygun bir renktir. Eviniz dışında ofisinizde de sarıyı tercih edebilirsiniz. Koyu sarı işe kişisel gelişmeyi sembolize eder. Kısacası sarı çalışma alanlarınıza en uygun renklerden birdir. Aynı zamanda ışık kullanımında da sarı ve tonları tercih edilmeli, yine oda aydınlatmasında büyük pencereler tercih edilerek doğal güneş ışığından bolca faydananılmalıdır.
Doğallığın ve sağlığın simgesi yeşil rengi aynı zamanda büyümeyi de temsil eder. İçsel denge ve huzuru da sağlayan yeşil rengini evinizin pek çok bölümünde kullanabilirsiniz. Büyümeyi temsil ettiğinden ötürü çocuklarınızın odası için son derece ideal bir renk olacaktır. İçsel denge açısından da evinizde yoga yaptığınız alanlarda tercih edebilirsiniz.
Kişiye huzur veren dinlendirici bir diğer renk olan mavi aynı zamanda suyu temsil eder. Mavi rengi yatak odaları için ideal renklerden biridir. Gerek duvarlarınızda gerekse yatak örtülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Banyo tuvaletlerde kullanılan mavi, evin pek çok bölümüne uyan bir renktir.
Yaratıcılığı kuvvetlendiren ve de dikkati sağlayan renklerden birisi olan turuncu bu niteliklerinden ötürü çalışma odaları ve ofisler için son derece uygundur. Duvarlar için iddialı olan bir renk olmasından ötürü aksesuar ve objelerde kullanmanız daha doğru olacaktır. Turuncu rengini kullanırken arkanızdaki eşyalarda olmamasına dikkat etmeli, görebileceğiniz alanlarda kullanmalısınız.
Saflığın ve temizliğin rengi beyaz kişiye verdiği güven duygusundan ötürü evin her bölümünde rahatlıkla kullanılabilir. Saflık hissiyatından ötürü kendinizle baş başa kaldığınız yatak odanızda kullanmayı tercih edebilirsiniz. Hijyen duygusundan ötürü ise mutfak ve banyo gibi alanlar için gayet idealdir. Yine güven duygusu verdiği için evin giriş kısımlarında kullanmayı tercih edebilirsiniz.
Zihinsel motivasyon, kişisel farkındalık ve şifa enerjisi yüksek olan mor rengi titreşimi olan bir renktir. Bu özelliğinden ötürü ölçülü kullanılmalıdır. Yatak odası için ideal renklerden biri olan moru yatak örtülerinde tercih edebilirsiniz. Kişiyi düşüncelere sevk eden bir renk olduğundan oturma odası da ideal kullanım alanlarından biri olacaktır.
Yardımseverliği sembolize eden gri çocuk odaları için uygun renklerden birdir. Aynı zamanda gözü yormayan bir renk olmasından ötürü ofis alanlarında da sıklıkla kullanılır. Mevsimsel açıdan ise sonbaharı çağrıştıran griyi metalik renklerle bir arada kullanmak akıllıca olacaktır.
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