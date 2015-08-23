Gösterişli, görkemli ve göz kamaştırıcı bir malikane

homify sayfalarında sizlerle çok uzaklara gidip deniz aşırı ülkelerden örnek ev tasarımlarını incelemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda Meksikalı tasarım firması Artigas Architects tarafından dizayn edilen lüks, elegan ve göz kamaştırıcı devasa bir projeyi ele alacağız. 1500 metrekarelik bir alana yayılan bu gösterişli ev projesi şehirden uzakta bir konuma sahip. Girizgahı hiç uzatmadan hemen yaşam alanlarını gezmeye başlayalım.
Binanın dış cephesi geleneksel ve modernin bir araya geldiği bir tasarım tarzını yansıtıyor. Binanın yapımında kullanılan eğimli çatı ve taş malzemeler ilk bakışta dikkat çeken unsurları oluşturuyor. Büyük ve ahşap giriş kapısı evin ihtişamına uygun bir karaktere sahip. Ayrıca binanın geniş pencereleri sayesinde de iç mekanlar çok daha fazla ışık alıyor.
Girişte dış alanları iç mekanlara bağlayan ve sosyal yaşam alanlarının kesiştiği geniş bir koridor ve yatak odalarının bulunduğu üst kata çıkan görkemli bir merdiven bizi karşılıyor. Yüksek tavan, mermer yerler, heybetli sütunlar ve şık ve klasik merdiven tırabzanları evin belirgin Meksika kolonyal tarzını yansıtıyor.
İlk girdiğimiz oda ise bahçenin içindeymiş gibi oluşturulmuş gösterişli olduğu kadar da şık ve huzur dolu bir oda. Açık havanın ve güneş ışığının tadının doya doya çıkarılabileceği bu oturma odasının yan cephesinde yemek odasına açılan cam kapı ve pencereler var. Girişte de gördüğümüz kolonlar bu yaşam alanına da saray havası katarak zengin ve elit bir atmosfer sağlıyor.
Yemek odası ise girer girmez göze çarpan devasa bir ahşap yemek masasıyla büyüleyici bir ortama sahip. Sandalyelerin modern tasarımı geleneksel tasarıma çağdaş bir dokunuş niteliği taşıyor. Tıpkı yan tarafta bulunan oturma odası gibi yemek odası da bahçeyle geniş bir bağlantıya sahip ve bu da yaşam alanına eşsiz bir ferahlık katıyor. Bu yemek odasında öğünlerinizi keyifle tüketirken hem açık alanda yemek yiyor gibi hissediyorsunuz hem de güneşin keskin ışıklarından ya da yağmurdan korunabiliyorsunuz.
Evdeki iki yatak odasından birine vardığımızda odada iki ayrı tek kişilik yatak ve bir de çalışma masasının yer aldığını görüyoruz. Bu yaşam alanında da evin diğer mekanlarında da olduğu gibi belirli bir karakter korunuyor: Doğal renkli paletlerle dekore edilmiş tavan, içeri sızan güneş ışınları, beyaz duvarlar ve ahşap yerler son derece huzurlu, dingin ve dinlendirici bir atmosfer yaratıyor. Mobilya renkleri tercih edilirken de yumuşak renkler seçilerek samimi, sıcak ve sakin bir ortam yaratılmış.
Diğer odalardaki doğal ahşap paletli tavan tasarımı banyoda da kullanılmış ve evin iç mimarisinde tutarlı ve bütünsel bir görüntü oluşturulmuş. Lavabo ünitesinin altında yer alan ahşap banyo dolapları özel olarak bu proje için mimarlar tarafından tasarlanmış ve üretilmiş. Küçük ahşap pencerelerin aralıklı yapısı ortama sıcak ve samimi bir dokunuş niteliği taşıyor. Yerdeki geleneksel kırmızı halı ise odayı hareketlendiren renk unsuru olarak öne çıkıyor.
Evin yan tarafındaki geniş avluda yapının tamamındaki en dikkat çekici ve göz alıcı yapılardan biri bulunuyor: Bahçe çeşmesi. Çeşmenin ana ünitesi eski bir değirmenden yapılmış. Çeşmenin yapımında kullanılan taşlar ve çarpıcı tasarımı avluyu eşsiz kılan bir etkiye sahip. (Siz de bahçenize bunun gibi sıra dışı ve dikkat çekici tasarımlı bir çeşme mi arıyorsunuz? O halde Modern bahçe çeşmeleri isimli yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.)
Avludan etrafa baktığımızda bu lüks meskenin veranda kısmını ayrıntılı olarak inceleyebiliyorsunuz. Bahçenin düzenli ve bakımlı yapısı, olgun ağaçların görkemi ve aydınlatmanın büyüleyici görünümü sizi hemen etkisi altına alıyor. Evin tüm yaşam alanlarında geniş pencereler mevcut ve hepsi bahçenin ve çevrenin eşsiz manzarasından faydalanabilecek şekilde konumlandırılmış.
Evin bahçesinde bir de muhteşem görüntüsüyle tam anlamıyla göz kamaştıran bir yüzme havuzu var. Buraya ilk baktığımızda gözümüze önce ve hemen havuzun mükemmel ışıklandırması çarpıyor. Havuzun yan tarafında geniş güneşlenme alanları olduğu gibi aynı zamanda merdivenlerle çıkılan üst alan ise büyük aile yemekleri, arkadaş toplantıları ya da hareketli partiler gibi farklı sosyal etkinlikler için tasarlanmış.