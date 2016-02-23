Tarih kokan kent Selçuk'ta bir villa

Selçuk, İzmir'in en az bilinen yerlerinden biridir. Daha doğrusu Selçuk kendi başına ünlüdür ama, İzmir'in bir parçası olarak az bilinir. Elbette bunun en önemli sebebi İzmir'in merkez sayılabilecek hemen her yerine bir hayli uzak olmasıdır. Kültürü, kent yaşamı ve dokusuyla da aslında daha güney bölgelerinden izler taşır Selçuk. Tüm bunları üst üste koyunca belki de bu küçük ama bir o kadar önemli kenti İzmir'in bir parçası olarak değil, başlı başına bir yer olarak ele almak daha doğru olabilir. Kaldı ki şehir merkezi de dahil olmak üzere Selçuk'un her yerine yayılmış çağlar öncesinden kalan çok kıymetli eserler dahi bu kenti başlı başına önemli bir merkez kılmaya fazlasıyla yeterlidir. Arkeologlar için dünya çapında bir merkez sayılabilecek bir bölge olması da Selçuk'u önemli yapan unsurlardan bir diğeridir. Sonuç olarak bu güzel kenti henüz görmediyseniz mutlaka görmeniz kendi yararınıza olacaktır. Biz de bugün Selçuk'ta bulunan ve bulunduğu bölgede adeta bir yıldız gibi parlayan son derece şık bir villayı sizlere tanıtacağız. Özellikle canlı renkleri ile dikkatleri üzerine çeken bir dekorasyona sahip olan villaya gelin biraz daha yakından bakalım.
Selçuk da kıyı Ege ve Akdeniz'in pek çok bölgesi gibi iklim koşulları bakımından oldukça şanslı bir şehir. Kış aylarında dahi haftanın en az birkaç günü gün ışığından doyasıya yararlanmak mümkün. Hatta bu yüzden çok sayıda konutta sıcak su ihtiyacı da güneş enerjili sistemlerden karşılanır pek çok Ege ve Akdeniz kentinde. Yine bu kentlerde ısı yalıtımı konusunda öncelik içerideki ısıyı tutmaya değil gün ışığını mümkün olan en yüksek düzeyde evin içine sokmaya odaklanır. Bago Mimarlık imzası taşıyan bu villada da aynı şeyi gözlemliyoruz. Pencereler son derece geniş tutulmuş, böylece hem mükemmel bir doğal aydınlatma sağlanırken bir yandan da ferah ve havadar bir iç mekan elde edilmiş.
Villanın dikkat çeken bir başka özelliği de gerek duvarlarda gerekse mobilya ve aksesuarlarda son derece canlı renklerin tercih edilmiş olması. Bu da evin genelinde pozitif bir atmosfer yaratıyor. Mutfaklarda çok yaygın kullanılmayan sarı rengin aslında bir mutfağa ne kadar yakıştığını da bu vesileyle görmüş oluyoruz. Mutfak tezgahının fonunda kalan duvardaki yeni nesil dayanıklı duvar kağıdı ise hem deseniyle görenleri kendine hayran bırakıyor hem de kolay temizlenebilir olmasıyla ev sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor.
Mutfaktan antreye açılan ve aynı zamanda üst kata çıkan merdivenlerin de bulunduğu bölümde mutfak dolaplarıyla aynı renklerin kullanıldığı küçük bir konsol ve hemen üzerinde de üçlü bir raf grubu yer alıyor. Çeşitli aksesuarlar ve aile fotoğraflarının bulunduğu çerçeveler gibi nesneler için ideal bir yer olan bu bölümün fonunda da yine farklı desene sahip bir duvar kağıdı bulunuyor. Bu desenler evin genel havasına son derece pozitif tesir ediyor.
Hacim sıkıntısı günümüz evlerinde oldukça sık karşılaşılan bir durum. Kentlerin giderek kalabalıklaştığı ve yaşam alanlarının metrekare maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu durumdan ötürü hemen her türden konutun ortalama büyüklüğü giderek azalma eğilimi gösteriyor. Bu da iç mimari ve dekorasyonla uğraşan profesyonelleri çeşitli çözümler aramaya yönlendiriyor. Bu çözümlerin başında ise aynalar geliyor. Hemen her türden mekânı daha geniş ve ferah göstermenin en kolay yolu aynalar, aynı zamanda gün ışığının daha doğru yayılmasını sağlayarak doğal aydınlatmaya da katkıda bulunuyor.