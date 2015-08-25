Estetik örneklerle mağaza dekorasyonu

Ağırlıklı olarak ev dekorasyon örneklerini derledik, ancak ofis ve mağaza dekorasyonu da yükselen trendlerden biri. Zira bir hizmetin veya ürünün kalitesi kadar nasıl sunulduğu da bir o kadar önemli. Doğru seçimlerle yapılmış bir dekorasyon, size müşteri olarak dönerken yanlış yapılan dekorasyon hiç istemeyeceğiniz sonuçlara sebep olabilir.
Mağaza dekore edilirken ilk yapılması gereken mağazanın konseptine uygun bir mekan seçmek, sonrasında ise hem müşterinin göz zevkine hitap eden hem de mağaza çalışanlarının benimseyeceği bir tasarım gerçekleştirmeye önem vermek. Mağazaların konumuna göre mağaza dekorasyonları farklılık gösterir. Örneğin alışverişmerkezinde bulunan bir mağazanın mobilyası, ışıklandırması, tavan yüksekliği ile cadde üzerinde olan bir dükkanın tasarımı çok farklıdır. Cadde mağazalarında insanların dükkan önünden geçiş oranı, civar mağazalara olan uyumu veya aldığı güneş gibi kriterler ön plana çıkarken alışveriş merkezinde bulunan bir mağazada bunların pek bir önemi olmaz. Zira bu tür mağazalarda dikkate alınması gereken yürüyen merdivene uzaklığı, alışveriş merkezindeki konumu gibi unsurlardır.
Mağaza dekorasyonu şüphesiz ev dekorasyonuna benzemez, dolayısıyla aklınıza gelmeyecek sürüyle detay barındırır. Örneğin ışık kullanımı. Yanlış bir ışıklandırma sistemi ile ürünleriniz olduğundan daha sönük durabilir. Veya abartılı renk kullanımı ürünlerinizin bir karmaşa içinde kaynayıp gitmesine sebep olabilir. Yine pek akla gelmeyen detaylardan biri kasanın mağaza dekorasyonundaki konumu. Eğer girişe yakın bir yere konumlandıysa mağaza giriş çıkışının engellemesine sebep olabilir. Bu ve benzeri bilgiler mağazaları dekore ederken işinizi kolaylaştıracak ve daha çok müşteri çekmenize yardımcı olur.
Ülkemizden mağaza dekorasyonlarına göz atmak isterseniz “Türkiye’den çarpıcı mağaza tasarımları” yazısına bakabilirsiniz.
Örnekte gördüğünüz mağaza tasarımı bir butiğe ait. Siyah rengin ağırlıkta olduğu mağazaya koyu mor perdeler şık bir dinamizm katmış. Karanlık atmosferi insanın içini karartmadığı gibi aksine sofistike bir ambiyans kazandırmış. Mağaza dekorasyonlarında kullanılan mobilyalar belli başlıdır. Özellikle giyim mağazalarında koltuk kullanımı da ön plana çıkabilir. Bu örnekte de perde ile aynı renkteki mor koltuk çok estetik ve konforlu görünüyor. Siyah renkli duvarlarda giysilerin renkleriyle ön plana çıkıyor. Aynı zamanda giysi askıların olduğu bölümler altın sarısı bir çerçeve içine alınarak dikkatleri oraya toplamış. Zemindeki dumanlı mermer kullanımı da parıltısıyla estetik şıklığı arttırmış denilebilir.
Çeşitli ev mobilya ve aksesuarların satıldığı bir mağazanız varsa uygun ürünleri bir araya getirerek müşterilerinize aksesuarları nasıl bir araya getirerek ev dekoru oluşturabilecekleri konusunda fikir vermelisiniz. Böylece tek başına ilginç gelmeyen bir ürün, farklı eşyalarla bir araya getirilerek özgün konseptler çıkarılabilir. Bu sayede hem müşterinin işi kolaylaşır hem de birden fazla sayıda ürünün satışı imkanlı hale gelir. Resimdeki İskandinav stile uygun olarak bir araya getirilen aksesuarlar mağaza dekorasyonu açısından da oldukça başarılı görünüyor.
Mağaza dekorasyonunu bir bütün olarak yapmak yerine, sanki ayrı odalar varmış gibi bölerek yapabilirsiniz. Her bir bölmede farklı bir ürün sergileyerek müşterilerinize de kolaylık sağlamış olursunuz. Örnekteki mağazada bir kısım kıyafetlere ayrılmış, bir diğeri çantalara, küçük bir bölüm de takılar için dizayn edilmiş. İlk anda gelişi güzel serpiştirilmiş gibi duran masalarda ise ön plana çıkan farklı alternatifler sunulmuş. Böylece mağaza dekorasyonu ürün çeşitliliğine göre adeta kategorilere ayrılmış olundu. Mağaza dekorasyonunda dikkat çekici bir unsur da spot aydınlatma kısmı. Özellikle giysi bölümünün tavanındaki ışıklar odağı oraya toplamış. Siyah ağırlıklı mağaza dekorasyonunda ürünler dışında tek göz alıcı renk ise kırmızı kadife puf koltuk.
Hizmet verdiği sektör veya imal ettiği ürüne göre farklılıklar gösteren mağaza dekorasyonunda özgün bir örnekle karşınızdayız. 1970’ler havasını taşıyan lamba, saat, masa vb. aksesuarların satıldığı bu mağaza dekorasyonu hem çok şık hem de farklı. Adeta bir ev köşesi görünümündeki örnekte bol bol lamba kullanılmış. Satışa sunduğu ürünleri koltuk gibi mobilyalarla sergileyerek hem almış olduğunuz ürünü evinizde nasıl yerleştirebileceğinize dair fikir sunuyor hem de kendine has bir mağaza dekorasyonu ortaya çıkıyor.
Giysi mağazalarında kıyafet dışında değişik objeler ve çeşitli giyim aksesuarlarına da yer veriliyor artık. Dolayısıyla bunların sergilenmesi için mağaza dekorasyonunda yer ayrılması gerekiyor. Özellikle de küçük ürünlerin müşterilerin dikkatini çekmesi için değişik sunum alternatiflerine yönelmek gerek. Örneğin resimdeki mağaza dekorasyonunda bir duvar raflara ayrılmış. Sıkıcı ve tekdüze bir raf kullanımı yerine altıgen şeklinde raf tasarlanarak ilgi çekici bir mağaza dekoru çıkmış ortaya. Mağaza dekorasyonun ana rengi koyu renkler olduğundan canlı renklerle öne çıkmak yerine orijinal formlu raf seçeneği doğru bir tercih.
Bazı mağazaların dekorasyonu öyle ilgi çekicidir ki ürünlerin önüne geçebilir. Ancak bunda bir zarar yoktur, aksine insanları bir şekilde mağazaya çektiği için avantajlıdır da. Resimdeki mağaza dekorasyonu bu duruma birebir örnek. Çeşitli sarmallardan oluşan tasarım, turuncu rengiyle de bir hayli dikkat çekici. Birbirine paralel dizilmiş dalga şeklindeki panoların arasında çeşitli giysiler sunuluyor. Doğrudan ürünleri ön plana tutmayan ancak her görenin bir kez girmek isteyeceği mağaza tasarımı riske girmeyi sevenler için başarılı bir örnek.
Mağaza dekorasyonun bir ayağı da ürünü sergilerken oluşturulan küçük dekorlar. Tekdüze bir tanıtım yerine bazı parçaları öne çıkarmak, başka aksesuarlarla birleştirip kendi başına bir dekor ortaya çıkarmak sunum açısından oldukça estetiktir. Örneğin resimde olduğu gibi yuvarlak bir tablaya satışa sunduğunuz ürünle beraber belki mağaza ürünü bile olmayan bir şemsiye ile beraber sergilediğinizde akılda kalıcı bir dekor çıkıyor ortaya. Bu tür küçük ama yaratıcı fikirlerle mağaza dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz.
Resimdeki giyim mağazasının Mağaza dekorasyonlarında es geçilmemesi gereken bir unsur aydınlatma. Zira doğru aydınlatma ile ürünleriniz olduğundan daha canlı görünürken, yanlış ışıklandırma soluklaştırabilir.ışıklandırması Schatz +Lichtdesign imzalı. Uzun bir koridor şeklinde ilerleyen mağazada dekorasyon ağırlıklı olarak raf ve askılara ayrılmış. Çok sayıda giyim eşyasının dikkat çekici durması için aydınlatma sistemine özen gösterilmiş. Hem spot hem de tavandan sarkan lamba şeklinde dizayn edilmiş aydınlatma sistemi mağaza dekorasyonunda ışığın önemi başlığına yakışır bir örnek teşkil ediyor.
Çeşitli bahçe aksesuarlarının sergilendiği raf, mağaza dekorasyonun bir başka önemli ayağı. Kimisi boş kimisi içinde bitki olan farklı saksıları dolaba benzer bir rafa yerleştirmek çok sık rastlanılan bir örnek değil. Saksıların ve bahçe lambalarının arasında tek tük çerçeve koymak da ilginç bir seçim olmuş. Böylece hem tekdüze olmayan hem de farklı malzemelerin kullanıldığı ürünler bir araya getirilerek eklektik stil bir mağaza dekorasyonu çıkmış ortaya.
Şayet resimdeki gibi büyük bir mağazaya sahipseniz dekorasyon için pek çok alternatifiniz olabilir. Mesela resimde sade ahşap raflar kullanılırken çatı şeklindeki tavanda rengarenk şerit şeklinde lambalar kullanılmış. Bu lambalara uygun olarak cıvıl cıvıl küçük kutular yerleştirilmiş. Böylesi bir mağazada dolaşmak belki de yorucu gelebileceğinden küçük bir masa ve tabureler eklenerek hem işlevsel hem de eğlenceli bir dekorasyona imza atılmış.