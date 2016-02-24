İzmir'de fütüristik tarzıyla göz dolduran bir villa

Birbirine çok benzer betonarme yapıların hakimiyetiyle geçen ve mimari açıdan bir hayli kısır olan birkaç on yılın ardından ülkemizde de mimari, iç mimari ve dekorasyon alanlarında yeni deneylerle karşılaşmaya başladık son dönemde. Sektörün artan bir hızla büyümesi ve rekabetin de şiddetlenmesi, beraberinde daha yaratıcı ve daha iddialı işlerin ortaya çıkmasını getirdi. Bugün artık oldukça ilginç ve dünya standartlarında projelerle pek çok bölgede karşılaşabiliyoruz. İstanbul dışında başta Ankara, Bursa, Antalya gibi illerde son derece modern konut projeleri birbiri ardına duyuruluyor. İzmir de son dönemde iddialı projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Bu yazımızda bunlardan birinde, İkiztepe Konakları'nda bulunan bir villayı ele alacağız. İç dekorasyonuyla benzerlerinden keskin bir biçimde ayrılan bu villanın en dikkat çekici yönü tasarımında ciddi anlamda fütüristik izler barındırıyor olması. Fotoğrafları dikkatle incelediğiniz zaman kuşkusuz siz de bu izleri yakalayacaksınız. Gelin bu ilginç projeye biraz daha yakından bakalım.
Bu fotoğrafta gördüğünüz mutfak size de bir uzay gemisinin kumanda odasını andırmıyor mu? Akıcı hatları ve gereksiz detaylardan bütünüyle arındırılmış olmasının yanı sıra armatür ve davlumbaz gibi donatılarında da fütüristik bir hava dikkatlerden kaçmıyor. Araya farklı hiçbir renk karışmadan bütünüyle beyaz tercih edilmiş olması da mutfakla ilgili diğer tasarım tercihlerini bir kat daha vurguluyor. Tavana gizlenmiş aydınlatma da uzay gemisini andıran görüntüye katkıda bulunuyor.
Ege mimarisinde beyazın yeri ayrıdır. Her ne kadar iç dekorasyonda hemen her bölgede en yaygın kullanılan renklerden biri olsa da, efsanevi Bodrum evleriyle başlayan beyaz akımı, Ege mimarisine her dönem yön vermiştir. Bu villada da büyük bir beyaz hakimiyeti dikkat çekiyor. Mutfakla başlayan bu hakimiyet oturma odasındaki mobilyalarda ve elbette duvarlarda devam ediyor. Yine mutfaktakiyle birebir aynı tarzdaki tavana gizlenmiş aydınlatmalar oturma odasında da bulunuyor.
İzmir bölgesindeki pek çok villada görüldüğü üzere İkiztepe Konakları'ndaki bu villada da iç mekanlarda genel olarak bir bölünmemişlik tercihi ağır basıyor. İç hacim küçük küçük odalara ve bölümlere ayrılmamış, hava ve ışık akışını sık sık kesen kapılar ve koridorlar yerine birbirine eklenen çeşitli mekânlar var. Bu da ortaya müthiş bir ferahlık ve havadar bir iç hacim çıkarıyor.
İzmir'de sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan Bago Mimarlık imzası taşıyan villanın hemen her köşesinde ciddi bir kalite algısı derhal göze çarpıyor. Mobilya ve aksesuarlardan en küçük detaylara kadar her unsurun üzerinde dikkatle çalışılmış ve bütün malzemeler en iyileri arasından seçilmiş. Beyaz hakimiyetini keskin bir kontrastla destekleyen koyu renk ahşap ürünleri de elbette bu kaliteden nasibini almış. Birinci sınıf ahşap malzeme ve aynı düzeydeki işçilik ilk bakışta göze çarpıyor.
Villanın iç hacmi gerçekten bir hayli büyük. Öyle ki neredeyse ticari bir mekanı andıran ve belli yönleriyle malikane de denebilecek bu yapıda, birbirinden keskin hatlarla ayrılmamış oda ve bölümler sayesinde güçlü bir derinlik algısı mevcut. Bu da evin genel estetik değerine ciddi bir pozitif katkı sağlıyor. Mutfak ve oturma odasında dikkat çeken, antrede de görebileceğiniz tavana gizlenmiş sarı tondaki aydınlatmalar da bu derinliğin gereksiz detaylarla bölünmesinin önüne geçiyor.