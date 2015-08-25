Estetik örneklerle mağaza dekorasyonu

Ağırlıklı olarak ev dekorasyon örneklerini derledik, ancak ofis ve mağaza dekorasyonu da yükselen trendlerden biri. Zira bir hizmetin veya ürünün kalitesi kadar nasıl sunulduğu da bir o kadar önemli. Doğru seçimlerle yapılmış bir dekorasyon, size müşteri olarak dönerken yanlış yapılan dekorasyon hiç istemeyeceğiniz sonuçlara sebep olabilir.

Mağaza dekore edilirken ilk yapılması gereken mağazanın konseptine uygun bir mekan seçmek, sonrasında ise hem müşterinin göz zevkine hitap eden hem de mağaza çalışanlarının benimseyeceği bir tasarım gerçekleştirmeye önem vermek. Mağazaların konumuna göre mağaza dekorasyonları farklılık gösterir. Örneğin alışverişmerkezinde bulunan bir mağazanın mobilyası, ışıklandırması, tavan yüksekliği ile cadde üzerinde olan bir dükkanın tasarımı çok farklıdır. Cadde mağazalarında insanların dükkan önünden geçiş oranı, civar mağazalara olan uyumu veya aldığı güneş gibi kriterler ön plana çıkarken alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada bunların pek bir önemi olmaz. Zira bu tür mağazalarda dikkate alınması gereken yürüyen merdivene uzaklığı, alışveriş merkezindeki konumu gibi unsurlardır.

Mağaza dekorasyonu şüphesiz ev dekorasyonuna benzemez, dolayısıyla aklınıza gelmeyecek sürüyle detay barındırır. Örneğin ışık kullanımı. Yanlış bir ışıklandırma sistemi ile ürünleriniz olduğundan daha sönük durabilir. Veya abartılı renk kullanımı ürünlerinizin bir karmaşa içinde kaynayıp gitmesine sebep olabilir. Yine pek akla gelmeyen detaylardan biri kasanın mağaza dekorasyonundaki konumu. Eğer girişe yakın bir yere konumlandıysa mağaza giriş çıkışının engellemesine sebep olabilir. Bu ve benzeri bilgiler mağazaları dekore ederken işinizi kolaylaştıracak ve daha çok müşteri çekmenize yardımcı olur.

Ülkemizden mağaza dekorasyonlarına göz atmak isterseniz “Türkiye’den çarpıcı mağaza tasarımları” yazısına bakabilirsiniz.