Düşük bütçe ile oturma odası nasıl dekore edilir?

Oturma odasını dekore ederken bütçeye uygun çözümler bulmak, öncelikle zaman ve araştırma gerektirecektir. Halihazırda oturma odanızı çok masraf etmeden yenilemek mümkün. Belirlenen stil, tarz ve temaya uygun dekor ürünlerini satın almadan önce araştırabilir, ilgili satış yerlerini ve interneti kullanarak fiyat hakkında fikir edinebilirsiniz. Her zaman satın almak zorunda olmadığınız ürünler için kendi imkanlarınızla tasarlayabileceğiniz, ölçüp yeniden dönüştüreceğiniz eşya ve ıvır zıvırları saptayabilirsiniz. Yeni ürünleri satın almadan önce demonte halde satın alabileceğiniz büyük yapı marketlerini ziyaret edebilirsiniz. Diğer satış yerlerine göre daha uygun bütçe ile alacağınız ürünleri, yerinde monte ederek işçilik masrafından ayrıca kazanç elde edebilirsiniz. Aynı ürünü daha uygun fiyata satın almak için bu gibi satış yerleri fiyatlarını gözden geçirmek önemlidir. Kendi imkanlarınızla evinizde monte edeceğiniz parçaları satın alabileceğiniz büyük yapı marketlerinin yanı sıra, internet üzerinden de kaynak sağlayabilirsiniz. Her ürünün yenisini alınmak zorunda değil. Bazı ürünler için ikinci el satış mağazaları ve internet adreslerini kontrol edebilirsiniz. Evinizde kullanmadığınız eşyaları tespit edebilir, oluşturacağınız listeden elde edilebecek kazanımları gözden geçirebilirsiniz. Çekmecelerde unutulan ıvır zıvırlar, saklama kutularında kalan eski eşyalarla geri dönüşüm fikirleri tasarlayabilirsiniz. Tasarlayacağınız duvar dekorları, bizzat sizin elinizden ve kullanılmayan objeleri bir araya getirerek oluşturulabilir. Sadece bütçeye uygun tasarımlar elde etmiş olmakla kalmayacak, eviniz için özel bir tasarım elde etmiş olacaksınız. Çok fazla masraf etmeden, biraz zaman ve çaba ile elde edilebilecek fikirleri incelemek için alt başlıklarımızı incelemeye davet ediyoruz.
Bit pazarı, bütçeye uygun alışveriş yapma imkanı sunmasının yanı sıra, benzerine az rastlanan ürünleri de bir arada bulmanızı sağlayan alışveriş yerlerinden sadece biri. Öncelikle oturma odanızı dekore etmeden kullanılmayacak eşya ve objelerin bir listesini yapın. Bu tip obje ve eşyaların kullanım değeri ve ihtiyaç durumu tespit edilir. İhtiyaç duyulmayan eşya ve objeler, sadece oturma odanızda alan kaplıyor olacaktır. İç mekanda alan kazanmak, ortak kullanım yerleri olan oturma odaları için oldukça önemlidir. Gerek duyulmayan bir mobilya ürünü, raf ya da diğer ev ürünleri için geçerlidir. Fonksiyonellik kazanmak ve daha konforlu alanlar açmak için, kullanmadığınız eşyaları kontrol edin, listeleyin. Bu listelerde, yeniden dönüştürmek üzere değerlendirmek istediklerinizi ayırın, satıp yerine daha işlevsel objeler almak istediklerinizi belirleyin. Kullanmadığınız eşyaları satmak için, bit pazarı, internet siteleri ya da ikinci el mağazalar ile iletişime geçebilirsiniz. Oturma odanızda daha ferah ve iç açan bir atmosfer için, kullanmadığınız eşyalardan arta kalan alanları yeniden planlayın, organize edin.
Oturma alanını tanımlayan birçok seçenekten biri oturma grupları, koltuklar ve kanepelerdir. Oturma odası duvarları diğer mekanlardan ayırır ve hatları belirler, fakat sadece duvarlara gerek kalmadan objeleri hareket ettirerek evinizde değişim söz konusu olabilir. Daha fonksiyonel bir oturma odası elde etmek istiyorsanız, her zaman yeni eşyalar satın almak zorunda değilsiniz. Mevcut eşya ve objelerden kullanmadıklarınızı ortadan kaldırabileceğiniz gibi, oturma odası planını da yeniden oluşturabilirsiniz. Daha doğru kriterlerle ölçülen alanları kontrol edebilir, iç mekanda görevlerine göre zeminleri ayırabilirsiniz. Örneğin oturma alanı ile yemek alanı hattını belirleyen koltuk takımlarının yönelimi olabilir. Özellikle seçilen bir halı, bulunduğu alanı ön plana çıkarabilir, diğer alanlardan ayırabilir. Döşeme zemini kaplamalarının değiştiği noktalar, yemek alanı ya da oturma alanı hatları belirlenebilir.
Kullanılmayan eşyalarınızı değerlendirirken, oldukça işlevsel bir ürün olarak dekoratif raflar dizayn edebilirsiniz. Oturma odası dekorasyonunu özelleştirecek bu objeler, sizlerin tasarladığı ürünler olabilir. Dolayısıyla benzeri bulunmayan dekoratif fikirler tasarlamanıza da destek olacaktır. Geri dönüşüm objelerini, raf dizaynlarına çevirmek oldukça pratik fikirler verebilir. Yaratıcı fikirlerle tasarlanan dekoratif raf dizaynı, yer döşemesi zemininde kaplanan alanda yer kazandırabilir. Aksesuarlar, kitaplar, CD'ler, fotoğraf çerçeveleri ve bilumum objeler dekoratif raflara taşınabilir. Şık bir kitaplık, oturma odanızı keyifli hale getirebilir. Göz yoran karmaşayı ortadan kaldırmak ve oturma odasına yeni bir görünüm kazandırmak için yaratıcı dekoratif raf fikirlerinden faydalanın. İşlevsel amaçlı kullanılmayan eşya ve objelerin içini depolama maksatlı kullanabilir, üst üste raf dizaynı oluşturacak şekilde istifleyebilirsiniz.
Country stil dekorasyon fikirlerinden etkilenenler için, doğal materyalleri değerlendirmek, ahşap, doğal taş gibi malzemeleri dekorlarda kullanmak sıcak bir atmosfer katabilir. Duvar dekorlarını yeniden değerlendirmek isteyenler için, doğal materyalleri bir araya getirebilir duvar dekorlarınızı oluşturabilirsiniz. Örnek görselde paylaştığımız duvar dekoru, İzmir'de bulunan Butik Bahçe imzası taşıyor. Dikey yüzeylerde bitki yetiştirme fikri, oturma odası dekorasyonunuza farklılık ve özgün bir dekor kazandırabilir. Bitkili ya da bitkisiz satın alabileceğiniz akrilik kumaş üzerine bu cepler oldukça dekoratif objeler olarak değerlendirilebilir. Duvar dekorları için ayrıca üç boyutlu duvar kaplamaları, pratik malzemelerle yeniden tasarlayacağınız bir kara tahtayı da değerlendirebilirsiniz.
Parlak renklerle nötr renkleri bir araya getirerek oluşturacak denge, yeni oturma odanızın çehresini değiştirebilir. Mutlaka yeni ve renkli koltuk takımları almak zorunda değilsiniz. Oluşturabileceğiniz zemin kaplamalarını, önceden belirlediğin renklere boyayabilir, duvar kağıtlarını değerlendirerek evinize yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Renkli aksesuarlar, aydınlatma objeleri, işlevsel ürünler bilinçli ve kontrollü oluşturulan renk paletine göre değerlendirilebilir. Ortak yaşam alanı olan oturma odasın dekorasyonunda, sıcak bir atmosfer yaratmak için renklerin dilinden faydalanabilir, ayrıca eski halinden daha farklı hale getirebilirsiniz. Pastel renk geçişleri de, dingin ve modern bir çizgi yakalamanıza yardımcı olacaktır. Renkli minderler, sanatsal objeler, desenli ya da nötr renklerin yanında parlak renkleri ile öne çıkan perdeler, rengarenk çiçeklerle oturma odanızın görünümünü değiştirebilir, sıcak bir hava katabilirsiniz. 3 duvarın nötr renklerde tercih edildiği bir oturma odasında, sadece tek duvarı canlı bir renge boyayarak oturma odası dizaynını kendi imkanlarınızla etkileyici hale getirebilirsiniz.
Evinizde bir değişiklik yapmak için her zaman yeni mobilyalar almak ve büyük masraflar etmek zorunda değilsiniz. Halihazırda eşyalarınız işlevselliğini sürdürüyor ve ihtiyacınızı görüyorsa mutlaka değiştirmek zorunda değilsiniz. Yaratıcı fikirlerle evinizde değerlendirdiğiniz aksesuarlar, küçük objeler, dekoratif raflardan sonra bitkiler ve çiçeklerin estetik katkılarından faydalanın. Evinize yeşili davet edin. Çok büyük masraflar etmek zorunda kalmadan bitki ve çiçek saksılarını, oturma odanızda uygulanan stil ve tarza uygun alın. Gerekirse yaratıcı fikirlerle saksıları tasarlayın. Çiçek ve bitkilerin yaratacağı sıcak atmosfer, sizi doğaya yakınlaştırır, ferahlık duygusu verir. Oturma odası gibi ortak yaşam alanları için, yeşilin dingin ve ferah tonları etkileyici olacaktır. Nitekim bitki ve çiçek desenlerinin bile ev dekorasyonuna ayrı bir renk kattığı bilinir. Bitkilerin eviniz için sadece dekoratif birer öğe değildir, eğer öyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Biberiye, fesleğen, lavanta, nane, paşa kılıcı, barış çiçeği gibi bitkilerin havayı temizlediği, nem oranında düşürme – yükseltme etkilerinin olduğu, küflenmeye karşı olumlu etkilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Genel olarak bitkilerin bakterilerden koruma, böcekleri uzaklaştırma gibi olumlu etkilerinden de faydalanılabilir.
Bitkiler ve çiçeklerle oluşturabileceğiniz dekorlarla ilgileniyorsanız, ayrıca ’Dekorasyonda ilham veren bitki kullanımları’ yazımız da ilginizi çekebilir.