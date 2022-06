İzmir'de fütüristik tarzıyla göz dolduran bir villa

Ege mimarisinde beyazın yeri ayrıdır. Her ne kadar iç dekorasyonda hemen her bölgede en yaygın kullanılan renklerden biri olsa da, efsanevi Bodrum evleriyle başlayan beyaz akımı, Ege mimarisine her dönem yön vermiştir. Bu villada da büyük bir beyaz hakimiyeti dikkat çekiyor. Mutfakla başlayan bu hakimiyet oturma odasındaki mobilyalarda ve elbette duvarlarda devam ediyor. Yine mutfaktakiyle birebir aynı tarzdaki tavana gizlenmiş aydınlatmalar oturma odasında da bulunuyor.