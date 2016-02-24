İzmir'de fütüristik tarzıyla göz dolduran bir villa

Birbirine çok benzer betonarme yapıların hakimiyetiyle geçen ve mimari açıdan bir hayli kısır olan birkaç on yılın ardından ülkemizde de mimari, iç mimari ve dekorasyon alanlarında yeni deneylerle karşılaşmaya başladık son dönemde. Sektörün artan bir hızla büyümesi ve rekabetin de şiddetlenmesi, beraberinde daha yaratıcı ve daha iddialı işlerin ortaya çıkmasını getirdi. Bugün artık oldukça ilginç ve dünya standartlarında projelerle pek çok bölgede karşılaşabiliyoruz. İstanbul dışında başta Ankara, Bursa, Antalya gibi illerde son derece modern konut projeleri birbiri ardına duyuruluyor. İzmir de son dönemde iddialı projeleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Bu yazımızda bunlardan birinde, İkiztepe Konakları'nda bulunan bir villayı ele alacağız. İç dekorasyonuyla benzerlerinden keskin bir biçimde ayrılan bu villanın en dikkat çekici yönü tasarımında ciddi anlamda fütüristik izler barındırıyor olması. Fotoğrafları dikkatle incelediğiniz zaman kuşkusuz siz de bu izleri yakalayacaksınız. Gelin bu ilginç projeye biraz daha yakından bakalım.