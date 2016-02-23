Tarih kokan kent Selçuk'ta bir villa

Selçuk, İzmir'in en az bilinen yerlerinden biridir. Daha doğrusu Selçuk kendi başına ünlüdür ama, İzmir'in bir parçası olarak az bilinir. Elbette bunun en önemli sebebi İzmir'in merkez sayılabilecek hemen her yerine bir hayli uzak olmasıdır. Kültürü, kent yaşamı ve dokusuyla da aslında daha güney bölgelerinden izler taşır Selçuk. Tüm bunları üst üste koyunca belki de bu küçük ama bir o kadar önemli kenti İzmir'in bir parçası olarak değil, başlı başına bir yer olarak ele almak daha doğru olabilir. Kaldı ki şehir merkezi de dahil olmak üzere Selçuk'un her yerine yayılmış çağlar öncesinden kalan çok kıymetli eserler dahi bu kenti başlı başına önemli bir merkez kılmaya fazlasıyla yeterlidir. Arkeologlar için dünya çapında bir merkez sayılabilecek bir bölge olması da Selçuk'u önemli yapan unsurlardan bir diğeridir. Sonuç olarak bu güzel kenti henüz görmediyseniz mutlaka görmeniz kendi yararınıza olacaktır. Biz de bugün Selçuk'ta bulunan ve bulunduğu bölgede adeta bir yıldız gibi parlayan son derece şık bir villayı sizlere tanıtacağız. Özellikle canlı renkleri ile dikkatleri üzerine çeken bir dekorasyona sahip olan villaya gelin biraz daha yakından bakalım.