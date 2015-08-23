Gösterişli, görkemli ve göz kamaştırıcı bir malikane

Yemek odası ise girer girmez göze çarpan devasa bir ahşap yemek masasıyla büyüleyici bir ortama sahip. Sandalyelerin modern tasarımı geleneksel tasarıma çağdaş bir dokunuş niteliği taşıyor. Tıpkı yan tarafta bulunan oturma odası gibi yemek odası da bahçeyle geniş bir bağlantıya sahip ve bu da yaşam alanına eşsiz bir ferahlık katıyor. Bu yemek odasında öğünlerinizi keyifle tüketirken hem açık alanda yemek yiyor gibi hissediyorsunuz hem de güneşin keskin ışıklarından ya da yağmurdan korunabiliyorsunuz.