Düşük bütçe ile oturma odası nasıl dekore edilir?

Evinizde bir değişiklik yapmak için her zaman yeni mobilyalar almak ve büyük masraflar etmek zorunda değilsiniz. Halihazırda eşyalarınız işlevselliğini sürdürüyor ve ihtiyacınızı görüyorsa mutlaka değiştirmek zorunda değilsiniz. Yaratıcı fikirlerle evinizde değerlendirdiğiniz aksesuarlar, küçük objeler, dekoratif raflardan sonra bitkiler ve çiçeklerin estetik katkılarından faydalanın. Evinize yeşili davet edin. Çok büyük masraflar etmek zorunda kalmadan bitki ve çiçek saksılarını, oturma odanızda uygulanan stil ve tarza uygun alın. Gerekirse yaratıcı fikirlerle saksıları tasarlayın. Çiçek ve bitkilerin yaratacağı sıcak atmosfer, sizi doğaya yakınlaştırır, ferahlık duygusu verir. Oturma odası gibi ortak yaşam alanları için, yeşilin dingin ve ferah tonları etkileyici olacaktır. Nitekim bitki ve çiçek desenlerinin bile ev dekorasyonuna ayrı bir renk kattığı bilinir. Bitkilerin eviniz için sadece dekoratif birer öğe değildir, eğer öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Biberiye, fesleğen, lavanta, nane, paşa kılıcı, barış çiçeği gibi bitkilerin havayı temizlediği, nem oranında düşürme – yükseltme etkilerinin olduğu, küflenmeye karşı olumlu etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak bitkilerin bakterilerden koruma, böcekleri uzaklaştırma gibi olumlu etkilerinden de faydalanılabilir.

Bitkiler ve çiçeklerle oluşturabileceğiniz dekorlarla ilgileniyorsanız, ayrıca ’Dekorasyonda ilham veren bitki kullanımları’ yazımız da ilginizi çekebilir.